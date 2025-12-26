ডায়েবিটিছত আক্ৰান্তৰ যক্ষ্মা ৰোগ হোৱাৰ আশংকা কিমান ? জানক বিশেষজ্ঞৰ পৰাই

ডায়েবিটিছত আক্ৰান্তৰ যক্ষ্মা ৰোগ হোৱাৰ আশংকা কিমান ? জানক বিশেষজ্ঞৰ পৰাই
ডায়েবিটিছত আক্ৰান্তৰ যক্ষ্মাৰ আশংকা চাৰি গুণ বেছি ডায়েবিটিছ ৰোগীৰ যক্ষ্মা ৰোগ হোৱাৰ পিছত কেনে লক্ষণে দেখা দিব পাৰে এই সন্দৰ্ভত জনালে ডাঃ অভিষেক আগৰৱালে-
Published : December 26, 2025 at 4:09 PM IST
আমি প্ৰায়ে শুনিবলৈ পাওঁ যে ডায়েবিটিছ ৰোগীৰ যক্ষ্মা ৰোগ হোৱাৰ আশংকা থাকে কিন্তু প্ৰায়ভাগ লোকেই এই বিষয়ে জ্ঞাত নোহোৱাৰ ফলত ৰোগবিধে নিৰৱে জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে ৷ যিবোৰ দেশত ডায়েবিটিছত আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা বেছি তাত আন দেশৰ তুলনাত যক্ষ্মা ৰোগত আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইছে ৷ আনহাতে, যিবোৰ দেশত যক্ষ্মা ৰোগত আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা বেছি তাতো ডায়েবিটিছ ৰোগীৰ সংখ্যা বেছি হোৱা দেখা পোৱা যায় ৷
সাধাৰণ মানুহতকৈ ডায়েবিটিছত আক্ৰান্ত লোকৰ যক্ষ্মা হোৱাৰ আশংকা চাৰিগুণ অধিক ৷ আনহাতে যক্ষ্মা ৰোগত আক্ৰান্ত লোকৰ ডায়েবিটিছ হোৱাৰ আশংকা থাকে ৩০ৰ পৰা ৪০ শতাংশ বেছি ৷ ডায়েবিটিছ ৰোগীৰ যক্ষ্মা ৰোগ হোৱাৰ পিছত কেনে লক্ষণে দেখা দিব পাৰে এই সন্দৰ্ভত জনালে হাঁওফাঁও ৰোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ অভিষেক আগৰৱালে-
সেইবাবে আমি এই দুয়োবিধ ৰোগীৰ ক্ষেত্ৰত সদায় সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ ডায়েবিটিছ ৰোগীৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰিব পৰা ক্ষমতা কম ৷ সেয়েহে এনে ৰোগীৰ সংক্ৰমণৰ আশংকা বেছি থাকে ৷ আনহাতে হাঁওফাঁও হৈছে বায়ুৰ লগত পোনপটীয়া সম্পৰ্ক থকা অংগ ৷কোনোবা যক্ষ্মা ৰোগত আক্ৰান্ত লোকৰ ওচৰত আপুনি বহি থাকিলে সেই ৰোগীয়ে হাঁচি অথবা কাঁহ মাৰিলে চে বেক্টেৰিয়া বতাহত বিয়পি পৰাৰ পাছত উশাহত হাওঁফাওঁত প্ৰৱেশ কৰে ৷ ইয়াৰ পৰাই ডায়েবিটিছ ৰোগীৰ সংক্ৰমণৰ আশংকা হোৱাৰ আশংকা থাকে ৷
আনহাতে, কেতিয়াব কিছুমান লোকৰ শৰীৰত আগতেই যক্ষ্মাৰ বীজাণু থাকিব পাৰে ৷ যেতিয়া ডায়েবিটিছত আক্ৰান্ত হয় তেতিয়া ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা কম হোৱাৰ লগে লগে যক্ষ্মাৰ বীজাণুৱে গা কৰি উঠাৰ সুৰুঙা থাকে ৷ তদুপৰি ডায়েবিটিছত আক্ৰান্ত লোকৰ তেজৰ শৰ্কৰাৰ পৰিমাণ বেছি থাকে বাবে বেক্টেৰিয়াই গা কৰি উঠাৰ এখন ক্ষেত্ৰ লাভ কৰে ৷
