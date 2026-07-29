ETV Bharat / health

ধূমপান কৰিলেও সকলোৰে হাওঁফাওঁৰ কৰ্কট ৰোগ কিয় নহয় ? গৱেষকৰ ব্য়াখ্য়া

ধূমপানে কৰ্কটৰ সৃষ্টি কৰে নে নকৰে সেইটো নিৰ্ণয় কৰাত অন্তৰ্নিহিত জিনীয় গঠনে ভূমিকা পালন কৰে ।

study-reveals Why some smokers don't develop lung cancer, while while-non-smokers do
ধূমপান কৰিলেও সকলোৰে হাওঁফাওঁৰ কৰ্কট ৰোগ কিয় নহয় ? গৱেষকে কৰিলে ব্য়াখ্য়া (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 29, 2026 at 4:57 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

বিশ্বত প্ৰতি বছৰে ১৮ লাখ লোকৰ হাওঁফাওঁৰ কৰ্কট ৰোগত মৃত্যু হয় । এই ৰোগৰ অন্যতম কাৰক হিচাপে ধূমপানকেই চিহ্নিত কৰা হৈছে । অৱশ্যে ধূমপান মানেই যে কৰ্কটত আক্ৰান্ত হ'ব সেয়া নিশ্চয়কৈ ক'ব নোৱাৰি ।

কিছুমান মানুহে আজীৱন ধূমপান কৰাৰ পিচতো আক্ৰান্ত নোহোৱাকৈ থাকে । আনহাতে কিছুমানে কেতিয়াও ধূমপান নকৰাৰ পিছতো এই ৰোগ হয় । এনেকুৱা কিয় হয় ? এই সন্দৰ্ভত বিখ্যাত আলোচনী 'নেচাৰ'ত কিছু নতুন তথ্য প্ৰকাশ পাইছে । কেম্ব্ৰিজ বিশ্ববিদ্যালয় আৰু অন্যান্য প্ৰতিষ্ঠানৰ গৱেষকসকলে শেহতীয়াকৈ কৰা এক অধ্যয়নৰ বিষয়ে এই আলোচনীখনত প্ৰকাশ কৰা হৈছে ।

এই আলোচনীখনত প্ৰকাশিত তথ্য় অনুসৰি আমাৰ অন্তৰ্নিহিত জিনীয় গঠনে ধূমপানে কৰ্কটৰ সৃষ্টি কৰে নে নকৰে সেইটো নিৰ্ণয় কৰাত ভূমিকা পালন কৰে । এতিয়ালৈকে বিজ্ঞানীসকলে বিশ্বাস কৰি আহিছিল যে কৰ্কট ৰোগ মূলতঃ পৰিৱেশৰ কাৰক (যেনে চিগাৰেটৰ ধোঁৱা বা সূৰ্য্যৰ পৰা অহা অতিবেঙুনীয়া ৰশ্মি) আৰু কোষৰ ভিতৰত ঘটা স্বতঃস্ফূৰ্ত মিউটেচন (ভুল)ৰ; কিন্তু এই গৱেষণাত দেখা গৈছে যে বাহ্যিক ভাবুকিৰ প্ৰতি শৰীৰে কেনেদৰে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে সেইটো নিৰ্ণয় কৰাত আমাৰ অন্তৰ্নিহিত জিনীয় গঠনে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে ।

কেম্ব্ৰিজ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গৱেষকসকলে কৰা অধ্য়য়নৰ বিষয়ে যোৱা ২৭ জুলাইত নেচাৰ আলোচনীত প্ৰকাশ কৰে । এই গৱেষণাৰ নেতৃত্বত অধ্যাপক ডানকান অডম, চাৰা আইটকেন আৰু অধ্যাপক মাৰ্টিন টেইলৰ আৰু এডিনবৰা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিজ্ঞানীসকলৰ লগতে ইউৰোপ আৰু আমেৰিকাৰ কেইবাটাও প্ৰতিষ্ঠানৰ সৈতেও সহযোগিতা আগবঢ়াইছে ।

বৈজ্ঞানিক আৱিষ্কাৰৰ মূল দিশ আৰু ফলাফল :

চিগাৰেটৰ ধোঁৱাত বহুতো ক্ষতিকাৰক কাৰ্চিনোজেন (কৰ্কট সৃষ্টিকাৰী পদাৰ্থ) থাকে । এইবোৰে হাওঁফাওঁৰ কোষৰ ডিএনএৰ ক্ষতিসাধন কৰে । এই নতুন গৱেষণা অনুসৰি কিছুমান মানুহৰ জন্মগতভাৱে শক্তিশালী ডিএনএ মেৰামতি ব্যৱস্থা আছে যিটো অতি সক্ৰিয় । এই ব্যৱস্থাই ধোঁৱাৰ ফলত হোৱা ক্ষতি সোনকালে মেৰামতি কৰে আৰু হাওঁফাওঁৰ কোষত ক্ষতিকাৰক মিউটেচন জমা হোৱাত ব্য়াঘাত জন্মায় । ইয়াৰ পৰাই বুজা যায় যে আজীৱন ধূমপান কৰাৰ পিছতো কিছুমান লোকৰ হাওঁফাওঁৰ কৰ্কট ৰোগ কিয় নহয় ।

