শৰীৰত আইৰণৰ অভাৱৰ বাবে দেখি দিয়া লক্ষণসমূহ...

শৰীৰত আইৰণৰ অভাৱৰ বাবে দেখি দিয়া লক্ষণসমূহ...
আইৰণৰ অভাৱত বিভিন্ন ধৰণৰ স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে । এই অভাৱ দূৰ কৰিবলৈ দৈনন্দিন খাদ্য তালিকাত কি কি পুষ্টিকৰ উপাদান অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে ?
Published : October 4, 2026 at 8:05 PM IST
আমাৰ শৰীৰৰ বাবে অতি প্ৰয়োজনীয় পুষ্টিকৰ উপাদানসমূহৰ ভিতৰত আইৰণ অন্যতম । আইৰণৰ অভাৱত ৰক্তহীনতাৰ দৰে সমস্যাৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে ৷ যাৰ ফলত আমাৰ শৰীৰটোৱে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ অক্সিজেন লাভৰ পৰা বঞ্চিত হয় ৷
ইয়াৰ ফলত বিভিন্ন ধৰণৰ স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে । কিহৰ বাবে আইৰণৰ অভাৱ ঘটে ? বিভিন্ন বয়সৰ মানুহক কিমান পৰিমাণৰ আইৰণৰ প্ৰয়োজন ? কি কি খাদ্য আইৰণৰ উত্তম উৎস ?
আমাৰ শৰীৰৰ বাবে অন্যতম অপৰিহাৰ্য খনিজ পদাৰ্থ হৈছে আইৰণ । আমাৰ শৰীৰে আইৰণৰ সহায়ত দুবিধ প্ৰ’টিন তৈয়াৰ কৰে, সেয়া হৈছে হিম’গ্লবিন আৰু মাইঅ’গ্লবিন । ৰক্তকণিকাবোৰে হাওঁফাওঁৰ পৰা শৰীৰৰ বাকী অংশলৈ অক্সিজেন পৰিবহণৰ বাবে হিম’গ্লবিন অতি প্ৰয়োজনীয় ৷
আনহাতে, মাইঅ’গ্লবিনে পেশীলৈ অক্সিজেন কঢ়িয়াই লৈ যায় । আমাৰ শৰীৰত হৰম’ন আৰু সংযোগী কলা যেনে - লিগামেণ্ট আৰু টেণ্ডন তৈয়াৰ কৰিবলৈও পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ আইৰণৰ প্ৰয়োজন ।
আইৰণৰ অভাৱৰ লক্ষণ তাৎক্ষণিকভাৱে চকুত নপৰে
শৰীৰত আইৰণৰ অভাৱৰ বাবে কোনো ধৰণৰ তাৎক্ষণিক লক্ষণ দেখা নাযায় । যেতিয়া শৰীৰত আইৰণৰ মাত্ৰা হ্ৰাস পায়, তেতিয়া শৰীৰে পেশী, হাড়, যকৃত আৰু অন্যান্য অংগত জমা হৈ থকা আইৰণ ব্যৱহাৰ কৰে । যদি এই জমা হোৱা আইৰণৰো ক্ষতি হয়, তেন্তে ৰক্তকণিকাবোৰৰ আকাৰ আৰু হিম’গ্লবিনৰ মাত্ৰা কমি যায় ৷ যাৰ ফলত শৰীৰত প্ৰয়োজনীয় অক্সিজেনৰ যোগান কমি যায় । এই অৱস্থাক বিপজ্জনক ৰক্তহীনতা বোলা হয় ।
এই সমস্যাত ভুগি থকা লোকসকলে অত্যন্ত ভাগৰুৱা, দুৰ্বল, মূৰৰ বিষ আৰু পাচনতন্ত্ৰৰ সমস্যাত ভোগা দেখা যায় ৷ এইধৰণৰ ৰক্তহীনতা মূলতঃ খাদ্যত পুষ্টিকৰ উপাদানৰ অভাৱৰ বাবেই হয় । গৰ্ভৱতী মহিলা আৰু বৃদ্ধৰ ক্ষেত্ৰতো আইৰণৰ অভাৱ দেখা যায় ।
আইৰণৰ অভাৱত গুৰুতৰ স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ সৃষ্টি
প্ৰখ্যাত পুষ্টিবিদ ডাঃ শ্ৰীলতাই কয়, ‘‘আইৰণৰ অভাৱত ভোগা লোকসকলে এই সমস্যাটো আগতীয়াকৈ চিনি উলিয়াব লাগে । ই সময়মতে ধৰা নপৰিলে স্বাস্থ্যজনিত গুৰুতৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে । ইয়াৰ ফলত ক্ৰমান্বয়ে হৃদৰোগ হ’ব পাৰে আৰু আনকি জীৱনলৈও ভাবুকি আহিব পাৰে ।
আইৰণৰ অভাৱত ভোগা লোকসকল প্ৰায়ে শেঁতা পৰা দেখা যায় আৰু উশাহ-নিশাহ লোৱাত অসুবিধা হয় । গতিকে আইৰণ সমৃদ্ধ খাদ্যবোৰ মানুহৰ দৈনন্দিন খাদ্য তালিকাৰ অংশ হ’ব লাগে । বিশেষকৈ কণী, কুকুৰা, মাছ, ৰেডমিটতো যথেষ্ট পৰিমাণৰ আইৰণ থাকে ।
বিভিন্ন বয়সৰ মানুহক কিমান পৰিমাণৰ আইৰণৰ প্ৰয়োজন ?
