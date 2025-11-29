নৱজাতকৰ বাবে বিপদজনক মাতৃদুগ্ধ! গৱেষণাত পোহৰলৈ আহিল আচৰিত তথ্য
শেহতীয়াকৈ কৰা এক সমীক্ষাত এই চাঞ্চল্যকৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে ৷ বিহাৰৰ ছয়খন জিলাৰ গৰ্ভৱতী মহিলাৰ মাতৃদুগ্ধত ইউৰেনিয়াম পোৱা গৈছে, স্বাভাৱিকতেই এয়া হৈ পৰিছে অত্যন্ত চিন্তনীয়
Published : November 29, 2025 at 2:42 PM IST
শেহতীয়াকৈ নেচাৰ আলোচনীত প্ৰকাশিত এক নতুন গৱেষণাৰ পৰা পোহৰলৈ আহিছে আচৰিত ধৰণৰ ফলাফল । এই অধ্যয়ন অনুসৰি ৪০ গৰাকী দুগ্ধপান কৰা মাতৃৰ মাতৃদুগ্ধৰ নমুনাত ইউৰেনিয়ামৰ উচ্চ মাত্ৰা পোৱা গৈছে । নতুন দিল্লীৰ এইমছৰ জৈৱ ৰসায়ন বিভাগৰ ডাঃ অশোক শৰ্মাৰ নেতৃত্বত গঠিত এটা দলৰ সৈতে পাটনাৰ মহাবীৰ কেন্সাৰ ইনষ্টিটিউটৰ ডাঃ অৰুণ কুমাৰ আৰু অধ্যাপক অশোক ঘোষে এই গৱেষণা কৰে ।
২০২১ চনৰ অক্টোবৰৰ পৰা ২০২৪ চনৰ জুলাই মাহৰ ভিতৰত কৰা এই অধ্যয়নত ভোজপুৰ, সমস্তিপুৰ, বেগুছৰাই, খগড়িয়া, কাটিহাৰ, আৰু নালন্দাৰ ১৭ৰ পৰা ৩৫ বছৰ বয়সৰ ৪০ গৰাকী মহিলাৰ মাতৃদুগ্ধৰ নমুনা বিশ্লেষণ কৰা হৈছে । সকলো নমুনাতে ইউৰেনিয়াম (U-238) ধৰা পৰিছিল, ০ৰ পৰা ৫.২৫ গ্ৰাম/লিটাৰলৈকে ।
এটি শিশুৰ বিকাশৰ বাবে মাতৃদুগ্ধতকৈ পুষ্টিকৰ খাদ্য একো নাই ৷ পিছে সেই মাতৃদুগ্ধই হৈ পৰিছে বিহ! আচৰিত হ’লেও এতিয়া পোহৰলৈ আহিছে এই কথা ৷ মাতৃদুগ্ধত পোৱা গৈছে অত্যন্ত ক্ষতিকাৰক ইউৰেনিয়াম ৷ শেহতীয়াকৈ কৰা এক সমীক্ষাত এই চাঞ্চল্যকৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে ৷ বিহাৰৰ ছয়খন জিলাৰ গৰ্ভৱতী মহিলাৰ মাতৃদুগ্ধত ইউৰেনিয়াম পোৱা গৈছে, স্বাভাৱিকতেই এয়া হৈ পৰিছে অত্যন্ত চিন্তনীয় ৷ বিহাৰৰ ভোজপুৰ, সমস্তীপুৰ, বেগুছৰাই, খগড়িয়া, কাটিহাৰ আৰু নালন্দাত গৰ্ভৱতী মহিলাৰ শৰীৰত অত্যধিক পৰিমাণৰ ইউৰেনিয়াম পোৱা গৈছে ৷
এনে পৰিস্থিতিত মাতৃদুগ্ধৰ জৰিয়তে পোনপটীয়াকৈ ইউৰেনিয়াম নৱজাতকৰ শৰীৰত প্ৰৱেশ কৰি আছে ৷ ইউৰেনিয়ামৰ প্ৰভাৱে শিশুৰ স্বাস্থ্যৰ ওপৰত ভয়ংকৰ ক্ষতিকাৰক প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে ৷ পাটনাস্থিত মহাবীৰ কেঞ্চাৰ ইনষ্টিটিউট আৰু দিল্লীস্থিত এইমছৰ যৌথ উদ্যোগত এই অধ্যয়ন কৰা হৈছিল ৷
- পোহৰলৈ চাঞ্চল্যকৰ তথ্য
অধ্যয়নৰ সময়ত ৪০ গৰাকী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ মাতৃদুগ্ধৰ নমুনা পৰীক্ষা কৰা হৈছিল ৷ সেই নমুনাত ইউৰেনিয়াম-২৩৮ পোৱা গৈছিল ৷ কাটিহাৰৰ গৰ্ভৱতী মহিলাৰ শৰীৰত সৰ্বাধিক পৰিমাণৰ ইউৰেনিয়াম পোৱা গৈছে ৷ যিহেতু তেওঁলোকে শিশুৱে স্তনপান কৰাব বা পূৰ্বে স্তনপান কৰাইছে, গতিকে ৭০ শতাংশ শিশুৰ স্বাস্থ্যজনিত অকাৰচিনোজেনিক বিপদ দেখা গৈছে ৷
এই আটাইকেইখন জিলাতে ভূগৰ্ভস্থ পানীত ইউৰেনিয়ামৰ উপস্থিতি অধিক বুলি বিশ্বাস কৰা হয় ৷ এই পানী খোৱাৰ লগতে খেতিৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয় ৷ বিহাৰৰ অধিকাংশ জনসাধাৰণেই এই পানী খায় ৷ ইতিপূৰ্বে এক অধ্যয়নত পানীত ইউৰেনিয়ামৰ উপস্থিতি ধৰা পৰিছিল ৷ এতিয়া এই অধ্যয়নৰ পৰা পানীৰ পৰাই ইউৰেনিয়াম মানুহৰ শৰীৰত প্ৰৱেশ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷
- এই অধ্যয়নৰ দ্বাৰা কোনবোৰ জিলা বেছিকৈ প্ৰভাৱিত হৈছে ?
