গাঞ্জা সেৱন কৰিলেই বিপদ ! হ'ব পাৰে এই ৰোগ
গাঞ্জা ব্যৱহাৰৰ ৰোগত আক্ৰান্তৰ মুখৰ কৰ্কট ৰোগৰ হাৰ ০.৭৪ শতাংশ ।
Published : July 19, 2026 at 6:13 PM IST
আপুনি গাঞ্জা সেৱন কৰে নেকি ? সাৱধান ! নিয়মীয়াকৈ এইবিধ নিচা সেৱন কৰিলে কৰ্কট ৰোগ হোৱাৰ আশংকা থাকে । মূৰ আৰু ডিঙিৰ কৰ্কট ৰোগৰ আশংকা বৃদ্ধি পায় বুলি এক গৱেষণাত প্ৰকাশ পাইছে । এই অধ্য়য়নৰ জ্যেষ্ঠ লেখক ডাঃ নীলছ কোকটে এনে নিচা সেৱনকাৰীক বিপদ সন্দৰ্ভত সকীয়াই দিছে ।
লাখ লাখ মেডিকেল ৰেকৰ্ড বিশ্লেষণ কৰা এক নতুন অধ্যয়ন অনুসৰি বহু বছৰ ধৰি নিতৌ গাঞ্জা সেৱনকাৰীৰ মূৰ আৰু ডিঙিৰ কৰ্কট ৰোগৰ সামগ্ৰিক আশংকা তিনিৰ পৰা পাঁচগুণ বৃদ্ধি কৰিব পাৰে বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে । এই সন্দৰ্ভত ডাঃ নীলছ কোকটে কয় যে তেওঁলোকে গৱেষণাত গাঞ্জা ব্যৱহাৰ নকৰা লোকতকৈ সেৱনকাৰীৰ মূৰ আৰু ডিঙিৰ কৰ্কট ৰোগ হোৱাৰ সম্ভাৱনা যথেষ্ট বেছি তথ্য় লাভ কৰিছে ।
প্ৰিভেনটিভ মেডিচিন ৰিপ’ৰ্টছত প্ৰকাশিত এই নতুন গৱেষণাত দেখা গৈছে যে গাঞ্জা ব্যৱহাৰৰ ৰোগ (CUD) থকা লোকসকলৰ পাঁচ বছৰৰ ভিতৰত মুখৰ কৰ্কট ৰোগ (বিশেষকৈ ওঁঠ বা জিভাৰ কৰ্কট ৰোগ) হোৱাৰ আশংকা তিনি গুণতকৈ অধিক । ডাঃ কোকোটে কয় যে অধ্যয়নটোত গাঞ্জা ব্যৱহাৰৰ বিভিন্ন পদ্ধতিৰ মাজত পাৰ্থক্য কৰা হোৱা নাছিল । ধূমপানেই হৈছে আটাইতকৈ সাধাৰণ পদ্ধতি । সেইবাবে পৰ্যবেক্ষণ কৰা সম্পৰ্কটো ধূমপানৰ জৰিয়তে কৰা গাঞ্জাৰ সৈতে জড়িত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
এই অধ্য়য়নত ৪৫ হাজাৰৰো অধিক ৰোগীক সামৰি লোৱা হৈছিল । এক বৃহৎ পৰিসৰৰ অধ্যয়নত দেখা গৈছে যে গাঞ্জা ব্যৱহাৰৰ ৰোগত (CUD) আক্ৰান্তৰ মুখৰ কৰ্কট ৰোগৰ হাৰ ০.৭৪ শতাংশ । আনহাতে চিইউডি নথকা লোকৰ হাৰ মাত্ৰ ০.২৩ শতাংশ । ধঁপাত সেৱন আৰু অন্যান্য জীৱনশৈলীৰ কাৰকৰ হিচাপ লোৱাৰ পিছতো এই বিপদৰ প্ৰায় ৩.২৫গুণ বৃদ্ধি হোৱাটো পৰিসংখ্যাগতভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈয়েই থাকিল । গৱেষণাটোত এইটোও দেখা গৈছে যে ধঁপাত সেৱনকাৰীৰ মাজত চিইউডি থকাসকলৰ মুখৰ কৰ্কট ৰোগ হোৱাৰ আশংকা গাঞ্জা সেৱন নকৰাসকলতকৈ ৬.২৪ গুণ বেছি ।
