আপুনিও চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ অবিহনে এন্টিবায়টিক গ্ৰহণ কৰে নেকি ?

আইচিএমআৰৰ অধ্যয়ন অনুসৰি, অপ্ৰয়োজনীয় এন্টিবায়টিক ব্যৱহাৰে দেশত এন্টিবায়টিক ৰেজিষ্টেন্স (AMR)ৰ আশংকা বৃদ্ধি কৰিছে-

The Hidden Dangers of Self-Medicating with Antibiotics: What Experts Say
আপুনিও চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ অবিহনে এন্টিবায়টিক গ্ৰহণ কৰে নেকি ? (ETV Bharat)
By ETV Bharat Health Team

Published : January 6, 2026 at 5:15 PM IST

কাহ, চৰ্দি বা যিকোনো ৰোগেই হওক, আপুনি প্ৰায়ে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ অবিহনে মেডিকেল ষ্ট’ৰৰ পৰা ঔষধ কিনি লৈ লয় নেকি? যদি এনে কৰে তেন্তে এয়া আজিয়ে বন্ধ কৰক ৷ নিজে এন্টিবায়টিক প্ৰয়োগ কৰিলে আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষতি হ’ব পাৰে ৷ শেহতীয়াকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মন কী বাত অনুষ্ঠানত এই বিষয়টো উত্থাপন কৰিছিল ৷ য’ত তেওঁ বিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শ অবিহনে এন্টিবায়োটিক ব্যৱহাৰ নকৰিবলৈ আহ্বান জনায় ৷

আইচিএমআৰৰ অধ্যয়ন অনুসৰি, অপ্ৰয়োজনীয় এন্টিবায়টিক ব্যৱহাৰে দেশত এন্টিবায়টিক ৰেজিষ্টেন্স (AMR)ৰ আশংকা বৃদ্ধি কৰিছে ৷ এন্টিবায়টিকে কেৱল বেক্টেৰিয়াৰ সংক্ৰমণৰ বাবেহে কাম কৰে, কিন্তু জ্বৰ, ফ্লু, চৰ্দিৰ বাবেও মানুহে ইয়াক গ্ৰহণ কৰি আছে ৷ ইয়াৰ ফলত স্বাস্থ্যৰ বাবে ভয়াৱহ বিপদৰ সৃষ্টি হয় ৷

স্বাস্থ্যৰ কি ক্ষতি হ’ব পাৰে ?

এপ’ল’ হাস্পতালৰ মেডিচিন বিশেষজ্ঞ ডাঃ মানবেন্দ্র নায়কে এই সন্দৰ্ভত সবিশেষ জনাইছে ৷ তেওঁ কয় যে, মানুহে অপ্ৰয়োজনীয়ভাৱে এন্টিবায়টিক সেৱন কৰি আহিছে ৷ এনে অৱস্থাত বেক্টেৰিয়া এই ঔষধৰ লগত অভ্যস্ত হৈ পৰিছে ৷ যাৰ বাবে সংক্ৰমণৰ বিৰুদ্ধে ই অকাৰ্যকৰী হৈ পৰিছে ৷ এনে ঘটনা বৃদ্ধি পাইছে ৷ এন্টিবায়োটিক কিছুমান ক্ষেত্ৰত মাৰাত্মক হৈ পৰে ৷

তেওঁ আৰু কয় যে, এন্টিবায়টিক বেক্টেৰিয়াজনিত ৰোগৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয় যদিও আজিকালি বহুতে ভাইৰাছৰ সমস্যাৰ বাবে ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰে ৷ যেনে চৰ্দি আৰু ডিঙিৰ বিষৰ বাবে এজিথ্ৰ’মাইচিনৰ দৰে ঔষধ খায় ৷ কিন্তু এই ঔষধবোৰ বেক্টেৰিয়া সংক্ৰমণ ৰোধৰ বাবে ৷

চিকিৎসকগৰাকীয়ে আৰু কয় যে, প্ৰেছক্ৰিপচন অবিহনে এন্টিবায়টিক বিক্ৰী কৰিব নালাগে ৷ কিন্তু আজিকালি বহুতে কৰে ৷ মেডিকেল ষ্টোৰৰ পৰা মানুহে নিজৰ ইচ্ছামতে ঔষধ ক্ৰয় কৰে ৷ বছৰ বছৰ ধৰি এনে কৰি আহিছে, যাৰ বাবে ঔষধবোৰে কাম নকৰা হৈ গৈছে ৷ সাধাৰণ প্ৰস্ৰাৱৰ সংক্ৰমণৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নিউমোনিয়ালৈকে সকলো চিকিৎসাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা ঔষধসমূহ অকাৰ্যকৰী হৈ পৰিছে ৷

মোদীৰ সতৰ্কবাণী কিয় গুৰুত্বপূৰ্ণ ?

ডাঃ মানবেন্দ্র নায়কে কয় যে, প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মন কি বাত অনুষ্ঠানত এই বিষয়টো উত্থাপন কৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই এন্টিবায়টিক প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাক নীৰৱ মহামাৰী বুলি ঘোষণা কৰিছে ৷ এই পৰিস্থিতি অব্যাহত থাকিলে অনাগত বছৰবোৰত সাধাৰণ সমস্যাৰ বাবেও এন্টিবায়টিক অকাৰ্যকৰী হৈ পৰিব ৷ যাৰ ফলত ৰোগীয়ে চিকিৎসা লাভ কৰিব নোৱাৰিব, পৰিস্থিতি এনে হৈ পৰিব যে সাধাৰণ সমস্যাবোৰ গুৰুতৰ হৈ পৰিব ৷

এন্টিবায়টিক কিহৰ বাবে

  • নিউমোনিয়া
  • টাইফয়েড
  • ইউটিআই (প্ৰস্ৰাৱৰ সংক্ৰমণ)
  • টি বি
  • (এই অৱস্থাৰ বাবে এন্টিবায়টিক উপলব্ধ, কিন্তু আপুনি চিকিৎসকৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি গ্ৰহণ কৰিব লাগে ৷ কেৱল নিৰ্ধাৰিত দৈনিক মাত্ৰাতহে) ৷

এণ্টিবায়টিকৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয়া কি হ'ব পাৰে

  • ডায়েৰিয়া
  • চোকোৰা
  • উচপ খাই উঠা
  • এচিডিটি
  • পেট চলা
  • বৃক্ক বিকল হোৱা
  • অষ্টিওপোৰোচিছ
  • হাড়ৰ মজ্জা বেয়া হোৱা
  • ছালৰ ক্ষতি
  • মানসিক ৰোগৰ লক্ষণে দেখা দিয়া

এণ্টিবায়টিক গ্ৰহণ কৰাৰ আগতে মনত ৰাখিব লগা কথাবোৰ

  • সাধাৰণভাৱে ব্যৱহাৰ নকৰিব
  • সংক্ৰমণ কেনেকুৱা ধৰণৰ জানি লওক
  • পাঠ্যক্ৰমটো নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ হ'ব লাগে
  • পালি আৰু ম্যাদ নিশ্চিত কৰি ল’ব
  • চাব যাতে এণ্টিবায়টিকৰ প্ৰতি কোনো এলাৰ্জী নাথাকে
  • যকৃত আৰু বৃক্ক কেনেকুৱা অৱস্থাত আছে জানি লওক
  • গৰ্ভৱতী আৰু স্তনপান কৰাই থাকিলে পৰিহাৰ কৰক
  • চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱাৰ পিচতহে এণ্টিবায়টিক সেৱন কৰিব

উৎস

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9704507/

সম্পাদকৰ পচন্দ

