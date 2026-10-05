ডিজিটেল মাধ্যমৰ অত্যধিক ব্যৱহাৰে কিদৰে বিপদ মাতিছে নতুন প্ৰজন্মলৈ? গৱেষণাত ভয়ংকৰ তথ্য !

ডিজিটেল মাধ্যমৰ অত্যধিক ব্যৱহাৰে কিদৰে বিপদ মাতিছে নতুন প্ৰজন্মলৈ? গৱেষণাত ভয়ংকৰ তথ্য !
বিশেষজ্ঞসকলে কয় যে বেছিভাগ ডিজিটেল প্লেটফৰ্মেই মনোযোগ আকৰ্ষণ আৰু তথ্য সংগ্ৰহৰ বাবে ডিজাইন কৰা হৈছে, স্বাস্থ্য সুৰক্ষিত কৰিবলৈ নহয়...এক বিশেষ প্ৰতিবেদন ৷
Published : October 5, 2026 at 8:20 PM IST
বৰ্তমান ডিজিটেল প্ৰযুক্তিৰ নিৰ্মাণ আৰু পৰিচালিত পদ্ধতিয়ে প্ৰকৃত সুবিধাৰ সমান্তৰালভাৱে বিশ্বজুৰি স্বাস্থ্যৰ বাবে প্ৰকৃত বিপদৰ সৃষ্টি কৰিছে । দ্য লেন্সেটত প্ৰকাশিত বিশ্বৰ ১৩ জন বিশেষজ্ঞৰ দ্বাৰা ৰচিত তিনিখন গৱেষণা পত্ৰৰ নতুন ছিৰিজত এই কথা উন্মোচিত হৈছে ৷ লেখকসকলে ডিজিটেল ব্যৱস্থাৰ সমন্বিত শাসনৰ আহ্বান জনাইছে, য’ত শিশু আৰু যুৱক-যুৱতীসকলৰ স্বাস্থ্য আৰু অনলাইন সুৰক্ষাক তাৎক্ষণিকভাৱে নীতিগত অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হৈছে ।
ছুইজাৰলেণ্ডৰ ডিজিটেল ট্ৰেন্সফৰ্মেচনছ ফৰ হেল্থ লেব (DTH-LAB) ছিৰিজৰ অধ্যক্ষ অধ্যাপক ইলোনা কিকবুছে কয়, ‘‘ডিজিটেল মিডিয়াৰ ব্যৱহাৰ এতিয়া শৈশৱ আৰু যুৱক-যুৱতীৰ জীৱনৰ অভিন্ন অংশ হৈ পৰিছে । চৰকাৰে প্ৰযুক্তি কোম্পানীসমূহক নিজৰ নিয়ম লিখিবলৈ দিছে, যাৰ ফলত মনোযোগ আকৰ্ষণ আৰু তথ্য সংগ্ৰহ কৰিবলৈ নিৰ্মাণ কৰা ব্যৱসায়িক মডেলৰ সৃষ্টি হৈছে, যাৰ ফলত স্বাস্থ্যক পৰৱৰ্তী বিবেচনা হিচাপে গণ্য কৰা হৈছে । সমস্যাপূৰ্ণ ডিজিটেল মাধ্যমৰ ব্যৱহাৰক দুৰ্বল মানসিক স্বাস্থ্য, টোপনি আৰু শাৰীৰিক কাৰ্যকলাপৰ সৈতে সংযোগ কৰা প্ৰমাণসমূহ নিৰ্ণায়ক নহয় যদিও, সমন্বিত, বিশ্বব্যাপী কাৰ্যক ন্যায্যতা প্ৰদান কৰে । সঠিক শাসনৰ দ্বাৰা যুৱক-যুৱতীসকলৰ বাবে এখন সুস্থ ডিজিটেল পৃথিৱী সম্ভৱ, যিয়ে তেওঁলোকক স্বাস্থ্যৰ ক্ষতিৰ যথেষ্ট আশংকা নোহোৱাকৈ অনলাইন সুযোগৰ পৰা লাভৱান হ'বলৈ অনুমতি দিয়ে ।’’
ডিজিটেল ক্ষতিৰ প্ৰমাণে তাৎক্ষণিক জনস্বাস্থ্য ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ ন্যায্যতা প্ৰদান কৰে
