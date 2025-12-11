ৰক্তচাপৰ স্বাভাৱিক পৰিসৰ কিমান হোৱা উচিত ? AHA আৰু ACCএ জাৰি কৰিলে নতুন নিৰ্দেশনা
AHA আৰু ACC য়ে এক নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে ৷ য’ত নতুন ৰক্তচাপৰ শ্ৰেণী, বিপদৰ সূচাংক আদি বিভিন্ন দিশৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে-
Published : December 11, 2025 at 5:06 PM IST
বৰ্তমান সময়ত তীব্ৰগতিত বৃদ্ধি পাইছে ৰক্তচাপজনিত সমস্যা ৷ মানসিক চাপ, বেয়া টোপনি, খাদ্য, শাৰীৰিক কাৰ্যকলাপৰ অভাৱ, স্ক্ৰীণ বেছি ব্যৱহাৰ কৰা আদি ইয়াৰ কাৰণ বুলি কব পাৰি ৷ বৃদ্ধি পোৱা সমস্যালৈ লক্ষ্য কৰি AHA (American Heart Association) আৰু ACC (American College of Cardiology) য়ে এক নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে ৷ য’ত নতুন ৰক্তচাপৰ শ্ৰেণী, বিপদৰ সূচাংক আদি বিভিন্ন দিশৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে ৷
নতুন BPৰ কেটেগৰি মানে কি ?
পূৰ্বে স্বাভাৱিক ৰক্তচাপ 120/80 mmHg আছিল ৷ ইয়াৰ অলপ হ্ৰাস-বৃদ্ধি হ’লে বিশেষ চিন্তাৰ কাৰণ নাছিল ৷ কিন্তু AHA আৰু ACC য়ে এতিয়া নতুন নিৰ্দেশনাত ৰক্তচাপৰ পৰিসৰ অধিক স্পষ্ট কৰি দিছে ৷ এতিয়া 120/80 mmHg ৰ তলত স্বাভাৱিক ৰক্তচাপ, ইয়াতকৈ ওপৰত ৰিডিংক শ্ৰেণীত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয় ৷
উদাহৰণ স্বৰূপে- 120-129 ক Elevated অৰ্থাৎ উচ্চ ৰক্তচাপৰ (উচ্চ ৰক্তচাপৰ আগতীয়া সতৰ্কবাণী চিন) বুলি ধৰা হয়, 130-139 ক Stage 1 Hypertension বা উচ্চ ৰক্তচাপৰ প্ৰথম পৰ্যায় আৰু 140/90 mmHg ৰ ওপৰক Stage 2 Hypertension বা গুৰুতৰ উচ্চ ৰক্তচাপ বুলি ধৰা হয় ৷
ৰক্তচাপৰ ১০টা নতুন নিৰ্দেশনা কি ?