ভাৰতৰ ১৮খন ৰাজ্যৰ ১৫১খন জিলাত ভূগৰ্ভস্থ পানীত ইউৰেনিয়ামৰ উচ্চ মাত্ৰা পোৱা গৈছে, বিহাৰৰ প্ৰায় ১.৭% উৎস প্ৰভাৱিত হৈছে । গড় মাত্ৰা খগড়িয়াত সৰ্বাধিক, নালন্দাত সৰ্বনিম্ন আৰু কাটিহাৰৰ এটা নমুনাত সৰ্বাধিক । প্ৰায় ৭০% শিশুৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিছিল, যাৰ ফলত স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে । এইমছৰ সহ-লেখক ডাঃ অশোক শৰ্মাই কয় যে, ইউৰেনিয়ামৰ উৎস এতিয়াও স্পষ্ট নহয় । ইউৰেনিয়াম ক’ৰ পৰা আহিছে আমি এতিয়াও নাজানো ।’ "ভাৰতীয় ভূতাত্ত্বিক জৰীপেও এই বিষয়ে তদন্ত কৰি আছে । দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে ইউৰেনিয়াম খাদ্য শৃংখলত প্ৰৱেশ কৰি কেন্সাৰ, স্নায়ুজনিত সমস্যা, শিশুৰ বিকাশত গুৰুতৰ প্ৰভাৱ পেলায়, যিটো অতি এক চিন্তাৰ বিষয় ।"
- ইউৰেনিয়াম কেনেকৈ মাতৃদুগ্ধত যায় ?
মাতৃদুগ্ধত ইউৰেনিয়ামৰ উপস্থিতিয়ে দূষণৰ ইংগিত দিয়ে ৷ সৰু ল’ৰা-ছোৱালী ইউৰেনিয়ামৰ প্ৰতি বিশেষভাৱে সংবেদনশীল কাৰণ তেওঁলোকৰ অংগবোৰ এতিয়াও বিকশিত হৈ আছে, আৰু ইহঁতে বিষাক্ত ধাতুটো অধিক শোষণ কৰে ৷ ইউৰেনিয়ামে বৃক্কৰ ক্ষতি কৰে, স্নায়ুজনিত সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰে, আৰু পিছৰ জীৱনত কেন্সাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি কৰিব পাৰে ৷
- শিশুৰ বাবে ইউৰেনিয়াম কিমান বিপজ্জনক ?
যদি ইউৰেনিয়াম শৰীৰত প্ৰৱেশ কৰে তেন্তে ই কেন্সাৰ, মগজুৰ ক্ষতি, বৃদ্ধিৰ সমস্যা আদিৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে ৷ ভূগৰ্ভস্থ পানী, ঔদ্যোগিক প্ৰদূষণ, ৰাসায়নিক সাৰ দীৰ্ঘদিনীয়া ব্যৱহাৰ আদিৰ সম্ভাৱ্য কাৰণ বুলি গণ্য কৰা হয় ৷ চিকিৎসকে স্পষ্ট কৰি দিছে যে স্তনপান কৰাটো বিপদ থাকিলেও বন্ধ কৰিব নালাগে, কিয়নো ই শিশুৰ বাবে সৰ্বোত্তম আৰু অতি প্ৰয়োজনীয় পুষ্টি ৷ তেওঁলোকে চৰকাৰ আৰু সংস্থাসমূহক তৎকালীনভাৱে পানী পৰীক্ষা, প্ৰদূষণ নিৰীক্ষণ, স্বাস্থ্য সুৰক্ষাৰ ব্যৱস্থা আৰম্ভ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ৷
- ইয়াৰ ফলত কি ক্ষতি হ’ব পাৰে ?
