দিৱালীৰ ফটকাৰ ধোঁৱাই ঘৰৰ ভিতৰৰ বায়ুৰ গুণাগুণত মানত কেনে প্ৰভাৱ পেলায় ?

দিৱালীৰ ফটকাৰ ধোঁৱাই ঘৰৰ ভিতৰৰ বায়ুৰ গুণাগুণত মানত কেনে প্ৰভাৱ পেলায় ?
ফটকা জ্বলোৱাৰ সময়ত মিহি কণা, গেছ আৰু ৰাসায়নিক পদাৰ্থৰ পৰা ধোঁৱাৰ সংমিশ্ৰণ উৎপন্ন হয় ।
Published : November 4, 2026 at 7:14 PM IST
দীপাৱলীৰ বতৰত আপুনি ফটকা নুফুটালেও ধোঁৱাৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিব পাৰে । সাধাৰণতে বহুতেই ভাবে যে আনে ফটকা,আতচবাজী আদি ফুটালে ঘৰৰ ভিতৰত থাকিলে বিশেষ ক্ষতি হোৱাৰ আশংকা থাকে । পিছে ঘৰৰ ভিতৰত থাকিলেও খিৰিকী, বেলকনি আৰু ভেণ্টিলেচন আদৰেও ধোঁৱা আদি সোমোৱাৰ ফলত প্ৰদূষিত বায়ু গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হয় ।
এই ধোঁৱাই কেনেদৰে ক্ষতিসাধন কৰিব পাৰে কল্যাণৰ ফৰ্টিছ হাস্পতালৰ নাক, কাণ, ডিঙি ৰোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ সুৰজ নায়াৰে কয়, “ নাক, ডিঙি আৰু ছাইনাছৰ কথা উল্লেখ কৰিবলৈ হ'লে তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশৰ সংস্পৰ্শলৈ অহাৰ অৰ্থ কেৱল দুৰ্গন্ধ পোৱাটোৱেই নহয়, বহুত বেছি ক্ষতি হ’ব পাৰে । আচলতে ইয়াৰ ফলত বিৰক্তি, নাক বন্ধ হোৱা আৰু অস্বস্তিৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে । এয়া উৎসৱ শেষ হোৱাৰ বহুদিন পিছতো থাকিব পাৰে ।”
ডাঃ সুৰজ নায়াৰে পুনৰ কয় যে ফটকা জ্বলোৱাৰ সময়ত মিহি কণা, গেছ আৰু ৰাসায়নিক পদাৰ্থৰ পৰা ধোঁৱাৰ সংমিশ্ৰণ উৎপন্ন হয় । পাছলৈ মিহি কণাবোৰ বতাহত ওপঙি থাকে । লাহে লহে এইবোৰে খোলা খিৰিকী আৰু দুৱাৰৰ মাজেৰে ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই । এই ধূলিৰ কণিকাৰ বিপৰীতে কণাবোৰ যথেষ্ট মিহি বাবে শ্বাসনলীৰ মাজেৰে সহজে প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে ।
বিশেষজ্ঞগৰাকীয়ে পুনৰ কয়, “নাকৰ গহ্বৰৰ নিজস্ব প্ৰতিৰক্ষা ব্যৱস্থা থাকে । চিলিয়া আৰু শ্লেষ্মাই ধূলি, এলাৰ্জেন আৰু অন্যান্য অবাঞ্চিত প্ৰদূষককে ধৰি যিকোনো বিদেশী পদাৰ্থৰ বাবে ফিল্টাৰ হিচাপে কাম কৰে ।” ডাঃ নায়াৰে কয়, “প্ৰদূষকসমূহৰ সংস্পৰ্শলৈ অহাৰ লগে লগে সুৰক্ষামূলক স্তৰটো বিৰক্ত আৰু প্ৰদাহযুক্ত হৈ পৰে । ফলত হাঁচি, পানী ওলোৱা আৰু নাক বন্ধ, খজুৱতি আৰু জ্বলা-পোৰা আৰম্ভ হয় । ইতিমধ্যে এলাৰ্জিক নাকৰ ৰোগ বা ছাইনাছাইটিছত আক্ৰান্ত সকলৰ সমস্যাই জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰিব পাৰে ।”
