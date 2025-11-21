ETV Bharat / health

শীতকালত গৰম পানীত ভৰি তিয়ালে কি ৰোগৰ পৰা উপশম পাব পাৰি ? জানো আহক

যেতিয়া ভৰি দুখন গৰম পানীত ডুবাই থয় তেতিয়া তেজৰ ৰক্ত সঞ্চালন উন্নত হয়,মানসিক চাপ কম হয় আৰু ভাগৰ দূৰ হয় আহক জানো ইয়াৰ অন্য উপকাৰিতাসমূহ-

Soaking Feet in Hot Water: These Proven Health Benefits & Diseases It Can Help Cure
শীতকালত গৰম পানীত ভৰি তিয়ালে কি হয় ? জানো আহক (CANVA)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : November 21, 2025 at 12:14 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

শীতকালত বহুতে খোৱা বা গা ধুৱাৰ বাবে গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰে ৷ কিছুমানে গৰম পানীত ভৰি ডুবাই থোৱা দেখা যায় ৷ কোৱা হয়, ই অতি ফলপ্ৰসূ ৷ গতিকে প্ৰশ্ন হয়, গৰম পানীত ভৰি ডুবাই থ’লে কি হয় ? আমাৰ ভৰি দুখনে গোটেই শৰীৰৰ ওজন বহন কৰে ৷ খোজ কঢ়াৰ পৰা বহালৈ, গতিকে ভৰি দুখনৰ যত্ন লোৱা প্ৰয়োজন ৷ এনে অৱস্থাত যেতিয়া ভৰি দুখন গৰম পানীত ডুবাই থয় তেতিয়া তেজৰ ৰক্ত সঞ্চালন উন্নত হয়,মানসিক চাপ কম হয় আৰু ভাগৰ দূৰ হয় ৷ গতিকে আপুনি যদি প্ৰতিদিনে গৰম পানীত ভৰি তিয়াই থয় তেন্তে ইয়াৰ পৰা ভাল ফল লাভ কৰাৰ লগতে বিভিন্ন ৰোগৰ পৰা উপশম লাভ লাভ কৰিব পাৰে তেন্তে আজি এই বিষয়ে জানো আহক-

গৰম পানীত ভৰি তিয়ালে কি হয়

গৰম পানীত কিছু সময় ভৰি ডুবাই ৰাখিলে ভাল ফল লাভ কৰিব পাৰি ৷ ইয়াৰ ফলত ৰক্ত সঞ্চালন উন্নত হয় ৷ ইয়াৰ ফলত ভৰিৰ পেশীত চাপ কমে আৰু বিষ কম হয় ৷ যদি আপুনি দীৰ্ঘসময় ধৰি থিয় হৈ বা বহি থাকে তেন্তে এই উপায় আপুনি অৱলম্বন কৰিব পাৰে ৷ ই হিলিং থেৰাপি হিচাপে কাম কৰে ৷ গৰম পানীৰ ফলত মাংসপেশীয়ে আৰাম লাভ কৰে আৰু ভাগৰ দূৰ হোৱাত সহায় হয় ৷

এনে কৰাটো কিমান উপকাৰী ?

এয়া একেবাৰে এক ভাল তথা ফলপ্ৰসূ উপায় ৷ বিশেষকৈ ভৰি ফুলা, বিষ, ভৰি টানি ধৰা আদি সমস্যা থাকিলে এই উপায় অৱলম্বন কৰিব পাৰে ৷ ই চাপ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত সহায় কৰে ৷ লগতে ই ভৰিক আৰাম প্ৰদান কৰি সমগ্ৰ শৰীৰটোক শান্তি প্ৰদান কৰে ৷ যদি শীতকালত ভৰি বেছিকৈ ঠাণ্ডা হয় তেন্তে এই কাম কৰিব পাৰে ৷ এনে কৰিলে ৰক্তসঞ্চালন উন্নত হৈ ভৰি গৰম হোৱাত সহায় কৰিব পাৰে ৷

নিমখ পানী

ইয়াৰোপৰি আপুনি গৰম পানীত নিমখ মিহলাই ভৰি ৰাখিব পাৰে ৷ নিমখত থকা মেগনেছিয়াম আৰু অন্য খনিজই ভৰিক আৰাম প্ৰদান কৰে ৷ ই ফুলা কম কৰাতো সহায় কৰে ৷ ই বিষমুক্তকৰণতো সহায় কৰে ৷ ইয়াৰোপৰি যদি আপোনাৰ ভৰিৰ দুৰ্গন্ধ ওলোৱাৰ সমস্যা আছে তেন্তে নিমখ পানীয়ে সহায় কৰিব পাৰে ৷

