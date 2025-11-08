অতিৰিক্ত চৰ্বিয়ে ভাঙিব পাৰে আপোনাৰ মাতৃ হোৱাৰ সপোন! এই সন্দৰ্ভত বিশেষজ্ঞৰ মতামত কি ?

অতিৰিক্ত চৰ্বিয়ে ভাঙিব পাৰে আপোনাৰ মাতৃ হোৱাৰ সপোন! এই সন্দৰ্ভত বিশেষজ্ঞৰ মতামত কি ?
গৱেষণাৰ পৰা দেখা গৈছে যে, কঁকালৰ চাৰিওফালে অতিৰিক্ত চৰ্বি থাকিলে বন্ধ্যাত্বৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পায় এই সন্দৰ্ভত বিশেষজ্ঞৰ মতামত কি জানো আহক-
Published : November 8, 2025 at 1:09 PM IST
মেদবহুলতা বা পেটৰ চৰ্বি আজিকালি অন্যতম সাধাৰণ সমস্যা হৈ পৰিছে ৷ শিশু, যুৱক-যুৱতী, মহিলা, বৃদ্ধ সকলো মেদবহুলতাৰ সৈতে যুঁজি থকা দেখিবলৈ পোৱা যায় ৷ বহু চিকিৎসক তথা গৱেষকেও এয়া স্পষ্ট কৰি দিছে যে মেদবহুলতা কেৱল দৃষ্টিশক্তিৰ সমস্যাই নহয়, বহু গুৰুতৰ ৰোগৰ মূল কাৰণো ৷ বিশেষজ্ঞসকলে কয় যে, শৰীৰৰ অতিৰিক্ত চৰ্বিয়ে হৃদৰোগ, ডায়েবেটিছ, কেন্সাৰ আদি ৰোগৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি কৰাই নহয়, গৰ্ভধাৰণৰ সম্ভাৱনাও প্ৰভাৱিত কৰে ৷ গতিকে, আজি আপোনালোকক জনাই দিও যে, পেটৰ চৰ্বিয়ে গৰ্ভধাৰণত কেনেকৈ বাধাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে আৰু ইয়াৰ বিষয়ে বিশেষজ্ঞসকলে কি কয় ৷
বন্ধ্যাত্বৰ ক্ৰমবৰ্ধমান সমস্যা
পূৰ্বে বন্ধ্যাত্ব বেছিভাগেই বয়সস্থ মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছিল যদিও এতিয়া কম বয়সীয়া মহিলাসকলেও ইয়াৰ সন্মুখীন হৈছে ৷ আধুনিক জীৱনশৈলী, মানসিক চাপ, অসন্তুলিত খাদ্যাভ্যাস, হৰম’নৰ ভাৰসাম্যহীনতা আদি ইয়াৰ মূল কাৰণ ৷ বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে, মেদবহুলতা, বিশেষকৈ পেটৰ চাৰিওফালে জমা হোৱা চৰ্বি অৰ্থাৎ পেটৰ চৰ্বিও মহিলাৰ বন্ধ্যাত্বৰ প্ৰধান কাৰণ হৈ পৰিছে ৷
পেটৰ চৰ্বি আৰু বন্ধ্যাত্বৰ মাজৰ সংযোগ
কেইবাটাও গৱেষণাৰ পৰা দেখা গৈছে যে, পেটৰ চৰ্বি থকা মহিলাৰ প্ৰজনন ক্ষমতাৰ সমস্যাৰ সম্ভাৱনা বেছি ৷ আমেৰিকাৰ ১৮ৰ পৰা ৪৫ বছৰ বয়সৰ ৩২০০ গৰাকী মহিলাৰ ওপৰত কৰা এক অধ্যয়নত দেখা গৈছে যে, কঁকালৰ প্ৰতিটো অতিৰিক্ত চেণ্টিমিটাৰ চৰ্বিৰ ফলত বন্ধ্যাত্বৰ সম্ভাৱনা প্ৰায় ৩ শতাংশ বৃদ্ধি পায় ৷ গৱেষণাৰ মতে, ৬০ চেণ্টিমিটাৰ কঁকালৰ ৰেখা থকা মহিলাসকলৰ বন্ধ্যাত্বৰ আশংকা সৰ্বনিম্ন, আনহাতে ১৬০ চেণ্টিমিটাৰ বা তাতকৈ অধিক কঁকালৰ ৰেখা থকা মহিলাসকলৰ বন্ধ্যাত্বৰ আশংকা সৰ্বাধিক ৷ কিন্তু ১১৩ চেণ্টিমিটাৰ পৰ্যন্ত কঁকালৰ ৰেখা থকা মহিলাসকলে ব্যায়াম আৰু শাৰীৰিক কাৰ্যকলাপৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ বিপদ বহু পৰিমাণে হ্ৰাস কৰে ৷
চেণ্টাৰ ফৰ ডিজিজ কণ্ট্ৰল এণ্ড প্ৰিভেনচনৰ মতে, মধ্যমীয়া শাৰীৰিক কাৰ্য্যকলাপ যেনে দ্ৰুতগতিত খোজ কঢ়া, দৌৰা বা চাইকেল চলোৱাৰ ফলত হৃদস্পন্দন আৰু উশাহ-নিশাহৰ স্পন্দন বৃদ্ধি পায়, যিটো মেদবহুলতা হ্ৰাস আৰু ওজন নিয়ন্ত্ৰণ বজাই ৰখাত উপকাৰী হ’ব পাৰে ৷ চীনৰ হুইঝৌ চেণ্ট্ৰেল পিপলছ হাস্পতালৰ এটা দলেও কয় যে, কঁকালৰ আকাৰ হ্ৰাস কৰাৰ প্ৰচেষ্টা গৰ্ভধাৰণত সহায়ক হ’ব পাৰে ৷ যদি মহিলাসকলে তেওঁলোকৰ কঁকালৰ আকাৰ নিৰীক্ষণ কৰে আৰু নিয়মিতভাৱে শাৰীৰিক কাৰ্যকলাপ বৃদ্ধি কৰে তেন্তে তেওঁলোকৰ গৰ্ভধাৰণৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পাব পাৰে ৷
কি কি কাৰকে সমস্যাটোৰ সৃষ্টি কৰাত অৰিহণা যোগায় ?
বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে, জীৱনশৈলীৰ কাৰক যেনে দেৰিলৈকে শুই থকা, ফাষ্ট ফুড আৰু প্ৰচেছড ফুড সেৱন কৰা, শাৰীৰিক কাৰ্য্যকলাপৰ অভাৱ, মেদবহুলতাই মহিলাৰ হৰম’নৰ ভাৰসাম্যহীনতাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে ৷ ইয়াৰ ফলত ডিম্বাণু নিঃসৰণত প্ৰভাৱ পৰে, যিটো গৰ্ভধাৰণৰ বাবে অপৰিহাৰ্য প্ৰক্ৰিয়া ৷ কৰ্মৰত মহিলাৰ মাজতো মানসিক চাপ এটা প্ৰধান কাৰক ৷ দীৰ্ঘদিন ধৰি মানসিক চাপ থাকিলে অনিয়মিত মাহেকীয়া হ’ব পাৰে আৰু গৰ্ভধাৰণৰ সম্ভাৱনা হ্ৰাস পাব পাৰে ৷