গৱেষণাৰ ফলাফল অনুসৰি ইয়াৰ বিপৰীতে দেখা গৈছে যে যিসকল লোকে ধূমপান নকৰা সত্বেও জন্মগতভাৱে জিনীয় অভাৱ বা ডিএনএ মেৰামতিৰ ক্ষমতা দুৰ্বল হোৱা বাবে অন্যান্য পৰিৱেশগত কাৰকৰ প্ৰতি অধিক ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় । এনে ব্যক্তিৰ ক্ষেত্ৰত নিষ্ক্ৰিয় ধূমপান (ছেকেণ্ডহেণ্ড ধোঁৱাৰ সংস্পৰ্শ), বায়ু প্ৰদূষণ বা তেজস্ক্রিয় গেছৰ দৰে উপাদানৰ মৃদু সংস্পৰ্শলৈ আহিলেও ডিএনএৰ মিউটেচন দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পায় । সেইবাবে কৰ্কট হ’ব পাৰে । বিজ্ঞানীসকলৰ এই আৱিষ্কাৰ চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত এক উল্লেখযোগ্য আৰু বৈপ্লৱিক সাফল্য । অৱেশ্য়ে এই গৱেষণা এন্দুৰৰ ওপৰত কৰা হৈছে; মানৱ পৰীক্ষা এতিয়াও বাকী আছে ।

এই অধ্যয়নৰ সময়ত গৱেষকসকলে প্ৰায় ৬০০ টা টিউমাৰ বিশ্লেষণ কৰে । এই গৱেষণাত দেখা গৈছে যে জিনীয় গঠনে কেৱল কৰ্কটৰ আশংকাত প্ৰভাৱ পেলোৱাই নহয়, এবাৰ টিউমাৰ গঠন হ’লে বিয়পাৰ ধৰণো সলনি কৰে ।

এই আৱিষ্কাৰে নিখুঁত চিকিৎসা আৰু ব্যক্তিগতকৃত চিকিৎসাৰ অগ্ৰগতিৰ পথ মুকলি কৰিব । ভৱিষ্যতে ৰোগীৰ জন্মগত জিনীয় প্ৰফাইল পৰীক্ষা কৰি চিকিৎসকে কোন ধৰণৰ কৰ্কট ৰোগ হোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি আৰু কোনবোৰ ঔষধ বেছি ফলপ্ৰসূ হ’ব সেই কথা ভৱিষ্যদ্বাণী কৰিবলৈ সক্ষম হ’ব।

এই প্ৰকল্পত কাম কৰা গৱেষকসকলে কয় যে যদি জিনীয় পটভূমিয়ে কৰ্কট ৰোগৰ আশংকা আৰু টিউমাৰৰ বিকাশৰ ধৰণ দুয়োটাৰ ওপৰতে প্ৰভাৱ পেলায় তেন্তে ভৱিষ্যতৰ এই ৰোগ প্ৰতিৰোধ আৰু পৰীক্ষাৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব । তদুপৰি বংশগত আৰু জনসংখ্যাৰ বৈচিত্ৰ্যৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব ।

আন এগৰাকী গৱেষকে কয় যে এই অধ্যয়নে আমাৰ বংশগত জিনে ডিএনএৰ ক্ষতিৰ পিছত কৰ্কটৰ বিকাশত কেনেদৰে যথেষ্ট প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে সেয়া প্ৰতিফলিত কৰিছে । মানুহৰ ওপৰত ইয়াৰ প্ৰভাৱ বুজিবলৈ অধিক গৱেষণাৰ প্ৰয়োজন; কিন্তু এই আৱিষ্কাৰে কৰ্কটৰ উৎপত্তিৰ বিষয়ে আমাৰ বুজাবুজিক ৰূপান্তৰিত কৰিব পাৰে ।

(সতৰ্কীকৰণ: এই ৱেবছাইটত আপোনাক প্ৰদান কৰা সকলো স্বাস্থ্য তথ্য আৰু চিকিৎসা পৰামৰ্শ কেৱল আপোনাৰ তথ্যৰ বাবে । আমি এই তথ্য বৈজ্ঞানিক গৱেষণা, অধ্যয়ন, চিকিৎসা আৰু স্বাস্থ্য পেছাদাৰী পৰামৰ্শৰ ভিত্তিত প্ৰদান কৰিছো, কিন্তু সেইবোৰৰ ওপৰত কাম কৰাৰ আগতে আপুনি আপোনাৰ ব্যক্তিগত চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো মংগলজনক।)

লগতে পঢ়ক:নিদ্ৰাহীনতাঃ শৰীৰ-মনৰ পৰা দেশৰ অৰ্থনীতিলৈ প্ৰত্য়াহ্বান

ৰোগ বাহক মহ: জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ-মেলেৰিয়া-ডেংগুৰ পৰা হাত সাৰিব কেনেকৈ ?

জলবায়ুৰ পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰভাৱ; বাৰিষাত হোৱা ৰোগ আৰু প্ৰতিৰোধৰ উপায়

TAGGED:

ধূমপান
ইটিভি ভাৰত অসম
ধূমপায়ীসকলৰ হাওঁফাওঁৰ কৰ্কট ৰোগ
CANCER OF NON SMOKERS
LUNG CANCER

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.