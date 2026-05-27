ETV Bharat / health

হতাশাৰ পৰা মুক্তি দিব পাৰে কাঠফুলাত পোৱা চাইল’চাইবিনে !

২০ৰ পৰা ৬৫ বছৰ বয়সৰ ৩৫ জনৰ ওপৰত চলোৱা গৱেষণাত লাভ কৰিছে ইতিবাচক তথ্য় ।

single dose psilocybin mushrooms antidote depression
হতাশাৰ পৰা মুক্তি দিব পাৰে কাঠফুলাত পোৱা চাইল’চাইবিনে (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 27, 2026 at 4:08 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

আজিকালি হতাশাত ভোগা লোকৰ সংখ্য়া বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে । এই সমস্য়াটো বিশ্বৰ প্ৰায়ভাগ দেশতেই প্ৰত্য়ক্ষ কৰা হৈছে । সেয়েহে এই সমস্য়াৰ সমাধানৰ বাবে বিভিন্ন গৱেষণাও সমানেই চলিছে । ইয়াৰ মাজতেই কাঠফুলাত থকা চাইল’চাইবিনে হতাশাতৰ পৰা মুক্তি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত গৱেষকসকলে নতুন তথ্য লাভ কৰিছে ।

কাঠফুলাত পোৱা চাইল’চাইবিনে পূৰ্বৰ গৱেষণাত এণ্টিডিপ্ৰেছনৰ প্ৰভাৱ সম্পৰ্কে তথ্য় লাভ কৰিছিল । বেছিভাগ অধ্যয়নতেই কেন্সাৰ সম্পৰ্কীয় বা চিকিৎসা প্ৰতিৰোধী হতাশাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে । শেহতীয়াভাৱে জামা নেটৱৰ্ক অ'পেন জাৰ্ণেলত এই ক্ষেত্ৰত গৱেষকসকলে নতুন ব্য়াখ্য়া আগবঢ়াইছে ।

বৰ্তমান দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ অধ্যয়নত গৱেষকসকলে সাধাৰণ হতাশাকো উপশম কৰিবপৰাৰ বিষয়ে ইতিবাচক সংকেট লাভ কৰিছে । এই অধ্য়য়নত মধ্যমীয়াৰ পৰা গুৰুতৰ হতাশাত আক্ৰান্ত ২০ৰ পৰা ৬৫ বছৰ বয়সৰ মুঠ ৩৫ জন লোকে অংশগ্ৰহণ কৰে । অংশগ্ৰহণকাৰীসকলক যাদৃচ্ছিকভাৱে ২৫ মিলিগ্ৰাম চাইল’চাইবিনৰ একক মাত্ৰা বা নিয়াচিনৰ ৰূপত সক্ৰিয় প্লেচেব’গ্ৰহণ কৰিবলৈ কোৱা হৈছিল ।

অধ্যয়নত অন্তৰ্ভুক্ত হ’বলৈ অংশগ্ৰহণকাৰীসকলৰ মুঠ নম্বৰ কমেও ২২ পইণ্ট হ’ব লাগিছিল । এই অধ্যয়নৰ প্ৰাথমিক ফলাফল আছিল চিকিৎসাৰ আঠ দিনৰ পিছত হতাশাজনক লক্ষণৰ পৰিৱৰ্তন । এইখিনিতে প্লেচেব’ গ্ৰুপত ২.৪ পইণ্টৰ তুলনাত চাইল’চাইবিন গ্ৰুপত এমএডিআৰএছৰ স্ক’ৰ গড়ে ৯.৭ পইণ্ট হ্ৰাস পায় । ই চাইল’চাইবিনৰ সপক্ষে ৭.৩ পইণ্টৰ গোটৰ পাৰ্থক্যক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে ।

