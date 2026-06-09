ETV Bharat / health

আপোনাৰ খাদ্য়খিনি বাতৰি কাকতেৰে মেৰিয়াইছে নেকি ? সাৱধান !

খাদ্য মেৰিওৱা, পেকেজিং বা পৰিৱেশনৰ বাবে বাতৰি কাকতৰ ব্যৱহাৰ শীঘ্ৰে বন্ধ কৰাৰ নিৰ্দেশ ।

newspaper use for packing food(File photo)
বাতৰি কাকতত খাদ্য পৰিৱেশন কৰিলে স্বাস্থ্যজনিত বিপদৰ সৃষ্টি হয় (IANS)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 9, 2026 at 4:55 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: আপুনি সততে বাতৰি কাকতত মেৰিয়াই অনা খাদ্য় খাই নেকি ? কেতিয়াবা ভাবি চাইছে নে এনে কাগজত মেৰিয়াই অনা বা বান্ধি থোৱা খাদ্যত কলা চিয়াঁহী লাগি ধৰিছে নে নাই ? সাৱধান ! এতিয়াৰ পৰা বাতৰি কাকতৰে মেৰিয়াই অনা খাদ্য় নাখাব । কাৰণ এনে চিয়াঁহীযুক্ত খাদ্য় আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে হ'ব পাৰে বিপদৰ কাৰণ ।

খাদ্য মেৰিওৱা, পেকেজিং বা পৰিৱেশনৰ বাবে বাতৰি কাকতৰ ব্যৱহাৰ শীঘ্ৰে বন্ধ কৰিব লাগে বুলি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে ভাৰতীয় খাদ্য সুৰক্ষা আৰু মান প্ৰাধিকৰণে (FSSAI)। এইদৰে বাতৰি কাকত ব্যৱহাৰ গ্ৰাহকৰ কৰাৰ ফলত স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ভয়াৱহ বিপদৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে বুলি সকীয়াই দিছে কৰ্তৃপক্ষই ।

শেহতীয়াকৈ মুম্বাইত সংঘটিত এক ঘটনাৰ পিছতে এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে । এজন পাও বিক্ৰেতাই বাতৰি কাকত ব্যৱহাৰ কৰি খাদ্য পৰিবেশন কৰা বিষয়টো পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে এফএছএছএআইৰ পশ্চিম অঞ্চল আৰু বৃহত্তৰ মুম্বাই পৌৰ নিগমৰ বিষয়াসকলে যৌথভাৱে অভিযান চলায় । ইয়াৰ পিছতেই এফএছএছএআয়ে সকলোকে সতৰ্কতাবাণী শুনাইছে ।

বাতৰি কাকত কিয় অসুৰক্ষিত ?

খাদ্য নিয়ন্ত্ৰক সংস্থাৰ মতে, খাদ্যৰ সৈতে প্ৰত্যক্ষ সংস্পৰ্শৰ বাবে বাতৰি কাকত উপযোগী নহয় । কাৰণ ছপা চিয়াঁহীত বিভিন্ন ৰাসায়নিক পদাৰ্থ, ৰং, বাইণ্ডাৰ আদি থাকে । ইয়াৰ ভিতৰত সীহ আৰু অন্যান্য গধুৰ ধাতুৰ দৰে ক্ষতিকাৰক পদাৰ্থ উপলব্ধ । গৰম বা তেলীয়া খাদ্য কাগজত মেৰিয়াই ল’লে এই ক্ষতিকাৰক পদাৰ্থবোৰ খাদ্যত মিহলি হোৱাৰ আশংকা থাকে । দীৰ্ঘদিন ধৰি এনে দূষক পদাৰ্থৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিলে দীৰ্ঘদিনীয়া স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে বুলি সকীয়াই দিছে কৰ্তৃপক্ষই ।

ৰাসায়নিক দূষণৰ উপৰি আন বহু কাৰকেও এইক্ষেত্ৰত অপকাৰ কৰাত পৰোক্ষভাৱে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে । বাতৰি কাকত ছপা, পৰিবহণ আৰু বিতৰণৰ সময়ত প্ৰায়ে ধূলি, মলি আৰু অস্বাস্থ্যকৰ পৰিস্থিতিৰ মাজক কৰা হয় । সেইবাবে ৰোগ সৃষ্টিকাৰী অণুজীৱৰ বাহক হোৱাৰ আশংকা থাকে আৰু খাদ্যজনিত ৰোগৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি কৰে ।

