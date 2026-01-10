পেকেটজাতীয় প্ৰচেছড খাদ্যই কেন্সাৰৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে নেকি ? কি কয় বিশেষজ্ঞই

পেকেটজাতীয় প্ৰচেছড খাদ্যই কেন্সাৰৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে নেকি ? কি কয় বিশেষজ্ঞই
আল্ট্ৰা প্ৰচেছড খাদ্য হ’ল এনে খাদ্য যিবোৰক কাৰখানাত প্ৰক্ৰিয়াকৰণ কৰি তৈয়াৰ কৰা হয় ইয়াত নিমখ-চেনি-তেল আৰু বিভিন্ন ৰাসায়নিক সংযোজক যেনে সংৰক্ষক, ৰং, সোৱাদ আদি থাকে-
Published : January 10, 2026 at 12:13 PM IST
বৰ্তমানৰ ব্যস্ততাৰে ভৰা এই জীৱনত তৎক্ষণাত প্ৰস্তুত কৰিব পৰা পেকেটৰ খাদ্যৰ ওপৰত মানুহ ক্ৰমান্বয়ে নিৰ্ভৰশীল হৈ পৰিছে ৷ চিপচ, বিস্কুট, পেকেজড জুচ, ক’ল্ড ড্ৰিংকছ, প্ৰচেছড মাংস, ৰেডি টু ইট নুডলছ, ব্ৰেড আদি বস্তুবোৰ প্ৰতি ঘৰতে সাধাৰণ হৈ পৰিছে ৷ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে- এই পেকেটৰ খাদ্য বস্তুবোৰে কেন্সাৰৰ দৰে গুৰুতৰ ৰোগ সৃষ্টি কৰিব পাৰে নেকি ? এই বিষয়ত বিশ্বজুৰি গৱেষণা চলি আছে ৷ ফ্ৰান্সৰ প্ৰধান অধ্যয়ন নিউট্ৰিনেট-ছাণ্টেৰ পৰা আৰম্ভ কৰি শেহতীয়া প্ৰতিবেদনলৈকে অতি প্ৰচেছড খাদ্যৰ অত্যধিক সেৱনে কেন্সাৰৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি কৰিব পাৰে বুলি যথেষ্ট প্ৰমাণ পোৱা গৈছে যদিও কিছুমান বিশেষজ্ঞই কয় যে এতিয়াও কোনো কঠিন প্ৰমাণ পোৱা নাই ৷ পাটনাৰ প্ৰখ্যাত কৰ্কট বিশেষজ্ঞ ডাঃ বি পি সিঙেও এই বিষয়ত নিজৰ মতামত আগবঢ়াইছে ৷ এই বিষয়ত তেওঁ কি মত প্ৰকাশ কৰিলে জানি লওঁক-
আল্ট্ৰা প্ৰচেছড ফুড মানে কি ?
আল্ট্ৰা প্ৰচেছড ফুড হ’ল এনে খাদ্য যিবোৰ কাৰখানাত অতিশয় প্ৰক্ৰিয়াকৰণ কৰা হৈছে ৷ খাদ্যৰ শেল্ফ লাইফ বৃদ্ধি আৰু সোৱাদ বৃদ্ধিৰ বাবে নিমখ, চেনি, তেল আৰু বিভিন্ন ৰাসায়নিক যোগকৰণ, যেনে সংৰক্ষক, ৰং, সোৱাদ, ইমালচাইফাৰ যোগ কৰা হয় ৷ পেকেজড চিপছ, চোডা, পেকেজড জুচ, প্ৰচেছড চীজ, চচ্চেজ, আৰু হামৰ দৰে মাংসৰ সামগ্ৰী, আৰু বিভিন্ন জলপান সাধাৰণতে এই শ্ৰেণীত পৰে ৷
গৱেষণাত কি পোহৰলৈ আহিছে ?