ডিজিটেল মাধ্যমত মানুহে অনলাইনত চোৱা, বনোৱা বা শ্বেয়াৰ কৰা বিষয়বস্তু অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয় । এই মাধ্যমে নিজেই বিষয়বস্তুসমূহ, ইয়াৰ জৰিয়তে প্ৰদান কৰা প্লেটফৰ্ম আৰু ইয়াক অভিগমন কৰিবলৈ ব্যৱহৃত ডিভাইচক সামৰি লৈছে ।
১২১ টা পৰ্যালোচনাৰ মাজেৰে ২৫ বছৰৰ তলৰ ন লাখ লোকক সামৰি লোৱা ছিৰিজৰ বাবে এটা নতুন পৰ্যালোচনাই সমস্যাজনক ডিজিটেল মিডিয়া ব্যৱহাৰ (অনলাইনত কটোৱা সময়ৰ পৰিৱৰ্তে ডিজিটেল মিডিয়া ব্যৱহাৰৰ নিচাৰ দৰে আৰ্হি হিচাপে ছিৰিজে সংজ্ঞায়িত কৰা) আৰু শিশু, কিশোৰ-কিশোৰী আৰু যুৱ প্ৰাপ্তবয়স্কৰ বাবে বিৰূপ স্বাস্থ্যজনিত ফলাফলৰ পৰিসৰৰ মাজত সামঞ্জস্যপূৰ্ণ সম্পৰ্ক বিচাৰি উলিয়াইছে ।
সমস্যাজনক ডিজিটেল মাধ্যমৰ ব্যৱহাৰ সাধাৰণ মানসিক স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা, টোপনিৰ সমস্যা আৰু শাৰীৰিক কাৰ্যকলাপ হ্ৰাসকে ধৰি স্বাস্থ্যৰ ক্ষতিৰ অধিক আশংকাৰ সৈতে জড়িত । পৰ্যালোচনাৰ জৰিয়তে কিছুমান উপকাৰী স্বাস্থ্যৰ সংযোগো চিনাক্ত কৰা হৈছে, য’ত মধ্যমীয়া ডিজিটেল মাধ্যমৰ ব্যৱহাৰ আৰু উচ্চ সুস্থতাৰ মাজত, আৰু সক্ৰিয় ভিডিঅ’ গেমৰ ব্যৱহাৰ আৰু উচ্চ সুস্থতা আৰু সুস্থ জীৱনশৈলী দুয়োটাৰে মাজত সম্পৰ্ক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।
লেখকসকলে সতৰ্ক কৰি দিছে যে ক্ষতি আৰু উপকাৰ দুয়োটাৰে বাবে তথ্যৰ নিশ্চয়তা কম:
ডিটিএইচ-লেব (UK)ছিৰিজৰ লেখিকা লুইছ হলীয়ে কয়, ‘‘আমাৰ পৰ্যালোচনাত চিনাক্ত কৰা সমস্যাজনক ডিজিটেল মিডিয়া ব্যৱহাৰ আৰু স্বাস্থ্যজনিত ক্ষতিৰ মাজৰ সম্পৰ্ক আকাৰত সামান্য আৰু ইয়াৰ কাৰণ আৰু প্ৰভাৱ প্ৰতিষ্ঠা কৰিব নোৱাৰা কম নিশ্চয়তাৰ প্ৰমাণৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল । ইফালে, এই প্লেটফৰ্মসমূহে প্ৰকৃততে ব্যৱহাৰকাৰীসকলক কেনেদৰে প্ৰভাৱিত কৰে তাৰ আটাইতকৈ মূল্যৱান তথ্যসমূহ প্ৰযুক্তি কোম্পানীসমূহৰ ভিতৰত লুকাই থাকে, যাৰ ফলত স্বতন্ত্ৰ নিৰীক্ষণ সীমিত হৈ পৰে আৰু বৈজ্ঞানিক অগ্ৰগতি লেহেমীয়া হয় ৷ আমাৰ ছিৰিজৰ এটা মূল পৰামৰ্শ হ’ল চৰকাৰসমূহে প্ৰযুক্তি কোম্পানীসমূহক তেওঁলোকৰ বৈশিষ্ট্যই ব্যৱহাৰকাৰীৰ স্বাস্থ্যক কেনেদৰে প্ৰভাৱিত কৰে তাৰ তথ্য পৰীক্ষিত জনস্বাৰ্থৰ গৱেষকৰ সৈতে আদান-প্ৰদান কৰিবলৈ আৰু সেয়া সম্ভৱ কৰিবলৈ আইনী আৰু কাৰিকৰী আন্তঃগাঁথনি প্ৰদান কৰিবলৈ বাধ্য কৰিব লাগে ।”
