১০ বছৰত ভাৰতত হ্ৰাস পাইছে ধূমপায়ীৰ সংখ্য়াঃ ৰাষ্ট্ৰীয় ধঁপাত ত্যাগ লাইন সেৱাৰ সুফল

৩১ মে' তাৰিখে বিশ্বজুৰি ধপাত বিৰোধী দিন পালন কৰা হয় ৷ ২০১৬ চনৰ মে’ৰ পৰা ২০২৬ চনৰ এপ্ৰিলৰ ভিতৰত এনটিকিউএলএছলৈ ৯৯.৩১ লাখ ফোনকল ।

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 31, 2026 at 6:26 AM IST

নতুন দিল্লীঃ বিগত ১০ বছৰত ভাৰতত ধূমপায়ীৰ সংখ্য়া হ্ৰাস পাইছে । ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ধঁপাত ত্যাগ লাইন সেৱা (এনটিকিউএলএছ)ই প্ৰকাশ কৰিছে এই তথ্য় । 'বিশ্ব ধঁপাত বিৰোধী দিৱস'ৰ প্ৰাকক্ষণত প্ৰকাশ পোৱা তথ্য অনুসৰি বিগত ১০ বছৰত ২.৩২ লাখৰো অধিক লোকে ধঁপাত ত্যাগ কৰিছে ।

যুৱ প্ৰজন্মৰ ধঁপাত ত্যাগৰ প্ৰৱণতা বেছি :

এই তথ্য় অনুসৰি ধঁপাত ত্যাগ কৰা লোকৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক যুৱক-যুৱতী । ধঁপাত ত্যাগ কৰা লোকৰ ভিতৰত ১৮-২৪ বছৰৰ যুৱ প্ৰাপ্তবয়স্কসকলৰ সংখ্যাই হৈছে সৰ্বাধিক । তথ্য় মতে, এই বয়সৰ ৯১,৯৩৩ জনে ধঁপাত ত্যাগ কৰিছে । উল্লেখ্য় যে দেশত ধূমপায়ীৰ সংখ্য়া হ্ৰাস কৰাৰ উদ্দেশ্য়ে ২০১৬ চনৰ ৩০ মে’ত কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে টোল ফ্ৰী কুইটলাইন (১৮০০-১১-২৩৫৬) আৰম্ভ কৰিছিল । দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বল্লভভাই পেটেল চেষ্ট ইনষ্টিটিউটে (ভিপিচিআই) এই সেৱা পৰিচালনা কৰিছে ।

১০ বছৰত ৯৯.৩১ লাখ কল :

এনটিকিউএলএছে প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি ২০১৬ চনৰ মে’ৰ পৰা ২০২৬ চনৰ এপ্ৰিলৰ ভিতৰত ধঁপাত ত্যাগ কৰাৰ বাবে পৰামৰ্শদাতা সেৱাসমূহে ইয়াৰ ইন্টাৰেক্টিভ ভইচ ৰেচপন্স (আইভিআৰ) চিষ্টেমত ৯৯.৩১ লাখ কল লাভ কৰিছিল । ইয়াৰ ভিতৰত ১৯.৯২ লাখ ধঁপাত ব্যৱহাৰকাৰীয়ে এই সেৱালৈ কল কৰিছিল । আনহাতে এনটিকিউএলএছে এনে লোকলৈ ৪৬.৮৮ লাখ কল কৰিছিল ।

৬.৭৫ লাখ ধঁপাত ব্যৱহাৰকাৰীৰ পঞ্জীয়ন :

ভিপিচিআইৰ সঞ্চালক তথা এনটিকিউএলএছৰ সমন্বয়ক ডাঃ ৰাজ কুমাৰে এই সন্দৰ্ভত কয় যে উক্ত সময়ছোৱাত ৬.৭৫ লাখ ধঁপাত ব্যৱহাৰকাৰীয়ে সেৱাত পঞ্জীয়ন কৰিছিল । ইয়াৰ ভিতৰত ২,৩২,৮৭০ জনে সফলতাৰে ধঁপাত ত্যাগ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । এয়া হৈছে ৩৪.৪৬ শতাংশ ধঁপাত এৰি দিয়াৰ হাৰ । তদুপৰি ৩৭ লাখৰো অধিক কাউন্সেলিং কৰা হয় ।

ভাৰতত ধঁপাত সেৱনকাৰী ২৬৭ নিযুত :

ভিপিচিআইৰ সঞ্চালক তথা এনটিকিউএলএছৰ সমন্বয়ক ডাঃ ৰাজ কুমাৰে কয়, "ভাৰতত ধঁপাত সেৱনকাৰীৰ সংখ্যা ২৬৭ নিযুত । ধঁপাত সেৱনকাৰীৰ ভিতৰত বিশ্বৰ সৰ্বাধিক দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ । বছৰ বছৰ ধৰি তেওঁলোকক ধঁপাত ত্যাগ কৰাত সহায় কৰিব পৰাকৈ এটাও বিনামূলীয়া, গাঁথনিগত সমৰ্থন ব্যৱস্থা নাছিল ।"

তেওঁ কয় যে ইয়াৰ দ্বাৰা ধঁপাত ত্য়াগ কৰিব বিচৰা প্ৰতিজন ভাৰতীয়ক বিনামূলীয়া কলৰ মৰ্যাদা দিয়া হৈছিল । এই কলৰ উত্তৰ এজন প্ৰশিক্ষিত পেছাদাৰীয়ে দিব বিচাৰে । তেওঁলোকে য'তেই নাথাকক কিয়, তেওঁলোকে যি ভাষাই নকওক বা তেওঁলোকৰ হাতত কিমান টকা আছে সেইবোৰৰ বিষয়ে প্ৰশ্ন নকৰাকৈয়ে উত্তৰ দিয়া হয় ।

উত্তৰ প্ৰদেশত সৰ্বাধিক পঞ্জীয়ন:

তথ্য অনুসৰি ২০২১ চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে পঞ্জীয়ন এক লাখ অতিক্ৰম কৰিছিল য’ত ১,২৮,৮০৯ জন পঞ্জীয়নভুক্ত ব্যৱহাৰকাৰী আছে । তেতিয়াৰ পৰা বছৰি পাঁচ লাখ অতিক্ৰম কৰিছে কাউন্সেলিঙে । উত্তৰ প্ৰদেশত সৰ্বাধিক পঞ্জীয়ন হৈছে ২,০৯,৯৬৪ আৰু লগতে সফল পঞ্জীয়নৰ সংখ্যা সৰ্বাধিক ৬৯,৬৮৩ ।

ইপিনে,নেচনেল একাডেমী অৱ মেডিকেল ছায়েন্সৰ সভাপতি ডাঃ দিগম্বৰ বেহেৰাই কয়, "এনটিকিউএলএছ হৈছে পৰিসৰত প্ৰমাণভিত্তিক জনস্বাস্থ্য । ডাঃ ৰাজ কুমাৰ আৰু তেওঁৰ দলটোৱে ভিপিচিআইত যিখিনি গঢ়ি তুলিছে সেয়া হৈছে এই দেশৰ একমাত্ৰ ৰাষ্ট্ৰীয়ভাৱে সুলভ, পেছাদাৰীভাৱে কৰ্মচাৰীৰে গঠিত, বিনামূলীয়াকৈ ত্যাগ কৰাৰ সহায়ক আন্তঃগাঁথনি ।"