ডায়েবিটিছ ৰোগীৰ ক্ষেত্ৰত যক্ষ্মা ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাৰ বিষয়ে কেনেদৰে গম পাব
চিকিৎসক অভিষেক আগৰৱালে কয় যে, ডায়েবিটিছ ৰোগীৰ ক্ষেত্ৰত যক্ষ্মা ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাৰ বিষয়ে বহু পলমকৈ গম পোৱা যায় ৷ সাধাৰণতে যক্ষ্মা হ'লে চৰ্দি, জ্বৰ,কাঁহ আদি হোৱা দেখা যায় ৷ এনে লক্ষণে দেখা দিলে চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ গৈ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰে ৷ কিন্তু ডায়েবিটিছ ৰোগীৰ যক্ষ্মা ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাৰ পিছত এই লক্ষণ ফুটি নুঠিবও পাৰে ৷
কিছুমান ৰোগীগৰাকীয়ে চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ আহি কয় যে, তেওঁৰ শৰীৰৰ ওজন হ্ৰাস পাইছে,তেজ কমিছে, খোৱাৰ ৰুচি কমাৰ লগতে ওজন হ্ৰাস পাইছে ৷ সধাৰণ এক্সৰে এখন কৰিলেই এই বিষয়ে ভালদৰে জানিব পাৰি যদিও ডায়েবিটিছ থকা বাবে ওজন হ্ৰাস পোৱা বিষয়টোত গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰে ৷ এনেদৰেই তেওঁৰ বেমাৰ বৃ্দ্ধি পোৱাৰ লগতে সমাজৰ আন লোকৰ মাজতো যক্ষ্মা ৰোগ বিয়পায় ৷
আনহাতে, কিছুমানৰ আকৌ ড্ৰাগ ৰেজিষ্টেন্ত যক্ষ্মা হয় ৷ এনে ৰোগীৰ ৩০ শতাংশ ক্ষেত্ৰত ডায়েবিটিছ থকা দেখা যায় ৷যদি এনে যক্ষ্মা ৰোগীৰ চিকিৎসা কৰি থকা হয় তেতিয়া চাব লাগে ড্ৰাগ ৰেজিষ্টেন্ত আছে নেকি ৷ লগতে চিকিৎসা কৰাৰ আগতে ডায়েবিটিছ আছে নে নাই সেয়াও পৰীক্ষা কৰা উচিত ৷ যদি ৰোগীৰ ডায়েবিটিছ থাকে তেতিয়া সেই ৰোগৰ ঔষধ ব্যৱহাৰ কৰিব ৷ আনহাতে যক্ষ্মা ৰোগৰ ঔষধ একেলগে খাই থাকিলে কেতিয়াবা ডায়েবিটিছ নিয়ন্ত্ৰণহীন হৈ পৰে ৷ তেতিয়া যক্ষ্মা মুক্ত নহ'ব ৷
ডায়েবিটিছ ৰোগীৰ যক্ষ্মা ৰোগ হোৱাৰ পিছত কেনে লক্ষণে দেখা দিব পাৰে ?
চিকিৎসক অভিষেক আগৰৱালে জানিবলৈ দিয়ে যে, ডায়েবিটিছ ৰোগ হ'লে আগতে শৰ্কৰা নিয়ন্ত্ৰণ থাকিলেও হঠাতে অনিয়ন্ত্ৰিত হোৱাৰ আশংকা থাকে ৷ যদি শৰীৰৰ আন অংশত সংক্ৰমণ নাই তেতিয়া হাঁওফাঁওৰ কথা ভাবিব লাগে ৷ তেতিয়া এক্সৰে এখন কৰিলেই আমি এই বিষয়ে ভালদৰে জানিব পাৰিম ৷ কফ পৰীক্ষা কৰাৰ পিছত যদি যক্ষ্মা ধৰা নপৰে ৷ এণ্টিবায়োটিক ধৰা নপৰিলে দীঘলীয়া যক্ষ্মা চিকিৎসা কৰাৰ আগতে ব্ৰঙ্কস্ক'পি কৰিবই লাগে ৷ তেতিয়া আমি এই বিষয়ে নিশ্চিত হ'ব পাৰিম ৷
- যাৰ ডায়েবেটিচ আছে কিন্তু যক্ষ্মা নাই, তেওঁলোকে কেনেদৰে নিজৰ যতন ল’ব
- বাহিৰলৈ ওলাই গ’লে মাস্ক পৰিধান কৰিব লাগে ৷
- বুকুৰ এক্সৰে ডায়েবেটিচ ৰোগীয়ে বছৰত এবাৰ কৰিব লাগে ৷
লগতে পঢ়ক