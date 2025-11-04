ETV Bharat / health

ভাল নিদ্ৰাৰ বাবে বড়ি খোৱাসকল হৈ যাওক সাৱধান! হ’ব পাৰে ডাঙৰ লোকচান

শেহতীয়াকৈ দ্য লেন্সেট ৰিজিঅ’নেল হেল্থ আমেৰিকাছে প্ৰকাশ কৰা এক অধ্যয়নত দেখা গৈছে যে, টোপনি অহা বড়ি খোৱাটো স্বাস্থ্য়ৰ বাবে কিমান ক্ষতিকাৰক, পঢ়ক সবিশেষ...

Sleeping Pills Linked to Increased Mortality Risk and Adverse Effects, Warns US Research
ভাল নিদ্ৰাৰ বাবে বড়ি খোৱাসকল হৈ যাওক সাৱধান! হ’ব পাৰে ডাঙৰ লোকচান (GETTY IMAGES)
By ETV Bharat Health Team

Published : November 4, 2025 at 5:24 PM IST

7 Min Read
স্লীপিং পিলচ, টোপনি অহা বড়ি বা নিদ্ৰাবৰ্ধক ঔষধ খোৱাসকল হৈ যাওত সাৱধান ৷ কাৰণ যিবোৰ বড়িক আপোনালোকে উপযোগী বা উপকাৰী বুলি ভাবি গ্ৰহণ কৰি আছে সেই বড়িয়েই আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ উপকাৰৰ ঠাইত ক্ষতিকাৰক প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে ৷ শেহতীয়াকৈ দ্য লেন্সেট ৰিজিঅ’নেল হেল্থ আমেৰিকাছে প্ৰকাশ কৰা এক অধ্যয়নত দেখা গৈছে যে, এই বড়ি খোৱাটো বন্ধ কৰিলে 50ৰ উৰ্ধৰ লোক আৰু বয়সস্থ লোকৰ বাবে উপকাৰী হ’ব পাৰে ৷

স্লীপিং পিলচ খোৱা বন্ধ কৰাৰ উপকাৰিতা

গৱেষকৰ মতে, টোপনি অহা বড়ি খোৱাটো বন্ধ কৰিলে স্বাস্থ্যৰ বিপদৰ সম্ভাৱনা প্ৰায় ৯ শতাংশ হ্ৰাস পাব পাৰে ৷ তদুপৰি ই চিন্তা আৰু বুজি পোৱাৰ ক্ষমতাও বৃদ্ধি কৰিব পাৰে ৷ স্বাস্থ্যসেৱা আৰু ঔষধৰ নামত খৰচ হোৱা হাজাৰ হাজাৰ টকাও ৰাহি কৰিব পাৰে ৷ এই গৱেষণাৰ নেতৃত্ব দিছিল দক্ষিণ কেলিফৰ্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শ্বেফাৰ চেণ্টাৰ ফৰ হেল্থ পলিচি এণ্ড ইকনমিক্সৰ হেংকে হেভেন জনছনে ৷ এই অধ্যয়নত মানুহৰ টোপনি অহা বড়িৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীলতা হ্ৰাস কৰাৰ উপকাৰিতা আৰু ইয়াৰ ব্যৱহাৰৰ উপকাৰিতাৰ ওপৰত আলোকপাত কৰা হৈছে ৷

কোনে কৰে ব্যৱহাৰ ?

গৱেষণা দলটোৰ মুৰব্বী জনছনৰ মতে, “যদি বয়সস্থ প্ৰাপ্তবয়স্কসকলে টোপনি অহা বড়িৰ ব্যৱহাৰ হ্ৰাস কৰে, তেন্তে ই তেওঁলোকৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক স্বাস্থ্য উন্নত কৰিব পাৰে, যাৰ ফলত তেওঁলোকে অধিক শক্তিশালী আৰু সক্ৰিয় জীৱন উপভোগ কৰিব পাৰে ৷” আমেৰিকাত ৫০ বছৰ আৰু তাতকৈ অধিক বয়সৰ ডেৰ কোটিতকৈ অধিক লোকে দৈনিক টোপনি অহা বড়ি সেৱন কৰা বুলিও গৱেষণাত প্ৰকাশ পাইছে ৷ চিকিৎসাৰ সতৰ্কবাণীৰ পিছতো মানুহে ব্যৱহাৰ কৰিয়েই আছে ৷ যি বৰ্তমান এক চিন্তনীয় বিষয় হৈ পৰিছে ৷

কোনসকল লোকে কৰে ব্যৱহাৰ ?