ডিজিটেল মাধ্যমৰ ব্যৱহাৰৰ উচ্চ হাৰৰ জনসংখ্যাৰ স্তৰত আৰু ব্যক্তিৰ বাবে সামান্য বৃদ্ধি পোৱা বিপদৰ সৈতে সংযুক্ত সম্ভাব্য ক্ষতিৰ উদাহৰণ দিবলৈ গৈ লেখকসকলে অনুমান কৰিছে যে প্ৰতি বছৰে বিশ্বজুৰি প্ৰায় ২৮ লাখ সুস্থ লোকে হতাশাৰ ফলত আৰু ২,৪০,০০০ মেদবহুলতাৰ ফলত প্ৰাণ হেৰুওৱাৰ উপক্ৰম হৈছে । কিন্তু তেওঁলোকে সতৰ্ক কৰি দিয়ে যে এই অনুমানসমূহৰ ব্যাখ্যা সাৱধানেৰে কৰা উচিত ।
ছিংগাপুৰৰ নেচনেল ইউনিভাৰ্চিটিৰ লেখক ডাঃ ফ’ক মুলাৰ-ৰিমেনশ্বনাইডাৰে কয় যে, পৰ্দাত অত্যধিক সময় অতিবাহিত কৰাৰ সৈতে জড়িত হতাশা আৰু মেদবহুলতাৰ বাবে কিমান সুস্থ মানুহে প্ৰাণ হেৰুৱাব পাৰে সেই বিষয়ে আমাৰ বিশ্বব্যাপী প্ৰক্ষেপণসমূহে ক্ষতিৰ সম্ভাব্য পৰিসৰৰ উদাহৰণ দিয়াৰ উদ্দেশ্যেৰে কোৱা হৈছে । ইয়াক ক্ষতিৰ সঠিক জোখ হিচাপে লোৱা উচিত নহয়, কিয়নো এইবোৰ উপলব্ধ উত্তম গৱেষণাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কৰা হৈছে যদিও প্ৰমাণৰ নিশ্চয়তা কম । জনসংখ্যা পৰ্যায়ত স্বাস্থ্যজনিত প্ৰভাৱৰ সঠিক অনুমান কৰিবলৈ অধিক গৱেষণাৰ প্ৰয়োজন ।
ছিৰিজখনত ২৩-৩০ বছৰ বয়সৰ ছয়জন যুৱ পৰামৰ্শদাতা গোটৰ পৰা তথ্য সংগ্ৰহ কৰা হৈছিল, যিয়ে লেখকসকলৰ সৈতে গৱেষণাই জীৱিত অভিজ্ঞতাৰ বিষয়ে কি চিনাক্ত কৰিব নোৱাৰিলে সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিছিল ।
যুৱ পৰামৰ্শদাতা গোটৰ সদস্য ড৹ ছলমান ফিতৰাত খানে (ভাৰত) কয়, “ডিজিটেল ব্যৱস্থাৰ লগত জড়িত স্বাস্থ্যজনিত বিপদ আৰু ক্ষতি প্ৰতিৰোধযোগ্য । উন্নত শাসন ব্যৱস্থাৰ সৈতে আৰু নাগৰিকসকলক – বিশেষকৈ যুৱক-যুৱতীসকলক তেওঁলোকৰ চাৰিওফালে ডিজিটেল ব্যৱস্থাক সহ-গঠন কৰিবলৈ সবল কৰি অনলাইন জগতখনে আমাৰ স্বাস্থ্যক বিপদত নপৰাকৈ সংযোগ, তথ্য আৰু সুযোগ দিব পাৰে । চৰকাৰে আমাৰ প্ৰজন্ম আৰু আমাৰ পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মৰ বাবে কাম কৰাৰ আগতে ‘নিখুঁত’ প্ৰমাণৰ অপেক্ষা কৰা উচিত নহয় ।”
