ETV Bharat / health

ডায়েবিটিছত আক্ৰান্তৰ যক্ষ্মা ৰোগ হোৱাৰ আশংকা কিমান ? জানক বিশেষজ্ঞৰ পৰাই

ডায়েবিটিছত আক্ৰান্তৰ যক্ষ্মাৰ আশংকা চাৰি গুণ বেছি ডায়েবিটিছ ৰোগীৰ যক্ষ্মা ৰোগ হোৱাৰ পিছত কেনে লক্ষণে দেখা দিব পাৰে এই সন্দৰ্ভত জনালে ডাঃ অভিষেক আগৰৱালে-

TUBERCULOSIS DIABETES RISK
ডায়েবিটিছত আক্ৰান্তৰ যক্ষ্মা ৰোগ হোৱাৰ আশংকা কিমান ? জানক বিশেষজ্ঞৰ পৰাই (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : December 26, 2025 at 4:09 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

আমি প্ৰায়ে শুনিবলৈ পাওঁ যে ডায়েবিটিছ ৰোগীৰ যক্ষ্মা ৰোগ হোৱাৰ আশংকা থাকে কিন্তু প্ৰায়ভাগ লোকেই এই বিষয়ে জ্ঞাত নোহোৱাৰ ফলত ৰোগবিধে নিৰৱে জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে ৷ যিবোৰ দেশত ডায়েবিটিছত আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা বেছি তাত আন দেশৰ তুলনাত যক্ষ্মা ৰোগত আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইছে ৷ আনহাতে, যিবোৰ দেশত যক্ষ্মা ৰোগত আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা বেছি তাতো ডায়েবিটিছ ৰোগীৰ সংখ্যা বেছি হোৱা দেখা পোৱা যায় ৷

সাধাৰণ মানুহতকৈ ডায়েবিটিছত আক্ৰান্ত লোকৰ যক্ষ্মা হোৱাৰ আশংকা চাৰিগুণ অধিক ৷ আনহাতে যক্ষ্মা ৰোগত আক্ৰান্ত লোকৰ ডায়েবিটিছ হোৱাৰ আশংকা থাকে ৩০ৰ পৰা ৪০ শতাংশ বেছি ৷ ডায়েবিটিছ ৰোগীৰ যক্ষ্মা ৰোগ হোৱাৰ পিছত কেনে লক্ষণে দেখা দিব পাৰে এই সন্দৰ্ভত জনালে হাঁওফাঁও ৰোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ অভিষেক আগৰৱালে-

TUBERCULOSIS DIABETES RISK
হাঁওফাঁও ৰোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ অভিষেক আগৰৱাল (ETV Bharat Assam)

সেইবাবে আমি এই দুয়োবিধ ৰোগীৰ ক্ষেত্ৰত সদায় সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ ডায়েবিটিছ ৰোগীৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰিব পৰা ক্ষমতা কম ৷ সেয়েহে এনে ৰোগীৰ সংক্ৰমণৰ আশংকা বেছি থাকে ৷ আনহাতে হাঁওফাঁও হৈছে বায়ুৰ লগত পোনপটীয়া সম্পৰ্ক থকা অংগ ৷কোনোবা যক্ষ্মা ৰোগত আক্ৰান্ত লোকৰ ওচৰত আপুনি বহি থাকিলে সেই ৰোগীয়ে হাঁচি অথবা কাঁহ মাৰিলে চে বেক্টেৰিয়া বতাহত বিয়পি পৰাৰ পাছত উশাহত হাওঁফাওঁত প্ৰৱেশ কৰে ৷ ইয়াৰ পৰাই ডায়েবিটিছ ৰোগীৰ সংক্ৰমণৰ আশংকা হোৱাৰ আশংকা থাকে ৷

আনহাতে, কেতিয়াব কিছুমান লোকৰ শৰীৰত আগতেই যক্ষ্মাৰ বীজাণু থাকিব পাৰে ৷ যেতিয়া ডায়েবিটিছত আক্ৰান্ত হয় তেতিয়া ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা কম হোৱাৰ লগে লগে যক্ষ্মাৰ বীজাণুৱে গা কৰি উঠাৰ সুৰুঙা থাকে ৷ তদুপৰি ডায়েবিটিছত আক্ৰান্ত লোকৰ তেজৰ শৰ্কৰাৰ পৰিমাণ বেছি থাকে বাবে বেক্টেৰিয়াই গা কৰি উঠাৰ এখন ক্ষেত্ৰ লাভ কৰে ৷

ডায়েবিটিছ ৰোগীৰ ক্ষেত্ৰত যক্ষ্মা ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাৰ বিষয়ে কেনেদৰে গম পাব

চিকিৎসক অভিষেক আগৰৱালে কয় যে, ডায়েবিটিছ ৰোগীৰ ক্ষেত্ৰত যক্ষ্মা ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাৰ বিষয়ে বহু পলমকৈ গম পোৱা যায় ৷ সাধাৰণতে যক্ষ্মা হ'লে চৰ্দি, জ্বৰ,কাঁহ আদি হোৱা দেখা যায় ৷ এনে লক্ষণে দেখা দিলে চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ গৈ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰে ৷ কিন্তু ডায়েবিটিছ ৰোগীৰ যক্ষ্মা ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাৰ পিছত এই লক্ষণ ফুটি নুঠিবও পাৰে ৷

