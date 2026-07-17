সোণম ৱাংচুকৰ আমৰণ অনশন: দীৰ্ঘদিন খাদ্য় নাখালে শৰীৰৰ কেনে সমস্য়া হয় ?

সোণম ৱাংচুকৰ আমৰণ অনশন: দীৰ্ঘদিন খাদ্য় নাখালে শৰীৰৰ কেনে সমস্য়া হয় ?
তিনি সপ্তাহলৈকে নাখালে কি হয় সেয়া জানিবলৈ পঢ়ক...
Published : July 17, 2026 at 5:15 PM IST
সমাজকৰ্মী, বিজ্ঞানী তথা শিক্ষাবিদ সোণম ৱাংচুকে আমৰণ অনশনে কৰাৰ ২০ দিন হ'ল । এতিয়া সকলোৰে তেওঁৰ স্বাস্থ্য়ৰ ওপৰত দৃষ্টি নিৱদ্ধ হৈছে । কাৰণ এইদৰে একো নোখোৱাকৈ থাকিলে শাৰীৰিক সমস্য়াই গা কৰি উঠিব । সাধাৰণতে মানুহে কিমান দিনলৈকে একো নোখোৱাকৈ জীয়াই থাকিব পাৰে ?
দৈনন্দিন জীৱনত শৰীৰটোৱে পুষ্টি লাভ কৰিলেহে অংগ-প্ৰত্য়ংগই কাৰ্য সম্পাদন কৰিব পাৰে । দিনটোৰ ভিতৰত প্ৰয়োজনীয় খাদ্য়খিনি গ্ৰহণ নকৰিলে শৰীৰটোৱে ক্লান্তি অনুভৱ কৰে । খাদ্য নোখোৱাৰ পিছত ভাগৰুৱা অনুভৱ কৰাটো এটা স্বাভাৱিক জৈৱিক প্ৰক্ৰিয়া । কিয়নো খাদ্যই শৰীৰৰ শক্তিৰ মূল উৎস ।
কোনোবাই যদি দীৰ্ঘসময় বা কেইবাদিনো কোনো খাদ্য় গ্ৰহণ নকৰাকৈ থাকে তেতিয়া তেজৰ শৰ্কৰাৰ মাত্ৰা হ্ৰাস পায় । সেইবাবে শক্তিৰ অভাৱ আৰু অলস অনুভৱ হয় । আনকি উপবাস বা ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ সময়ত (যেতিয়া খাদ্য় নাখায়) শৰীৰক কাম কৰিবলৈ শক্তিৰ প্ৰয়োজন হয় । সেইবাবে এই শক্তিবৰ্তাই ৰাখিবলৈ ফল, ৰস বা গাখীৰ খায় ।
এতিয়া সকলোৰে মনত প্ৰশ্ন হৈছে ৫৯ বছৰীয়া সমাজকৰ্মী সোণম ৱাংচুকে একেৰাহে ২০ দিন ধৰি দিল্লীৰ যন্তৰ মন্তৰত অনশন কৰাত শৰীৰত কিহৰ অভাৱ হৈছে ? সোনম ৱাংচুকৰ দীৰ্ঘদিনীয়া উপবাসৰ বাবে তেওঁৰ ওজন যথেষ্ট হ্ৰাস পাইছে । তদুপৰি শৰ্কৰাৰ মাত্ৰা আৰু ৰক্তচাপ ক্ৰমাগতভাৱে হ্ৰাস পোৱাত তেওঁক অহৰহ চিকিৎসকৰ তত্বাৱধানত ৰখা হৈছে । এই প্ৰসংগত ইমান দিনে খাদ্য আৰু পানী নাখালে শৰীৰত হোৱা পৰিৱৰ্তন আৰু ইয়াৰ লগত জড়িত চিকিৎসাজনিত আশংকাসমূহৰ বিষয়ে জ্ঞাত হোৱাটো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় ।
তিনি সপ্তাহলৈকে নাখালে কি হয় ?
