দাঁতৰ ক্ষয় প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ কি কৰা উচিত ?

দাঁতৰ ক্ষয় প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ কি কৰা উচিত ?
সদায় কিয় দাঁত পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিব লাগে, দাঁতৰ ক্ষয় প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ কি কৰিব এই সন্দৰ্ভত জনালে দন্তৰোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ দিল নাছিলে-
প্ৰতিগৰাকী লোকেই হৃদৰোগ, ডায়েবেটিছ আদি ৰোগৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে কিন্তু দাঁতৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰতি বেছিভাগেই গুৰুত্ব আৰোপ প্ৰদান কৰা পৰিলক্ষিত নহয় ৷ এনে কৰা উচিত নহয়, দাঁতৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰদান কৰিলে হে আমাৰ স্বাস্থ্য ভালে ৰখাৰ লগতে বহুতো ৰোগৰ পৰা ৰক্ষা পাব পাৰো ৷ আন বিষয়ৰ লগতে দাঁতৰ ক্ষয় প্ৰতিৰোধৰ বিষয়টো সকলোৰে বাবে সমানেই গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷ সকলোৱে ভাবে দাঁত কেইটাই কেৱল মুখৰ সৌন্দৰ্য বঢ়ায় ৷ দাঁত কেৱল সৌন্দৰ্যৰ বাবে নহয়, স্বাস্থ্য ৰক্ষাৰ বাবেও সমানেই গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷ যেতিয়া সমস্যাই গুৰুতৰ ৰূপ ধাৰণ কৰে তেতিয়াহে বহুতেই চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহে ৷ ইফালে বহু এনে লোক আছে নিয়ে নিজৰ দাঁতকেইটা ক্ষয় যোৱাৰ বিষয়ে জ্ঞাত নহয় ৷
কিয় দাঁত পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিব লাগে ?
দাঁত পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিলে সহজতে ক্ষয় নহয় ৷ সেইবাবে পৰিষ্কাৰ দাঁত সুৰক্ষিত হৈ থাকে বুলি কোৱা হয় ৷ যদিহে এগৰাকী ব্যক্তিয়ে সদায় দাঁত বিজ্ঞানসন্মতভাৱে পৰিষ্কাৰ কৰে তেতিয়া হ'লে তেওঁৰ বাবে দাঁতৰ ক্ষয় প্ৰতিৰোধ কৰাতো সহজ হৈ পৰে ৷ সাধাৰণতে দেখা যায় যে যিসকল লোকে খাদ্য গ্ৰহণৰ পাছত ভালদৰে পৰিষ্কাৰ নকৰে তেওঁলোকৰ সততে এনে ধৰণৰ সমস্যাই গা কৰি উঠাৰ সম্ভাৱনা দেখা যায় ৷ আনহাতে দাঁতৰ মাজত যিমানেই খাদ্য জমা হৈ থাকে সিমানে বেক্টেৰিয়া আদিয়ে দাঁতৰ ৰোগ সৃষ্টি কৰিবলৈ এখন ক্ষেত্ৰ লাভ কৰে ৷
দাঁত ক্ষয় নহবলৈ কোনবোৰ বিষয়ত গুৰুত্ব দিব লাগে ?
• সকলোৱে দিনটোৰ ভিতৰত তিনিবাৰ ব্ৰাছ কৰা উচিত ৷ যিসকলৰ তিনিবাৰ কৰাটো সম্ভৱ নহয় তেওঁলোকে পুৱা আৰু নিশা কৰিলেও সুফল লাভ কৰিব পাৰে ৷ কাৰণ এনে নকৰিলে দাঁতৰ মাজত জমা হোৱা খাদ্য পচি যোৱাৰ ফলত বেক্টেৰিয়াই খোপনি পুতিবলৈ সুবিধা পায় ৷
• কেতিয়াও দীর্ঘদিন ধৰি একেডাল ব্ৰাছকেই ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে ৷ প্রতি তিনিমাহৰ অন্তৰে অন্তৰে ব্ৰাছ সলনি কৰি থাকিব লাগে ৷ কিয়নো এডাল ব্ৰাছ বেছি দিন ব্যৱহাৰ কৰিলে ব্ৰাছৰ সৰু বীজাণু জমা হোৱাৰ আশংকা থাকে ৷ এই বীজাণুবোৰে দাঁতৰ আলুত আক্ৰমণ কৰিলে ক্ষয়ৰ পৰোক্ষ কাৰণ হৈ পৰে ৷
• সচৰাচৰ ব্ৰাছ কৰোতে দাঁতৰ মাজৰ কিছুমান ঠাইত ব্রাছে ঢুকি নাপায় ৷ সেই ঠাইখিনিত মলি জমা হ'বলৈ ধৰে ৷ এই ঠাইসমূহত যাতে মলি জমা হ'ব নোৱাৰে তাৰ বাবে ডেন্টেল ফ্লছ, বিশেষ ধৰণৰ টুথ পিক অথবা ডেন্টেল ব্রাছ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ৷
• পানীত বেছি ফ্ল'ৰাইড থাকিলে দাঁতৰ ক্ষয় হয় ৷
• সঘনাই মিঠা বস্তু খোৱাৰ পিচত ভালদৰে মুখখন পৰিস্কাৰ নকৰাটোও দাঁত ক্ষয়ৰ অন্যতম কাৰণ ৷
• মুখৰ ভিতৰ ফালে হঠাতে ফুলি উঠিলেও বহুতেই বিষয়টোত কোনো গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব নোখোজে ৷ এনে হ'লে শীঘ্রে চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ যোৱা উচিত ৷ চিকিৎসকে যি পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় সেয়া আখৰে আখৰে পালন কৰিব লাগে ৷ কিয়নে বিভিন্ন কাৰণত দাঁতৰ আলু আৰু মুখৰ ভিতৰত ফুলি উঠিব পাৰে ৷
• বছৰত এবাৰ হ'লেও দন্ত চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰা উচিত ৷ নিয়মীয়াকৈ পৰামৰ্শ গ্রহণ কৰিলে বহুতো ৰোগ হোৱাৰ পূৰ্বেই সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব পৰা যায় ৷
• চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ অবিহনে যিকোনো ঔষধ খাব নালাগে ৷ কাৰণ দাঁতৰ ঔষধ হ'লেও ইয়াৰ পার্শ্বক্রিয়া থাকিব পাৰে ৷ যিকোনো ঔষধ জধে- মধে ব্যৱহাৰ কৰাৰ ফলত জটিলতাৰ সৃষ্টি হোৱাৰ আশংকা নুই কৰিব নোৱাৰি ৷
• দাঁতৰ ক্ষয়ৰ স'তে বা ৰোগৰ স'তে খাদ্যৰো সম্পর্ক আছে ৷ সেয়েহে দৈনন্দিন খাদ্য তালিকাৰ পৰা কিমান সম্ভৱ ৰিফাইনড কার্বোহাইড্রেট বা শৰ্কৰা জাতীয় খাদ্যৰ পৰিমাণ হ্রাস কৰিব লাগে ৷ দৈনন্দিন খাদ্য তালিকাত শাক-পাচলি, ফল বিশেষকৈ ফাইবাবযুক্ত খাদ্য বেছি পৰিমাণে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিলেও সুফল পোৱা যায় ৷ বহুতে আকৌ ভাৱে যে ফল-মূলৰ সৈতে দাঁত সুস্থ হৈ থকাৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই ৷