- পুৰুষসকলক দৈনিক ৮ মিলিগ্ৰাম আইৰণৰ প্ৰয়োজন
- ১৯-৫০ বছৰ বয়সৰ মহিলাক দৈনিক ১৮ মিলিগ্ৰাম আইৰণৰ প্ৰয়োজন
- গৰ্ভৱতী মহিলাসকলক দৈনিক ২৭ মিলিগ্ৰাম আইৰণৰ প্ৰয়োজন
- স্তনপান কৰাই থকা মাতৃৰ বাবে দৈনিক ১০ মিলিগ্ৰাম আইৰণৰ প্ৰয়োজন
কি কি খাদ্য আইৰণৰ উত্তম উৎস ?
আমাৰ শৰীৰে মাংসৰ পৰা আইৰণ সহজে শোষণ কৰে । মাছ, কুকুৰা আৰু আন আন প্ৰকাৰৰ মাংস আদিৰ পৰা আমি যথেষ্ট পৰিমাণৰ আইৰণ লাভ কৰিব পাৰো । আমিষভোজীতকৈ নিৰামিষভোজীৰ বাবে আইৰণৰ প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণ কৰাটো প্ৰায়ে অধিক প্ৰত্যাহ্বানজনক হোৱা দেখা যায় ৷
নিৰামিষভোজী লোকসকলে ভিটামিন চি সমৃদ্ধ খাদ্য, যেনে - কমলা, ৰঙা জলকীয়া, ষ্ট্ৰবেৰী, ব্ৰকলি আদিৰ পৰা আইৰণ লাভ কৰিব পাৰে । পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে বগা বীন, মচুৰ দাইল, কচু, সাগৰীয় খাদ্য, কুকুৰা আদি খালে আইৰণৰ অভাৱ হ্ৰাস কৰাত সহায়ক হয় । বাদাম, যিকোনো ধৰণৰ গুটি, শুকান ফল, গোটা শস্য আৰু সেউজীয়া শাক-পাচলিতো উচ্চ মাত্ৰাত আইৰণ থাকে । আইৰণযুক্ত শস্যৰ পৰা তৈয়াৰী ৰুটিও খাব পাৰে ।
মন কৰিবলগীয়া যে, শৰীৰত আইৰণৰ মাত্ৰা অধিক হ’লে পেটৰ বিষ, কোষ্ঠকাঠিন্য, বমি, ডায়েৰিয়া, মূৰ ঘূৰোৱা আদিৰ দৰে উপসৰ্গসমূহে দেখা দিব পাৰে । এইক্ষেত্ৰত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগে ।
(অস্বীকাৰ: ইয়াত দিয়া সকলো তথ্য আৰু পৰামৰ্শ কেৱল সাধাৰণ তথ্যৰ বাবেহে । এই তথ্য বৈজ্ঞানিক গৱেষণা, অধ্যয়ন আৰু চিকিৎসা আৰু স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি দিয়া হৈছে। এই পৰামৰ্শসমূহ গ্ৰহণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ আগতে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱাটোৱেই উত্তম।)
লগতে পঢ়ক: মহিলাসকলে আওকাণ কৰিব নলগা ৫টা যৌন স্বাস্থ্যৰ লক্ষণ