গৱেষণাৰ পৰা দেখা গৈছে যে, ৬৫ বছৰৰ উৰ্ধৰ লোকেই নিদ্ৰাহীনতাত ভোগে, যাৰ এটা প্ৰধান কাৰণ হ’ল হতাশা, উদ্বেগ, হৃদৰোগ, ডিমেনচিয়া আদি স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা ৷ কিন্তু গৱেষকসকলে সকীয়াই দিছে যে, দীৰ্ঘদিন ধৰি টোপনি অহা বড়ি ব্যৱহাৰ কৰিলে নিদ্ৰাৰ মানদণ্ড আৰু দুঃস্বপ্ন দেখাৰ দৰে সমস্যা বৃদ্ধি পাব পাৰে ৷

সুনিদ্ৰাৰ বাবে চিকিৎসক ডাঃ কমল কৃষ্ণ নাথে কিছু সহজ আৰু সুলভ উপায় উল্লেখ কৰিছে যাৰ ভিতৰত আছে-

১) প্ৰথম উপায়টো এটি মনস্তাত্তিক উপায় বা নিৰ্দেশনা ৷ সেয়া হৈছে পৰবৰ্তী দিনৰ কাৰ্যসূচী তৈয়াৰ কৰা ৷ এই বিষয়ে এটা আকৰ্ষণীয় গৱেষণা আছে য’ত কিছু ব্যক্তিক ৩ ভাগত বিভক্ত কৰা হৈছিল ৷ প্ৰথম গ্ৰুপক টোপনিৰ ঔষধ দিয়া হ’ল, দ্বিতীয় গ্ৰুপক ৫ মিনিটৰ বাবে পৰৱৰ্তী দিনৰ কাৰ্যসূচী তৈয়াৰ কৰিব দিয়া হ’ল আৰু তৃতীয় ভাগক সাধাৰণভাৱে শুবলৈ দিয়া হ’ল ৷ ইয়াৰে তৃতীয় গ্ৰুপৰ লোক সকলৰ টোপনি আহিবলৈ প্ৰায় ২৫ মিনিট সময়ৰ প্ৰয়োজন হ’ল কিন্তু প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় গ্ৰুপক ১৫ মিনিট লাগিল ৷ অৰ্থাৎ নিদ্ৰাবৰ্ধক ঔষধ খোৱা আৰু পৰৱৰ্তী দিনৰ কাৰ্যসূচী লিখা দুয়োটা গ্ৰুপৰ ব্যক্তিসকলক সমান পৰিমাণৰ সময় লাগিল ৷ তাৰ কাৰণ হৈছে আমাৰ মগজুৱে কোনো অসম্পূৰ্ণ কামক মনত ৰাখে ৷ যেতিয়া আমি পৰবৰ্তী দিনত কৰিবলগীয়া কামবোৰ লিপিবদ্ধ কৰিম তেতিয়া মনটোৱে কামটো সম্পূৰ্ণ হোৱা বুলি ভাবি স্বস্তিৰ নিশ্বাস পেলায় ৷ মগজু শান্ত হয় ৷ ফলত আমাৰ সোনকালে টোপনি আহে ৷ টোপনিৰ মানদণ্ডও উন্নত হয় ৷

2) দ্বিতীয় উপায়টোও হৈছে অন্য এক মনোবৈজ্ঞানিক নিৰ্দেশনা ৷ সেয়া হৈছে সকৃতজ্ঞ টোকা (gratitude journaling): আমাৰ মনত চলি থকা বিভিন্ন নেতিবাচক অনুভৱ যেনে শোক, মনস্তাপ, হতাশা, ক্ষোভ আদিয়ে আমাক সুনিদ্ৰা লাভ কৰাত ব্যাঘাত জন্মায় কাৰণ এই আৱেগ-অনুভূতিবোৰে আমাৰ উদ্বিগ্নতা বঢ়াই তোলে ৷ এই নেতিবাচক আৱেগবোৰ নিদ্ৰাৰ সময়ত মগজুত বিচৰণ কৰিব ধৰে যিয়ে আপোনাক সুনিদ্ৰাত ব্যাঘাত জন্মাব পাৰে ৷ সেয়ে আপুনি শোৱাৰ পূৰ্বে দিনটোৰ সফলতাখিনিৰ লগতে যিসকল ব্যক্তিয়ে আপোনাক সহায় কৰিলে বা কিবা যদি নতুন কথা শিকালে তেওঁলোকক কৃতজ্ঞ জনাই এক টোকা প্ৰস্তুত কৰক ৷ ই আপোনাৰ মনটোৰ নেতিবাচক চিন্তা-ধাৰাক প্ৰশমিত কৰিব ৷ তাৰ লগে লগে ই আপোনাক গভীৰ নিদ্ৰা লাভ কৰাতো সহায় কৰিব ৷

