Social Anxietyত ভুগিছে হৃতিক ৰোশনৰ ভগ্নী, আপোনাৰ ক্ষেত্ৰতো দেখা দিছে নেকি এই লক্ষণসমূহ ?
আজি এই প্ৰতিবেদনৰ জৰিয়তে হৃতিক ৰোশনৰ ভগ্নী সুনয়না ৰোশনে ভুগি থকা সামাজিক উদ্বেগ দৰাচলতে হয় কি বিশেষজ্ঞৰ পৰা সবিশেষ জানো আহক-
Published : January 7, 2026 at 1:32 PM IST
শেহতীয়াকৈ অভিনেতা হৃতিক ৰোশনৰ ভগ্নী সুনয়না ৰোশনে ইনষ্টাগ্ৰাম পোষ্টৰ জৰিয়তে নিজৰ মানসিক স্বাস্থ্যৰ বিষয়ে মুকলিকৈ প্ৰকাশ কৰিছে ৷ হৃতিক ৰোশনৰ ভগ্নীয়ে বুজাই দিলে যে সামাজিক উদ্বেগ (Social Anxiety) বাস্তৱিক, আৰু বহুতে ইয়াৰ অভিজ্ঞতা লাভ কৰে যদিও ইয়াৰ বিষয়ে কথা কোৱাৰ পৰা বিৰত থাকে ৷ এজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ কি হৈছে বুজিব নোৱাৰা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হয় ৷ তেওঁলোকৰ চাৰিওফালে মানুহ গোট খোৱাৰ লগে লগে এটা অদ্ভুত ভয়ে তেওঁলোকক আগুৰি ধৰে ৷ তদুপৰি হৃতিক ৰোশনৰ ভনীয়েকে সামাজিক উদ্বেগ আৰু ইয়াৰ সৈতে কেনেকৈ মোকাবিলা কৰি আছে সেই বিষয়ে মুকলিকৈ ক’লে ৷ আজি এই প্ৰতিবেদনৰ জৰিয়তে মানসিক ৰোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ সৱনীত কৌৰ ভাছিনে এই ৰোগ কি, ইয়াৰ লক্ষণ কি আৰু আপুনি ইয়াৰ সৈতে কেনেদৰে মোকাবিলা কৰিব পাৰে এই বিষয়ে কি ক’লে জানো আহক-
সামাজিক উদ্বেগ মানে কি ?
ডাঃ সৱনীত কৌৰে কয় যে, সামাজিকউদ্বেগলাজ হৈছে সামাজিক পৰিস্থিতিত বিচাৰ বা নিৰীক্ষণ হোৱাৰ এক অবিৰত, যন্ত্ৰণাদায়ক ভয়, যিটো স্বাভাৱিক লাজৰ বাহিৰলৈ যায় ৷ ব্যক্তিজনে অপমানিত হোৱাৰ লগতে নিজৰ মনৰ কথা কেনেকৈ প্ৰকাশ কৰিব সেই লৈ অহৰহ চিন্তাত থাকে ৷ তদুপৰি সামাজিক পৰিৱেশত মানুহৰ লগত মত বিনিময় কৰিলে মুখখন ৰঙা হৈ পৰে, ব্যক্তিজনে লৰচৰ বা স্তম্ভিত অনুভৱ কৰে আৰু প্ৰায়ে, ব্যক্তিজন বিচলিত হৈ সামাজিক যোগাযোগ বন্ধ কৰি দিয়ে ৷ ইয়াৰ ফলত ব্যক্তিজনৰ দৈনন্দিন জীৱন, কৰ্ম আৰু সামাজিক সম্পৰ্কত যথেষ্ট প্ৰভাৱ পৰে ৷
সামাজিক উদ্বেগৰ লক্ষণ
সামাজিক উদ্বেগে শৰীৰত বিভিন্ন ধৰণৰ লক্ষণৰ সৃষ্টি কৰে আৰু সুনাইনা ৰোশনে নিজেই এই বিষয়ে বিতংভাৱে উল্লেখ কৰিছে ৷ তাই বুজাইছে যে এই সময়ছোৱাত এজন ব্যক্তিয়ে অতিমাত্ৰা চিন্তা কৰাৰ প্ৰৱণতা লাভ কৰে আৰু প্ৰতিটো সৰু সৰু কথাৰ ওপৰত আকৰ্ষিত হ’বলৈ আৰম্ভ কৰে ৷ সুনাইনা ৰোশনে বুজাইছে যে মানুহে তাইৰ বিষয়ে কি ভাবিছে বুলি তাই অনবৰতে চিন্তা কৰে, যদিও সেইবোৰৰ বাবে আচলতে কোনো গুৰুত্ব নাই ৷ তদুপৰি শৰীৰত বিভিন্ন লক্ষণ অনুভৱ কৰা হয়, যেনে-
- ভৰিৰ কঁপনি হোৱা
- টোপনি অহা বা উদ্বিগ্নতাৰ বাবে মূৰ ঘূৰোৱা অনুভৱ কৰা
প্ৰায়ে এই পৰিস্থিতিয়ে তীব্ৰ উদ্বেগ সৃষ্টি কৰিব পাৰে, আৰু দ্ৰুত হৃদস্পন্দন, ঘামচি ওলোৱা, নেতিবাচক আত্ম-ভাবমূৰ্তি চিন্তা আদি শাৰীৰিক লক্ষণবোৰ দুখজনক হৈ পৰিব পাৰে ৷ আমি কি কৰিম বুলি হেৰুৱাই পেলাইছো ৷ এনে পৰিস্থিতিত আপুনি এই টিপছবোৰ চেষ্টা কৰিব পাৰে ৷
সামাজিক উদ্বেগৰ সৈতে কেনেদৰে মোকাবিলা কৰিব লাগে ?
সুনয়না ৰোশনে কয় যে, এই পৰিস্থিতিত প্ৰথমে নিজকে কিছু সময় দি কিছু মি-টাইম লোৱা ৷ ইয়াৰ উপৰিও থেৰাপীৰ পৰা সহায় লওক আৰু লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰক ৷ লগতে গভীৰ উশাহ-নিশাহৰ ব্যায়াম আৰু...ধ্যানএই পৰিস্থিতিত ই অতি সহায়ক হ’ব পাৰে ৷ ডাঃ সাৱনীত কৌৰৰ এই টিপছবোৰো আপুনি চেষ্টা কৰিব পাৰে: সৰু সৰু সামাজিক পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈ আৰম্ভ কৰক আৰু নিজকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ শিকক ৷ আপোনাৰ নেতিবাচক চিন্তাবোৰ বন্ধ কৰক আৰু উপলব্ধি কৰক যে সকলোৱে আপোনাৰ বিষয়ে চিন্তা কৰা নাই, আৰু আপুনি বিচাৰ কৰিব পৰাকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয় ৷
ইয়াৰ উপৰিও ডাঃ কৌৰে পৰামৰ্শ দিয়ে যে, সামাজিক উদ্বেগৰ সৈতে মোকাবিলা কৰাত সহায় কৰিব পৰা এজন পেছাদাৰী থেৰাপিষ্টৰ পৰা সহায় ল’ব লাগে আৰু আজিকালি ইয়াৰ বাবেও থেৰাপী উপলব্ধ, গতিকে মাত্ৰ এজন ভাল বিশেষজ্ঞৰ লগত কথা পাতিব আৰু এই ভয়ৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ লাভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক ৷
উৎস
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK327674/
লগতে পঢ়ক