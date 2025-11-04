বৰ্ধিত প্ৰদূষণৰ মাজতে চিকিৎসকে কিয় কনটেক্ট লেন্স পৰিধান নকৰিবলৈ সকীয়াই দিছে ?
শেহতীয়া বহু গৱেষণাত এই কথা প্ৰকাশিত হোৱাৰ আনকি বিশেষজ্ঞসকলেও কয় যে, প্ৰদূষিত বায়ুয়ে কনটেক্ট লেন্স পিন্ধাসকলৰ চকুৰ যথেষ্ট ক্ষতি কৰিব পাৰে-
Published : November 4, 2025 at 12:31 PM IST
দীপশিখা তালুকদাৰ
বিগত কেইদিনমানৰ পৰা দিল্লীৰ লগতে উত্তৰ প্ৰদেশৰ বহুকেইটি স্থানতে প্ৰদূষণ বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে মানুহে চকু জ্বলা-পোৰাৰ দৰে সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে ৷ প্ৰতি বছৰে এই মাহবোৰত প্ৰদূষণৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পায়, যাৰ ফলত বিভিন্ন ধৰণৰ স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় ৷ অসমতো আগন্তুক ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা মাৰ্চ মাহলৈকে প্ৰদূষণ ইমানেই বাঢ়ি যায় যে ই জনসাধাৰণৰ স্বাস্থ্যৰ ওপৰত বিৰূপ প্ৰভাৱ পৰে ৷ প্ৰদূষণৰ ফলত হাওঁফাওঁ আৰু ছালৰ ওপৰত যথেষ্ট প্ৰভাৱ পৰে যদিও চকুৰ ওপৰতো বিপদৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হয় ৷ শেহতীয়া বহু গৱেষণাত এই কথা প্ৰকাশিত হোৱাৰ লগতে বিশেষজ্ঞসকলেও কয় যে, প্ৰদূষিত বায়ুয়ে কনটেক্ট লেন্স পিন্ধাসকলৰ চকুৰ যথেষ্ট ক্ষতি কৰিব পাৰে ৷ বিপদৰ মাত্ৰা ইমানেই বেছি যে চিকিৎসকে আনকি কনটেক্ট লেন্স পৰিধান নকৰিবলৈও পৰামৰ্শ দিছে ৷
এইমছৰ চকুৰোগ বিশেষজ্ঞ মীনাক্ষী ৰয়ে কয় যে, যিবোৰ অঞ্চলত AQI ৰ মাত্ৰা ২০০ আৰু পিএম ২.৫ ৰ মাত্ৰা ১০০ তকৈ অধিক হয়, সেইবোৰ অঞ্চলত চকুৰ ক্ষতি হোৱাটো বেছিকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৷ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ তথ্য অনুসৰি এই মাত্ৰা ১০০ৰ তলত হ’ব লাগে যদিও বহু ক্ষেত্ৰত ই ইয়াতকৈ বেছি ৷ পি এম ২.৫ প্ৰদূষণ ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ কণাৰে গঠিত, ই ইমানেই সৰু যে ইহঁত চুলিতকৈও বহুগুণে পাতল ৷ পি এম ২.৫ কণাত নাইট্ৰজেন ডাই অক্সাইড আৰু চালফাৰ ডাই অক্সাইডৰ দৰে ৰাসায়নিক পদাৰ্থ থাকে, যিয়ে চকুত প্ৰত্যক্ষভাৱে প্ৰভাৱ পেলায় ৷
প্ৰদূষণে চকুৰ কিদৰে ক্ষতি কৰে ?
এইমছৰ আৰ পি চেণ্টাৰৰ চকুৰ অধ্যাপক ডাঃ ৰাজেশ সিনহাই কয় যে, বিগত কিছুদিনত চকু শুকান, বিৰক্তি, আৰু পানী ওলোৱা ৰোগীৰ সংখ্যা প্ৰায় ৫০% বৃদ্ধি পাইছে ৷ কিছুমান ৰোগীয়ে চকুত জ্বলন-পোৰণো অনুভৱ তথা ৰঙা হোৱাৰ কথাও জানিবলৈ দিয়ে ৷
ডাঃ সিনহাই কয় যে, প্ৰদূষণৰ ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ কণাবোৰ চকুত সোমাই জ্বলন-পোৰণ তথা তথা ৰঙা হোৱাৰ দৰে সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে ৷ বিশেষকৈ যিসকলে কামৰ বাবে বাহিৰত বহু সময় কটায়, তেওঁলোকৰ বাবেও এই কণাবোৰে চকুৰ গুৰুতৰ ক্ষতি কৰিব পাৰে ৷
ডাঃ সিনহাৰ মতে, হাওঁফাওঁৰ দৰেই প্ৰদূষণেও চকুত গুৰুতৰ প্ৰভাৱ পেলায় ৷ প্ৰদূষণত উপস্থিত থকা নাইট্ৰ’জেন ডাই অক্সাইড, ছালফাৰ ডাই অক্সাইড, কাৰ্বন কণা আদি প্ৰদূষক পদাৰ্থই চকুৰ আৰ্দ্ৰতাৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰি চকুৰ বিষ আৰু অন্যান্য সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰে ৷
কনটেক্ট লেন্স পিন্ধাসকলৰ কোনবোৰ ক্ষেত্ৰত বিপদ অধিক ?
