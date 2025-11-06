ETV Bharat / health

সোণ পৰিধান কৰাৰ উপকাৰিতাৰ বিষয়ে আপুনি জানেনে ?

সোণ পিন্ধাক অসংখ্য স্বাস্থ্য উপকাৰৰ সৈতে জড়িত যদিও এই দাবীসমূহৰ সমৰ্থনত বৈজ্ঞানিক প্ৰমাণো জড়িত হৈ আছে ৷ সোণৰ গহনা পৰিধান কৰাৰ উপকাৰিতাসমূহ জানো আহক-

সোণ পৰিধান কৰাৰ উপকাৰিতাৰ বিষয়ে আপুনি জানেনে ?
ETV Bharat Health Team

November 6, 2025

মহিলাসকলে সোণ পিন্ধি ভাল পায় ৷ ইয়াৰ বাবে তেওঁলোকে বহুত টকা খৰচ কৰে ৷ তেওঁলোকে ধন সঞ্চয় কৰি গহনা বনাই লয় ৷ সোণে আপোনাৰ সৌন্দৰ্য বৃদ্ধি কৰাই নহয় আপোনাৰ স্বাস্থ্যও উপকৃত কৰে ৷ গহনা আৰু স্বাস্থ্যৰ মাজৰ সম্পৰ্ক শুনি আপুনি হয়তো আচৰিত অনুভৱ কৰিব, কিন্তু এই লেখাটোৱে ইয়াক স্পষ্ট কৰি দিব ৷ বহু সংস্কৃতি আৰু পৰম্পৰাগত পদ্ধতি (যেনে আয়ুৰ্বেদ)ই সোণ পিন্ধাক অসংখ্য স্বাস্থ্য উপকাৰৰ সৈতে জড়িত যদিও এই দাবীসমূহৰ সমৰ্থনত বৈজ্ঞানিক প্ৰমাণো জড়িত হৈ আছে ৷ সোণৰ গহনা পৰিধান কৰাৰ উপকাৰিতাসমূহ জানো আহক-

সোণ পিন্ধাৰ স্বাস্থ্য উপকাৰিতা (Health benefits of wearing gold)

  • গহনা পৰিধান কৰিলে শৰীৰত ৰক্ত সঞ্চালন উন্নত হয় ৷ ভৱিষ্যতে যদি আপুনি কোনো ধৰণৰ আঘাত পায় তেন্তে ইয়াক আৰোগ্য হোৱাত সহায়ক হ’ব ৷
  • সোণৰ গহনাই সংক্ৰমণ দূৰ কৰাত সহায় কৰে ৷ যদি আপোনাৰ সংক্ৰমণ হয়, তেন্তে ই আপোনাক ইয়াৰ পৰা ৰক্ষা কৰাত ফলপ্ৰসূ কৰিব পাৰে ৷
  • সোণত বহুতো খনিজ পদাৰ্থ থাকে যিয়ে ছালৰ ৰং উন্নত কৰাত সহায় কৰে ৷ এই ক্ষেত্ৰতো ই উপকাৰী ৷ বাত বিষৰ বাবেও সোণৰ গহনা অতি উপকাৰী ৷
  • সোণৰ গহনা আপোনাৰ শৰীৰৰ উষ্ণতাৰ বাবেও ভাল ৷ ই আপোনাক গৰমত ঠাণ্ডা আৰু শীতকালত গৰম কৰি ৰাখে ৷ গতিকে, এতিয়াৰ পৰা আপোনাৰ সোণৰ গহনাবোৰ কেৱল মজুত ৰখাৰ পৰিৱৰ্তে পিন্ধিবলৈ আৰম্ভ কৰক ৷

পৰম্পৰাগত আৰু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগী

বহু সংস্কৃতি আৰু পৰম্পৰাগত প্ৰথাত সোণ পিন্ধাক শুভ আৰু মূল্যৱান বুলি গণ্য কৰা হয় ৷ কিন্তু সোণৰ গহনা পিন্ধিলে প্ৰত্যক্ষ শাৰীৰিক স্বাস্থ্যৰ উপকাৰিতাৰ বৈজ্ঞানিক প্ৰমাণ সীমিত ৷

