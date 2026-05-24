হিটষ্ট্ৰ’কৰ এইকেইটা গুৰুতৰ লক্ষণৰ বিষয়ে জানি লওক... পৰিত্ৰাণ পাব কেনেকৈ ?

হিটষ্ট্ৰ’কৰ এইকেইটা গুৰুতৰ লক্ষণৰ বিষয়ে জানি লওক... পৰিত্ৰাণ পাব কেনেকৈ ?
জানি লওক হিটষ্ট্ৰ’কৰ প্ৰাৰম্ভিক লক্ষণসমূহ, যিবোৰ আওকাণ কৰিলে হ'ব পাৰে বিপদ ।
Published : May 24, 2026 at 8:09 PM IST
দেশৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ তাপমাত্ৰাই অভিলেখ স্পৰ্শ কৰিছে । ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাব নোৱৰা পৰিস্থিতি হৈছে । যিমানেই উত্তাপ বৃদ্ধি পাইছে, সিমানেই হিটষ্ট্ৰ’কত আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যাও বাঢ়িছে । সেয়েহে চিকিৎসকে এই অৱস্থাক স্বাভাৱিক ক্লান্তি বুলি অৱহেলা নকৰিবলৈ সকীয়াই দিছে ।
কেৱল সূৰ্যৰ পোহৰৰ প্ৰত্যক্ষ সংস্পৰ্শৰ বাবেই নহয়, অত্যধিক তাপ, বায়ু চলাচলৰ অভাৱ, ডিহাইড্ৰেচন আদিৰ বাবেও হিটষ্ট্ৰ’ক হোৱাৰ আশংকা থাকে । বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই স্পষ্ট কৰি দিছে যে যদি এই পৰিস্থিতি আগতীয়াকৈ ধৰা নপৰে তেন্তে ই মগজু, হৃদযন্ত্ৰ, বৃক্ক আদিৰ ওপৰতো গুৰুতৰ প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ।
হিটষ্ট্ৰ’ক কি ?
হিটষ্ট্ৰ’ক হৈছে চিকিৎসাজনিত জৰুৰীকালীন অৱস্থা । এনে হ'লে শৰীৰৰ উষ্ণতা ১০৪ ডিগ্ৰী ফাৰেনহাইট(৪০ ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ) বা তাতকৈ বেছি হয় ।
হিটষ্ট্ৰ’কৰ লক্ষণ :
ইয়াৰ প্ৰধান লক্ষণসমূহ হৈছে
- জ্বৰ উঠা বা শৰীৰৰ উত্তাপ বৃদ্ধি
- অতিপাত ঘাম ওলোৱা
- শৰীৰৰ উষ্ণতা বৃদ্ধি
- ডিহাইড্ৰেচন হোৱা
- মূৰ্ছা যোৱা
- উশাহ-নিশাহৰ অসুবিধা
- শুকান ভাব
তাৎক্ষণিক শীতলতা আৰু চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা আটাইতকৈ ফলপ্ৰসূ চিকিৎসা । এই বিপজ্জনক অৱস্থা এৰাই চলিবলৈ ইয়াৰ লক্ষণ, প্ৰাথমিক চিকিৎসা, আৰু সাৱধানতাৰ বিষয়ে জানি লোৱা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ।
হিটষ্ট্ৰ’কৰ প্ৰাৰম্ভিক লক্ষণ যিবোৰ আওকাণ কৰে ...
