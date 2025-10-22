পেটত ঘাঁ কিয় হয় ? ইয়াৰ কাৰণ কি ? জানক চিকিৎসকৰ পৰাই

পেটত ঘাঁ কিয় হয় ? ইয়াৰ কাৰণ কি ? জানক চিকিৎসকৰ পৰাই
ব্যস্ততাৰে ভৰা এই জীৱনত নানান শাৰীৰিক সমস্যাই দেখা দিয়ে ইয়াৰ ভিতৰত এটি সমস্যা হৈছে পেটৰ ঘাঁ হোৱা, ইয়াৰ লক্ষণ, কাৰণ, প্ৰতিৰোধৰ উপায়সমূহ আজিয়েই জানি লওক-
Published : October 22, 2025 at 11:15 AM IST
বৰ্তমান সময়ত ব্যস্ততাপূৰ্ণ জীৱনশৈলী আৰু অস্বাস্থ্যকৰ খাদ্যাভ্যাসৰ বাবে পেটৰ লগত জড়িত সমস্যাবোৰ অধিক সাধাৰণ হৈ পৰিছে ৷ পেটৰ ঘাঁ ইয়াৰে অন্যতম ৷ আগতীয়াকৈ চিনাক্ত নকৰিলে এই ৰোগ গুৰুতৰ হৈ পৰিব পাৰে ৷ পেটৰ ঘাঁৰ লক্ষণ, কাৰণ, প্ৰতিৰোধৰ উপায়ৰ বিষয়ে চিকিৎসকৰ পৰাই জানো আহক-
- পেটৰ ঘাঁ হোৱা মানে কি ?
চিকিৎসক ডাঃ অশোক ৰাজগোপালে কৈছে যে, পেটৰ আলচাৰ বা ঘাঁ যাক গেষ্ট্ৰিক আলচাৰ বুলিও কোৱা হয়, পেটৰ ভিতৰৰ আৱৰণত ঘাঁ সৃষ্টি হোৱা অৱস্থা ৷ খাদ্য হজম কৰাত সহায়ক হোৱা এচিড আৰু এনজাইমৰ ফলত এই ঘাঁ হয় ৷ এই ঘাঁৰ বাবে জ্বলা-পোৰা, বিষ, আৰু পাচনতন্ত্ৰৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ হ’ব পাৰে ৷
- পেটৰ ঘাঁ হোৱাৰ প্ৰধান কাৰণ
চিকিৎসক ডাঃ অশোক ৰাজগোপালৰ মতে, হেলিক’বেক্টেৰ পাইল’ৰি হৈছে এনে এবিধ বেক্টেৰিয়া যিয়ে পেটৰ শ্লেষ্মা স্তৰৰ ক্ষতিসাধন কৰে, যাৰ ফলত এচিড পেটৰ বেৰত গৈ ঘাঁৰ সৃষ্টি কৰে ৷
- অত্যধিক বিষনাশক ব্যৱহাৰ – এছপিৰিন আৰু ইবুপ্ৰফেনৰ দৰে বিষনাশক ঔষধ দীৰ্ঘদিন ব্যৱহাৰ কৰিলে পেটৰ সুৰক্ষামূলক আৱৰণ দুৰ্বল হৈ পৰে, যাৰ ফলত আলচাৰ হ’ব পাৰে ৷
- অত্যধিক মছলাযুক্ত খাদ্য – জলকীয়া, মছলা, আৰু জাংক ফুডে পেটৰ আৱৰণ ক্ষতি কৰে আৰু আলচাৰৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি কৰে ৷
- মানসিক চাপ আৰু উদ্বেগ – দীৰ্ঘদিনীয়া মানসিক চাপে শৰীৰত এচিড উৎপাদন বৃদ্ধি কৰে, যাৰ ফলত আলচাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পায় ৷
- সুৰা আৰু ধূমপান – অত্যধিক সুৰাপান আৰু ধূমপানে পেটৰ আৱৰণ ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰে, যাৰ ফলত আলচাৰ হ’ব পাৰে ৷
- পেটৰ ঘাঁৰ লক্ষণ
- পেটত জ্বলা-পোৰা বা বিষ – সাধাৰণতে খাদ্য খোৱাৰ পিছত বা ভোকত থাকিলে এই বিষ বেছি হয় ৷ বিষটো জ্বলা-পোৰাৰ দৰে ৷