আমাৰ দৈনন্দিন খাদ্যত থকা কাৰ্বোহাইড্ৰেটে শৰীৰক প্ৰয়োজনীয় শক্তি প্ৰদান কৰে । বিশেষকৈ গ্লুক’জ শাৰীৰিক কাৰ্যকলাপৰ বাবে শক্তিলৈ ৰূপান্তৰিত হয় । কেৱল পানী আৰু নিমখৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি অনশনৰে প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰখা সোণম ৱাংচুকেক পানী আৰু নিমখে শৰীৰক প্ৰয়োজনীয় কেলৰি আৰু শক্তি প্ৰদান নকৰে । দীৰ্ঘদিন ধৰি শৰীৰে খাদ্যৰ পৰা বঞ্চিত হৈ থাকিলেও জীয়াই থাকিবলৈ কেলৰি আৰু শক্তিৰ প্ৰয়োজন হয় । পানী আৰু নিমখে (ইলেক্ট্ৰলাইট)কিছু পৰিমাণে পানী আৰু খনিজ পদাৰ্থৰ অভাৱ নোহোৱা কৰিলেও শক্তি (কেলৰি) প্ৰদান কৰিব নোৱাৰে ।
প্ৰথম সপ্তাহ:
যেতিয়া কোনো এজন মানুহে একো খাদ্য় গ্ৰহণ নকৰাকৈ থাকে তেতিয়া প্ৰথম সপ্তাহত শৰীৰত জমা হৈ থকা শৰ্কৰা সম্পূৰ্ণৰূপে নাইকিয়া হয় ।
দ্বিতীয় সপ্তাহ:
যেতিয়া শৰীৰে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ গ্লুক’জ লাভ নকৰে তেতিয়া শক্তিৰ বাবে চৰ্বি ভাঙিবলৈ আৰম্ভ কৰে । এই প্ৰক্ৰিয়াটোক কিট’ছিছ বুলি কোৱা হয়। এই প্ৰক্ৰিয়াৰ ফলত দ্ৰুতগতিত ওজন হ্ৰাস পায় ।
তৃতীয় সপ্তাহ:
তৃতীয় সপ্তাহৰ পৰা অৱস্থাই জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰে । প্ৰায় ২০ দিনলৈকে শৰীৰত জমা হোৱা চৰ্বি সম্পূৰ্ণৰূপে ক্ষয় হয় । যেতিয়া শৰীৰক অধিক শক্তিৰ প্ৰয়োজন হয় তেতিয়া ই পেশীৰ কলা ভাঙি শক্তিলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে । ইয়াৰ ফলত কেৱল হাত-ভৰিৰ পেশীবোৰেই নহয়, হৃদযন্ত্ৰৰ দৰে আভ্যন্তৰীণ অংগবোৰৰ পেশীবোৰো দুৰ্বল হৈ পৰে ।
অংগসমূহৰ বাবে বিপদজনক নেকি ?
এনআইএইচৰ এক অধ্যয়নত এই সন্দৰ্ভত উল্লেখ কৰা হৈছে যে দীৰ্ঘ সময়ৰ বাবে খাদ্য গ্ৰহণ নকৰিলে শৰীৰৰ সকলো অংগৰ কাৰ্য্যকলাপত প্ৰভাৱ পৰাৰ আশংকা থাকে ।
বৃক্কৰ ক্ষতি:
খাদ্যৰ অভাৱত বৃক্কৰ ক্ষতি হয় । কাৰণ অবিৰতভাৱে চৰ্বি আৰু পেশীৰ ক্ষতি হোৱাৰ ফলত তেজত তৰল পদাৰ্থ হ্ৰাস পায় আৰু বৃক্কৰ ওপৰত ফিল্টাৰিঙৰ বোজা বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰে ।
নিম্ন ৰক্তচাপ:
শক্তিৰ অভাৱত হৃদযন্ত্ৰৰ তেজ পাম্প কৰাৰ ক্ষমতা হ্ৰাস পায় । ফলত হঠাতে ৰক্তচাপ হ্ৰাস পোৱাৰ আশংকা থাকে । ৰক্তচাপ হ্ৰাস পালে অজ্ঞান হৈ পৰে ।
খনিজ পদাৰ্থৰ ভাৰসাম্যহীনতা:
নিমখ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছতো পটাছিয়াম, মেগনেছিয়াম, ফছফেটৰ দৰে প্ৰয়োজনীয় খনিজ পদাৰ্থৰ মাত্ৰা হ্ৰাস পাবলৈ আৰম্ভ কৰে । উল্লেখ্য় যে হৃদস্পন্দন স্থিৰ আৰু পেশীৰ সঠিক কাৰ্যক্ষমতা বৰ্তাই ৰাখিবলৈ এই খনিজ পদাৰ্থবোৰ অতি প্ৰয়োজনীয় । দীৰ্ঘদিন ধৰি উপবাসে থাকিলে এই খনিজ পদাৰ্থৰ মাত্ৰা তেজত বিপজ্জনকভাৱে কম হ'লে হঠাতে হৃদযন্ত্ৰ বন্ধ হয় ।
ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা দুৰ্বল:
নতুন কোষ সৃষ্টিৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় প্ৰ'টিন আৰু পুষ্টিকৰ উপাদানৰ অভাৱ হোৱাৰ ফলত ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা দুৰ্বল হয় ।
জোৰকৈ খুৱাই দিয়াটোৱেই সমাধান নেকি ?
