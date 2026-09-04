Breakfast: দ্বিতীয় খাদ্যৰ প্ৰভাৱ: পুৱাৰ আহাৰে দিনটোত শৰ্কৰা নিয়ন্ত্ৰণত কেনে ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে?

Breakfast: দ্বিতীয় খাদ্যৰ প্ৰভাৱ: পুৱাৰ আহাৰে দিনটোত শৰ্কৰা নিয়ন্ত্ৰণত কেনে ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে?
শৰ্কৰাৰ মাত্ৰা নিয়ন্ত্ৰণত যকৃতৰ প্ৰভাৱ সন্দৰ্ভত 'ফ্ৰন্টিয়াৰ্ছ ইন এণ্ড'ক্ৰাইনোলজি'ত প্ৰকাশ পাইছে নতুন তথ্য় ।
Published : September 4, 2026 at 5:28 PM IST
পুৱাৰ আহাৰ দিনটোৰ বাবে অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি কোৱা হয় । কাৰণ দিনটোৰ বাবে শৰীৰটোৱে কাৰ্য পৰিচালনাৰ বাবে পুৱাৰ আহাৰৰ পৰাই পুষ্টি লাভ কৰিব পাৰে । বিশেষকৈ ডায়েবেটিছত আক্ৰান্তসকলৰ ৯ জন প্ৰাপ্তবয়স্কৰ ভিতৰত এজনৰ বাবে বাবে এই আহাৰ বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি বিবেচনা কৰা হয় ।
ব্ৰেকফাষ্টে খাদ্যৰ পৰিমাণ নিৰ্ধাৰণ কৰে
শৰ্কৰা হৈছে শৰীৰৰ শক্তিৰ প্ৰধান উৎস । যেতিয়া সকলোবোৰে সঠিকভাৱে কাম কৰে তেতিয়া শৰীৰে গ্লুক’জ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে (ইয়াক স্পাইকিং বা ক্ৰেচিং হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা কৰে) । যেতিয়ালৈকে এইবিধ উপাদান আমাৰ প্ৰয়োজন নহয়,তেতিয়ালৈকে ইয়াক জমা কৰি ৰাখে ।
আমি পুৱা যি খাদ্য় গ্ৰহণ কৰো তাৰ প্ৰভাৱে শৰীৰে দিনটোৰ বাকী সময়খিনি কেনেকৈ গ্লুক’জ পৰিচালনাত পৰে । বিজ্ঞানীসকলে ইয়াক 'দ্বিতীয় খাদ্যৰ প্ৰভাৱ' বুলি কয় । দৰাচলতে পুৱাৰ আহাৰে পিছলৈ আমি কেনেকৈ খাদ্য খাব লাগিব তাৰ আভাস এটাকে দিয়ে ।
ইনছুলিন আৰু গ্লুকাগন হৰম'ন দুটাই দিনটোৰ শেষৰ ফালে তেজত শৰ্কৰা বা গ্লুক’জৰ মাত্ৰা নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত যকৃতক কেনেকৈ সহায় কৰে । বিখ্যাত চিকিৎসা বিজ্ঞান পত্ৰিকা 'ফ্ৰন্টিয়াৰ্ছ ইন এণ্ড'ক্ৰাইনোলজি'ত এখন নতুন গৱেষণা পত্ৰত এই প্ৰশ্নটোৱেই ব্য়াখ্য়া কৰা হৈছে ।
ডায়েবেটিছ গৱেষণাৰ বিশ্বব্যাপী নেতা হিচাপে ভেণ্ডাৰবিল্টৰ উত্তৰাধিকাৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আণৱিক শৰীৰ বিজ্ঞান আৰু জৈৱপদাৰ্থ বিজ্ঞান বিভাগৰ এটা দলে দ্বিতীয় খাদ্যৰ প্ৰভাৱৰ আঁৰৰ পোনপোনকৈ আৰু গভীৰভাৱে সমাধান বিচাৰি উলিয়াবলৈকে কাম কৰিছিল ।
ইনছুলিন আৰু গ্লুকাগনে বিপৰীত কাম কৰে:
ইনছুলিনে তেজৰ শৰ্কৰা হ্ৰাস কৰে আৰু গ্লুকাগনে ইয়াক বৃদ্ধি কৰে । খাদ্য খোৱাৰ পিছত ইনছুলিনে যকৃতক উদ্য়েশ্য়ি গ্লুক’জ জমা কৰে । পুৱাৰ আহাৰ গ্ৰহণৰ পিছত, ইনছুলিনে যকৃতক গ্লুক’জ সঞ্চয় কৰিবলৈ প্ৰস্তুত কৰে । আনহাতে গ্লুকাগণে ইয়াক পুনৰ তেজলৈ গ্লুক’জ এৰি দিবলৈ প্ৰৰোচিত কৰে । ভেণ্ডাৰবিল্ট বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গৱেষকসকলে জানিব বিচাৰিছিল যে ইনছুলিনৰ দৰেই গ্লুকাগণেও যকৃতত কোনো স্থায়ী প্ৰভাৱ বা সাঁচ পেলাই নেকি ।
