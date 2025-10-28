মানসিক স্বাস্থ্য হ’ব উন্নত, দৈনন্দিন জীৱনৰ অংশ কৰি লওক এইসমূহ অভ্যাসক
মন তথা মগজুক স্বাস্থ্যৱান কৰি ৰাখিবলৈ আপুনি আপোনাৰ দৈনন্দিন ৰুটিনত কি কি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব, আজি জানো আহক-
Published : October 28, 2025 at 3:10 PM IST
শৰীৰৰ লগতে আমি মানসিকভাৱেও স্বাস্থ্যৱান হৈ থকাটো খুবেই জৰুৰী ৷ মনটো যদি স্বাস্থ্যৱান হৈ থাকে, তেতিয়া আমি শাৰীৰিকভাৱেও স্বাস্থ্যৱান হৈ থাকিব পাৰো ৷ প্ৰকৃততে আমি খোৱা খাদ্য আৰু আমাৰ দৈনন্দিন ৰুটিনৰ ওপৰতেই মানসিক স্বাস্থ্য নিৰ্ভৰ কৰে ৷যাৰ বাবে আপুনি আপোনাৰ দৈনিক কৰা কাম-কাজত সচেতন হোৱাটো খুবেই দৰকাৰ ৷ মন তথা মগজুক স্বাস্থ্যৱান কৰি ৰাখিবলৈ আপুনি আপোনাৰ দৈনন্দিন ৰুটিনত কি কি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব, আজি জানো আহক-
যোগ কৰাৰ বহুতো লাভালাভ আছে ৷ ই আপোনাক উশাহ-নিশাহৰ গতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ শিকায় ৷ মনোৰোগ বিশেষজ্ঞসকলে এইটোও বিশ্বাস কৰে যে যিসকলে দৈনিক যোগ কৰে, তেওঁলোকৰ মন শান্ত হৈ থাকে ৷ কিয়নো যোগ আধ্যাত্মিকতা, ধ্যান আৰু উশাহৰ চলাচলৰ ওপৰত আধাৰিত ৷ অনুলোম-ভিলোম, ভুজঙ্গাসন, বালাসন, বৈক্ষসন, শৱসনৰ দৰে আসনবোৰ মানসিক স্বাস্থ্যৰ বাবে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ বুলি কোৱা হয় ৷ আপুনি এজন বিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শ লৈ আপোনাৰ পচন্দ আৰু মানসিক স্বাস্থ্যৰ বাবে উন্নত যোগাসন কৰিব পাৰে ৷ এক অধ্যয়নত প্ৰমাণিত হৈছে যে যিসকল লোকে দৈনিক ব্যায়াম কৰে তেওঁলোক আৱেগিক, শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে শক্তিশালী হৈ পৰে ৷
চাইকেল চলোৱাটোক স্বাস্থ্যৰ বাবে এটা অতি উপকাৰী ব্যায়াম বুলি গণ্য কৰা হয় ৷ ই শৰীৰৰ পৰা এনে এবিধ হৰমন মুকলি কৰে, যিয়ে আপোনাৰ মনটোক সুখী অনুভৱ কৰাত সহায় কৰে ৷ মনোভাৱ উন্নত কৰি উদ্বেগ, হতাশা আঁতৰ কৰাত এই হৰমনটো অতি উপকাৰী ৷ এনে পৰিস্থিতিত, চাপৰ আশংকা হ্ৰাস কৰাৰ বাবে চাইকেল চলোৱা এক ভাল ব্যায়াম ৷
বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে, খোজ কঢ়াটোৱে বহুতো স্বাস্থ্য সমস্যা আঁতৰ কৰে ৷ যদি আপুনি মানসিকভাৱে স্বাস্থ্যৱান নহয় আৰু সকলো সময়তে সমস্যাত থাকে, তেনেহ'লে আপুনি খোজ কঢ়াটো আপোনাৰ দৈনন্দিন ৰুটিনৰ এটা অংশ কৰিব পাৰে ৷ বহুতো গৱেষণাত এইটো প্ৰমাণিত হৈছে যে দৈনিক খোজ কঢ়া লোকসকলৰ উদ্বেগ, হতাশাৰ স্তৰ কম হয় ৷ যদি আপুনি ৰাতিপুৱা খোজ কাঢ়িব নোৱাৰে, সন্ধিয়া খোজ কাঢ়ক ৷ দৈনিক ৩০-৪০মিনিট সময় খোজ কঢ়াটো স্বাস্থ্যৰ বাবে অতি উপকাৰী বুলি গণ্য কৰা হয় ৷
বক্সিং, কিকবক্সিঙকো ব্যায়ামৰ প্ৰকাৰ হিচাপে গণ্য কৰা হয় ৷ বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে, ই কেৱল শাৰীৰিক সক্ৰিয়তাই নহয়, মনোভাৱ তথা মানসিক স্বাস্থ্য উন্নত কৰাতো যথেষ্ট সহায় কৰে ৷ সমৰ কলা কৰাৰ ফলত আত্মবিশ্বাস, শক্তিৰ লগতে একাগ্ৰতাও বৃদ্ধি হয় ৷ বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে, এই সকলোবোৰ গুণে ব্যক্তিজনক আৱেগিকভাৱে শক্তিশালী কৰাত সহায় কৰে ৷ যাৰ ফলত মানসিক স্বাস্থ্য ভাল হয় ৷
দৌৰাটোও স্বাস্থ্যৰ বাবে অতি উপকাৰী ৷ বাহিৰলৈ ওলাবলৈ সময়ৰ অভাৱ হ’লে আপুনি ট্ৰেডমিলত দৌৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে ৷ মানসিক স্বাস্থ্যৰ ওপৰতো ইয়াৰ যথেষ্ট প্ৰভাৱ আছে ৷ বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে, ব্যায়ামৰ এক এণ্টিডিপ্ৰেচেণ্ট প্ৰভাৱ আছে ৷ যিয়ে আৱেগিক আৰু শাৰীৰিক চাপৰ প্ৰতি মগজুৰ সঁহাৰি উন্নত কৰে ৷
মন কৰিব চোন যেতিয়া আমি মানসিকভাৱে সুস্থিৰ হৈ নাথাকো তেতিয়া বন্ধুৰ সান্নিধ্য তথা তেওঁলোকৰ সৈতে সময় কটালে আমি মানসিকভাৱে সুখী অনুভৱ কৰো যদি আপুনিও এনে কৰিলে মানসিকভাৱে সুখী অনুভৱ কৰে তেন্তে এই উপায় অনুসৰণ কৰিব পাৰে ৷
ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য প্ৰতিষ্ঠান NIHৰ মতে, গছ-গছনি আৰু সেউজীয়া ঠাই বিশেষকৈ বাগিচাৰ সংস্পৰ্শলৈ অহাটো মানসিক আৰু শাৰীৰিক স্বাস্থ্যৰ বাবে উপকাৰী ৷ গছ-গছনি থকা মুকলি ঠাইত ভ্ৰমণ কৰিলেও আমাৰ মানসিক স্বাস্থ্যৰ উন্নতি সাধন কৰে ৷
