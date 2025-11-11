কমকৈ শুলে কি নো হ’ব! এনেকৈ আপুনিও ভাবে নেকি ? তেন্তে হৈ যাওক সাৱধান

ETV Bharat / health

কমকৈ শোৱাটো বহুতৰে বাবে সৰু কথা যেন লাগিলেও এই অভ্যাসটোৱেই হৃদৰোগ, মেদবহুলতা, ডায়েবেটিছ, মানসিক চাপ, স্মৃতিশক্তি হেৰুৱাৰ দৰে গুৰুতৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে-

Published : November 11, 2025 at 3:20 PM IST

বৰ্তমানৰ ব্যস্ততাপূৰ্ণ এই পৃথিৱীত কাম, ছ’চিয়েল মিডিয়া, অনিয়মিত জীৱনশৈলীৰ বাবে মানুহে প্ৰায়ে টোপনিক গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি গণ্য নকৰে ৷ চিকিৎসকে পৰামৰ্শ দিয়ে যে, এজন সুস্থ ব্যক্তিক দৈনিক কমেও ৭ৰ পৰা ৮ ঘণ্টা শুব লাগে ৷ বিশেষজ্ঞসকলে কয় যে, টোপনিৰ অভাৱত কেৱল ভাগৰুৱা হোৱাই নহয়, ক্ৰমান্বয়ে ই শৰীৰ আৰু মন দুয়োটাৰে ক্ষতি কৰে ৷ ৰাতি কেইঘণ্টামান কমকৈ শোৱাটো বহুতৰে বাবে সৰু কথা যেন লাগিলেও এই অভ্যাসটোৱেই হৃদৰোগ, মেদবহুলতা, ডায়েবেটিছ, মানসিক চাপ, খিংখিঙীয়াতা, স্মৃতিশক্তি হেৰুৱাৰ দৰে গুৰুতৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে ৷

গভীৰ নিশা ব্যৱহাৰ, অফিচৰ মানসিক চাপ, অস্বাস্থ্যকৰ খাদ্যাভ্যাস আৰু অস্বাস্থ্যকৰ জীৱনশৈলী আদিয়ে টোপনিৰ মানদণ্ডও হ্ৰাস কৰে, যাৰ ফলত শৰীৰত প্ৰত্যক্ষ প্ৰভাৱ পৰে ৷ যদি আপুনিও টোপনিৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে তেন্তে সাৱধান হ’ব লাগিব, কিয়নো বেয়া টোপনিয়ে হৃদযন্ত্ৰৰ স্বাস্থ্য দুৰ্বল কৰি তুলিব পাৰে, ওজন বৃদ্ধি কৰিব পাৰে, ডায়েবেটিছৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি কৰিব পাৰে, আনকি মানসিক স্বাস্থ্যও বেয়া কৰিব পাৰে ৷ পৰ্যাপ্ত নিদ্ৰা আমাৰ শৰীৰৰ বাবে কোনো ঔষধতকৈ কম নহয়; ই আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে দৈনন্দিন প্ৰয়োজনীয়তা ৷

কমকৈ শুলে কেনেধৰণৰ সমস্যাই দেখা দিয়ে ? (Disadvantages of getting less sleep)

হৃদযন্ত্ৰৰ ওপৰত বেয়া প্ৰভাৱ - কম টোপনি কৰিলে হৃদৰোগৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পায় ৷ কাৰণ নিদ্ৰাৰ অভাৱে ৰক্তচাপ নিয়ন্ত্ৰণ কৰা ব্যৱস্থাত ব্যাঘাত জন্মায়, যাৰ ফলত উচ্চ ৰক্তচাপ, হৃদস্পন্দন অনিয়মিত, হৃদৰোগৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পায় ৷ গৱেষণাৰ পৰা দেখা গৈছে যে যিসকল লোকে দিনটোত ৫-৬ ঘন্টাতকৈ কম টোপনি লয় তেওঁলোকৰ হাৰ্ট এটেক হোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি ৷ নিদ্ৰাই হৃদযন্ত্ৰৰ পেশীবোৰ শিথিল কৰে, গতিকে নুশুৱাকৈ অবিৰতভাৱে কাম কৰি থকাটো বিপদজনক হ’ব পাৰে ৷