পৰম্পৰাগত দৃষ্টিভংগী আৰু আধুনিক বিজ্ঞানৰ মাজৰ পাৰ্থক্যসমূহ ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে:

  1. পৰম্পৰাগত বিশ্বাস: পৰম্পৰাগত বিশ্বাসত সোণক প্ৰায়ে ইতিবাচক শক্তি, উষ্ণতা আৰু আত্মবিশ্বাসৰ সৈতে জড়িত কৰা হয় ৷ কিছুমান পৰম্পৰাৰ অনুসৰিও সোণে শৰীৰৰ উষ্ণতাৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰাত সহায় কৰিব পাৰে বা ৰক্ত সঞ্চালন উন্নত কৰিব পাৰে ৷ কিন্তু এই দাবীসমূহ আধুনিক বৈজ্ঞানিক অধ্যয়নে বহুলাংশে সমৰ্থন নকৰে ৷
  2. ছালৰ স্বাস্থ্য: বিশুদ্ধ সোণ হাইপ’এলাৰ্জেনিক ৷ অৰ্থাৎ সংবেদনশীল ছালৰ বেছিভাগ মানুহৰে ই এলাৰ্জি বা বিৰক্তিৰ সৃষ্টি নকৰে, যিটো আন ধাতুৰ লগত হ’ব পাৰে ৷ যিসকলৰ অন্যান্য গহনা ধাতুৰ প্ৰতি এলাৰ্জী আছে তেওঁলোকৰ বাবে ই এক নিৰাপদ বিকল্প ৷
  3. বৈজ্ঞানিক আৰু চিকিৎসা ব্যৱহাৰ: আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানত সোণক নিৰ্দিষ্ট ৰূপত ব্যৱহাৰ কৰা হয়:
  4. সোণৰ যৌগ (Gold Compounds): কিছুমান সোণৰ যৌগ, যেনে সোণৰ লৱণ, কিছুমান প্ৰদাহজনিত অৱস্থা যেনে বাতবিষৰ চিকিৎসাৰ বাবে দশক দশক ধৰি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ৷ মন কৰিবলগীয়া যে সোণৰ গহনা পিন্ধাৰ পৰা এইটো বহুত বেলেগ ৷
  5. সোণৰ নেনোকণা: নেনোকণা নামৰ সৰু সৰু সোণৰ কণাবোৰৰ ওপৰত ঔষধ প্ৰদান আৰু কৰ্কট ৰোগৰ চিকিৎসাৰ দৰে ক্ষেত্ৰত গৱেষণা চলি আছে ৷
  6. দন্ত চিকিৎসা আৰু অস্ত্ৰোপচাৰ: সোণৰ মিশ্ৰণ দন্ত চিকিৎসা আৰু কিছুমান অস্ত্ৰোপচাৰৰ যন্ত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰা হয় কাৰণ ইয়াৰ স্থিৰতা আৰু শৰীৰৰ সৈতে অবিক্ৰিয়াশীল প্ৰকৃতিৰ বাবে ৷

সামৰণিত ক’ব পাৰি যে, সোণৰ গহনা পিন্ধিলে স্বাস্থ্য় উপকাৰিতা সাধন হ’ব পাৰে, আৰু বিশুদ্ধ সোণ সংবেদনশীল ছালৰ লোকৰ বাবে এক নিৰাপদ বিকল্প যদিও ইয়াৰ প্ৰত্যক্ষ আৰু উল্লেখযোগ্য শাৰীৰিক স্বাস্থ্যৰ উপকাৰ আধুনিক বিজ্ঞানে ব্যাপকভাৱে প্ৰমাণিত হোৱা নাই ৷ সোণৰ চিকিৎসা ব্যৱহাৰ আধুনিক চিকিৎসাত ব্যৱহাৰ কৰা নিৰ্দিষ্ট যৌগ বা নেনোকণাত সীমাবদ্ধ ৷

উৎস

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3195547/

file:///C:/Users/user/Downloads/386-Research%20-773-1-10-20210420.pdf

