এণ্টিঅক্সিডেণ্টৰ ভঁৰাল: নিশ্চিন্তে খাওক আমলখি
আমলখিৰ আছে নিজা বেক্টেৰিয়া প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা ।
Published : September 29, 2026 at 5:44 PM IST
ঔষধি গুণেৰে সমৃদ্ধ আমলখিত প্ৰচুৰ পৰিমাণে ভিটামিন 'চি' পোৱা যায় । আমলখিত এণ্টিঅক্সিডেণ্ট থকা বাবে নিয়মীয়াকৈ খালে শৰীৰত ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা গঢ়ি উঠে। তদুপৰি আমলখি খালে বহুতো উপকাৰ পোৱা যায় ।
এণ্টিঅক্সিডেণ্টৰ ভঁৰাল
আমলখিত প্ৰচুৰ পৰিমাণে ভিটামিন চি থাকে আৰু এইবিধ ভিটামিন নিজেই এক প্ৰকাৰ এণ্টিঅক্সিডেণ্ট । ইয়াত পলিফিনল, বিভিন্ন ধৰণৰ টেনিন, পেক্টিন, খনিজ পদাৰ্থ, এমিনো এচিড, ফ্লেভন’ইড আৰু বিভিন্ন খনিজ পদাৰ্থ আদি পোৱা যায় । এণ্টিঅক্সিডেণ্টে ফ্ৰী ৰেডিকেলৰ ফলত হোৱা যিকোনো ধৰণৰ ৰোগৰ পৰা ৰক্ষা কৰে । বিশেষকৈ প্ৰদাহজনিত ৰোগৰ পৰা ৰক্ষা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এণ্টিঅক্সিডেণ্টৰ বিকল্প নাই ।
আমলখিৰ বেক্টেৰিয়া প্ৰতিৰোধৰ ক্ষমতাও আছে । আধুনিক গৱেষণাৰ পৰা দেখা গৈছে যে ইয়াত ফাইলম্বিন নামৰ বিশেষ পদাৰ্থ থাকে, যিয়ে এড্ৰিনেলিন হৰম’নৰ সঠিক কাম-কাজ বৰ্তাই ৰখাত সহায় কৰে । এই পদাৰ্থই ৰক্তবাহী নলীৰ সমস্যা দূৰ কৰে আৰু হৃদযন্ত্ৰৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰে ।
কি কি উপকাৰ পোৱা যায় ?
- শৰীৰৰ পৰা বিষাক্ত পদাৰ্থ আঁতৰোৱাত সহায় কৰে
- যকৃত আৰু বৃক্ক ভাল ৰাখিবলৈ নিয়মীয়াকৈ খাব লাগে
- ইয়াত থকা বিভিন্ন উপাদানে মস্তিষ্কক পুষ্টি প্ৰদান কৰে বাবে স্নায়ু সতেজ কৰি ৰাখে
- হাওঁফাওঁৰ কাৰ্যক্ষমতা বৰ্তাই ৰাখিব পাৰে
- অকাল বাৰ্ধক্য ৰোধ কৰিবলৈ নিয়মীয়াকৈ অমলখি খাব লাগে
- পাচন শক্তি বৃদ্ধি কৰিব পাৰে
- পেটত এচিডৰ ভাৰসাম্য নিয়ন্ত্ৰণতো সহায়ক
- অমলখিয়ে প্ৰজনন ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰে
- চকু, নখ, চুলি আৰু ছালো সুস্থ কৰি ৰখাত সহায় কৰে
- ক'লেষ্টেৰল নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰে
- হৃদযন্ত্ৰ সুস্থ কৰি ৰাখিব পৰা ক্ষমতা আছে
- ইয়াত কৰ্কট প্ৰতিৰোধ কৰিব পৰা উপাদান পোৱা যায়
- তদুপৰি পেশীৰ কাৰ্য্যক্ষমতা বৃদ্ধিত সহায় কৰে
(অস্বীকাৰ: ইয়াত দিয়া সকলো তথ্য আৰু পৰামৰ্শ কেৱল সাধাৰণ তথ্যৰ বাবেহে । এই তথ্য বৈজ্ঞানিক গৱেষণা, অধ্যয়ন আৰু চিকিৎসা আৰু স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি দিয়া হৈছে। এই পৰামৰ্শসমূহ গ্ৰহণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ আগতে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱাটোৱেই উত্তম।)
লগতে পঢ়ক:আজি ৰাষ্ট্ৰীয় আয়ুৰ্বেদ দিৱস: সুস্থ ভৱিষ্যতৰ বাবে আয়ুৰ্বেদ
ভিটামিন চি : ৰোগ প্ৰতিৰোধত এইবিধ ভিটামিন তুলনাবিহীন
ভিটামিন ডি: শৰীৰৰ বাবে সূৰ্যৰ পোহৰেই যথেষ্ট নে ?
দক্ষিণ এছিয়াৰ জনসংখ্যাৰ আন্ত্ৰিক অণুজীৱ একে নেকি ? গৱেষণাই দিলে নতুন সংকেত