যদি এই বিষাক্ত ধাতু শৰীৰত প্ৰৱেশ কৰে, তেতিয়া ই বৃক্কৰ ক্ষতি কৰিব পাৰে ৷ ইয়াৰ উপৰিও ই স্নায়ুজনিত অক্ষমতা, জ্ঞানশক্তিৰ বিকাশত পলম হোৱা, আনকি ভৱিষ্যতে কেঞ্চাৰৰো সৃষ্টি কৰিব পাৰে ৷ যিহেতু নৱজাতকৰ অংগসমূহ বিকশিত অৱস্থাত থাকে আৰু ওজন কম হয়, সেয়ে ক্ষতিৰ সম্ভাৱনা অধিক হৈ পৰে ৷
অৱশ্যে চিকিৎসক আৰু গৱেষকসকলে ক্ষতিকাৰক ইউৰেনিয়াম পোৱাৰ পিছতো মহিলাসকলে সন্তানক স্তনপান কৰাব লাগে বুলি পৰামৰ্শ দিছে ৷ মাতৃদুগ্ধ শিশুৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা আৰু বৃদ্ধিৰ বাবে অতি প্ৰয়োজনীয় বুলি তেওঁলোকে দোহাৰে ৷
- ইউৰেনিয়ামৰ কোনো নিৰাপদ সীমা আছে নেকি ?
নাই, কোনো দেশ বা সংস্থাই এতিয়াও মাতৃদুগ্ধত ইউৰেনিয়ামৰ বাবে নিৰাপদ সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰা নাই ৷
- ইউৰেনিয়াম মানে কি ?
ইউৰেনিয়াম হৈছে প্ৰাকৃতিকভাৱে পোৱা, গধুৰ আৰু তেজস্ক্রিয় ধাতু যাৰ ৰাসায়নিক চিহ্ন (U) আৰু পাৰমাণৱিক সংখ্যা ৯২ ৷ইয়াক পাৰমাণৱিক শক্তি ৰিয়েক্টৰত ইন্ধন হিচাপে বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়, য'ত ইয়াৰ বিভাজনে তাপ উৎপন্ন কৰে যিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন কৰে ৷ শিল, মাটি আৰু পানীতো ইউৰেনিয়াম পোৱা যায় আৰু ইয়াৰ ঘনত্বৰ বাবে ইয়াৰ অন্যান্য ব্যৱহাৰ হ’ব পাৰে, যেনে পাৰমাণৱিক বোমাত ব্যৱহৃত ইউৰেনিয়াম অক্সাইড ৷ ইউৰেনিয়ামত অতি বিপজ্জনক তেজস্ক্রিয় কণা থাকে ৷ ই এক খনিজ যিয়ে দীৰ্ঘদিনীয়া স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে, যেনে বৃক্ক বিকলতা, কেন্সাৰ, বন্ধ্যাত্ব আদি ৷
- এই দেশসমূহত ইউৰেনিয়ামৰ ঘনত্ব সৰ্বাধিক
বিশ্বৰ ৭০% ইউৰেনিয়াম উৎপাদন মাত্ৰ তিনিখন দেশত হয়: কাজাখাস্তান, কানাডা, আৰু অষ্ট্ৰেলিয়া ৷ কাজাখাস্তানত ইউৰেনিয়ামৰ মজুত সৰ্বাধিক, বছৰি ২৩,৮০০ টন ইউৰেনিয়াম উৎপাদন হয়, যিটো বিশ্বৰ উৎপাদনৰ ৩৯.৩% ৷ ভাৰতত অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ কদাপা জিলাৰ টুম্মালাপল্লীত ১ লাখ ৫০ হাজাৰ টনৰো অধিক ইউৰেনিয়াম থকা বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে ৷ ভাৰতৰ আন বহু ঠাইতো ইউৰেনিয়াম পোৱা যায় ৷ ভাৰতত ইউৰেনিয়াম বেছিভাগেই ঝাৰখণ্ড (বেছিভাগেই সিংভুম আৰু হাজৰিবাগ জিলা), বিহাৰ (গয়া জিলা), আৰু উত্তৰ প্ৰদেশ (ছাহাৰনপুৰ জিলা)ৰ শিলত পোৱা যায় ৷
- ইউৰেনিয়ামৰ সংস্পৰ্শলৈ অহাৰ পৰা কেনেকৈ হাত সাৰিব পাৰি
ইউৰেনিয়ামৰ সংস্পৰ্শৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ আপুনি দূষিত খোৱাপানী, খাদ্য, মাটিৰ প্ৰতি সাৱধান হ’ব লাগে আৰু কৰ্ম বা জৰুৰীকালীন অৱস্থাত বিশেষ সুৰক্ষা নিয়ম মানি চলিব লাগে ৷ পৰিৱেশত প্ৰাকৃতিকভাৱে পোৱা ইউৰেনিয়ামৰ উচ্চ মাত্ৰা স্বাস্থ্যৰ বাবে ক্ষতিকাৰক নহয় যদিও অতি উচ্চ মাত্ৰাত বৃক্কৰ ক্ষতি আৰু আন কেইবাটাও দীৰ্ঘদিনীয়া ৰোগ হ’ব পাৰে ৷
