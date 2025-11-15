ঋতুস্ৰাৱৰ সময়ত চেনিটেৰী পেড ব্যৱহাৰ কৰাটো উচিত নে অনুচিত ?

ঋতুস্ৰাৱৰ সময়ত চেনিটেৰী পেড ব্যৱহাৰ কৰাটো উচিত নে অনুচিত ?
মাহেকীয়াৰ সময়ত বহু মহিলাই আজিও কাপোৰ ব্যৱহাৰ কৰে এয়া কিমান গ্ৰহণযোগ্য ? স্ত্ৰীৰোগ বিশেষজ্ঞই এই সন্দৰ্ভত কি কয় জানো আহক-
Published : November 15, 2025 at 12:09 PM IST
মহিলাসকলে মাহেকীয়াৰ সময়ত কাপোৰ বা চেনিটেৰী পেড ব্যৱহাৰ কৰাকলৈ যথেষ্ট বিভ্ৰান্ত হয় ৷ মহিলাসকলে যুগ যুগ ধৰি কাপোৰ ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে, কিন্তু আজিকালি সকলোৱে চেনিটাৰী পেড ব্যৱহাৰ কৰে ৷ এইমছৰ স্ত্ৰীৰোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ বিন্দু গাৰ্গে কয় যে, এতিয়ালৈকে কৰা অধ্যয়ন অনুসৰি পেডক কাপোৰতকৈ ভাল বুলি গণ্য কৰে ৷ কাৰণ পেডৰ শোষণ ক্ষমতা বেছি ৷ কাপোৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে ভাল নহয়, সেয়েহে পেড তৈয়াৰ কৰা হৈছিল আৰু মানুহক ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছিল ৷
ডাঃ বিন্দু গাৰ্গে কয় যে, চেনিটেৰী পেড ব্যৱহাৰ কৰাৰ সময়ত কিছুমান কথা মনত ৰাখিব লাগে, যেনে প্ৰতি তিনি ঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে পেড সলনি কৰা হয় ৷ গোটেই দিনটো এটা পেড ব্যৱহাৰ কৰিলে সংক্ৰমণ হ’ব পাৰে ৷ বজাৰত বহু ধৰণৰ পেড উপলব্ধ, আৰু আপুনি আপোনাৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি পেডটো বাছি ল’ব লাগে ৷ সদায় ডাঙৰ আকাৰৰ পেড কিনিবলৈ চেষ্টা কৰক, যাৰ ফলত আপোনাৰ বাবে সহজ আৰু সুবিধাজনক হ’ব ৷ ইয়াৰোপৰি আপুনি menstrual cup ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ৷ মাহেকীয়াৰ সময়ত পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতাৰ প্ৰতিও বিশেষ গুৰুত্ব দিব লাগে ৷
কাপোৰ কিয় ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে ?
তেওঁ বুজাই দিয়ে যে, মহিলাসকলে পুৰণি, লেতেৰা কাপোৰ ব্যৱহাৰ কৰা বহু ক্ষেত্ৰত দেখা যায় ৷ সেইবোৰ দীৰ্ঘদিন ব্যৱহাৰ কৰিলে যোনিৰ সংক্ৰমণ হ’ব পাৰে ৷ কাপোৰৰ শোষণ ক্ষমতা কম, আৰু একেখন কাপোৰ বাৰে বাৰে ব্যৱহাৰ কৰিলে যোনিৰ বিভিন্ন ৰোগৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পায় ৷ তদুপৰি কাপোৰে মহিলাক অস্বস্তি অনুভৱ কৰায় ৷
আপোনাৰ স্বাস্থ্য আৰু পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতাৰ প্ৰতি বিশেষ গুৰুত্ব দিয়ক
ডাঃ বিন্দু গাৰ্গে কয় যে, কাপোৰ আৰু চেনিটেৰী পেডৰ তুলনা কৰোতে মহিলাসকলে সদায় পেড ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে ৷ যদি আপুনি ঋতুস্ৰাৱৰ ক্ষেত্ৰত কোনো সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় তেন্তে তৎক্ষণাত স্ত্ৰীৰোগ বিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শ ল’ব লাগে যাতে যিকোনো ৰোগ বা সংক্ৰমণৰ শীঘ্ৰে চিকিৎসা কৰিব পৰা যায় ৷ ইয়াৰ উপৰিও ঋতুস্ৰাৱ লিকেজৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ মেঞ্চট্ৰুৱেল কাপ আৰু পিৰিয়ড পেণ্টী ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ৷ যদি আপুনি পেড ব্যৱহাৰ কৰিছে, তেন্তে ৰক্ত প্ৰবাহ অধিক হোৱাৰ সময়ত প্ৰতি ৩ৰ পৰা ৪ ঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে পেড সলনি কৰক ৷ কাৰণ ইয়াতকৈ অধিক সময় একেটা পেড ব্যৱহাৰ কৰিলে পিচলৈ বিভিন্ন সমস্যাৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে ৷ ইয়াৰ লগতে-
পিৰিয়ড পেণ্টী
পিৰিয়ড পেণ্টীবোৰো সাধাৰণ মহিলাৰ অন্তৰ্বাসৰ দৰেই, কেৱল এই পেণ্টীয়েহে তৰল পদাৰ্থটো সহজে শোষণ কৰে ৷ যাৰ বাবে দাগ বা লিক হোৱাৰ কোনো সমস্যা নহয় ৷ তেজৰ সোঁত আৰু আৰাম অনুসৰি পিৰিয়ড পেণ্টী বাছি ল’ব পাৰে ৷ বজাৰত বিভিন্ন আকাৰৰ পিৰিয়ড পেণ্টী পাব ৷ পেড আৰু ঋতুস্ৰাৱৰ কাপতকৈ পিৰিয়ড পেণ্টী অধিক দামী বুলি প্ৰমাণিত হ’ব পাৰে ৷
টেম্পন
ঋতুস্ৰাৱৰ সময়ত পেডৰ সলনি টেম্পন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ৷ টেম্পন কপাহৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা হয়, সেয়েহে ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰাটো স্বাস্থ্যৰ বাবে নিৰাপদ বুলি গণ্য কৰা হয় ৷ অভাৰফ্ল’ৰ সময়ত টেম্পন ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে, কিয়নো ই সকলো তেজ শোষণ কৰিব নোৱাৰে ৷
