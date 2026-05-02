মানসিক চাপমুক্ত হৈ থাকিব কেনেকৈ ? কৰক এইকেইটা কাম
অত্যধিক মানসিক চাপৰ বাবে বিভিন্ন সমস্যাই যাতে গা কৰি উঠিব নোৱাৰে তাৰ বাবে সকলোৱে সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিবই লাগিব ।
Published : May 2, 2026 at 3:37 PM IST
গুৱাহাটী : দৈনন্দিন জীৱনত আমি সকলোৱে কম-বেছি পৰিমাণে মানসিক চাপ বা টেনচনৰ চিকাৰ হওঁ । কোনেও ন দি ক'ব নোৱাৰে যে কেতিয়াও মানসিক চাপৰ সন্মুখীন নোহোৱাকৈ আছে । কম-বেছি পৰিমাণে এই সমস্যাত আক্রান্ত হোৱাটো স্বাভাৱিক কথা । অৱশ্যে এনে ধৰণৰ সমস্যাই যে জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰিব পাৰে সেয়া কিন্তু প্ৰায়ভাগ লোকই জ্ঞাত নহয় । অত্যধিক মানসিক চাপৰ বাবে বিভিন্ন সমস্যাই গা কৰি উঠিব পাৰে ।
ডায়েবেটিছ হোৱাৰ আশংকা :
আজিকালি প্ৰায়ভাগ লোকেই ডায়েবেটিছত আক্ৰান্ত হয় । বেছি টেনচনত থকা লোকসকল অতি সহজে ডায়েবেটিছত আক্রান্ত হোৱাৰ আশংকা থাকে । যিসকলৰ মানসিক চাপ বেছি তেওঁলোক ডায়েবেটিছত বেছিকৈ আক্ৰান্ত হোৱাৰ আশংকা থাকে বুলি বিভিন্ন অধ্য়য়নত প্ৰমাণিত হৈছে ।
বদহজম আৰু এচিডিটি :
সাধাৰণতে মানসিক চাপ বাঢ়িলে মানুহৰ ভোক কমে । পেটত ভোক থাকে যদিও খাবলৈ ইচ্ছা নাযায় । আকৌ খোৱা খাদ্য়খিনি মানসিক চাপৰ বাবে ভালদৰে হজমো নহয় ।
চকুৰ ক্ষতি হ'ব পাৰে :
মানসিক চাপৰ ফলত চকুৰ ক্ষতিসাধন হোৱাৰ আশংকা থাকে । যিমানেই মানসিক চাপ বাঢ়ে সিমানেই ইয়াৰ পৰোক্ষ প্ৰভাৱ চকুত পৰাৰ আশংকা থাকে ।
যৌন সমস্যাই গা কৰি উঠে :
মানসিক চাপত আক্রান্ত হ'লে পুৰুষ-মহিলা সকলোৰে ওপৰত সমানে প্ৰভাৱ পৰে । এনে হ'লে যেনেদৰে যৌন ইচ্ছা হ্রাস পায়, তেনেদৰে বীৰ্যত শুক্রাণুৰ সংখ্যা হ্ৰাস পোৱাৰ আশংকা থাকে । আনকি দম্পতীৰ মাজত মানসিক সমস্যাৰো সৃষ্টি কৰিব পাৰে।
গর্ভবতী মহিলাৰ বাবে ক্ষতিকাৰক :
গৰ্ভৱতী মহিলাৰ বাবে মানসিক চাপ অত্যন্ত ক্ষতিকাৰক । ইয়াৰ ফলত ৰক্তচাপ বৃদ্ধি পায়।
মন-শৰীৰৰ সম্পর্ক :
মানসিক চাপ হ'লে যে কেবল মানসিক সমস্যাই গা কৰি উঠি তেনে নহয়,শৰীৰৰ বিভিন্ন অংগ-প্রত্যংগসমূহো সমানে ক্ষতিগ্রস্ত হয় । হৃৎপিণ্ড আৰু হাঁওফাঁওৰো ক্ষতি হোৱাৰ আশংকা থাকে । হৃদৰোগ, ছালৰ বিভিন্ন সমস্যা, পেপটিক আলচাৰ, হাঁপানি, পেটৰ বিভিন্ন অসুখ, থায়ৰয়েড গ্রন্থিৰ অসুখ আদিৰ সমস্যাই অতি সহজে গা কৰি উঠে।
খাদ্যৰ স'তে সম্পর্ক :
খাদ্যৰ স'তে মানসিক চাপৰ সম্পৰ্ক প্ৰত্যক্ষভাৱে নাই যদিও টেনচন হ'লে যিহেতু হজমৰ সমস্যাই গা কৰি উঠে সেয়েহে গুৰুপাকী আহাৰ কম পৰিমাণে খাব লাগে । তেল-মছলাযুক্ত আহাৰ পৰাপক্ষত গ্ৰহণ কৰাৰ পৰা আঁতৰি থাকিব লাগে । আনকি জাংক ফুড, ফাষ্ট ফুড আদিও খাব নালাগে । এনে খাদ্যই মানসিক উত্তেজনা বৃদ্ধি কৰে।
মানসিক চাপমুক্ত হ'ব কেনেকৈ ?