১/ 120/80 mmHg ৰ তলত স্বাভাৱিক ৰক্তচাপ: যদি ৰক্তচাপ 120/80 mmHg ৰ তলত থাকে তেন্তে এয়া স্বাভাৱিক আৰু নিৰাপদ ৷ ইয়াৰ ওপৰত হলে আওকাণ কৰিব নালাগে ৷
২/ 120-129 Elevated BP: এই পৰ্যায় High BP হোৱাৰ সতৰ্কবাণী ৷ এই পৰ্যায়ত ঔষধৰ প্ৰয়োজন নাই ৷ খাদ্যভাস, জীৱনশৈলীৰ দ্বাৰা ইয়াক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰি ৷
৩/ 130-139 को Stage 1 Hypertension: এই পৰ্যায় মানে ব্লাড প্ৰেচাৰ বৃদ্ধি পাইছে আৰু ইয়াক গুৰুত্ব দিয়া প্ৰয়োজন ৷ চিকিৎসকে প্ৰথমে জীৱনশৈলী সলনি কৰাৰ পৰামৰ্শ দিয়ে ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত ঔষধ দিয়ে ৷ এই পৰ্যায়ত হৃদযন্ত্ৰ আৰু বৃক্কৰ ওপৰত চাপ বৃদ্ধি পায় ৷
৪/ 140/90 mmHg তকৈ ওপৰত Stage 2 Hypertension: ই গুৰুতৰ সমস্যা আৰু তৎকালীন চিকিৎসাৰ প্ৰয়োজন ৷ এই সময়ত ঔষধৰ প্ৰয়োজন ৷ দীৰ্ঘসময় এনে হৈ থাকিলে হাৰ্ট এটেকৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পায় ৷
৫/ ঔষধৰ আৰম্ভণি: নতুন নিৰ্দেশনাত উল্লেখ কৰা হৈছে যে, বিপদ বৃদ্ধি হোৱাৰ লগে লগে বিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি ঔষধ খাব লাগে ৷ পুৰণি গাইডলাইনৰ দৰে অপেক্ষা কৰা ঠিক নহয় ৷
৬/ জীৱনশৈলীৰ পৰিৱৰ্তন: ব্যায়াম, ওজন নিয়ন্ত্ৰণ, নিখম কম খোৱাস মানসিক চাপ আদি কম কৰা প্ৰয়োজন ৷ প্ৰতিদিনে অন্তত ৩০ মিনিট খোজ কাঢ়িব লাগে ৷ জীৱনশৈলীত পৰিৱৰ্তন অনা প্ৰয়োজন ৷
৭/ ঘৰুৱা বি পি নিৰীক্ষণ অতি প্ৰয়োজনীয়: ঘৰত বি পি পৰীক্ষা কৰা মেচিন থকা প্ৰয়োজন ৷
৮/ নিমখ হ্ৰাস: নিমখে সমস্যা বৃদ্ধি কৰে ৷ গতিকে নিমখ, পেকেটত ভৰোৱা খাদ্য আদি কম খাব লাগে ৷
৯/ মানসিক চাপ: মানসিক চাপ নিয়ন্ত্ৰণ কৰা দৰকাৰ ৷ টোপনি, ব্যায়াম, উশাহ-নিশাহত গুৰুত্ব দিব লাগে ৷
১০/ হাই ৰিস্ক ৰোগী: যিসকলৰ হৃদৰোগ, ডায়েবেটিছ বা বৃক্কৰ ৰোগ হোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি, তেওঁলোকৰ ৰক্তচাপ আনতকৈও কম কৰি ৰাখিব লাগিব যাতে হাৰ্ট এটেক, ষ্ট্ৰোক, বৃক্ক বিকল হোৱাৰ সম্ভাৱনা কম হয় ৷
বিশেষজ্ঞই কি কয় ?
এই সন্দৰ্ভত ৰাজীৱ গান্ধী হাস্পতালৰ কাৰ্ডিঅ’লজি বিভাগৰ ডাঃ অজিত জৈনে কয় যে, নতুন গাইডলাইনৰ জৰিয়তে উচ্চ ৰক্তচাপৰ ৰোগীক আগতীয়াকৈ চিনাক্ত কৰিব পৰা যাব ৷ যাৰ ফলত হৃদৰোগ, বৃক্ক ৰোগ, ষ্ট্ৰোক আদিৰ সম্ভাৱনা কম হ’ব ৷
গুৰুত্বপূৰ্ণ
- প্ৰতিদিনে ৩০ মিনিট খোজ কাঢ়ক ৷
- নিমখ, পেকেটৰ খাদ্য কমকৈ খাওক ৷
- ৭-৮ঘন্টা টোপনি যাওক ৷
- মানসিক চাপ কম কৰক ৷
- পানী খাব ৷
- অধিক জানিবলৈ বিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰক ৷
উৎস
https://www.heart.org/en/health-topics/high-blood-pressure/understanding-blood-pressure-readings