ব্যৱসায়িক মডেল, ডিজাইন পছন্দ আৰু দুৰ্বল শাসন
ছিৰিজে যুক্তি আগবঢ়ায় যে আজি ডিজিটেল মাধ্যমৰ ব্যৱহাৰ প্ৰধানকৈ বৃহৎ, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰযুক্তি কোম্পানীসমূহে গঢ় দিছে, যিবোৰক চৰকাৰে দশক দশক ধৰি আত্মনিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ অনুমতি দিছে ৷ যাৰ ফলত এনে এক ডিজিটেল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে যি স্বাস্থ্যতকৈ বাণিজ্যিক বিকাশ অনুকূল ।
টৰন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ৰ (কানাডা) লেখক ড৹ জে শ্ব’ৱে কয়, “বেছিভাগ ডিজিটেল প্লেটফৰ্ম কোম্পানীয়ে স্বাস্থ্য সুৰক্ষিত কৰিবলৈ নহয়, মনোযোগ আকৰ্ষণ আৰু তথ্য সংগ্ৰহ কৰিবলৈ ডিজাইন কৰে: অধিক স্ক্ৰল, অটোপ্লে’ আৰু ব্যক্তিগতকৃত পৰামৰ্শ ফিডৰ দৰে বৈশিষ্ট্যসমূহ ইচ্ছাকৃতভাৱে ডিজাইন কৰা হয়, ই কেৱল ব্যক্তিগত আত্মনিয়ন্ত্ৰণৰ বিষয় নহয় । কেৱল মানুহে অনলাইনত কিমান সময় কটায় তাৰ প্ৰভাৱৰ অনুসন্ধান কৰাৰ পৰিৱৰ্তে, ডিজিটেল মিডিয়াত এই নিৰ্দিষ্ট ডিজাইনে মানুহে প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰৰ ধৰণক কেনেদৰে প্ৰভাৱিত কৰে, সেই বিষয়ে আমাক বহুত বেছি গৱেষণাৰ প্ৰয়োজন ।’’
লেখকসকলে যুক্তি আগবঢ়ায় যে প্ৰযুক্তি কোম্পানীসমূহে তেওঁলোকৰ সামগ্ৰীয়ে স্বাস্থ্যৰ ক্ষতি কৰিব পাৰে বুলি প্ৰমাণৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই নিয়ন্ত্ৰণত বিলম্ব বা প্লেটফৰ্ম গঢ় দিবলৈ ‘কৰ্পৰেট ডিফেন্স প্লেবুক’ৰ সহায় লৈছে ।
ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ (অষ্ট্ৰিয়া) লেখিকা অধ্যাপিকা বাৰ্বাৰা প্ৰেইনছেকে কয়, ‘‘প্ৰযুক্তি কোম্পানীসমূহে ধঁপাত আৰু জীৱাশ্ম ইন্ধনৰ পৰা সুপৰিচিত এখন প্লেবুক ধাৰ লৈছে ৷ য’ত সন্দেহ স্থাপন কৰা, সমালোচকক বদনাম কৰা, নিয়ন্ত্ৰণক স্বাধীনতাৰ প্ৰতি ভাবুকি হিচাপে ফ্ৰেম কৰা হয় । তেনেকৈ চালে ভাল নিয়ন্ত্ৰণ উদ্ভাৱনৰ শত্ৰু নহয় - ই ভাল উদ্ভাৱনৰ চালক, ইয়াক সুৰক্ষা আৰু বিশ্বাসৰ দিশত চেনেল কৰে । যেতিয়া নিয়ন্ত্ৰণৰ অভাৱ হয়, তেতিয়া ইয়াৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে কোনো প্ৰযুক্তি অশাসনশীল; ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল কেৱল কোম্পানীসমূহে ৰাজহুৱা নীতিৰ পৰিৱৰ্তে নিয়ম নিৰ্ধাৰণ কৰে ।’’
