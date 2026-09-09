সেৱা-ত্যাগৰ অনন্য নিদৰ্শন: শংকুৰমণি শইকীয়াৰ মৰণোত্তৰ দেহদান-নেত্ৰদান
২০২৬ চনৰ ৩ মাৰ্চলৈকে প্ৰায় ৮৯,৮৩৯ গৰাকী ৰোগী প্ৰধান অংগৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় অপেক্ষাৰ তালিকাত আছিল ।
Published : September 9, 2026 at 4:38 PM IST
গুৱাহাটী/ মৰিগাঁও : এগৰাকী ব্যক্তিয়ে মৃত্যুৰ পিছতো আন কাৰোবাৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিব পাৰে । মানৱ সেৱাৰ মনোভাব থাকিলেহে মৃত্যুৰ পিছত সমাজৰ দহজনৰ বাবে এনে উপকাৰ কৰাতো সম্ভৱ ।
এনে মনোভব থাকিলে মৰণোত্তৰ দেহদানেৰে এই কাৰ্য সম্পাদন কৰিব পাৰে । চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ গৱেষণা আৰু শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এই পদক্ষেপ এক মহান কাৰ্য হিচাপে গণ্য় কৰা হয় ।
চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ শিক্ষাৰ্থীসকলক মানৱ শৰীৰৰ গঠন আৰু কাৰ্য প্ৰণালী অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰত মৃতদেহৰ প্ৰয়োজন । কেৱল সেয়াই নহয়, মৃতদেহৰ অংগৰেও আন কাৰোবাৰ জীৱন ৰক্ষা কৰাটো সম্ভৱ । অৱেশ্য়ে আজিও মৰণোত্তৰ দেহদান আৰু নেত্ৰদান কৰা লোকৰ সংখ্য়া তেনেই আঙুলিৰ মূৰক লেখিব পৰা বিধৰ ।
দান দিব পৰাটো এক মহৎ কৰ্ম । সময়ে সময়ে কোনো লোকে আৰ্তজনক নিজৰ ধন-সম্পত্তি দান কৰি আহিছে; কিন্তু মৃত্যুৰ পাছত নিজৰ শৰীৰ আৰু দৃষ্টিহীনৰ বাবে নেত্ৰদান কৰা লোকৰ সংখ্যা তেনেই তাকৰ । অসমত মৰণোত্তৰ দেহদান কৰি ইলোৰা ৰায় চৌধুৰীয়ে এক আদৰ্শ দেখুৱাই যোৱাৰ পিছত বহুতেই এই মহান কাৰ্য সম্পাদন কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে । শেহতীয়াভাৱে এই মহান কাৰ্যৰ বাবে আগুৱাই আহিছে মৰিগাঁৱৰ যুৱক শংকুৰমণি শইকীয়া ।
শৈশৱৰ পৰা সমাজসেৱাৰ পথলৈ
মানৱতা, সেৱা আৰু ত্যাগক নিজ জীৱনৰ মূলমন্ত্ৰ হিচাপে গ্ৰহণ কৰি মৰিগাঁও জিলালৈ এক অনুপ্ৰেৰণাদায়ক বাৰ্তা কঢ়িয়াই আনিছে গেৰুৱাআটি গাঁৱৰ যুৱক শংকুৰমণি শইকীয়াই ।
কেৱল জীৱিত অৱস্থাতেই নহয়, মৃত্যুৰ পিছতো যাতে তেওঁৰ শৰীৰ মানৱ কল্যাণত ব্যৱহাৰ হয় সেই মহান উদ্দেশ্যৰে যুৱকজনে মৰণোত্তৰ দেহদান আৰু নেত্ৰদানৰ বিশেষ সংকল্প গ্ৰহণ কৰিছে ।
১৯৯৫ চনৰ ৬ জানুৱাৰীত জন্মগ্ৰহণ কৰা শংকুৰমণি শইকীয়া স্থানীয় খগেন শইকীয়া আৰু অনু শইকীয়াৰ সন্তান । গেৰুৱাআটি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ পৰাই শিক্ষা জীৱনৰ শুভাৰম্ভ কৰা শংকুৰমণিয়ে সৰুৰে পৰাই সমাজখনৰ প্ৰতি এক গভীৰ দায়বদ্ধতা অনুভৱ কৰিছিল ।