হিটষ্ট্ৰ’ক হৈছে চিকিৎসাজনিত জৰুৰীকালীন অৱস্থা । ইয়াৰ আগতে শৰীৰে কেইবাটাও সতৰ্কবাণী সংকেত প্ৰেৰণ কৰে । বহুতে এই লক্ষণবোৰক সাধাৰণ ক্লান্তি বুলি আওকান কৰে; কিন্তু এই লক্ষণসমূহক আওকাণ কৰিলে বিপদ হ’ব পাৰে। ইয়াত হিটষ্ট্ৰ’কৰ প্ৰাৰম্ভিক লক্ষণসমূহ উল্লেখ কৰা হৈছে যিবোৰ কেতিয়াও আওকাণ কৰিব নালাগে ।
- তীব্ৰ মূৰৰ বিষ
- মূৰ ঘূৰোৱা
- বমি ভাব বা বমি হোৱা
- হৃদস্পন্দন
- আৰম্ভণিতে অত্যধিক ঘাম ওলোৱা, তাৰ পিছত ছাল শুকান হোৱা
- পেশীৰ বিষ বা ক্ৰেম্প
- মানসিক বিভ্ৰান্তি
- হিটষ্ট্ৰ’কৰ ফলত বিভ্ৰান্তি, চেতনা হেৰুৱা, কথা কোৱাত অসুবিধা, ভ্ৰম, আক্ৰমণ আদি হ’ব পাৰে। ভুক্তভোগীয়ে আচৰণৰ পৰিৱৰ্তন (বিৰক্তি, অস্বাভাৱিক আচৰণ)ও অনুভৱ কৰিব পাৰে
হিটষ্ট্ৰ’কৰ আশংকা কাৰ বেছি ?
- সৰু ল’ৰা-ছোৱালী, বৃদ্ধ লোক
- শ্ৰমিক, কৃষক, আৰু খেলুৱৈ
- ডায়েবেটিছ, হৃদৰোগ আৰু বৃক্কৰ সমস্যাত আক্ৰান্ত
- যিসকলৰ শৰীৰত পানীৰ অভাৱ হয়
হিটষ্ট্ৰ’ক হ’লে জৰুৰীকালীন অৱস্থাত কি কৰিব লাগে ?
যদি কোনোবাই সন্দেহ কৰে যে তেওঁৰ এনে সমস্য়া হৈছে, তেন্তে এই পদক্ষেপসমূহ বিলম্ব নকৰাকৈ ল'ব লাগে...
- ভুক্তভোগীক তৎক্ষণাত ৰ’দৰ পৰা শীত-তাপ নিয়ন্ত্ৰিত বা ভালদৰে বায়ু চলাচল কৰা ছাঁযুক্ত কোঠালৈ লৈ যাব লাগে
- যিকোনো টান বা অতিৰিক্ত কাপোৰ আঁতৰাই পেলাওক
- শৰীৰটো শীতল, তিতা কাপোৰেৰে মচিব লাগে বা শীতল পানী ছটিয়াই দিব লাগে
- ডিঙি, মূৰ আৰু উৰুত বৰফৰ পেক ৰাখিলে শৰীৰৰ উষ্ণতা সোনকালে হ্ৰাস হয়
- সম্পূৰ্ণ সচেতন হ’লেহে অ’আৰএছ, নাৰিকল পানী বা মিঠা পানী দিব লাগে
- অচেতন হৈ থাকিলে মুখত কোনো ধৰণৰ তৰল পদাৰ্থ নিদিব
- লগে লগে জৰুৰীকালীন এম্বুলেন্স সেৱালৈ ফোন কৰক । নিজে নিজে চিকিৎসা কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰিব
কি কি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগে ?
- গোটেই দিনটো অ’আৰএছ, নেমুৰ ৰস আৰু নাৰিকল পানী সেৱন কৰি শৰীৰটো হাইড্ৰেটেড কৰি ৰাখক
- দুপৰীয়া ১২ বজাৰ পৰা বিয়লি ৪ বজাৰ ভিতৰত পোনপটীয়া সূৰ্যৰ পোহৰত বাহিৰলৈ ওলাই যোৱাৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগে
- কেৱল ঢিলা কপাহী(সূতাযুক্ত) কাপোৰ পিন্ধিব লাগে
- ৰ’দত যাত্ৰা কৰিবলগীয়া হ’লে ছাতি, টুপী আৰু ছানগ্লাছ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব
