বায়ু প্ৰদূষণ হ’ব নেকি পাৰে হাৰ্ট এটেকৰ কাৰণ ? কি হয় PM 2.5 যিয়ে জনস্বাস্থ্যৰ ওপৰত পেলাইছে গম্ভীৰ প্ৰভাৱ

বায়ু প্ৰদূষণ হ’ব নেকি পাৰে হাৰ্ট এটেকৰ কাৰণ ? কি হয় PM 2.5 যিয়ে জনস্বাস্থ্যৰ ওপৰত পেলাইছে গম্ভীৰ প্ৰভাৱ
শেহতীয়াকৈ প্ৰকাশিত এক প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছে যে, বিশ্বজুৰি অকাল মৃত্যুৰ প্ৰধান কাৰণ হৈ পৰিছে বায়ু প্ৰদূষণ, সেয়ে কেনেকৈ ইয়াৰ পৰা বাচি থাকিব পাৰি জানো আহক-
Published : October 30, 2025 at 12:47 PM IST
শেহতীয়াকৈ প্ৰকাশ পোৱা "ষ্টেট অৱ গ্ল'বেল এয়াৰ ২০২৫" প্ৰতিবেদনে এক আচৰিত তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে: বায়ু প্ৰদূষণ বিশ্বজুৰি লাখ লাখ অকাল মৃত্যুৰ এটা প্ৰধান কাৰণ হৈ পৰিছে । প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছে যে এই বায়ু প্ৰদূষণ এতিয়া কেৱল “হাওঁফাওঁৰ সমস্যা” সৃষ্টি কৰাই নহয় ইয়াৰ উপৰিও প্ৰায় ৯০% মৃত্যুৰ কাৰণ অসংক্ৰামক ৰোগ (Air Pollution Health Effects), যেনে হৃদৰোগ, ষ্ট্ৰোক, দীৰ্ঘদিনীয়া হাওঁফাওঁৰ ৰোগ আৰু হাওঁফাওঁৰ কৰ্কট ৰোগৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে । কিন্তু প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে বায়ু প্ৰদূষণৰ ফলত কেনেকৈ মৃত্যু হ’ব পাৰে আৰু ইয়াক প্ৰতিৰোধৰ বাবে আমি কি কৰা উচিত ?
বায়ু প্ৰদূষণ কেনেকৈ মানুহৰ মৃত্যুৰ কাৰণ হৈ পৰিছে ?
বায়ু প্ৰদূষণত PM 2.5 , অ’জন, নাইট্ৰজেন অক্সাইড আদি কণা থাকে, ইয়াৰে আটাইতকৈ বিপজ্জনক হৈছে PM 2.5 । ই ইমান সৰু যে ই আমাৰ হাওঁফাওঁৰ একেবাৰে ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰে ।
হাওঁফাওঁত প্ৰদাহ – PM 2.5 হাওঁফাওঁৰ কোষত প্ৰৱেশ কৰি প্ৰদাহ সৃষ্টি কৰে ।
বিপদ সমগ্ৰ শৰীৰত বিয়পি পৰে - এই প্ৰদাহ কেৱল হাওঁফাওঁতে সীমাবদ্ধ নহয় । প্ৰদাহৰ সংকেত তেজৰ মাধ্যমেৰে সমগ্ৰ শৰীৰত বিয়পি পৰে, যাৰ ফলত সমগ্ৰ শৰীৰত প্ৰদাহৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হয় । এই প্ৰদাহে ধমনীত থকা প্লেকক অস্থিৰ কৰি তোলে, যাৰ ফলত হাৰ্ট এটেক আৰু ষ্ট্ৰোকৰ সম্ভাৱনা যথেষ্ট বৃদ্ধি পায় ।
ৰক্তবাহী নলীৰ ওপৰত প্ৰত্যক্ষ প্ৰভাৱ – প্ৰদূষক পদাৰ্থই আমাৰ ৰক্তবাহী নলীৰ কাম-কাজত প্ৰত্যক্ষভাৱে ব্যাঘাত জন্মায় আৰু লগতে তেজ জমা হোৱাৰ প্ৰক্ৰিয়াতো প্ৰভাৱ পেলায় ।