জ্বৰত গৰম পানী

জ্বৰৰ সময়ত ভৰি গৰম পানীত ডুবাই থোৱা এক বহু পুৰণি উপায় ৷ ইয়াৰ ফলত শৰীৰৰ উষ্ণতাৰ ভাৰসাম্যতা আৰু ক্ৰমান্বয়ে জ্বৰ কমি যায় ৷ ই ভৰিৰ স্নায়ু সক্ৰিয় কৰি শৰীৰৰ শক্তি সুস্থিৰ কৰি তোলে ৷ ই ভৰিৰ তললৈ তাপ বৈ যোৱাত সহায় কৰে, যাৰ ফলত মূৰৰ পৰা তাপ কমি যায় ৷ গতিকে জ্বৰ হ’লে গৰম পানীত ভৰি তিয়াই থব পাৰে ৷

গৰম পানীত ভৰি ডুবাই ৰখাটো এটা অতি সহজ, সুলভ আৰু বিজ্ঞানসন্মত ঘৰুৱা চিকিৎসা পদ্ধতি ৷ ই কেৱল ভৰিৰ বিষ, ফুলা, ঠাণ্ডা লগা, দুৰ্গন্ধ বা পেশীৰ টানতেই নহয়, গোটেই শৰীৰৰ ৰক্তসঞ্চালন উন্নত কৰি মানসিক চাপ কমোৱাত আৰু ভালদৰে শোৱাটো অতিকৈ উপকাৰী ৷ নিমখ, সেন্ধা নিমখ বা লেভেণ্ডাৰ তেল, পেপাৰমিণ্টৰ দৰে এছেনচিয়েল অয়েল মিহলালে ইয়াৰ উপকাৰিচা আৰু অধিক বৃদ্ধি পায় ৷ বিশেষকৈ শীতকালত আৰু দিনটোৰ শেষত মাত্ৰ ১৫-২০ মিনিট এই অভ্যাস কৰিলে আপুনি নিজেই অনুভৱ কৰিব ৷ ভৰিৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এটা মধুৰ আৰাম গোটেই শৰীৰত বিয়পি পৰে আৰু মনটোও শান্ত হয় ৷ জ্বৰ, মাইগ্ৰেইন বা দীৰ্ঘদিন থিয় হৈ কাম কৰাসকলৰ বাবেও এয়া এটা পৰীক্ষিত পুৰণি ঔষধ ৷ গতিকে প্ৰতিদিনে শুবলৈ যোৱাৰ আগতে এবাৰ গৰম পানীত ভৰি দুখন তিয়াই ৰাখক কাৰণ এই সৰু সৰু অভ্যাসটোৱে আপোনাৰ দিনটোক আৰু জীৱনটোক বহু অধিক সুন্দৰ আৰু সুস্থ কৰি তুলিব ৷ ভৰিৰ যত্ন মানে গোটেই শৰীৰৰ যত্ন আৰম্ভ কৰক আজিৰ পৰাই!

উৎস

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9535243/

লগতে পঢ়ক

  1. গৰম পানীত তিয়াই ৰখাৰ অভ্যাস আপোনাৰ শৰীৰৰ বাবে কিমান উপকাৰী জানেনে ?
  2. শৰীৰত ইউৰিক এচিড বৃদ্ধি হৈছে নেকি ? কেনেকৈ জানিব ?
  3. হাত-ভৰিত তীব্ৰ বিষ হ’লে হৈ যাওক সাৱধান! হ’ব পাৰে বাৰ্গাৰ ৰোগৰ লক্ষণ

TAGGED:

SOAKING FEET IN HOT WATER
HOT WATER FOOT SOAK BENEFITS
FOOT SOAK HEALTH BENEFITS
গৰম পানীত ভৰি তিয়ালে কি হয়
FEET IN HOT WATER BENEFITS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

নুৰানং জলপ্ৰপাত: ইতিহাস, পৰম্পৰা আৰু পৰ্যটনৰ মেটমৰা সম্ভাৰ

প্ৰিয়বন্ধু: পদপথৰ শিশুৰ শিক্ষা-যত্নৰ বাবে এগৰাকী মহিলাৰ মানসপুত্ৰ

আপদ নহয় সম্পদ: পানীমেটেকাও হ'ব পাৰে অৰ্থনীতিৰ সমল

একালৰ বৃন্দাবন একালত পৰে চন... আপুনিও জানি থওক কেনেকৈ তিলতিলকৈ ধ্বংস হৈ গৈছিল অসমৰ প্ৰথম চেনিকলটো

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.