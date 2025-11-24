ধেমালি অথবা জোকাবৰ বাবে শিশুক কুটকুটাই নিদিব; হ’ব পাৰে এই সমস্যা
বহুলোকে ভাবে যে ল’ৰা-ছোৱালীক কুটকুটনি দিয়াটো কোনো আনন্দ-মজা বা কোনো ভাল মুহূৰ্ত অতিবাহিত কৰা, কিন্তু এনে কাম কৰি অজানিতে আপুনি তেওঁলোকৰ বাবে বিপদ মাতিছে নেকি-
দীপশিখা তালুকদাৰ
আমি প্ৰায়ে ল’ৰা-ছোৱালীক কুটকুটনি দিয়াটো এটা আনন্দ, মজাৰ আৰু ভাল মুহূৰ্ত অতিবাহিত কৰা বুলি গণ্য কৰোঁ ৷ শিশুটিয়ে হাঁহে, আৰু মাক-দেউতাকো তাকে চাই সুখী হয় যেন সকলো ঠিকেই চলি আছে । কিন্তু এই হাঁহি আৰু মজা সঁচাকৈয়ে আনন্দৰ বিষয় হয়নে ? হয়তো নহয় ।
বাহিৰৰ পৰা কোনো শিশুক কুটকুটনি দিয়াটো যিমানেই মৰমলগা যেন নালাগক কিয় কিন্তু সিহঁতৰ শৰীৰে ইয়াৰ ফলত নেতিবাচক প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ কেতিয়াবা, এই হাঁহি আনন্দৰ বাবে নহয়, বৰঞ্চ এটা প্ৰতিফলনৰ বাবেহে হয় আৰু ইয়াৰ কাৰণ এইটো নহয় যে শিশুটি প্ৰকৃততে আনন্দিত হৈছে বা মজা পাইছে ৷
কুটকুটনিৰ প্ৰকৃত সত্যতা
সৰু শিশু এটিক কুটকুটালে তেওঁৰ শৰীৰত কিছুমান পৰিৱৰ্তন ঘটে যিবোৰ আমি প্ৰায়ে লক্ষ্য নকৰো:
হাঁহি কেৱল এক প্ৰতিফলনহে মাথো সদায় ই আনন্দৰ কাৰণ নহ’বও পাৰে
চিকিৎসক তথা সামাজিক মাধ্যমৰ এগৰাকী ইনফ্লুৱেঞ্চাৰ ডাঃ মনন বোৰাই কয় যে, আপুনি শিশুটিক কুটকুটনি দিলে সিঁহতে হাঁহে ঠিকেই, কিন্তু বেছিভাগেই স্বয়ংক্ৰিয় প্ৰতিক্ৰিয়া ৷ ভিতৰি ভিতৰি ভাল নালাগিলেও তেওঁলোকৰ শৰীৰটো এনেকুৱাকৈ তৈয়াৰী যে কিছুমান বিশেষ অংশত স্পৰ্শ কৰিলেও তেওঁলোকে অনিচ্ছাকৃতভাৱে হাঁহিবলৈ বাধ্য হয় ৷
শ্বাসৰুদ্ধ হোৱাৰ অনুভৱ
বহু শিশুৱে এনে কৰিলে ক্ষণিকৰ বাবে শ্বাসৰুদ্ধ হোৱা অনুভৱ কৰিব পাৰে ৷ কুটকুটনি শৰীৰত হঠাতে উত্তেজনা অনুভৱ কৰিব পাৰে, যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ উশাহ-নিশাহৰ ধৰণ সলনি হ’ব পাৰে ৷
হৃদস্পন্দন বৃদ্ধি পায়
কেতিয়াবা শৰীৰে কুটকুটনি মজাতকৈ হঠাৎ ভয় বুলি ব্যাখ্যা কৰে আৰু ইয়াৰ ফলত হৃদস্পন্দন বৃদ্ধি পাব পাৰে ৷
পেশীবোৰ টান হৈ পৰে
শিশুৰ গোটেই শৰীৰটোত কুটকুটাই দিলে সংকোচিত হোৱাৰ প্ৰৱণতা থাকে ৷ এইটোও এটা প্ৰতিফলন, কিন্তু ইয়াৰ ফলত অস্বস্তিও হ’ব পাৰে ৷
মানসিক চাপৰ হৰম’ন বৃদ্ধি হ’ব পাৰে
আমি ভাবো আমি আমাৰ সন্তানক হাঁহিবলৈ বাধ্য কৰাইছো, কিন্তু তেওঁলোকৰ শৰীৰে ইয়াক মানসিক চাপ বুলি ব্যাখ্যা কৰিব পাৰে ৷ কেতিয়াবা, তেওঁলোকে মজা কৰি আছে নে নাৰ্ভাছ অনুভৱ কৰিছে সেইটো ক’ব নোৱাৰে ৷
তেনেহ’লে ল’ৰা-ছোৱালীয়ে কিয় হাঁহে ?
কাৰণ শিশুৰ শৰীৰটো এনেদৰে তৈয়াৰী যে তেওঁলোকক হাতৰ তলুৱা, ভৰিৰ তলুৱা ইত্যাদি স্পৰ্শ কৰিলে বা কুটকুটাই দিলেই স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে হাঁহিবলৈ আৰম্ভ কৰে ৷ নৱজাত শিশুৰ ক্ষেত্ৰত এই কথা হয় যে তেওঁলোকে ক’ব নোৱাৰে যে তেওঁলোকে আচলতে কুটকুটনি ভাল পায় নে নাই কেৱল কোনোবাই কুটকুটনি দিলে প্ৰতিক্ৰিয়াহে প্ৰকাশ কৰিছে ৷ আপুনি ভবাৰ ৰে এই হাঁহিয়ে সন্মতিৰ ইংগিত নিদিয়ে ৷
কুটকুটনি দিয়াটো ভুল নেকি ?