কমকৈ শোৱাৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয়া

১) শৰ্কৰাৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি হ’ব পাৰে - নিদ্ৰাৰ অভাৱত শৰীৰে শৰ্কৰাৰ মাত্ৰা সঠিকভাৱে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ কম সক্ষম হ’ব পাৰে, যাৰ ফলত ডায়েবেটিছৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পায় ৷

২) ওজন বৃদ্ধি - কম শুই থকা লোকৰ ভোক আৰু শৰীৰৰ চৰ্বি বাঢ়ি যায় ৷

৩) সঘনাই অসুস্থ হোৱা - নিদ্ৰাৰ অভাৱে শৰীৰ দুৰ্বল কৰি তোলে, যাৰ ফলত চৰ্দি আৰু কাহৰ দৰে ৰোগৰ প্ৰতি অধিক আকৰ্ষিত হয় ৷

৪) খিংখিঙীয়া হোৱা আৰু খং - নিদ্ৰাৰ অভাৱে মগজু ভাগৰুৱা কৰি তোলে, যাৰ ফলত সৰু সৰু কথাতো মানুহৰ খং আৰু খং উঠিবলৈ সহজ হৈ পৰে ৷

৫) একাগ্ৰতাৰ অভাৱ - নিদ্ৰাৰ অভাৱে মগজুৰ সঠিক কাৰ্যক্ষমতাত ব্যাঘাত জন্মাব পাৰে, যাৰ ফলত পঢ়া-শুনা বা অফিচৰ কামত মনোনিৱেশ কৰাটো কঠিন হৈ পৰে ৷

অনিদ্ৰাৰ সমস্যাৰ পৰা পৰিত্ৰাণৰ উপায় কি

১) বৰ্তমান সময়চোৱা স্মাৰ্টফোন মানুহৰ জীৱনৰ এক অপৰিহাৰ্য অংগ হৈ পৰিছে । কিন্তু ৰাতি শোৱাৰ সময়ছোৱাত মোবাইল ফোন ব্যৱহাৰৰ কৰিব নালাগে কাৰণ স্ক্ৰীনৰ পোহৰে টোপনিৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলায় ৷

২) আপোনাৰ যদি ৰাতি শোৱাৰ সময়ত টোপনি নাহে তেনে ব্যক্তিয়ে দিনত শুব নালাগে এনে কৰিলে আপোনাৰ শৰীৰে যথেষ্ট দুৰ্বল অনুভৱ কৰে ।

৩) অনিদ্ৰাৰ সমস্যা বা টোপনিৰ সমস্যা থকা লোকসকলে টোপনি নাহিলেও গা বেয়া লগা বা মোবাইল চাবলৈ আদি কামত যেতিয়াই তেতিয়াই বিচনাত শুই পৰিব নালাগে ।

৪) ৰাতি শোৱাৰ সময়তহে বিচনাখন ব্যৱহাৰৰ কৰিব লাগে ।

৫) নিশাৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰা লগে লগে বিচনালৈ যাব নালাগে এনে কৰিলে আপোনাৰ হজম শক্তিত ব্যাঘাত জন্মে ৷ নিশ্চিত কৰিব যে শোৱাৰ 3-4 ঘন্টা পূৰ্বে আপুনি আপোনাৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰে ৷

৬) নিশাৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত কিতাপ বা বাতৰি কাকত পঢ়াৰ অভ্যাস গঢ়ি তুলিব লাগে । কিন্তু যি কিতাপ পঢ়ি আপোনাৰ পঢ়াৰ আৰু আগ্ৰহ বাঢ়ে তেনে কিতাপ শোৱাৰ সময়ত পঢ়িব নালাগে ।

৭) টোপনিৰ সমস্যা থকা লোকসকলে এইটো কেতিয়াও মনত ভাবি ল’ব নালাগে যে ৰাতি টোপনি আহিব নে নাই ।

৮) মনৰ দুচিন্তা আঁতৰাই যোগাত্মক মনোভাবেৰে দিনটো পাৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰিব লাগে ।

উৎস

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2845795/