শৈশৱৰ এই অনুভূতিয়েই পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁক সমাজসেৱাৰ কাৰ্যসূচীত সক্ৰিয়ভাৱে জৰিত হ’বলৈ প্ৰেৰণা যোগায় । সেই বাবে এই কাৰ্য সম্পাদনৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিছে ।
ধৰ্মীয় আৰু সাংস্কৃতিক আদৰ্শক বুকুত বান্ধি শংকুৰমণিয়ে শ্ৰীমন্ত শঙ্কৰদেৱ সংঘৰ গেৰুৱাআটি আঞ্চলিক শাখাৰ সাংস্কৃতিক সম্পাদক হিচাপে নিষ্ঠাৰে দায়িত্ব পালন কৰি আহিছে । আনহাতে এজন সচেতন আৰু সক্ৰিয় সমাজকৰ্মী হিচাপে তেওঁ নিয়মিতভাৱে ৰক্তদান কৰি বহু ৰোগীৰ প্ৰাণ ৰক্ষাত সহায় কৰি আহিছে ।
সমাজখনৰ প্ৰতি থকা দায়বদ্ধতাক এক সুকীয়া মাত্ৰা প্ৰদান কৰি শংকুৰমণিয়ে অলপতে মৰণোত্তৰ দেহদান আৰু নেত্ৰদান ৰ আনুষ্ঠানিক অংগীকাৰ-পত্ৰত স্বাক্ষৰ কৰে । এই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "নেত্ৰদানে ভৱিষ্যতে এজন অন্ধ ব্যক্তিক পৃথিৱীৰ সুন্দৰ পোহৰ দেখাৰ সুযোগ দিব । চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক গৱেষণা আৰু অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে সহায় কৰিব ।"
তেওঁ পুনৰ কয়, "যোৱা ৫ ছেপ্টেম্বৰত মৰণোত্তৰ দেহদান কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলো । তাতেই এই প্ৰক্ৰিয়াৰ বিষয়ে ভালদৰে জানিব পাৰিলো । মোৰ মৃত্য়ুৰ পিছত মৃতদেহটো শ্মশানলৈ নি দাহ কৰিব । তাৰ পৰা একো লাভ নহয় । মোৰ নশ্বৰ দেহাটো যদি দান দিয়াৰ পিছত এই অংগৰে কাৰোবাৰ উপকাৰ হয় তাতকৈ ডাঙৰ কথা মোৰ বাবে একো হ'ব নোৱাৰে । মৃত্যুৰ পিছত দেহদান কৰিব পৰাটো ডাঙৰ কথা ।"
শংকুৰমণি শইকীয়াৰ এই ত্যাগে কেৱল গেৰুৱাআটিতেই নহয়, সমগ্ৰ জিলাখনতে এক ইতিবাচক বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে। কম বয়সতেই তেওঁ লোৱা এনে ব্যতিক্ৰমী সিদ্ধান্তই অনাগত দিনত অঞ্চলটোৰ বহু উদীয়মান যুৱক-যুৱতী আৰু ৰাইজক অংগদান তথা সমাজসেৱাৰ প্রতি উৎসাহিত কৰিব বুলি গুণমুগ্ধসকলে প্ৰকাশ কৰিছে।
অংগৰ বাবে কিমানে অপেক্ষা কৰি আছে ?
তথ্য় অনুসৰি ২০২৬ চনৰ ৩ মাৰ্চলৈকে প্ৰায় ৮৯,৮৩৯ গৰাকী ৰোগী প্ৰধান অংগসমূহৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় অপেক্ষাৰ তালিকাত আছিল । ২০২৫ চনত পঞ্জীয়ন কৰা ২০,১৩৮টা প্ৰতিস্থাপনৰ ভিতৰত মাত্ৰ ৩,৫২৬টাত মৃত দাতাৰ অংগ জড়িত আছিল ।
কেনেকৈ অংগদাতা হ'ব ?