ডাঃ নায়াৰে কয় যে এনে হোৱাৰ লগে লগে ডিঙিটোও সমানেই দুৰ্বল হৈ পৰে । ধোঁৱাৰ ফলত শুকান, খজুৱতি, খচখচনি হ'বলৈ ধৰে । ধোঁৱাৰে আৱৰা ঠাইত থকাৰ ফলত কিছুমান মানুহৰ কণ্ঠস্বৰ সলনি হোৱা যেন অনুভৱ হ’ব পাৰে । যিসকল লোকে কণ্ঠ বেছি ব্যৱহাৰ কৰে যেনে শিক্ষক, গায়ক আৰু অন্যান্য ৰাজহুৱা বক্তাসকলৰ এই পৰিস্থিতিত সমস্যা হোৱাৰ আশংকা থাকে ।
ঘৰৰ ভিতৰৰ প্ৰদূষণৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা আন এক সমস্যা হৈছে ফটকা উপভোগ নকৰা লোকসকলক সহজে প্ৰভাৱিত কৰে । শিশু, বৃদ্ধৰ লগতে হাঁপানী আৰু এলাৰ্জীত আক্ৰান্ত লোকসকল এই প্ৰদূষকসমূহৰ প্ৰতি অতি সংবেদনশীল হোৱা দেখা যায় ।
সুৰক্ষিত দীপাৱলীৰ টিপছ
আপোনাৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰা প্ৰদূষকৰ সংখ্যা হ্ৰাস কৰিবলৈ সকলো দুৱাৰ-খিৰিকী বন্ধ কৰিব লাগে । ডাঃ নায়াৰে ইটিভি ভাৰতক আপোনাৰ ঘৰখনক সুৰক্ষিত কৰাৰ কেইবাটাও ব্যৱহাৰিক উপায়ৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি কয়:
- বেছি ফটকা ফুটাৰ সময়ত খিৰিকী আৰু বেলকনিৰ দুৱাৰ বন্ধ ৰাখি বাহিৰৰ বায়ুৰ গুণাগুণ উন্নত হ’লে খুলি দিব লাগে
- ঘৰৰ ভিতৰত বায়ুমণ্ডলীয় প্ৰদূষক হ্ৰাস কৰিবলৈ HEPAফিল্টাৰ লগোৱা পিউৰিফায়াৰ ব্যৱহাৰ কৰিলেও উপকাৰ পোৱা যায় শুকান কাপোৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে তিতা কাপোৰেৰে মচিব লাগে । সাধাৰণতে শুকান কাপোৰে ধূলি বতাহতহে উৰুৱাই
- বন্ধ পৰিৱেশৰ ভিতৰত কোনো ধৰণৰ চাকি, ধূপ বা মহ খেদা ধুপ জ্বলাব নালাগে
- যদি কোনোবাই দুৱাৰৰ বাহিৰলৈ ওলাই , য’ত বহুত প্ৰদূষণ থাকে, এন ৯৫ মাস্ক ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে
- নাকৰ বিষ হ’লে চেলাইন নাক স্প্ৰে’ কৰিলে অস্বস্তি লাঘৱ হ’ব
- পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে পানী সেৱন কৰাটোও গুৰুত্বপূৰ্ণ
- উশাহ-নিশাহ বন্ধ হোৱা বা উশাহ-নিশাহ লোৱাত যথেষ্ট অসুবিধা হ’লে তৎকালীন চিকিৎসাৰ প্ৰয়োজন হয়
লগতে পঢ়ক:ডায়েবেটিছ ৰোগীৰ গুড়, খেজুৰ আৰু ছুগাৰ ফ্ৰী মিঠাই সঁচাকৈয়ে সুৰক্ষিত নেকি ?