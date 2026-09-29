ETV Bharat / health

এণ্টিঅক্সিডেণ্টৰ ভঁৰাল: নিশ্চিন্তে খাওক আমলখি

আমলখিৰ আছে নিজা বেক্টেৰিয়া প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা ।

KNOW SBOUT THE BENEFITS OF AMLA
এণ্টিঅক্সিডেণ্টৰ ভঁৰাল:নিশ্চিন্তে খাওক আমলখি (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 29, 2026 at 5:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ঔষধি গুণেৰে সমৃদ্ধ আমলখিত প্ৰচুৰ পৰিমাণে ভিটামিন 'চি' পোৱা যায় । আমলখিত এণ্টিঅক্সিডেণ্ট থকা বাবে নিয়মীয়াকৈ খালে শৰীৰত ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা গঢ়ি উঠে। তদুপৰি আমলখি খালে বহুতো উপকাৰ পোৱা যায় ।

এণ্টিঅক্সিডেণ্টৰ ভঁৰাল

আমলখিত প্ৰচুৰ পৰিমাণে ভিটামিন চি থাকে আৰু এইবিধ ভিটামিন নিজেই এক প্ৰকাৰ এণ্টিঅক্সিডেণ্ট । ইয়াত পলিফিনল, বিভিন্ন ধৰণৰ টেনিন, পেক্টিন, খনিজ পদাৰ্থ, এমিনো এচিড, ফ্লেভন’ইড আৰু বিভিন্ন খনিজ পদাৰ্থ আদি পোৱা যায় । এণ্টিঅক্সিডেণ্টে ফ্ৰী ৰেডিকেলৰ ফলত হোৱা যিকোনো ধৰণৰ ৰোগৰ পৰা ৰক্ষা কৰে । বিশেষকৈ প্ৰদাহজনিত ৰোগৰ পৰা ৰক্ষা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এণ্টিঅক্সিডেণ্টৰ বিকল্প নাই ।

আমলখিৰ বেক্টেৰিয়া প্ৰতিৰোধৰ ক্ষমতাও আছে । আধুনিক গৱেষণাৰ পৰা দেখা গৈছে যে ইয়াত ফাইলম্বিন নামৰ বিশেষ পদাৰ্থ থাকে, যিয়ে এড্ৰিনেলিন হৰম’নৰ সঠিক কাম-কাজ বৰ্তাই ৰখাত সহায় কৰে । এই পদাৰ্থই ৰক্তবাহী নলীৰ সমস্যা দূৰ কৰে আৰু হৃদযন্ত্ৰৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰে ।

কি কি উপকাৰ পোৱা যায় ?

  • শৰীৰৰ পৰা বিষাক্ত পদাৰ্থ আঁতৰোৱাত সহায় কৰে
  • যকৃত আৰু বৃক্ক ভাল ৰাখিবলৈ নিয়মীয়াকৈ খাব লাগে
  • ইয়াত থকা বিভিন্ন উপাদানে মস্তিষ্কক পুষ্টি প্ৰদান কৰে বাবে স্নায়ু সতেজ কৰি ৰাখে
  • হাওঁফাওঁৰ কাৰ্যক্ষমতা বৰ্তাই ৰাখিব পাৰে
  • অকাল বাৰ্ধক্য ৰোধ কৰিবলৈ নিয়মীয়াকৈ অমলখি খাব লাগে
  • পাচন শক্তি বৃদ্ধি কৰিব পাৰে
  • পেটত এচিডৰ ভাৰসাম্য নিয়ন্ত্ৰণতো সহায়ক
  • অমলখিয়ে প্ৰজনন ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰে
  • চকু, নখ, চুলি আৰু ছালো সুস্থ কৰি ৰখাত সহায় কৰে
  • ক'লেষ্টেৰল নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰে
  • হৃদযন্ত্ৰ সুস্থ কৰি ৰাখিব পৰা ক্ষমতা আছে
  • ইয়াত কৰ্কট প্ৰতিৰোধ কৰিব পৰা উপাদান পোৱা যায়
  • তদুপৰি পেশীৰ কাৰ্য্যক্ষমতা বৃদ্ধিত সহায় কৰে

(অস্বীকাৰ: ইয়াত দিয়া সকলো তথ্য আৰু পৰামৰ্শ কেৱল সাধাৰণ তথ্যৰ বাবেহে । এই তথ্য বৈজ্ঞানিক গৱেষণা, অধ্যয়ন আৰু চিকিৎসা আৰু স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি দিয়া হৈছে। এই পৰামৰ্শসমূহ গ্ৰহণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ আগতে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱাটোৱেই উত্তম।)

লগতে পঢ়ক:আজি ৰাষ্ট্ৰীয় আয়ুৰ্বেদ দিৱস: সুস্থ ভৱিষ্যতৰ বাবে আয়ুৰ্বেদ

ভিটামিন চি : ৰোগ প্ৰতিৰোধত এইবিধ ভিটামিন তুলনাবিহীন

ভিটামিন ডি: শৰীৰৰ বাবে সূৰ্যৰ পোহৰেই যথেষ্ট নে ?

দক্ষিণ এছিয়াৰ জনসংখ্যাৰ আন্ত্ৰিক অণুজীৱ একে নেকি ? গৱেষণাই দিলে নতুন সংকেত

TAGGED:

এণ্টিঅক্সিডেণ্ট
আমল
ইটিভি ভাৰত অসম
ANTIOXIDANTS FOODS
BENEFITS OF AMLA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.