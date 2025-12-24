গৱেষণাত পোহৰলৈ আহিছে ভয়াৱহ তথ্য যান-বাহনৰ শব্দই বৃদ্ধি কৰিব পাৰে হাৰ্ট এটেকৰ আশংকা

গৱেষণাত পোহৰলৈ আহিছে ভয়াৱহ তথ্য যান-বাহনৰ শব্দই বৃদ্ধি কৰিব পাৰে হাৰ্ট এটেকৰ আশংকা
যান-জঁটে আমাৰ স্বাস্থ্যৰ ওপৰত খুব বেয়া প্ৰভাৱ পেলাইছে ৷ শেহতীয়া এক গৱেষণাত প্ৰমাণ হোৱা মতে, যান-জঁটে আমাৰ হৃদযন্ত্ৰ দুৰ্বল কৰি পেলাইছে-
Published : December 24, 2025 at 3:34 PM IST
এটা সময় আছিল, যেতিয়া ভাৰতক 'গাঁৱৰ দেশ' বুলি আখ্যা দিয়া হৈছিল ৷ তেতিয়া বেছিভাগ লোকেই গাঁৱত বাস কৰিছিল ৷ কিন্তু শেহতীয়াকৈ উন্নত শিক্ষাই হওঁক বা সংস্থাপনৰ বাবেই হওঁক, অধিকাংশ লোকেই চহৰত বাস কৰিবলৈ লৈছে ৷যাৰ ফলত মহানগৰসমূহত জনসংখ্যা যথেষ্ট পৰিমাণে বৃদ্ধি পাইছে ৷ ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ মহানগৰত যান-বাহনৰ চলাচলৰ হাৰ আৰু যান-জঁট বহু গুণে বৃদ্ধি পাইছে ৷ যান-জঁটে আমাৰ স্বাস্থ্যৰ ওপৰত খুব বেয়া প্ৰভাৱ পেলাইছে ৷ শেহতীয়া এক গৱেষণাত প্ৰমাণ হোৱা মতে, যান-জঁটে আমাৰ হৃদযন্ত্ৰ দুৰ্বল কৰি পেলাইছে ৷
হয়, এই গৱেষণাত প্ৰমাণ হোৱা মতে, যান-বাহনৰ শব্দই হৃদযন্ত্ৰ দুৰ্বল কৰিছে ৷ যিসকল লোকে দৈনিক যান-বাহনৰ কোলাহল নিৰন্তৰ সহ্য কৰি আছে, তেওঁলোকৰ হৃদআক্ৰমণৰ আশংকা যথেষ্ট পৰিমাণে বৃদ্ধি পাইছে ৷কোকিলাবেন ধীৰুভাই আম্বানী চিকিৎসালয়ৰ হৃদযন্ত্ৰ বিশেষজ্ঞসকলেও এই কথা নিশ্চিত কৰিছে ৷ গৱেষণা অনুসৰি, স্বাস্থ্য আৰু হৃদৰোগৰ আশংকা বিমানৰ শব্দতকৈ পথ আৰু ৰে'ল যাতায়তৰ পৰা অধিক হয় ৷ বায়ু প্ৰদূষণেও হৃদযন্ত্ৰ সম্পৰ্কীয় বহুতো সমস্যা বৃদ্ধি কৰিছে ৷
যান-বাহন প্ৰদূষণৰ ক্ষতিকাৰক প্ৰভাৱ কেৱল হৃদযন্ত্ৰৰ স্বাস্থ্যতে সীমাবদ্ধ নহয় ৷ ই হাৰ্ট এটেক, ষ্ট্ৰ’ক আৰু হৃদযন্ত্ৰ সম্পৰ্কীয় আন আন ৰোগৰ আশংকাও বৃদ্ধি কৰিছে ৷ বায়ুৰ ক্ষুদ্ৰ কণাবোৰত আটাইতকৈ বিপদজনক উপাদান থাকে, যি উশাহৰ জৰিয়তে হাঁওফাঁওৰ গভীৰতালৈ যোৱাৰ লগতে ৰক্তনলীবোৰতো প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে ৷ এই বিপদজনক কণাবোৰে হৃদযন্ত্ৰৰ নলীবোৰলৈও গৈ ইয়াক অৱৰোধ কৰিব পাৰে ৷
ৱাশ্বিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গৱেষকসকলে চলিত বছৰৰ নৱেম্বৰত প্ৰকাশ কৰা এই অধ্যয়নৰ মতে যান-জঁটত আৱদ্ধ হৈ থকাটো কেৱল মানসিক চাপৰ সৈতে সম্পৰ্কিত নহয়, ই ৰক্তচাপো বৃদ্ধি কৰে ৷ যান-বাহনৰ পৰা হোৱা বায়ু প্ৰদূষণে ৰক্তচাপ বৃদ্ধি কৰে, যিয়ে হৃদযন্ত্ৰ সম্পৰ্কীয় সমস্যা বৃদ্ধি কৰিব পাৰে ৷
শব্দ আৰু বায়ু প্ৰদূষণৰ পৰা নিজকে কেনেদৰে সুৰক্ষিত কৰিব ?
মাস্ক ব্যৱহাৰ কৰক
ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ যাওঁতে এন ৯৫ মাস্ক ব্যৱহাৰ কৰিব ৷ ইয়াৰ দ্বাৰা আপুনি বায়ু প্ৰদূষণৰ পৰা নিজকে ৰক্ষা কৰিব পাৰে ৷ আনকি আপুনি আপোনাৰ নিজৰ গাড়ী ব্যৱহাৰ কৰি থাকিলেও মাস্ক পিন্ধিব ৷ কিয়নো প্ৰদূষণ আপোনাৰ গাড়ীৰ ভিতৰলৈও আহিব পাৰে
গাড়ীৰ খিৰিকী বন্ধ ৰাখিব
গাড়ীৰ খিৰিকী খোলা থাকিলে বাহিৰত প্ৰদূষিত বায়ু আৰু যান-বাহনৰ শব্দৰ ফলত আপোনাৰ হৃদযন্ত্ৰ তথা স্বাস্থ্যৰ যথেষ্ট ক্ষতি হ'ব পাৰে ৷ গতিকে যেতিয়াই আপুনি যান-জঁটত আৱদ্ধ হৈ থাকে, গাড়ীখনৰ খিৰিকী বন্ধ ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক ৷
এইচইপিএ ফিল্টাৰ প্ৰয়োগ কৰিব
গাড়ীত যাত্ৰা কৰিলে এইচইপিএ ফিল্টাৰ প্ৰয়োগ কৰক ৷ ই আপোনাৰ গাড়ীৰ চাৰিওফালৰ বায়ু পৰিস্কাৰ ৰাখি স্বাস্থ্যক সুৰক্ষা দিব ৷
