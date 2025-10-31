ETV Bharat / health

গজালি ওলোৱা বুট-মগু খোৱাটো আমাৰ বাবে উপকাৰী নে ? কি কয় বিশেষজ্ঞই

অধিকাংশ লোকেই দীঘলীয়াকৈ গজালি ওলোৱা মগু খোৱাটো অধিক উপকাৰী বুলি বিশ্বাস কৰে, পিছে সঁচাকৈয়ে দীঘলীয়া গজালিয়ে পুষ্টিকৰ উপাদান প্ৰদান কৰে নেকি, জানো আহক এই বিষয়ে-

Are Long Sprouts Really Healthier? Experts Reveal the Truth About Eating Sprouts
গজালি ওলোৱা বুট-মগু খোৱাটো আমাৰ বাবে উপকাৰী নে ? কি কয় বিশেষজ্ঞই (CANVA)
By ETV Bharat Health Team

Published : October 31, 2025 at 2:12 PM IST

সাম্প্ৰতিক সময়ত অস্বাস্থ্যকৰ জীৱনশৈলীয়ে সৃষ্টি কৰা দৈহিক তথা মানসিক সমস্যাৰ পৰা নিজকে সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিবলৈ বহুলোকে স্বাস্থ্যসন্মত খাদ্যৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে ৷ সহজে উপলব্ধ এনে এক স্বাস্থ্যকৰ খাদ্য হৈছে গজালি ওলোৱা বুট মগু ৷ বহু পুষ্টিকৰ উপাদানেৰে সমৃদ্ধ গজালি ওলোৱা বুট মগুৱে স্বাস্থ্যৰ ওপৰত যথেষ্ট ইতিবাচক প্ৰভাৱ পেলায় ৷ অৱশ্যে গজালি ওলোৱা বুট মগুক কেন্দ্ৰ কৰি সাধাৰণ মানুহৰ মাজত বহু ধাৰণা প্ৰচলন হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা যায় ৷

স্বাভাৱিকতকৈ অধিক দীঘলকৈ গজালি ওলোৱা বুট মগু খালে দুগুন সুফল লাভ কৰিব পাৰি বুলি এক বিশ্বাস প্ৰচলিত ৷ অধিকাংশ লোকেই দীঘলীয়াকৈ গজালি ওলোৱা বুট মগু খোৱাটো অধিক উপকাৰী বুলি বিশ্বাস কৰে ৷ পিছে এই ধাৰণা সঁচা হয় নে ? দীঘলীয়া গজালিয়ে সঁচাকৈয়ে অধিক পুষ্টিকৰ উপাদান প্ৰদান কৰে নেকি ? জানো আহক এই বিষয়ে-

কি কয় বিশেষজ্ঞসকলে ?

পুষ্টিবিদ শ্বেতা শ্বাহে জানিবলৈ দিয়া মতে, বুট মগুৰ গজালি অধিক বাঢ়ি গ’লে ইয়াৰ পুষ্টিকৰ উপাদান কমিবলৈ আৰম্ভ কৰে ৷ বিশেষজ্ঞসকলে কয় যে ইয়াৰ ফলত ক্ষতিকাৰক বেক্টেৰিয়া আৰু ভেঁকুৰে বুট মগুত স্থান ল’ব পাৰে ৷ কিছুমান অণুজীৱ উদ্ভিদৰ বাবে ভাল, কিন্তু মানুহৰ বাবে নহয় ৷ এইবোৰ নিয়মিতভাৱে সেৱন কৰিলে পাচনতন্ত্ৰৰ ক্ষতি হ’ব পাৰে বা আন সমস্যাৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে ৷

আয়ুৰ্বেদে কি কয় ?

বিশেষজ্ঞগৰাকীয়ে নিজৰ পোষ্টত কয় যে আয়ুৰ্বেদ মতে আয়ুৰ্বেদে সৰু আৰু সতেজ অংকুৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে উপকাৰী ৷ এই খাদ্যৰ পৰা অধিক উপকাৰিতা লাভৰ বাবে ইয়াত হালধি আৰু নেমুৰ ৰস দিব পাৰে বুলি কোৱা হৈছে ৷ ইয়াৰ ফলত হজম শক্তি উন্নত হয় আৰু ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় ৷

অধ্যয়নে কি কয় ?

NCBIৰ এক অধ্যয়ন অনুসৰি অংকুৰে হজম শক্তি বৃদ্ধি, ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি, ৰক্ত শৰ্কৰাক নিয়ন্ত্ৰণ, হৃদযন্ত্ৰৰ স্বাস্থ্য, ওজন হ্ৰাস আদি অসংখ্য উপকাৰ প্ৰদান কৰে ৷ লগতে ই পুষ্টিকৰ পদাৰ্থ হজম কৰাত সহায় কৰে ৷ কেইবাটাও গৱেষণাৰ মতে এই প্ৰক্ৰিয়াই পুষ্টিৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰে আৰু প্ৰটিনৰ পৰিমাণ সহজে হজম কৰি তোলে ৷ অংকুৰণ হৈছে এক প্ৰকাৰৰ প্ৰ’বায়’টিক খাদ্য যিয়ে প্ৰ’টিন আৰু এমিনো এচিড উন্নত কৰে ৷ তদুপৰি ই কাৰ্বহাইড্ৰেটৰ পৰিমাণো হ্ৰাস কৰে ৷

অংকুৰ খোৱাৰ সঠিক উপায়

বিশেষজ্ঞসকলে গজালি শুকাবলৈ দিয়াতকৈ সতেজভাৱে খোৱাৰ পৰামৰ্শ দিয়ে ৷ এদিন বা দুদিন পিছত খালে ভাল ৷ এইদৰে আপুনি সকলো পুষ্টিকৰ উপাদান পায় আৰু গজালিবোৰ সহজে হজম হ’ব পাৰে ৷

উৎস

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8877763/

SPROUTS BENEFITS
HEALTH BENEFITS OF SPROUTS
FOOD SAFETY
গজালি ওলোৱা বুট মগু
SPROUTS NUTRITION

