প্ৰস্ৰাৱৰ সংক্ৰমণে ক্ষতি কৰিব বৃক্কৰ, আওকাণ নকৰিব এই লক্ষণসমূহ
সংক্ৰমণ হোৱাৰ পিছত উপযুক্ত চিকিৎসা নকৰিলে মূত্ৰাশয়ৰ পৰা বৃক্কলৈ বেক্টেৰিয়া বিয়পিব পাৰে ।
Published : October 9, 2026 at 5:23 PM IST
কেতিয়াবা প্ৰস্ৰাৱ কৰাৰ সময়ত মৃদু জ্বলা-পোৰা অনুভৱ হয় । তদুপৰি কিছুমানে সঘনাই বা জৰুৰীভাৱে প্ৰস্ৰাৱ কৰাৰ প্ৰয়োজনবোধ কৰে । ইয়াৰ পিছতো কিন্তু বিষয়টো তেনেই সাধাৰণ সমস্যা বুলি গণ্য কৰে । যদি কাৰোবাৰ এনে লক্ষণে দেখা দিছে তেন্তে সাৱধান হোৱা উচিত । কাৰণ এনে লক্ষণ প্ৰস্ৰাৱৰ সংক্ৰমণ হ'লেহে গা কৰি উঠে ।
এই বিষয়ে উল্লেখ কৰি বিশেষজ্ঞসকলে কয় যে এনে লক্ষণসমূহ চিনাক্ত কৰি তৎকালীনভাৱে চিকিৎসা নকৰিলে সংক্ৰমণ আনকি বৃক্কলৈ বিয়পিব পাৰে । এইদৰে বিয়পাৰ পিছত বৃক্কৰ গুৰুতৰ ক্ষতি হোৱাৰ আশংকা থাকে । বহুতে এয়া এক সৰু সমস্যা বুলি ভাবি আওকাণ কৰে । এই আপাত দৃষ্টিত সৰু সমস্যাটোৱে দীৰ্ঘকালীনভাৱে বৃক্কৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিব পাৰে ।
উল্লেখ্য যে বৃক্ক হৈছে শৰীৰৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ অংগ । তেজ বিশুদ্ধ কৰা আৰু শৰীৰত তৰল পদাৰ্থৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰাটো এই অংগৰ অন্যতম কাম । শৰীৰৰ ভিতৰত ই ফিল্টাৰ হিচাপে কাম কৰে । সবল বৃক্ক অবিহনে কোনেও সুস্থ জীৱন কল্পনা কৰিব নোৱাৰে ।
প্ৰস্ৰাৱৰ সংক্ৰমণ কি ?
প্ৰস্ৰাৱ নলীৰ সংক্ৰমণ বুলি কোৱাৰ লগে লগে বহুতেই বিষয়টো ভালদৰে বুজি নাপায় । এয়া হৈছে বেক্টেৰিয়াৰ সংক্ৰমণৰ ভিতৰত অন্যতম । এনে হোৱাৰ লগে লগে সাধাৰণতে সঘনাই প্ৰস্ৰাৱ কৰিবলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰে । তদুপৰি আক্ৰান্তৰ সঘনাই প্ৰস্ৰাৱ হোৱা, প্ৰস্ৰাৱ কৰাৰ সময়ত জ্বলা-পোৰা বা বিষ হয় । বিশেষজ্ঞসকলে কয় যে এই লক্ষণে দেখা দিয়াৰ লগে লগে যদি সাৱধানতা অৱলম্বন নকৰে তেতিয়া পৰৱৰ্তী সময়ত সমস্যাই জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰে ।
মনত ৰাখিব যদিহে সংক্ৰমণ হোৱাৰ পিছত উপযুক্ত চিকিৎসা প্ৰদান কৰা নহয় তেতিয়া মূত্ৰাশয়ৰ পৰা বৃক্কলৈ বেক্টেৰিয়া বিয়পি পৰাৰ আশংকা নুই কৰিব নোৱাৰি । যদিহে ভালদৰে চিকিৎসা নকৰে তেন্তে সংক্ৰমণক পাইল’নেফ্ৰাইটিছ নামৰ অধিক গুৰুতৰ অবস্থাৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে । এনে হোৱাৰ ফলত বৃক্কৰ স্থায়ীভাৱে ক্ষতি হয় । সেই বাবে বিশেষজ্ঞসকলে সকলোকে সতৰ্ক হ'বলৈ সকীয়াই দিছে ।
কেতিয়া বিপদজনক হৈ পৰে ?
