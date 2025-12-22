অমিতা খোৱাৰ আছে অনেক উপকাৰিতা জানিলে হৈ পৰিব আচৰিত
এই প্ৰতিবেদনত আমি আপোনালোকক অমিতাৰ কিছুমান আচৰিত স্বাস্থ্য উপকাৰিতাৰ বিষয়ে ক’বলৈ ওলাইছো যাৰ বিষয়ে জনাটো খুবেই জৰুৰী-
অমিতা এবিধ সুস্বাদু ফল আৰু ই শৰীৰৰ বাবেও বহু উপকাৰিতা সাধন কৰে । যদি আমি কওঁ যে, ই স্বাস্থ্য উপকাৰিতাৰ ভঁৰাল তেন্তে হয়তো ভুল নহ’ব । অমিতাই ওজন হ্ৰাস কৰাত সহায় কৰে, অক্সিডেটিভ চাপ হ্ৰাস কৰে, ডায়েবেটিছত উপকাৰী, বয়স বৃদ্ধি ৰোধ কৰা আৰু ঘাঁ ভাল হোৱাত সহায় কৰে বুলি বিশ্বাস কৰা হয় । অমিতাত এন্টিঅক্সিডেন্ট, এনজাইম, ভিটামিন চি, ই আৰু এ, খাদ্য আঁহ, মেগনেছিয়াম আৰু পটাছিয়ামকে ধৰি বহুতো খনিজ পদাৰ্থ থাকে । কিন্তু আপুনি জানেনে যে অমিতা খালে স্বাস্থ্যৰ পক্ষে অধিক উপকাৰিতা সাধন হয় । এই প্ৰতিবেদনত আমি আপোনালোকক অমিতাৰ কিছুমান আচৰিত স্বাস্থ্য উপকাৰিতাৰ বিষয়ে ক’বলৈ ওলাইছো ।
অমিতা খোৱাৰ উপকাৰিতা
হাঁপানি প্ৰতিৰোধ
কিছুমান পুষ্টি সঠিক পৰিমাণত গ্ৰহণ কৰা লোকৰ হাঁপানি হোৱাৰ আশংকা কম থাকে ৷ এই পুষ্টিবোৰৰ অন্যতম হৈছে বিটা কেৰোটিন, যি অমিতাত যথেষ্ট পৰিমাণে থাকে ৷ অমিতাৰ লগতে ব্ৰকলী, ৰঙালাও আৰু গাজৰৰ দৰে খাদ্যতো বিটা কোৰোটিন অধিক মাত্ৰাত থাকে ৷
কৰ্কট ৰোগ প্ৰতিৰোধ
বিটা-কেৰোটিনে কৰ্কট ৰোগৰ আশংকা বহু পৰিমাণে হ্ৰাস কৰিব পাৰে ৷ আমি জানো যে অমিতাত প্ৰচুৰ মাত্ৰাত বিটা কেৰোটিন পোৱা যায় ৷ সেয়ে কৰ্কট ৰোগ প্ৰতিৰোধৰ বাবে অমিতা খোৱা অতি দৰকাৰী ৷ এক অধ্যয়ন অনুসৰি, কম বয়সীয়া পুৰুষে বিটা কেৰোটিন সমৃদ্ধ আহাৰ খালে তেওঁলোকৰ প্ৰষ্টেট কৰ্কটৰোগ হোৱাৰ আশংকা খুবেই কম থাকে ৷
বৃদ্ধি কৰে হজম শক্তি
অমিতাত পেঁপা নামৰ এক এনজাইম থাকে ৷ এই এমজাইমে হজমত সহায় কৰে ৷ যাৰ বাবে অমিতাক মাংস ৰন্ধনকৰ্তা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি ৷ অমিতাত আঁহ আৰু পানীৰ পৰিমাণ অধিক হোৱাৰ বাবে ই কোষ্ঠকাঠিন্য প্ৰতিৰোধ কৰাৰ লগতে স্বাস্থ্যকৰ পাচন নলী তৈয়াৰ কৰাতো ই সহায় কৰে ৷
প্ৰতিহত কৰে হৃদৰোগ
অমিতাত থকা আঁহ, পটাছিয়াম আৰু ভিটামিনে হৃদৰোগ প্ৰতিহত কৰাত সহায় কৰে ৷ পটাছিয়াম গ্ৰহণ বৃদ্ধি হোৱাৰ লগতে ছ’ডিয়াম গ্ৰহণ হ্ৰাস হোৱাটো হৈছে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আহাৰ পৰিৱৰ্তন যি এজন ব্যক্তিয়ে তেওঁলোকৰ কাৰ্ডিওভাস্কুলাৰ ৰোগৰ আশংকা হ্ৰাস কৰিবলৈ কৰিব পাৰে ৷
চুলিৰ স্বাস্থ্য
অমিতা চুলিৰ বাবেও উৎকৃষ্ট কিয়নো ইয়াত ভিটামিন এ থাকে, যিয়ে চিবাম উৎপাদন কৰাত সহায় কৰে ৷ চিবামে চুলি ‘ময়শ্চাৰাইজ’ কৰি ৰাখে ৷ আনহাতে, ছাল আৰু চুলিকে ধৰি সকলো শাৰীৰিক কলাৰ বিকাশৰ বাবে ভিটামিন এ প্ৰয়োজনীয় ৷
ওজন হ্ৰাস কৰাত সহায়ক
পকা অমিতা সামান্য মিঠা যদিও কম কেলৰিযুক্ত হোৱা বাবে ওজন হ্ৰাস কৰিবলৈ বিচৰা ব্যক্তিয়ে আহাৰৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰি ল’ব পাৰে ৷
চকুৰ বাবে উপকাৰী
অমিতা চকুৰ বিভিন্ন ৰোগৰ বাবেও উপকাৰী ৷ ইয়াত থকা যথেষ্ট পৰিমাণৰ ভিটামিন-‘এ’ ৰ উপস্থিতিয়ে চকুকেইটাক ৰোগৰ পৰা ৰক্ষা কৰি থাকে ৷ লগতে চকুৰ ৰশ্মি কম হোৱাৰ পৰাও ৰক্ষা কৰে ৷অমিতা খাই থাকিলে ছানি পৰা ৰোগ নিৰাময় হোৱাৰ লগতে চকুৰ ৰশ্মিও বৃদ্ধি পায় ৷
মাহেকীয়াৰ বিষৰ পৰা পৰিত্ৰাণ
অমিতাত থকা পেপেইন নামৰ এনজাইমে মহিলাৰ মাহেকীয়া হোৱাৰ সময়ত হোৱা পেটৰ বিষৰ পৰা ৰক্ষা কৰে ৷ সেয়ে মাহেকীয়া হোৱাৰ সময়ত বিষত ভোগা মহিলাসকলে আহাৰত অমিতা খাব লাগে ৷