তেওঁলোকে কি লাভ কৰিলে
এই অধ্য়য়নত দেখা পোৱা গ'ল যে পুৱা যেতিয়া গ্লুকাগনৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পায়, তেতিয়া যকৃতে পৰৱৰ্তী আহাৰ গ্ৰহণৰ সময়ত গ্লুক’জ জমা কৰাত কম সময় লাভ কৰে । এই অধ্য়য়নৰ সময়ত গৱেষকসকলে লক্ষ্য় কৰে যে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে ইনছুলিন আৰু তেজৰ শৰ্কৰাৰ মাত্ৰা একে আছিল ।
গৱেষকসকলে গ্লুক’জ জমা কৰাৰ পৰিৱৰ্তে যকৃতে ইয়াক মুকলি কৰি থাকিল বুলি গৱেষকসকলে গ্লুক’কাইনেজ (যকৃতক শৰ্কৰা ধৰি ৰখা আৰু সংৰক্ষণ কৰাত সহায় কৰা এনজাইম)ৰ মাত্ৰা কম হোৱাৰ বাবে অধ্য়য়ন কৰে ।
এই তথ্যই গ্লুকাগনক দ্বিতীয় খাদ্যৰ প্ৰভাৱত এসময়ত ভবাতকৈও অধিক প্ৰভাৱ থকাকে আঙুলিয়াই দিয়ে । এয়া হৈছে কেৱল ইনছুলিনৰ বিপৰীত নহয়; কিন্তু খাদ্য শেষ হোৱাৰ বহুদিনৰ পিছতো গ্লুক’জ নিয়ন্ত্ৰণকো প্ৰভাৱিত কৰা হৰম’ন ।
এই নতুন দৃষ্টিভংগী ডায়েবেটিছ, বিশেষকৈ টাইপ ২ ডায়েবেটিছত আক্ৰান্তসকলৰ বাবে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি কোৱা হৈছে । পুৱাৰ সংখ্যা স্বাভাৱিক যেন লাগিলেও গোটেই দিনটো তেজৰ শৰ্কৰা কিয় বৃদ্ধি হ’ব পাৰে সেই কথা বুজাত সহায়ক হ’ব পাৰে । তদুপৰি ই কেৱল ইনছুলিনৰ পৰিৱৰ্তে ইনছুলিন আৰু গ্লুকাগনক একেলগে লক্ষ্য কৰি লোৱা চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰতো শক্তিশালী কৰে ।
তেজৰ শৰ্কৰা নিয়ন্ত্ৰণ কৰা বিপাকীয় প্ৰক্ৰিয়াসমূহ বুজি পোৱাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা এলান চেৰিংটনে ডায়েবেটিছ আৰু মেদবহুলতাৰ চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া কেন্দ্ৰীয় জিএলপি-১ ঔষধসমূহৰ অন্তৰালত থকা গৱেষণাৰ অগ্ৰগতি লাভ কৰাত সহায় কৰিছিল ।
দলটোৰ বাবে পৰৱৰ্তী লক্ষ্য় কি ?
পুৱাৰ হৰম'নৰ মাত্ৰাই যকৃতৰ প্ৰতিক্ৰিয়াক ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা ধৰি প্ৰভাৱিত কৰিব পাৰে । সেই প্ৰভাৱক পৰিচালিত কৰা জিন আৰু প্ৰ'টিন নেটৱৰ্ক অস্পষ্ট হৈয়ে আছে বুলি গৱেষণাপত্ৰত ভেণ্ডাৰবিল্ট বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গৱেষকসকলে উল্লেখ কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক:EXERCISE: মানসিক কামৰ সময়ত ব্যায়ামে মস্তিষ্কত প্ৰভাৱ পেলাই প্ৰতিৰোধ কৰে ডিমেনচিয়া !
Biopsy: বায়’প্সি অবিহনে নিৰ্ণয় কৰিব পাৰি হাওঁফাওঁৰ কৰ্কট
দক্ষিণ এছিয়াৰ জনসংখ্যাৰ আন্ত্ৰিক অণুজীৱ একে নেকি ? গৱেষণাই দিলে নতুন সংকেত