- টেঙা উগাৰ আৰু এচিডিটি – সঘনাই টেঙা উগাৰ আৰু ডিঙি আৰু বুকুত জ্বলা-পোৰা হোৱাটো আলচাৰৰ লক্ষণ হ’ব পাৰে ৷
- বমি – সঘনাই বমি হোৱাটো আলচাৰৰ লক্ষণ হ’ব পাৰে ৷
- ভোক আৰু ওজন কমি যোৱা – ভোক কমি যোৱা বা খাদ্য খোৱাৰ ভয়ৰ লগতে দ্ৰুত ওজন কমি যোৱাটো আলচাৰৰ লক্ষণ হ’ব পাৰে ৷
- ক’লা শৌচ বা তেজ – শৌচ ক’লা হোৱা বা তেজ ওলোৱা হ’লে এয়া বিপজ্জনক লক্ষণ আৰু লগে লগে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ ল’ব লাগে ৷
- পেটৰ ঘাঁৰ কেনেকৈ প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰি ?
চিকিৎসক ডাঃ অশোক ৰাজগোপালে কৈছে যে, কিছুমান সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিলে পেটৰ আলচাৰ প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰি ৷ লঘু, সহজে হজম হোৱা, আৰু কম মছলাযুক্ত খাদ্য খাওক ৷ মানসিক চাপ কমাই যোগাসন, ধ্যান বা প্ৰিয় কামত লিপ্ত হওক ৷ লগতে ধূমপান আৰু মদ্যপান পৰিহাৰ কৰিব ৷ লগতে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ নোলোৱাকৈ ঔষধ বিশেষকৈ বিষনাশক ঔষধ সেৱন নকৰিব ৷
- কেতিয়া চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ যাব লাগে ?
যদি ওপৰত উল্লেখ কৰা লক্ষণসমূহ স্থায়ী হৈ থাকে, বা পেটৰ তীব্ৰ বিষ, তেজ বমি বা শৌচত তেজ ওলোৱা অনুভৱ হয়, তেন্তে পলম নকৰিব ৷ এইটো গুৰুতৰ আলচাৰৰ লক্ষণ হ’ব পাৰে আৰু তৎকালীনভাৱে চিকিৎসা নকৰিলে মাৰাত্মকও হ’ব পাৰে ৷
ব্যস্ততাৰে ভৰা আমাৰ এই জীৱনশৈলী আৰু অস্বাস্থ্যকৰ খাদ্যাভ্যাসৰ বাবে আজিকালি পেটৰ আলচাৰ বা ঘাঁৰ সমস্যা বাঢ়িবলৈ ধৰিছে ৷ সেয়ে চিকিৎসকে উল্লেখ কৰা এই লক্ষণসমূহক আওকাণ কৰিলে বা চিকিৎসা পলম কৰিলে গুৰুতৰ জটিলতাৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে ৷ সুষম খাদ্য খোৱা, মানসিক চাপ কমা, মদ্যপান আৰু ধূমপান পৰিহাৰ কৰা, কেৱল চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শত ঔষধ সেৱন কৰিলে আলচাৰৰ সম্ভাৱনা বহু পৰিমাণে হ্ৰাস পাব পাৰে ৷ যদিহে স্থায়ী পেটৰ বিষ, এচিডিটি, বা ৰক্তক্ষৰণ আদি লক্ষণ দেখা দিয়ে, তেন্তে লগে লগে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লওক ৷ সময়মতে ৰোগ নিৰ্ণয় আৰু জীৱনশৈলীৰ পৰিৱৰ্তন পেটৰ আলচাৰ প্ৰতিৰোধ আৰু নিৰাময়ৰ মূল চাবিকাঠি ৷