উল্লেখ্য় যে খাদ্য সুৰক্ষা আৰু মান (পেকেজিং) নিয়মাৱলী, ২০১৮ৰ অধীনত খাদ্য সংৰক্ষণ, মেৰিয়াই বা পৰিৱেশন কৰাৰ বাবে বাতৰি কাকত বা অনুৰূপ ছপা সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰাটো স্পষ্টভাৱে নিষিদ্ধ । এফএছএছএআয়ে এই বিষয়ে সকলোকে সতৰ্ক কৰি দিছে ।

এই নিৰ্দেশনাসমূহ বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্য ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য । ৰাজপথৰ খাদ্য বিক্ৰেতা, ৰেস্তোৰাঁ, ক্লাউড কিটচেন, কেটাৰ, দ্ৰুত সেৱা ৰেস্তোৰাঁ (কিউএছআৰ), খাদ্যৰ ষ্টল, সৰু খুচুৰা বিক্ৰেতা, মোবাইল খাদ্য বিক্ৰেতা আৰু হকাৰ আদিয়ে এইদৰে বিক্ৰী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বাধা আৰোপ কৰা হৈছে ।

কৰ্তৃপক্ষই এই সন্দৰ্ভত কয় যে খাদ্য পৰিচালনাৰ কোনো পৰ্যায়তে বাতৰি কাকত ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে । কাৰণ এইদৰে ব্য়ৱহাৰৰ ফলত অতিৰিক্ত তেল শোষণ কৰিবলৈ হওক, উপাদান ঢাকিবলৈ হওক, পাত্ৰৰ তলত বিস্তাৰ কৰিবলৈ হওক বা খাবলৈ প্ৰস্তুত খাদ্য মেৰিয়াই থলে শৰীৰৰ অপকাৰ হোৱাৰ আশংকা থাকে ।

গ্ৰাহকসকলক সজাগ হ’বলৈ আহ্বান :

খাদ্য ব্যৱসায়ীসকলক অনুমোদিত খাদ্য গ্ৰেড বা খাদ্য নিৰাপদ পেকেজিং সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আৰু খাদ্য সুৰক্ষাৰ নীতি-নিয়ম মানি চলিবলৈ এফএছএছএআয়ে আহ্বান জনাইছে। গ্ৰাহকসকলকো সতৰ্ক হৈ থাকিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে । বাতৰি কাকতত পৰিৱেশন কৰা বা মেৰিয়াই থোৱা খাদ্য ক্ৰয়ৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ পৰামৰ্শ দিছে এফএছএছএআয়ে ।

(সতৰ্কীকৰণ: এই ৱেবছাইটত আপোনাক প্ৰদান কৰা সকলো স্বাস্থ্য তথ্য আৰু চিকিৎসা পৰামৰ্শ কেৱল আপোনাৰ তথ্যৰ বাবে । আমি এই তথ্য বৈজ্ঞানিক গৱেষণা, অধ্যয়ন, চিকিৎসা আৰু স্বাস্থ্য পেছাদাৰী পৰামৰ্শৰ ভিত্তিত প্ৰদান কৰিছো, কিন্তু সেইবোৰৰ ওপৰত কাম কৰাৰ আগতে আপুনি আপোনাৰ ব্যক্তিগত চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো মংগলজনক।)

লগতে পঢ়ক:ব্ৰেইন টিউমাৰ মানেই মৃত্য়ু নহয়, জানক এই ৰোগৰ কাৰণ-লক্ষণ

বায়ু প্ৰদূষণ যেতিয়া প্ৰাণঘাতী ৰোগৰ উৎস হয়

বৰবিহ ! কেলচিয়াম কাৰ্বাইডেৰে পকোৱা আম-কল শৰীৰৰ বাবে কিমান সুৰক্ষিত ?

ধঁপাত সেৱনে আপোনাৰ জীৱনলৈ কিদৰে ভয়াবহ বিপদ মাতিব পাৰে ?

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
বাতৰি কাকত
এফএছএছএআই
কাগজেৰে খাদ্য মেৰিওৱা
NEWSPAPER USE FOR PACKING FOOD

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.