প্ৰথমে পুৰণি গৱেষণাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা যাওক ৷ দৰাচলতে ২০১৮ চনত নিউট্ৰিনেট-ছাণ্টে নামৰ এক বৃহৎ অধ্যয়নত দেখা গৈছে যে খাদ্যত আল্ট্ৰা প্ৰচেছড খাদ্যৰ অনুপাত ১০ শতাংশ বৃদ্ধি কৰিলে কেন্সাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা ১২ শতাংশ আৰু স্তন কেন্সাৰৰ সম্ভাৱনা ১১ শতাংশ বৃদ্ধি পায় ৷ বিখ্যাত চিকিৎসা আলোচনী বি এম জেত প্ৰকাশিত এই অধ্যয়নত হাজাৰ হাজাৰ লোকক কিছু সময়ৰ ভিতৰত অনুসৰণ কৰা হৈছিল ৷ ২০২৬ চনৰ জানুৱাৰী মাহত নিউট্ৰিনেট-ছাণ্টেৰ অধ্যয়নৰ এটা নতুন অংশ বিএমজে জাৰ্নেলত প্ৰকাশ পাইছিল, য’ত খাদ্য সংৰক্ষক—যি ৰাসায়নিক পদাৰ্থই নষ্ট হোৱাত বাধা দিয়ে, তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিল ৷
গতিকে নতুন অধ্যয়নৰ লগত বহুত মানুহ জড়িত হৈ পৰিছিল
খবৰ অনুসৰি এই নতুন অধ্যয়নত এক লাখৰো অধিক লোকক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ৷ ফলাফলত দেখা গৈছে যে কিছুমান সংৰক্ষক দ্ৰব্যৰ অধিক সেৱনে স্তন কেন্সাৰ আৰু প্ৰষ্টেট কেন্সাৰকে ধৰি সকলো ধৰণৰ কৰ্কট ৰোগৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি কৰে ৷ দৰাচলতে পটাছিয়াম ছৰবেট, ছডিয়াম নাইট্ৰাইট, পটাছিয়াম নাইট্ৰেট, ছডিয়াম ইৰিথৰবেট আদি যোগকৰণৰ সৈতে অধিক বিপদৰ সম্পৰ্ক আছিল ৷ যদিও সংৰক্ষক আৰু কেন্সাৰৰ মাজত প্ৰত্যক্ষ সম্পৰ্ক পোৱা নগ’ল, তথাপিও যিসকলে ইয়াক অধিক পৰিমাণে সেৱন কৰে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত ১০-২০ শতাংশ বৃদ্ধি পোৱা আশংকা দেখা গৈছিল ৷
কিয় বিপদ বাঢ়ি যায় ?
বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে, আল্ট্ৰা প্ৰচেছড খাদ্যত অতিৰিক্ত নিমখ, চেনি, আৰু চেচুৰেটেড ফেট থাকে, যিয়ে মেদবহুলতা, ডায়েবেটিছ, প্ৰদাহ আদিত অৰিহণা যোগায়, এই সকলোবোৰ কেন্সাৰৰ বিপদজনক কাৰক ৷ তদুপৰি পেকেজিঙৰ পৰা পোৱা ৰাসায়নিক পদাৰ্থ আৰু সংৰক্ষক পদাৰ্থই প্ৰদাহৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে বা ডি এন এৰ ক্ষতি কৰিব পাৰে ৷ প্লাষ্টিকৰ পেকেজিঙৰ পৰা মাইক্ৰ’প্লাষ্টিকও শৰীৰত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে ৷
কেতিয়াও পেকেটত ভৰোৱা খাদ্য খাব নালাগে নেকি ?
সকলো গৱেষণাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি প্ৰশ্ন উত্থাপন হয় যে আমি ভুলতেও পেকেটত উপলব্ধ খাদ্য খোৱাৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগে নেকি ? পাটনাৰ এজন প্ৰখ্যাত কৰ্কট বিশেষজ্ঞ ডাঃ বি পি সিঙে ব্যাখ্যা কৰে যে, অসংখ্য অধ্যয়ন কৰা হৈছে যদিও পেকেটত ভৰোৱা খাদ্যই কেন্সাৰ সৃষ্টি কৰে বুলি এতিয়াও কোনো পৰীক্ষাগাৰে নিৰ্ণায়ক প্ৰমাণ পোৱা নাই ৷ এইটো স্পষ্ট যে পেকেটত ভৰোৱা খাদ্য ক্ষতিকাৰক, পেটৰ ৰোগ আৰু গেষ্ট্ৰাইটিছৰ সমস্যাৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি কৰে ৷ সতেজ ৰস, গাখীৰ বা ৰুটি উপকাৰী যদিও পেকেটত ভৰোৱা খাদ্য ক্ষতিকাৰক হ’ব পাৰে ৷ প্লাষ্টিকৰ পেকেটত থকা গাখীৰকো অস্বাস্থ্যকৰ বুলি গণ্য কৰা হয় যদিও কৰ্কট ৰোগৰ কোনো প্ৰমাণ পোৱা নাই ৷ অৱশ্যে এই কথা আওকাণ কৰা উচিত নহয় ৷ এনে খাদ্যই পেট আৰু অন্ত্ৰৰ কৰ্কট ৰোগৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি কৰিব পাৰে ৷
উৎস
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12249103/
লগতে পঢ়ক