কুটকুটনি দিয়াটো সম্পূৰ্ণ বেয়া নহয়, কিন্তু কেতিয়াবা অজানিতে এই বিপদ বৃদ্ধি পাব পাৰে যদি-
- অবিৰতভাৱে আৰু দীৰ্ঘসময় ধৰি কুটকুটনি দিয়া হয় ৷
- শিশুটিয়ে হয়তো না কৈছে, কিন্তু হহুঁৱাবৰ বাবে তেওঁৰ কথাবোৰ আপুনি শুনা নাই ৷
- শিশুটিয়ে নিজৰ শৰীৰটোক নিয়ন্ত্ৰণত থকা যেন অনুভৱ নকৰিলে ৷
- পলাবলৈ চেষ্টা কৰে যদিও ৰখাই দিয়া ৷
- কুটকুটনি দিলে তেওঁ আচৰিত হ’ব পাৰে, অস্থিৰ হৈ পৰিব পাৰে বা বিৰক্ত যেন লাগিব পাৰে ৷
কুটকুটনি কেতিয়াবা শিশুটিৰ বাবে অতিৰিক্ত উদ্দীপনা সৃষ্টি কৰিব পাৰে – অৰ্থাৎ ইমানেই উদ্দীপনা যে শিশুৱে নিৰাপদ অনুভৱ নকৰে ৷
শিশুটি যে অস্বস্তিত অনুভৱ কৰিছে সেই কথা কেনেকৈ বুজিব ?
প্ৰতিটো শিশুৱে আমাক কিছুমান সংকেত দিয়ে, আমি মাত্ৰ সেইবোৰ পঢ়িবলৈ শিকিব লাগিব:
- শৰীৰটো পিছলৈ টানি ধৰা
- হাতযুৰি ৰখাবলৈ চেষ্টা কৰা
- দ্ৰুতগতিত উশাহ-নিশাহ লোৱা
- মুখখন সংকুচিত হোৱা বা চকু ডাঙৰ হোৱা
- চকু ৰাখিব
- হঠাতে নিমাত হৈ পৰা
- বন্ধ কৰিবলৈ শৰীৰটো বেঁকা কৰা
উক্ত এই লক্ষণবোৰ দেখা পালে লগে লগে কুটকুটনি দিয়াটো বন্ধ কৰি দিব – যদিও শিশুটিয়ে হাঁহিছে ৷
শিশুটিৰ সন্মতি বুজাৰ চেষ্টা , শিশুৱে কম বয়সতে অনুভৱ কৰিব লাগে যে এই শৰীৰটো কেৱল তেওঁলোকৰহে ৷
যদি আপুনি প্ৰতিবাৰেই তেওঁলোকক সুধিহে কুটকুটনি দিয়ে তেন্তে-
- "মই আপোনাক কুটকুটনি দিব পাৰোনে ?"
- "এতিয়া হ’লনে ?"
- "মই কৰি থাকো নে ৰৈ দিও ?"
এই সৰু কামবোৰে তেওঁলোকক শৰীৰৰ সুৰক্ষা আৰু সন্মতি বুজিবলৈ সহায় কৰে ৷ এই অভ্যাসে তেওঁলোকক দীৰ্ঘম্যাদীভাৱে নিজৰ কথা ক’বলৈ সক্ষম কৰে ৷
কুটকুটনি দিয়াৰ সঠিক উপায় কি ?
- অতি লঘুভাৱে আৰু চুটিকৈ কুটকুটনি দিয়া
- শিশুৰ শৰীৰৰ ভাষা সদায় চকু ৰাখিব
- মাজে মাজে ৰৈ সুধিব যে তেওঁ ভালেই আছে নে ৷
- শিশুটি যদি পলাই যাবলৈ চেষ্টা কৰে তেন্তে যাবলৈ দিয়ক ৷
শিশুৱে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা খেল খেলক, যেনে "কোনে কাক স্পৰ্শ কৰিব পাৰে ?" "লুকা-ভাকু" মজাৰ বা শৈক্ষিক কিছু খেল যিয়ে তেওঁলোকৰ মানসিক দিশত উন্নতি সাধন হোৱাটো সহায় কৰিব তেনে খেল খেলা উচিত ৷ শিশুৱে তেতিয়াহে উপভোগ কৰে যেতিয়া তেওঁলোকৰ হাতত পছন্দ থাকে, অৰ্থাৎ যেতিয়া তেওঁলোকৰ পৰা নিয়ন্ত্ৰণ কাঢ়ি লোৱা নহয় ৷ কুটকুটনিৰ মজা তেতিয়াহে হয় যেতিয়া শিশুটি সাজু হয় ৷ কুটকুটনি দিয়াটো ভুল নহয়, কিন্তু অপ্ৰয়োজনীয়ভাৱে, দীৰ্ঘসময়লৈকে বা তেওঁলোকৰ সন্মতি অবিহনে কুটকুটনি দি থাকিলে তেওঁলোকৰ শৰীৰ আৰু মনৰ ওপৰত চাপ পৰিব পাৰে যিয়ে তেওঁলোকক ভিতৰৰ পৰা কমজোৰ কৰি তুলিব পাৰে ৷