- দিনটোৰ যিকোনো সময়তে নিজৰ বাবে অতিকমেও আধাঘণ্টা সময় উলিয়াওক । মনটোক স্থিৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা উচিত।
- ধ্যান বা যোগাসন কৰাৰ অভ্যাস গঢ়ি তুলিলেও সুফল লাভ কৰিব পাৰি ।
- মাদক দ্রব্য, ধূমপান আদিৰ অভ্যাস পৰিত্যাগ কৰা উচিত । এইবোৰে উত্তেজনা বৃদ্ধিহে কৰে, হ্রাস নকৰে ।
- বিনা কাৰণত খং কৰা, জেদী হোৱাৰ অভ্যাস ত্যাগ কৰা উচিত । ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে সদায় ইতিবাচক চিন্তা কৰিব লাগে ।
- ফাষ্ট ফুড, জাংক ফুড আদি কম পৰিমাণে গ্ৰহণ কৰাটোৱে মংগলজনক । ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে সুষম আহাৰ গ্ৰহণ কৰা উচিত ।
- অৱসৰ-বিনোদনৰ বাবে সময় উলিয়াই গান শুনা, নাটক, চিনেমা চালেও মানসিক চাপ হ্রাস পায় ।
- স্বাস্থ্যসন্মত খাদ্য গ্রহণ কৰিলে সুফল পোৱা যায় । যিসকলে নিয়মীয়াকৈ সুষম আহাৰ গ্ৰহণ কৰে তেওঁলোকৰ শাৰীৰিক-মানসিক চাপ কমকৈ পৰে । খাদ্যৰ স'তে পৰোক্ষভাবে চাপৰ সম্পর্ক থাকে ।
- কোনো ধৰণৰ চাপেই মনত উদয় হোৱা নাই, তেনে মানসিকতাৰ অধিকাৰী হ'লে চাপৰ মাজতো এটি মুক্ত জীৱন উপভোগ কৰাটো সম্ভৱ ।
- শাৰীৰিক পৰিশ্ৰম কৰিলেও মানসিক চাপৰ পৰা মুক্তি পোৱাটো সহজ হয় ।
- সকলোৱে নিয়মীয়াকৈ প্রাণায়াম কৰিব লাগে ।
- খাদ্য তালিকাত ফাইবাৰযুক্ত খাদ্য অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে ।
(সতৰ্কীকৰণ: এই ৱেবছাইটত আপোনাক প্ৰদান কৰা সকলো স্বাস্থ্য তথ্য আৰু চিকিৎসা পৰামৰ্শ কেৱল আপোনাৰ তথ্যৰ বাবে । আমি এই তথ্য বৈজ্ঞানিক গৱেষণা, অধ্যয়ন, চিকিৎসা আৰু স্বাস্থ্য পেছাদাৰী পৰামৰ্শৰ ভিত্তিত প্ৰদান কৰিছো, কিন্তু সেইবোৰৰ ওপৰত কাম কৰাৰ আগতে আপুনি আপোনাৰ ব্যক্তিগত চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো মংগলজনক।)