কোনো এটা পদক্ষেপেই যথেষ্ট নহয়
ছিৰিজটোত কোৱা হৈছে যে স্বাস্থ্যৰ ডিজিটেল ক্ষতিৰ আশংকাৰে মোকাবিলা কৰিবলৈ বয়সৰ সীমাৰ দৰে একক ব্যৱস্থাই কেৱল যথেষ্ট নহয় । বৰঞ্চ লেখকসকলে কোম্পানী, ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু বিশ্ব পৰ্যায়ত ব্যাপক, সমন্বিত নীতিগত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ আহ্বান জনাইছে ৷ য'ত অন্তৰ্ভুক্ত আছে:
- প্ৰযুক্তি কোম্পানীসমূহে নতুন সামগ্ৰী বা বৈশিষ্ট্যসমূহ মুকলি কৰাৰ আগতে ক্ষতিৰ বাবে মূল্যায়ন কৰিব লাগিব, আৰু তেওঁলোকৰ বৈশিষ্ট্যই ব্যৱহাৰকাৰীৰ স্বাস্থ্যত কেনে প্ৰভাৱ পেলায় তাৰ তথ্য পৰীক্ষিত জনস্বাৰ্থ গৱেষকৰ সৈতে ভাগ-বাটোৱাৰা কৰিব লাগিব ।
- এখন দেশত দুৰ্বল নিয়ন্ত্ৰণে অন্য ঠাইত অগ্ৰগতিৰ ক্ষতি কৰিব নোৱাৰাকৈ ভিত্তি ৰেখাৰ মানদণ্ড নিৰ্ধাৰণ কৰিবলৈ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ জৰিয়তে বিশ্ব শাসন চুক্তি ।
- শিশু আৰু যুৱক-যুৱতীসকলৰ এআইৰ ক্ষতি নিৰীক্ষণৰ বাবে এক নিবেদিত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংস্থা ।
স্বাস্থ্যৰ ক্ষতিৰ বাবে প্ৰযুক্তি কোম্পানীসমূহক জবাবদিহি কৰাৰ পথ হিচাপে ঘটনাৰ কেনেকৈ উত্থান ঘটিছে সেই বিষয়েও ছিৰিজখনে উজ্জ্বল কৰি তুলিছে ।
অধ্যাপিকা ইলোনা কিকবুছে কয়, “আইনী ব্যৱস্থাই এনেকুৱা কাম কৰিব পাৰে যিটো নিয়ন্ত্ৰকে প্ৰায়ে কৰিব নোৱাৰে: কোম্পানীসমূহক আভ্যন্তৰীণ নথি-পত্ৰ প্ৰকাশ কৰিবলৈ বাধ্য কৰাব আৰু ক্ষতিৰ বাবে কোন দায়ী সেই সম্পৰ্কে ৰাজহুৱা কথোপকথন আঁতৰ কৰা । কিন্তু গোচৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ বিকল্প নহয় আৰু কেইবাটাও কাৰকৰ মাজত জবাবদিহিতাৰ এটা পথ হিচাপে বিবেচনা কৰা উচিত, নিজাববীয়াকৈ উত্তৰ হিচাপে নহয় ।”
লগতে পঢ়ক: ১৮ বছৰৰ অনুৰ্ধ্বই ছ’চিয়েল মিডিয়াত খুলিব নোৱাৰিব একাউণ্ট !