দিল্লী চকু কেন্দ্ৰৰ সভাপতি তথা মুৰব্বী ডাঃ হৰবংশ লালে কয় যে, বৰ্ধিত প্ৰদূষণৰ ফলত কনটেক্ট লেন্স পিন্ধা লোকসকলো বিপদত পৰে ৷ ডাঃ লালে বিস্তাৰিতভাৱে এই কথা কয় যে, চকুৰ পৃষ্ঠভাগ সুক্ষ্ম ৷ আনকি কম সময়ৰ বাবে ধোঁৱাৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিলেও চকু জ্বলা, খজুৱতি বা পানী ওলাব পাৰে ৷
সেয়ে, কনটেক্ট লেন্স পিন্ধাসকলে চকুৰ কৰ্ণিয়াত লাগি থাকে চকুৰ ক্ষতি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আটাইতকৈ বেছি ৷ এই লেন্সবোৰ চকুত আঠা লাগি থাকে ৷ যেতিয়া কোনো ব্যক্তিয়ে ইয়াক পৰিধান কৰি প্ৰদূষিত পৰিবেশলৈ যায় তেতিয়া ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ কণা (PM 2.5) লেন্সত লাগি থাকে আৰু লাহে লাহে ই চকুৰ ক্ষতি কৰে ৷ ইয়াৰ ফলত চকু শুকান হোৱা, খজুৱতি, বিৰক্তিৰ সৃষ্টি হোৱা তথা ৰঙা পৰাৰ দৰে সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় ৷ কিছুমান ক্ষেত্ৰত কৰ্ণিয়াৰ প্ৰদাহ হ’ব পাৰে, যিটো চকুৰ বাবে বিপদজনক ৷
দীৰ্ঘ সময় ধৰি কনটেক্ট লেন্স পিন্ধি থাকিলে সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পায় আনকি চকুৰ আঘাতো হ’ব পাৰে ৷ বিশেষকৈ য’ত AQI ২০০ তকৈ অধিক বা PM 2.5 ৰ মাত্ৰা ১০০তকৈ অধিক হোৱা ঠাইত মানুহে কনটেক্ট লেন্স পিন্ধাটো এৰাই চলিব লাগে ৷ যদি কনটেক্ট লেন্স পিন্ধাটো অতি প্ৰয়োজনীয়, তেন্তে কেইটামান জৰুৰী কথা মনত ৰাখিব ৷ যেনে-
যদি লেন্স পিন্ধাটো জৰুৰী তেন্তে কি কি কথা মনত ৰাখিব লাগে ?
- প্ৰতিদিনে নতুন লেন্স পিন্ধি পুৰণি লেন্সখন পেলাই দিব ৷
- চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ মতে আই ড্ৰপ লগাব লাগে ৷
- বাহিৰলৈ ওলাই যাওঁতে চশমা পিন্ধক যাতে শৰীৰত ধূলি সোমাব নোৱাৰে ৷
- ঠাণ্ডা পানীৰে চকু ধোৱক ৷
- দীৰ্ঘ সময়ৰ বাবে লেন্স পিন্ধিব নালাগে ৷
চকুৰ যত্নৰ বাবে কি কৰাটো উচিত ?
ডাঃ লালে কয় যে, প্ৰদূষণৰ প্ৰভাৱ কম কৰিবলৈ লুব্ৰিকেটিং আই ড্ৰপ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, চশমা পৰিধান কৰিব লাগে আৰু সঘনাই বিশুদ্ধ পানীৰে চকু ধুব লাগে ৷
যদি আপোনাৰ চকু জ্বলিছে বা খজুৱতি হৈছে তেন্তে ঘঁহিব নালাগে, কিয়নো ইয়াৰ ফলত বিষ আৰু বেছি বাঢ়ি যাব পাৰে ৷ অধিক প্ৰদূষণৰ সময়ত বাহিৰলৈ নাযাবলৈ চেষ্টা কৰক ৷ চকুৰ কোনো সমস্যাৰ সন্মুখীন হ’লে লগে লগে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লওক ৷
