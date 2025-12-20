ETV Bharat / health

আপোনাৰ এই অভ্যাসে কৰিব পাৰে যকৃতক দুৰ্বল! সবিশেষ জানক বিশেষজ্ঞৰ পৰাই

আপোনাৰ পুৱাৰ ৰুটিনে কেনেকৈ নিৰৱে লিভাৰক দুৰ্বল কৰি তুলিব পাৰে তথা জীৱনশৈলীৰ ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন নকৰাকৈ কেনেকৈ ইয়াক উন্নত কৰিব পাৰে ৷ জানক-

This Common Morning Mistake Could Be Damaging Your Liver: What You Need to Know
আপোনাৰ এই অভ্যাসে কৰিব পাৰে যকৃতক দুৰ্বল! সবিশেষ জানক বিশেষজ্ঞৰ পৰাই (ETV Bharat)
By ETV Bharat Health Team

Published : December 20, 2025 at 4:20 PM IST

4 Min Read
পুৱাৰ আৰম্ভণিয়েই গোটেই দিনটোৰ গতি নিৰ্ধাৰণ কৰে ৷ বেছিভাগ মানুহৰে বাবে ইয়াৰ অৰ্থ হ’ল চাহ খাবলৈ লৰালৰি কৰা, ব্ৰেকফাষ্ট এৰি দিয়া বা বিচনাৰ পৰা উঠিলেই মানসিক চাপত পৰা ৷ কিন্তু যদি এই সাধাৰণ যেন লগা অভ্যাসবোৰে যকৃতৰ ক্ষতি কৰে ৷ যিটো এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ অথচ প্ৰায়ে অৱহেলিত অংগ ?

যকৃতে নিৰৱে শৰীৰৰ পৰা বিষাক্ত পদাৰ্থ আঁতৰাই চৰ্বি আৰু চুগাৰ প্ৰক্ৰিয়াকৰণ কৰে, ঔষধ আৰু মদ ভাঙি পেলায়, শৰীৰক সঠিকভাৱে কাম কৰাই ৷ হৃদযন্ত্ৰ বা মগজুৰ দৰে লিভাৰে লগে লগে অভিযোগ নকৰে ৷ যেতিয়ালৈকে ই ভাগৰুৱা, লেহেমীয়া বা ফুলা অনুভৱ হয়, তেতিয়ালৈকে ক্ষতি ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে ৷

বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে, আপোনাৰ পুৱাৰ ৰুটিনে কেনেকৈ নিৰৱে লিভাৰক দুৰ্বল কৰি তুলিব পাৰে আৰু জীৱনশৈলীৰ ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন নকৰাকৈ কেনেকৈ ইয়াক উন্নত কৰিব পাৰে ৷ জানক-

  • ব্ৰেকফাষ্ট এৰি দিয়া

আজিকালি মাজে মাজে উপবাস কৰাটো ট্ৰেণ্ডিঙত আছে ৷ যাৰ বাবে বহুতে ব্ৰেকফাষ্ট এৰি দিয়াটো অনুশাসনৰ লক্ষণ বুলি ভাবে ৷ কিন্তু ৰাতিটো উপবাস কৰাৰ পিছত যকৃতক পুনৰ আৰম্ভ হ’বলৈ শক্তিৰ প্ৰয়োজন হয় ৷ দীৰ্ঘ সময় নাখালে ষ্ট্ৰেছ হৰম’ন বৃদ্ধি পায়, যাৰ ফলত লিভাৰত অতিৰিক্ত টান পৰে ৷ ব্ৰেকফাষ্ট এৰি দিলে লিভাৰে তেজৰ চেনিৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষাৰ বাবে অধিক কষ্ট কৰিবলৈ বাধ্য হয় ৷ যদি দৈনিক এনেকুৱা হয়, তেন্তে যকৃতে অহৰহ “জৰুৰীকালীন অৱস্থাত” কাম কৰে ৷ ৰাতিপুৱা যদি ভোক নালাগে তেন্তে পাতল কিবা এটা খাব লাগে ৷ যেনে সিজোৱা কণী, তিয়াই থোৱা আলমণ্ড, বা কুহুমীয়া নেমুৰ পানী কেইটামান চিয়া গুটিৰ সৈতে খাব লাগে ৷