প্ৰস্ৰাৱ কৰাৰ সময়ত জ্বলা-পোৰা, প্ৰস্ৰাৱ ধোঁৱা বৰণীয়া বা পেটৰ সামান্য বিষক ইয়াৰ প্ৰাথমিক লক্ষণ বুলি কোৱা হয় । অৱেশ্যে বিশেষজ্ঞসকলে কয় যে সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে লক্ষণসমূহে অধিক ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰে । শৰীৰৰ উত্তাপ বৃদ্ধিৰ লগতে ঠাণ্ডা, কঁকালৰ বিষ, বমি আদি বৃক্কৰ গুৰুতৰ সংক্ৰমণৰ স্পষ্ট লক্ষণ বুলি বিশেষজ্ঞসকলে উল্লেখ কৰিছে ।
বৃক্কই শৰীৰৰ পৰা আৱৰ্জনা আঁতৰোৱাই নহয়, ৰক্তচাপো নিয়ন্ত্ৰণ কৰে । তদুপৰি তৰল পদাৰ্থৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষাৰ লগতে প্ৰয়োজনীয় খনিজ পদাৰ্থ জমা কৰে; কিন্তু যেতিয়া কোনো প্ৰস্ৰাৱ নলীৰ সংক্ৰমণ বৃক্কলৈ বিয়পি পৰে তেতিয়া প্ৰদাহে এই কামবোৰত ব্যাঘাত জন্মায় । সঘনাই গুৰুতৰ সংক্ৰমণ হোৱাৰ ফলত কেৱল বৃক্কত স্থায়ীভাৱে প্ৰভাৱ পেলোৱাই নহয়, দীৰ্ঘদিনীয়া বৃক্কৰ ৰোগ সৃষ্টি কৰাৰো আশংকা থাকে ।
এইবোৰ লক্ষণ আওকাণ নকৰিব
প্ৰস্ৰাৱৰ আগতীয়া পৰিৱৰ্তন:
প্ৰস্ৰাৱৰ সময়ত জ্বলা-পোৰা, সঘনাই প্ৰস্ৰাৱ কৰাৰ ইচ্ছা, ধোঁৱা বৰণৰ হোৱাৰ লগতে দুৰ্গন্ধযুক্ত প্ৰস্ৰাৱ হোৱা মানেই এইবোৰ সংক্ৰমণৰ প্ৰধান লক্ষণ । সেইবাবে কেতিয়াও অৱহেলা কৰিব নালাগে ।
সংক্ৰমণমুক্ত বুলি ভাবিব নালাগে
পেটৰ তলৰ অংশত চাপ বা পেলভিক এলেকাত যদি বিষ অনুভৱ কৰে আৰু দুদিনৰ ভিতৰত ই নাইকিয়া হ'লেও এইবুলি ভাবিব নালাগে যে সংক্ৰমণমুক্ত হৈছে ।
শৰীৰক প্ৰভাৱিত কৰা লক্ষণসমূহ
জ্বৰ, অত্যধিক ভাগৰ বা ঠাণ্ডা আদি লক্ষণসমূহ সাধাৰণ যদিও এই লক্ষণসমূহ দেখা দিলে সংক্ৰমণ আৰু তলৰ প্ৰস্ৰাৱ নলীত সীমাবদ্ধ নাথাকি ওপৰলৈ বিয়পি পৰে ।
পিঠিৰ তলত বিষ
পিঠি বা কাষৰ বিষ অতি চিন্তনীয় হ’ব পাৰে । এয়া হ'লে কেৱল মূত্ৰাশয়ৰ সাধাৰণ সংক্ৰমণ নহয়, বৰঞ্চ ই বৃক্কলৈও বিয়পি পৰে ।
বমি আৰু ওকালি
বমি আৰু ওকালিৰ লক্ষণে শৰীৰে গুৰুতৰ সংক্ৰমণৰ বিৰুদ্ধে যুঁজি থকাৰ ইংগিত দিয়ে ।
পলম নকৰিব
প্ৰস্ৰাৱ নলীৰ সংক্ৰমণ এণ্টিবায়টিক আৰু তৰল পদাৰ্থৰ দ্বাৰা সহজে চিকিৎসা কৰাটো সম্ভৱ । সেইবাবে প্ৰাথমিক লক্ষণসমূহক আওকাণ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰা উচিত ।
উৎস
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK470195/
- https://www.kidneyfund.org/all-about-kidneys/other-kidney-problems/kidney-infection
- https://www.kidney.org/kidney-topics/urinary-tract-infections
লগতে পঢ়ক:বিশ্বত শিশু-কিশোৰৰ মেদবহুলতা চাৰিগুণ বৃদ্ধি ; বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ প্ৰথমটো নিৰ্দেশনা প্ৰকাশ
ভাৰতত জনজাতীয় লোকৰ পুষ্টিহীনতা কিয় জনস্বাস্থ্যৰ চিন্তা হৈ আছে