অংগদাতা হিচাপে পঞ্জীয়ন কৰাটো তেনেই সহজ কাৰ্য । ১৮ বছৰ আৰু তাতকৈ অধিক বয়সৰ ভাৰতীয় নাগৰিকে ৰাষ্ট্ৰীয় অংগ আৰু কলা প্ৰতিস্থাপন সংস্থা (NOTTO) প'ৰ্টেলৰ জৰিয়তে অনলাইন পঞ্জীয়ন কৰিব পাৰে । পঞ্জীয়নত মৌলিক তথ্য দিয়া আৰু সন্মতি লাভ কৰাটো অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । এই প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত ব্যক্তিগৰাকীয়ে প্ৰতিজ্ঞাৰ পৰিচয় নম্বৰ আৰু দাতাৰ কাৰ্ড লাভ কৰে।
অৱশ্যে দাতাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে সিদ্ধান্তত পৰিয়ালটোৰ কোনো ভূমিকা নাই । ভাৰতীয় আইন অনুসৰি ব্যক্তিগৰাকীৰ ইচ্ছাক সন্মান জনাই অংগদানৰ কাম আগবঢ়াই নিবলৈ মৃত্যুৰ সময়ত নিকট আত্মীয়ৰ লিখিত সন্মতিৰো প্ৰয়োজন হয় ।
অংগদান দুই ধৰণৰ
অংগদানৰ দুটা পথ আছে । জীৱন্তে আৰু মৰণোত্তৰ অংগ দান । জীৱিত-দাতাৰ প্ৰতিস্থাপনত চিকিৎসাজনিত পৰিস্থিতি আৰু প্ৰযোজ্য আইনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি চিকিৎসাজনিতভাৱে উপযুক্ত ব্যক্তিয়ে কোনো নিৰ্দিষ্ট অংগ বা অংগৰ অংশ দান কৰিব পাৰে ।
কি কি অংগ দান কৰিব পাৰে ?
মৃত দাতাই চিকিৎসাৰ উপযুক্ততাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি কেইবাটাও অংগ আৰু কলা দান কৰিব পাৰে । ইয়াৰ ভিতৰত হৃদযন্ত্ৰ, হাওঁফাওঁ, যকৃত, বৃক্ক, অগ্নাশয়, কৰ্ণিয়া, ছাল আৰু অন্যান্য উপযুক্ত কলা অন্য়তম । দান কৰিব পৰা সঠিক অংগসমূহ দানকাৰীৰ মৃত্যুৰ পৰিস্থিতি আৰু অংগসমূহৰ অৱস্থাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে ।
শিশু অংগদাতা হ’ব পাৰেনে ?
নৱজাতকৰ পৰা কিশোৰলৈকে সকলোকে অংগদানৰ বাবেও বিবেচনা কৰিব পাৰে । মৃত্যুৰ পৰিস্থিতি আৰু চিকিৎসাৰ উপযুক্ততাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি এই অংগদান কৰাটো সম্ভৱ ।
ইলোৰা বিজ্ঞান মঞ্চ
অসমত মৰণোত্তৰ দেহদানৰ কোনো নিৰ্দিষ্ট চৰকাৰী সৰ্বমুঠ পৰিসংখ্যা লাভ কঠিন । অৱেশ্য়ে ইলোৰা বিজ্ঞান মঞ্চ আৰু চৰকাৰী সংস্থা ৰোটো গুৱাহাটীৰ প্ৰচেষ্টাত বৰ্তমানলৈকে অসমত কেইবাশ লোকে মৰণোত্তৰ দেহদানৰ বাবে সন্মতি পত্ৰ বা প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে । ইলোৰা বিজ্ঞান মঞ্চ হৈছে অসমত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগী প্ৰচাৰ আৰু অন্ধবিশ্বাসৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়া এক বেচৰকাৰী সংস্থা ।
এই সংস্থাটোৱে সমাজত বৈজ্ঞানিক মনোভাৱ জগাই তোলাৰ লগতে কুসংস্কাৰ নিৰ্মূল আৰু মৰণোত্তৰ দেহদান, নেত্ৰদান তথা অংগদানত উৎসাহিত কৰি আহিছে । উল্লেখ্য় যে ২০০৩ চনৰ ১৫ মে'ত ইলোৰা বিজ্ঞান মঞ্চৰ জৰিয়তে মৰণোত্তৰ দেহদান কৰি ইলোৰা ৰায় চৌধুৰীয়ে অসম তথা উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী দেহদাতা হিচাপে এক অনন্য নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছিল ।
লগতে পঢ়ক:শিৱসাগৰৰ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ মাতৃৰ মৰণোত্তৰ চকু দান
অৱসৰৰ দিনাই শিক্ষকে মৰণোত্তৰ নেত্ৰ-দেহদান কৰি দেখুৱালে আদৰ্শ