দীৰ্ঘদিনীয়া ক্ষতি – দীৰ্ঘদিন ধৰি প্ৰদূষণৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিলে হাঁপানী, ক্ৰনিক অবষ্ট্ৰাক্টিভ পালমোনাৰী ডিজিজ, হাওঁফাওঁৰ কৰ্কট ৰোগ আৰু হৃদৰোগৰ দৰে ৰোগৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পায়, যাৰ ফলত অকাল মৃত্যু হয় ।
বায়ু প্ৰদূষণৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ ৫টা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা
- AQI নিৰীক্ষণ কৰক - আপোনাৰ স্মাৰ্টফোনৰ জৰিয়তে আপোনাৰ চাৰিওফালৰ এলেকাৰ AQI নিৰীক্ষণ কৰিব পাৰে । যেতিয়া AQI বেয়াতকৈও বেয়া বা গম্ভীৰ শ্ৰেণীত পৰিছে তেন্তে এনে সময়ত বাহিৰত ব্যায়াম, দৌৰা, বা দীঘলীয়া খোজ কঢ়াৰ দৰে বাহিৰৰ শাৰীৰিক কাৰ্যযকলাপ এৰাই চলক । পুৱাও প্ৰদূষণৰ মাত্ৰা অধিক হ’ব পাৰে সেয়ে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰি চলক ।
- N95/N99 মাস্ক ব্যৱহাৰ কৰক - বাহিৰলৈ ওলাই যাওঁতে নিয়মীয়া কাপোৰৰ মাস্কৰ সলনি N95 বা N99 ৰেটেড মাস্ক পৰিধান কৰক । এই মাস্কসমূহে বিপজ্জনক PM 2.5 কণা বহু পৰিমাণে ব্লক আউট কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।
- ঘৰৰ ভিতৰৰ বায়ু পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখক - বাহিৰৰ প্ৰদূষণ পৰিহাৰ কৰাৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে ভিতৰৰ বায়ুও পৰিষ্কাৰ । ধূলি, ৰাসায়নিক পদাৰ্থ, ৰন্ধা-বঢ়াৰ ধোঁৱাইও ঘৰৰ ভিতৰৰ বায়ু প্ৰদূষিত কৰিব পাৰে । ইয়াৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ এয়াৰ সেয়ে পাৰিলে ঘৰত পিউৰিফায়াৰ স্থাপন কৰক বা প্ৰাকৃতিকভাৱে বায়ুক পৰিষ্কাৰ কৰিবৰ বাবে এনে গছ-গছনি স্থাপন কৰক যি বায়ু পৰিষ্কাৰ কৰে ৷ ভিজা কাপোৰেৰে ধূলি আদি পৰিষ্কাৰ কৰক, ধূমপান নকৰিব আৰু পুৱা আৰু গধূলি খিৰিকী-দুৱাৰ বন্ধ কৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক ।
- ৰাজহুৱা পৰিবহণ আৰু গাড়ী পুলিঙক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়ক - বাহনৰ নিৰ্গমন নগৰ প্ৰদূষণৰ এটা প্ৰধান কাৰণ । ব্যক্তিগত বাহনৰ সলনি মেট্ৰ’ আৰু বাছৰ দৰে ৰাজহুৱা পৰিবহণ ব্যৱস্থা ব্যৱহাৰ কৰক ।
- খাদ্যত এন্টিঅক্সিডেন্ট অন্তৰ্ভুক্ত কৰক - সুষম আৰু স্বাস্থ্যসন্মত খাদ্যই শৰীৰক প্ৰদূষণৰ প্ৰভাৱৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়াত সহায় কৰিব পাৰে । ভিটামিন চি, ভিটামিন ই, আৰু ওমেগা-৩ ফেটি এচিডযুক্ত খাদ্য খাব লাগে । এই এন্টিঅক্সিডেন্টবোৰে প্ৰদূষণৰ ফলত শৰীৰত হোৱা বিষাক্ত পদাৰ্থ আৰু প্ৰদাহ কমোৱাত সহায় কৰে ।
