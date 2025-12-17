মধুৰিআম খোৱাৰ অভ্যাস কৰক, বহু ৰোগ দূৰ কৰিব পাৰে এই ফলে
যদি আপুনি প্ৰতিদিনে এটাকৈ মধুৰিআম খাই তেন্তে ইয়াৰ বিভিন্ন উপকাৰিতা লাভ কৰিব, কি কি জানো আহক-
Published : December 17, 2025 at 5:22 PM IST
বহুতৰে ঘৰত মধুৰিআমৰ গছ থকা দেখা যায় ৷ এই গছ সহজে হয় আৰু ই স্বাস্থ্যৰ বাবে উপকাৰী ৷ মধুৰিআম (Guava)ত ভিটামিন চি, ফাইবাৰ, এন্টিঅক্সিডেন্ট আৰু অন্য বহু পুষ্টিকৰ উপাদান থাকে ৷ ই ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা শক্তিশালী কৰাৰ লগতে পাচনতন্ত্ৰক সুস্থ ৰাখে ৷ ইয়াৰোপৰি আৰু বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত মধুৰিআম খোৱা ভাল ৷ যদি আপুনি প্ৰতিদিনে এটাকৈ মধুৰিআম খাই তেন্তে ইয়াৰ বিভিন্ন উপকাৰিতা লাভ কৰিব ৷
মধুৰিআমৰ উপকাৰিতা
ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা- মধুৰিআমে ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা শক্তিশালী কৰে ৷ ইয়াত ভিটামিন চি থাতে ৷ যি ৰক্তকণিকা শক্তিশালী কৰে আৰু সংক্ৰমণৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়াত সহায় কৰে ৷ ইয়াৰোপৰি ইয়াত ফাইবাৰ, পটেছিয়াম, এন্টিঅক্সিডেন্ট গুণ থাকে ৷
পাচনতন্ত্ৰ- মধুৰিআমত ফাইবাৰ থাকে ৷ বাকলিৰ সৈতে খালে পাচনতন্ত্ৰ ভাল হয় ৷ নিয়মিতভাৱে এয়া খালে কৌষ্ঠকাঠিন্যৰ সমস্যাৰ পৰাও সকাহ পোৱা যায় ৷ ইয়াৰোপৰি পেটৰ সমস্যা হ’লে বহুতে মধুৰিআমৰ পাতৰ ৰস খায় ৷
ব্লাড চুগাৰ নিয়ন্ত্ৰণ- বিভিন্ন অধ্যয়নত প্ৰকাশ পাইছে য়ে, মধুৰিআমে ব্লাড চুগাৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে ৷ ই চেনি শোষণ লেহেমীয়া কৰাত সহায় কৰে ৷ এনে অৱস্থাত তেজত চেনিৰ মাত্ৰা নিয়ন্ত্ৰণত থকাত সহায়ক হয় ৷
ছাল- ছালৰ স্বাস্থ্যৰ বাবেও মধুৰিআম ভাল ৷ মধুৰিআমে ছাল উজ্বল আৰু ধুনীয়া কৰাত সহায় কৰে ৷ ছালত বয়সৰ প্ৰভাৱ পৰাৰ ক্ষেত্ৰতো মধুৰিআমে বাধা দিয়ে ৷
ওজন নিয়ন্ত্ৰণ- বগা মধুৰিআমে ওজন নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত সহায়ক হয় ৷ ইয়াক কেলৰি কম থাকে ৷ ইয়াৰোপৰি প্ৰাকৃতিক চেনি কম থাকে আৰু ফাইবাৰ বেছি থাকে ৷ গতিকে পেট ভৰি থাকে ৷ এনে অৱস্থাত অন্য বস্তু বেছি খোৱাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পোৱা যায় ৷ গতিকে ওজন নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ই সহায়ক ৷
কাহ আৰু চৰ্দিৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাওক- যদি চৰ্দি আৰু কাহৰ সমস্যাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব বিচাৰে তেন্তে পুৱাই মধুৰিআম খাবলৈ আৰম্ভ কৰক ৷ মাত্ৰ দুদিনৰ পৰা তিনিদিনৰ ভিতৰতে আপুনি ইতিবাচক প্ৰভাৱ দেখিবলৈ আৰম্ভ কৰিব ৷ চৰ্দি আৰু কাহ নিৰাময়তো মধুৰিআমৰ পাত ফলপ্ৰসূ বুলি প্ৰমাণিত হ’ব পাৰে ৷
হৃদযন্ত্ৰৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে উপকাৰী- যদি আপুনি আপোনাৰ হৃদযন্ত্ৰৰ স্বাস্থ্য সবল কৰি ৰাখিব বিচাৰে তেন্তে মধুৰিআমক আপোনাৰ খাদ্যৰ অংশ হিচাপে লোৱা উচিত ৷ মধুৰিআমত থকা উপাদানৰ বাবে আপুনি হৃদযন্ত্ৰৰ গুৰুতৰ আৰু মাৰাত্মক ৰোগৰ কৱলৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰে ৷
হিম’গ্লবিনৰ অভাৱ দূৰ কৰে- যদি আপোনাৰ শৰীৰত হিম’গ্লবিনৰ অভাৱ হয়, তেন্তে আপুনি নিয়মিতভাৱে মধুৰিআম খাবলৈ আৰম্ভ কৰক ৷ মধুৰিআমত ভাল পৰিমাণৰ আইৰণ পোৱা যায়, যিয়ে আপোনাৰ শৰীৰত থকা হিম’গ্লবিনৰ অভাৱ দূৰ কৰাত ফলপ্ৰসূ ৷
আন্ত্ৰিক স্বাস্থ্য উন্নত কৰে- জনাই দিও যে মধুৰিআম আপোনাৰ আন্ত্ৰিক স্বাস্থ্যৰ বাবে অতি উপকাৰী ৷ মধুৰিআম খালে পেটৰ লগত জড়িত সকলো সমস্যা দূৰ কৰিব পাৰি ৷ কোষ্ঠকাঠিন্য, এচিডিটি আৰু পেট ফুলা সমস্যাৰ পৰা মুক্তি পাবলৈ আপুনি পুৱাৰ খাদ্যত মধুৰিআম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰে ৷