কিছুমান ৰোগীগৰাকীয়ে চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ আহি কয় যে, তেওঁৰ শৰীৰৰ ওজন হ্ৰাস পাইছে,তেজ কমিছে, খোৱাৰ ৰুচি কমাৰ লগতে ওজন হ্ৰাস পাইছে ৷ সধাৰণ এক্সৰে এখন কৰিলেই এই বিষয়ে ভালদৰে জানিব পাৰি যদিও ডায়েবিটিছ থকা বাবে ওজন হ্ৰাস পোৱা বিষয়টোত গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰে ৷ এনেদৰেই তেওঁৰ বেমাৰ বৃ্দ্ধি পোৱাৰ লগতে সমাজৰ আন লোকৰ মাজতো যক্ষ্মা ৰোগ বিয়পায় ৷

হাঁওফাঁও ৰোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ অভিষেক আগৰৱাল (Etv Bharat)

আনহাতে, কিছুমানৰ আকৌ ড্ৰাগ ৰেজিষ্টেন্ত যক্ষ্মা হয় ৷ এনে ৰোগীৰ ৩০ শতাংশ ক্ষেত্ৰত ডায়েবিটিছ থকা দেখা যায় ৷যদি এনে যক্ষ্মা ৰোগীৰ চিকিৎসা কৰি থকা হয় তেতিয়া চাব লাগে ড্ৰাগ ৰেজিষ্টেন্ত আছে নেকি ৷ লগতে চিকিৎসা কৰাৰ আগতে ডায়েবিটিছ আছে নে নাই সেয়াও পৰীক্ষা কৰা উচিত ৷ যদি ৰোগীৰ ডায়েবিটিছ থাকে তেতিয়া সেই ৰোগৰ ঔষধ ব্যৱহাৰ কৰিব ৷ আনহাতে যক্ষ্মা ৰোগৰ ঔষধ একেলগে খাই থাকিলে কেতিয়াবা ডায়েবিটিছ নিয়ন্ত্ৰণহীন হৈ পৰে ৷ তেতিয়া যক্ষ্মা মুক্ত নহ'ব ৷

ডায়েবিটিছ ৰোগীৰ যক্ষ্মা ৰোগ হোৱাৰ পিছত কেনে লক্ষণে দেখা দিব পাৰে ?

চিকিৎসক অভিষেক আগৰৱালে জানিবলৈ দিয়ে যে, ডায়েবিটিছ ৰোগ হ'লে আগতে শৰ্কৰা নিয়ন্ত্ৰণ থাকিলেও হঠাতে অনিয়ন্ত্ৰিত হোৱাৰ আশংকা থাকে ৷ যদি শৰীৰৰ আন অংশত সংক্ৰমণ নাই তেতিয়া হাঁওফাঁওৰ কথা ভাবিব লাগে ৷ তেতিয়া এক্সৰে এখন কৰিলেই আমি এই বিষয়ে ভালদৰে জানিব পাৰিম ৷ কফ পৰীক্ষা কৰাৰ পিছত যদি যক্ষ্মা ধৰা নপৰে ৷ এণ্টিবায়োটিক ধৰা নপৰিলে দীঘলীয়া যক্ষ্মা চিকিৎসা কৰাৰ আগতে ব্ৰঙ্কস্ক'পি কৰিবই লাগে ৷ তেতিয়া আমি এই বিষয়ে নিশ্চিত হ'ব পাৰিম ৷

  • যাৰ ডায়েবেটিচ আছে কিন্তু যক্ষ্মা নাই, তেওঁলোকে কেনেদৰে নিজৰ যতন ল’ব
  • বাহিৰলৈ ওলাই গ’লে মাস্ক পৰিধান কৰিব লাগে ৷
  • বুকুৰ এক্সৰে ডায়েবেটিচ ৰোগীয়ে বছৰত এবাৰ কৰিব লাগে ৷

লগতে পঢ়ক

  1. ডায়েবেটিছ নিয়ন্ত্ৰণৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এইসমূহ ৰোগতো লাভদায়ক চজিনা... জনালে বিশেষজ্ঞই
  2. কমকৈ শুলে কি নো হ’ব! এনেকৈ আপুনিও ভাবে নেকি ? তেন্তে হৈ যাওক সাৱধান
  3. ডায়েবেটিছ ৰোগীয়ে কিয় জানিব লাগে গ্লাইচেমিক সূচকাংক ?

TAGGED:

TB DIABETES COMORBIDITY
DIABETES INCREASES TB RISK
ACTIVE TUBERCULOSIS DIABETES
ডায়েবিটিছ ৰোগীৰ যক্ষ্মা ৰোগ
TUBERCULOSIS DIABETES RISK

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.