সোণম ৱাংচুকক ফিডিং টিউবৰ জৰিয়তে বলপূৰ্বকভাৱে খুৱাই দিয়াৰ দাবী সত্ত্বেও যিকোনো সচেতন ব্যক্তিৰ খাদ্য নাকচ কৰাৰ আইনী অধিকাৰ আছে । ব্যক্তিজন ক’মাত পৰিলেহে চিকিৎসকে হস্তক্ষেপ কৰিব পাৰে । তদুপৰি নাকৰ নলীৰে খুৱাই দিয়াৰ সময়ত যদি ভুলবশতঃ খাদ্য ডিঙিৰ পৰিৱৰ্তে হাওঁফাওঁত শ্বাস-প্ৰশ্বাস হয়, তেন্তে ই গুৰুতৰ নিউমোনিয়াৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। এইদৰে নলী সোমোৱাৰ সময়ত আভ্যন্তৰীণ আঘাত আৰু বমিও হ’ব পাৰে।
‘ৰিফিডিং ছিণ্ড্ৰ'মৰ আশংকা :
যদিহে কোনো ব্য়ক্তিয়ে দীৰ্ধদিন ধৰি অনাহাৰে থাকে,তেতিয়া তেওঁক হঠাতে বেছি পৰিমাণৰ খাদ্য দিব নোৱাৰি । এই অৱস্থাক 'ৰিফিডিং চিনড্ৰম' বুলি কোৱা হয় ।
দীৰ্ঘদিনীয়া পুষ্টিকৰ উপাদানৰ অভাৱত ভুগি থকা শৰীৰত হঠাতে বৃহৎ পৰিমাণৰ খাদ্য যেতিয়া উপস্থিত হয় তেতিয়া শৰীৰে দ্ৰুতগতিত ইনছুলিন হৰম’ন উৎপন্ন কৰে । এই হঠাৎ পৰিৱৰ্তনৰ ফলত পটাছিয়াম আৰু ফছফেটৰ দৰে অৱশিষ্ট বিষাক্ত পদাৰ্থ আৰু খনিজ পদাৰ্থ তেজৰ পৰা আৰু কোষলৈ নিৰ্গত হয় ।
সেইবাবে এই ইলেক্ট্ৰ’লাইটৰ মাত্ৰা দ্ৰুতগতিত হ্ৰাস পোৱাৰ ফলত হঠাৎ হৃদযন্ত্ৰ বন্ধ হৈ পৰে । তদুপৰি উশাহ-নিশাহৰ সমস্যাৰ লগতে গুৰুতৰ ষ্ট্ৰোকত আক্ৰান্ত হোৱাৰো আশংকা থাকে । সেইবাবে উপবাস ভংগ কৰাৰ সময়ত নিয়মিত ব্যৱধানত সহজে হজম হোৱা তৰল পদাৰ্থ সামান্য পৰিমাণে দিব লাগে বুলি চিকিৎসকে পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় ।
লগতে পঢ়ক:ডায়েবেটিছ ৰোগীৰ বাবে আলু আতংক কিয় ? নিতৌ কিমান খাব পাৰে
বাঁহেৰে প্ৰস্তুত কৰা এবিধ বিশেষ নিমখ; গোলাঘাটৰ যুৱকে দেখুৱাইছে আত্মসংস্থাপনৰ নিদৰ্শন
সুস্থ জীৱনশৈলী-ঔষধৰে নিয়ন্ত্ৰণ হোৱা নাই নেকি ৰক্তচাপ? হ'ব পাৰে এইকেইটা কাৰণ