আমেৰিকাৰ ৰোগ নিয়ন্ত্ৰণ আৰু প্ৰতিৰোধ কেন্দ্ৰৰ মতে, গাঞ্জা ব্যৱহাৰৰ ৰোগ তেতিয়াই ধৰা পৰে যেতিয়া কোনো ব্যক্তিয়ে দুটা বা তাতকৈ অধিক লক্ষণ অনুভৱ কৰে । যেনে লোভ, ইয়াৰ প্ৰভাৱৰ প্ৰতি সহনশীলতা, অত্যাধিক ব্যৱহাৰ, জীৱনৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজতো ব্যৱহাৰ অব্যাহত ৰখা, বিপদজনক পৰিস্থিতিত ব্যৱহাৰ, প্ৰত্যাহাৰৰ অভিজ্ঞতা আৰু বন্ধ কৰিব নোৱাৰা আদি ।
নেশ্যনেল কেঞ্চাৰ ইনষ্টিটিউটৰ তথ্য অনুসৰি মুখ বা ডিঙিৰ কৰ্কট ৰোগ ধৰা পৰা প্ৰায় ৬৯ শতাংশ লোকে ৰোগ ধৰা পৰাৰ পাঁচ বছৰ বা তাতোকৈ অধিক সময় পিছত জীয়াই থাকে; কিন্তু যদি কৰ্কট শৰীৰৰ অন্য অংশলৈ বিয়পি পৰিলে (মেটাষ্টেছিছ) এই হাৰ ১৪ শতাংশলৈ হ্ৰাস পায়। একেদৰে লেৰিঞ্জিয়েল (ভইচ বক্স) কৰ্কট ৰোগীৰ প্ৰায় ৬১ শতাংশ লোক পাঁচ বছৰ জীয়াই থাকে; কিন্তু যদি বিয়পি পৰিছে তেন্তে এই হাৰ ১৬ শতাংশলৈ হ্ৰাস পায়।
মূৰ আৰু ডিঙিৰ কৰ্কট ৰোগৰ লক্ষণ কি কি?
- ডিঙিৰ স্থায়ী বিষ
- কাণৰ বিষ বা কাণৰ সংক্ৰমণৰ লক্ষণ
- সঘনাই মূৰৰ বিষ
- মুখ বা ডিঙিত বিষ নোহোৱা নহয়
- ওপৰৰ দাঁতত বিষ
- চোবোৱা বা গিলিলে বিষ হয়
- স্বৰ সলনি হোৱা
- উশাহ-নিশাহত কষ্ট
- কথা কোৱাত অসুবিধা
আপুনি হয়তো অনুভৱ কৰিব পাৰে:
- ডিঙি, মুখ বা ডিঙিত হোৱা ফোঁহা
- মুখ বা জিভাৰ হোৱা ঘাঁ ভাল নহয়
- সঘনাই নাকৰ পৰা তেজ ওলোৱা
- আঁঠু, জিভা বা মুখৰ ভিতৰত বগা বা ৰঙা দাগ
- আপোনাৰ দাঁতৰ আলু, ডিঙি বা মুখৰ এটা ফালে ফুলা
যদি এনে কোনো লক্ষণে দেখা দিয়ে, তেন্তে লগে লগে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰা উচিত । কম গুৰুতৰ ৰোগৰ লক্ষণ হ’ব পাৰে; কিন্তু নিশ্চিত হ’বলৈ সম্পূৰ্ণ পৰীক্ষাৰ প্ৰয়োজন হ’ব ।
(সতৰ্কীকৰণ: এই ৱেবছাইটত আপোনাক প্ৰদান কৰা সকলো স্বাস্থ্য তথ্য আৰু চিকিৎসা পৰামৰ্শ কেৱল আপোনাৰ তথ্যৰ বাবে । আমি এই তথ্য বৈজ্ঞানিক গৱেষণা, অধ্যয়ন, চিকিৎসা আৰু স্বাস্থ্য পেছাদাৰী পৰামৰ্শৰ ভিত্তিত প্ৰদান কৰিছো, কিন্তু সেইবোৰৰ ওপৰত কাম কৰাৰ আগতে আপুনি আপোনাৰ ব্যক্তিগত চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো মংগলজনক।)
লগতে পঢ়ক:অন্ধ্ৰ প্ৰদেশত ক’ভিড-১৯ত আক্ৰান্তৰ দেহত আৰএফ.৫ভেৰিয়েণ্ট