৩) স্নায়ুবিজ্ঞানী এন্দ্ৰিও হুবাৰম্যনে (Andrew Huberman) কয় যে আমি সূৰ্যাস্তৰ লহিয়াই যোৱা বেলিটো উপভোগ কৰা উচিত ৷ ই সংকেত দিয়ে যে এতিয়া টোপনিৰ সময় আহি আছে ৷ ফলত নিদ্ৰাদায়ক মেলাট’নিন হৰম’নৰ নিঃসৰণ আৰম্ভ হয় ৷ আনহাতে এই ৰসায়নবিধ পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে নিঃসৰণ নহলে এটি সুন্দৰ টোপনি লাভ কৰাতো সম্ভৱপৰ নহয় ৷

৪) পুৱা সাৰ পোৱাৰ ১ ঘণ্টাৰ ভিতৰত অন্তত ২০ মিনিটৰ বাবে ব্যায়াম কৰক ৷ ইয়ে আপোনাৰ দেহৰ আভ্যন্তৰীণ ঘড়ীক মজবুত কৰিব যাতে প্ৰতিদিনে আপুনি এলাৰ্ম অবিহনে সাৰ পায় ৷ আনহাতে দিনৰ ভাগত আপুনি যিমানে সক্ৰিয় হ’ব সিমানে আপোনাৰ ৰাতি সুন্দৰ টোপনি অহাৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি হব ৷

৫) ৰাতি শোৱাৰ আগত আমি কুহুমীয়া পানীৰে স্নান কৰিলে ই দেহৰ আভ্যন্তৰীণ তাপমান হ্ৰাস কৰে যিয়ে আমাক সুনিদ্ৰা লাভ কৰাত সহায় কৰিব পাৰে ৷

৬) শৰীৰ আৰু মনক শান্ত কৰিবলৈ আয়ুৰ্বেদ শাস্ত্ৰত তৈলমৰ্দনক বহুত উপযোগী গণ্য কৰা হয় ৷ সেয়ে শোৱাৰ আগত মূৰ আৰু হাত-ভৰি ৫ মিনিটৰ বাবে নাৰিকল তেলেৰে মালিচ কৰিলে ই নিশ্চিত ভাৱে আপোনাক গভীৰ টোপনি লাভ কৰিবলৈ সহায় কৰিব ৷

কিছু সাৱধানতা

১) শোৱাৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত পৰাপক্ষত পানী পি নাখাব ৷ কাৰণ মুত্ৰবস্তি ভৰ্তি থাকিলে মাজৰাতি উঠিব লগীয়া হব পাৰে ৷ আনহাতে শোৱাৰ আগত পানী পি খালে বৃক্কৰ পৰিশোধন কৰ্ম বাঢ়ি যায় ৷ তাৰ ফলত শৰীৰৰ বিক্ৰিয়া ব্যৱস্থা অধিক সক্ৰিয় হৈ পৰে যিয়ে নিদ্ৰা ব্যাহত কৰিব পাৰে ৷

২) ৰাতি শুবলৈ যোৱাৰ ১-২ ঘণ্টা আগত ৰাতিৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰক যাতে টোপনি অহাৰ আগে আগে আপোনাৰ পাচন ক্ৰিয়া অৰ্ধেক সম্পন্ন হয় ৷ লগতে খোৱা বস্তু সহজে হজম হবলৈ ৰাতিৰ আহাৰ কিছু লঘু হোৱা উচিত ৷

৩) শোৱাৰ ১ ঘণ্টা আগৰে পৰা মবাইল ফোন, কম্পিউটাৰ, টিভি আদি গেজেট সমূহৰ পৰা আতৰত আহক ৷ এই ডিভাইচ বোৰৰ পৰা বিকিৰণ হোৱা নীলা ৰশ্মিয়ে সুনিদ্ৰাত সহায় কৰা মেলাটনিনৰ পৰিমাণ হ্ৰাস কৰে ৷

কিন্তু সবাটোকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ’ল শুবলৈ যোৱাৰ প্ৰায় ১ ঘণ্টা সময় আগৰে পৰা সুনিদ্ৰাৰ বাবে নিজকে মানসিক ভাৱে নিজকে প্ৰস্তুত কৰা ৷ এইখিনিতে আমি মনত ৰখা দৰকাৰ যে প্ৰশান্তদায়ক এটা গভীৰ টোপনি প্ৰকৃতিৰ এনে এক অমূল্য দান যিটো ধনী দুখীয়া নিৰ্বিশেষে সকলোৱে সমানে লাভ কৰে ৷ এই দুৰ্মূল্য দানক উচিত ব্যৱহাৰ কৰি স্বাস্থ্যৰক্ষা কৰাটো আমাৰ প্ৰত্যেকৰে একান্ত কৰ্তব্য ৷