  • মিঠা ব্ৰেকফাষ্ট

চেনিযুক্ত শস্য, জাম পেক কৰা টোষ্ট, মাফিন বা স্বাস্থ্যকৰ গ্ৰেনোলা বাৰ এই সকলোবোৰ যকৃতৰ ওপৰত বোজা হ’ব পাৰে ৷ অত্যধিক চেনি বিশেষকৈ ফ্ৰুক্ট’জৰ ফলত যকৃতত চৰ্বি জমা হ’ব পাৰে, যাৰ ফলত যকৃতৰ চৰ্বিযুক্ত সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় ৷ ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে কম চেনি আৰু উচ্চ আঁহযুক্ত বিকল্প যেনে ওটছ, কণী, শাক-পাচলি, গ্ৰীক দৈ বাছি লওক ৷

  • খালী পেটত ঔষধ বা পৰিপূৰক গ্ৰহণ কৰা

বহুতে সাৰ পোৱাৰ লগে লগে মাল্টিভিটামিন, বিষনাশক বা বনৌষধিৰ পৰিপূৰক গ্ৰহণ কৰে ৷ সময় আৰু প্ৰয়োজন নোহোৱাকৈ এই পৰিপূৰকসমূহ গ্ৰহণ কৰিলে যকৃতৰ বিষমুক্তকৰণ ব্যৱস্থাত বোজা পৰিব পাৰে ৷ প্ৰয়োজন অনুসৰিহে পৰিপূৰক গ্ৰহণ কৰক আৰু বেছিভাগ বস্তু খাদ্যৰ সৈতে গ্ৰহণ কৰক ৷

  • একেবাৰেই লৰচৰ নকৰা

সাৰ পোৱাৰ পিছত দীৰ্ঘ সময় ধৰি ফোনটো স্ক্ৰল কৰিলে লিভাৰ আৰু বিপাকীয় ক্ৰিয়া দুয়োটাৰে বাবে ক্ষতিকাৰক ৷ পোহৰৰ কাৰ্যকলাপে তেজৰ সোঁত উন্নত কৰে আৰু যকৃতক সহায় কৰে ৷ ১০ মিনিট ষ্ট্ৰেচিং, অলপ খোজ কাঢ়িলে, বা লঘু যোগাসন কৰিলেই যথেষ্ট ৷

  • ডিটক্স ড্ৰিংকছৰ অত্যধিক ব্যৱহাৰ

নেমু, ভিনেগাৰ, হালধি, নহৰু আদিৰে তৈয়াৰী শক্তিশালী ডিটক্স পানীয়ই উপকাৰতকৈ বেছি ক্ষতি কৰিব পাৰে ৷ বৰঞ্চ সাধাৰণ কুহুমীয়া নেমুৰ পানীয়েই যথেষ্ট ৷ যকৃতক পৰীক্ষা-নিৰীক্ষাৰ নহয় নিয়মীয়া যত্নৰ প্ৰয়োজন ৷

  • টোপনি আৰু শৰীৰক আওকাণ কৰা

দেৰিলৈকে শুই থকা, গধুৰ খাদ্য খোৱা, বা পৰ্দাত সময় কটোৱা এই সকলোবোৰে যকৃতৰ আৰোগ্যত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে ৷ বেয়া টোপনিয়ে চুগাৰ আৰু ষ্ট্ৰেছ হৰম’ন বৃদ্ধি কৰে ৷ নিশা ১০:৩০ৰ পৰা ১১:০০ বজাৰ ভিতৰত শুবলৈ চেষ্টা কৰক আৰু গভীৰ নিশা খাদ্য খোৱাৰ পৰা বিৰত থাকিব ৷

উৎস

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7157978/

