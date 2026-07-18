ETV Bharat / health

গোলাঘাটত জাপানীজ এনকেফেলাইটিছত শিশুসহ দুজনৰ মৃত্য়ু

৪৬ গৰাকী পুৰুষ-মহিলা আৰু শিশু জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ সদৃশ ৰোগত আক্ৰান্ত ।

Two people including a child, die of Japanese encephalitis in Golaghat
গোলাঘাটত জাপানীজ এনকেফেলাইটিছত শিশুসহ দুজনৰ মৃত্য়ু (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 18, 2026 at 6:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গোলাঘাট: গোলাঘাট জিলাত জাপানীজ এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্তৰ সংখ্য়া বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে । স্বাস্থ্য বিভাগৰ বিষয়াই সদৰী কৰা মতে, ইতিমধ্য়ে জিলাখনত এই ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ এগৰাকী মহিলাৰ লগতে এটি পাঁচ বছৰীয়া শিশুৰ মৃত্যু হৈছে ।

জিলাখনৰ বোকাখাত, মিছামৰা, কেবি আলি, কমাৰবন্ধা আদি অঞ্চলত এই ৰোগে তীব্ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে । জিলাখনত বৰ্তমান লৈকে ৪৬গৰাকী পুৰুষ-মহিলা আৰু শিশু জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ সদৃশ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে । লগতে ১৪ জন এই ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে । ইয়াৰে চাৰিজন যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে ।

গোলাঘাটত জাপানীজ এনকেফেলাইটিছত শিশুসহ দুজনৰ মৃত্য়ু (ETV Bharat Assam)

আনহাতে এই ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ গোলাঘাট নগৰৰ এগৰাকী মহিলাসহ পাঁচ বছৰীয়া শিশুৰ মৃত্যু হৈছে । বিশেষকৈ গোলাঘাট নগৰৰ মাজমজিয়াত এই ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হোৱাক লৈ এতিয়া চিন্তিত হৈ পৰিছে নগৰবাসী । এই ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ নিৰ্মূল কৰিবলৈ জিলা স্বাস্থ্য বিভাগে বিভিন্ন ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । এই ক্ষেত্ৰত প্ৰতিটো পৰিয়ালে নিজৰ নিজৰ চৌপাশৰ পৰিৱেশ চাফ- চিকুণকৈ ৰাখিবলৈ স্বাস্থ্য বিভাগে আহ্বান জনাইছে।

জাপানীজ এনকেফেলাইটিছৰ লক্ষণ কি কি ?

এই সন্দৰ্ভত গোলাঘাটৰ ডিএছঅ'ডাঃ ৰঞ্জিত হাজৰিকাই কয়,"জাপানীজ এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত হোৱা ৰোগীৰ অতিমাত্ৰা জ্বৰ,মুৰৰ বিষ হয়। বহু সময়ত এই ৰোগত আক্ৰান্ত ব্যক্তিয়ে ভ্ৰম বকিবলৈ আৰম্ভ কৰে । এনে পৰ্যায় পোৱাৰ আগতেই জ্বৰত আক্ৰান্ত ৰোগীক লগে লগে চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ নিব লাগে; কিন্তু কিছুমান লোকে অতিমাত্ৰা জ্বৰ, মুৰৰ বিষ আৰু ভ্ৰম বকিবলৈ লোৱা ৰোগীক চিকিৎসাৰ পৰিৱৰ্তে বেজ বেজালি কৰা পৰিলক্ষিত হয় । ফলত এনে ৰোগীৰ মৃত্যুমুখত পৰিবলগীয়া হয় ।"

কেনেকৈ বিয়পে ?

জাপানীজ এনকেফেলাইটিছৰ সংক্ৰমণ হোৱা সন্দৰ্ভত ডিএছঅ' ডাঃ ৰঞ্জিত হাজৰিকাই কয়, "এই ৰোগবিধ বিয়পাৰ মূল কাৰণ হৈছে বগলী, কণামুচৰি আৰু গাহৰি । এই তিনিটা জীৱ-জন্তুৰ গাত এই ৰোগ থাকে আৰু মহে এইবোৰক কামোৰাপ পিচত মানুহক কামুৰিলে জাপানীজ এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত হয় ।"

বিষয়াগৰাকীয়ে পুনৰ কয়, "এই ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ নিৰ্মূল কৰিবলৈ আমাৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ তৰফৰ পৰা বিভিন্ন গোটৰ জৰিয়তে সজাগতা সভা, আঁঠুৱা ঔষধিকৰণ, ধোঁৱা আদি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে; কিন্তু এইসমূহ জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ ৰোগৰ স্থায়ী সমাধান নহয় ।"

লগতে পঢ়ক:ৰোগ বাহক মহ: জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ-মেলেৰিয়া-ডেংগুৰ পৰা হাত সাৰিব কেনেকৈ ?

শিৱসাগৰত জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ সদৃশ ৰোগত ৩৩ গৰাকী আক্ৰান্ত

TAGGED:

গোলাঘাট
ইটিভি ভাৰত অসম
জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ
JAPANESE ENCEPHALITIS LIKE DISEASE
JAPANESE ENCEPHALITIS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.