এই পাৰ্থক্য পৰিসংখ্যাগতভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিল আৰু ইয়াক ক্লিনিকেলভাৱে অৰ্থপূৰ্ণ বুলি গণ্য কৰা হয় । ১৫ আৰু ৪২ দিনৰ পাছতো এই প্ৰভাৱ বৰ্তি থাকিল । অংশগ্ৰহণকাৰীসকলে এমএডিআৰএছৰ স্বৰিপৰ্ট সংস্কৰণো সম্পূৰ্ণ কৰিছিল । তেওঁলোকৰ নিজৰ মূল্যায়নত দ্বিতীয় দিনটোৰ পৰাই এন্টিডিপ্ৰেছন প্ৰভাৱ প্ৰত্য়ক্ষ কৰা হয় । এয়া প্লেচেব’গ্ৰুপৰ তুলনাত তিনিমাহৰ অলপ বেছি সময় ধৰি চলিছিল।

ছয় সপ্তাহৰ পিছত চাইল’চাইবিন গোটৰ প্লেচেব’গ্ৰুপৰ ৬% অংশগ্ৰহণকাৰীৰ তুলনাত ৫৩% অংশগ্ৰহণকাৰীয়ে ৰেমিছনত আছিল । এবছৰৰ পাছতো চাইল’চাইবিন গোটৰ একে অনুপাত ৰেমিছনত থাকিল যদিও তেতিয়ালৈকে গোটবোৰৰ মাজত কোনো নিশ্চিত পাৰ্থক্য দেখা নগ’ল । কিয়নো প্লেচেব’গ্ৰহণ কৰা বহুতেই সুস্থ হৈ উঠে ।

অধ্যয়নটোৰ মুখ্য লেখক হাম্পাছ ইংৱে কয়, "আমাৰ ফলাফলসমূহে প্ৰকাশ কৰে যে চাইল'চাইবিনে হতাশাত দ্ৰুত,ক্লিনিকেলভাৱে অৰ্থপূৰ্ণ উন্নতি প্ৰদান কৰিব পাৰে । দ্ৰুত লক্ষণ হ্ৰাস কৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'লে মানক চিকিৎসাৰ বিকল্প হিচাপে কাম কৰিব পাৰে। "

অধ্যয়নটোৰ নেতৃত্ব দিয়া কেৰ’লিনস্কা ইনষ্টিটিউটৰ ক্লিনিকেল নিউৰ’ছায়েন্স বিভাগ আৰু চেণ্টাৰ ফৰ চাইকিয়াট্ৰি ৰিচাৰ্চৰ অধ্যাপক জোহান লুণ্ডবাৰ্গে কয় ,“এইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ যে এই চিকিৎসা বিপদমুক্ত নহয় আৰু কিছুমান ৰোগীক অতিৰিক্ত সহায়ৰ প্ৰয়োজন হ’ব পাৰে ।"

গৱেষণাৰ পৰৱৰ্তী পদক্ষেপ হ’ল পিইটি স্কেনৰ তথ্য বিশ্লেষণ কৰাৰ লগতে ড’জ দিয়াৰ আগতে আৰু পিছত সংগ্ৰহ কৰা তেজ আৰু চেৰিব্ৰ’স্পাইনেল ফ্লুইডৰ নমুনা বিশ্লেষণ কৰা । এই গৱেষণাৰ পৰা দেখা গৈছে যে হতাশাত মগজুৰ অংশৰ মাজৰ পাৰস্পৰিক ক্ৰিয়া-কলাপ বিকল হয় । তদুপৰি ইয়াৰ সৈতে স্নায়ুকোষৰ মাজৰ সংযোগৰ পৰিৱৰ্তন জড়িত হ'ব পাৰে। ইয়াক চিনেপ্চ বুলি জনা যায় । ষ্টকহ'ম অঞ্চলৰ উত্তৰ ষ্টকহোম মনোৰোগ চিকিৎসাৰ ভিতৰত থকা কেৰলিনস্কা ইনষ্টিটিউট আৰু ব্ৰেইন ষ্টিমুলেচন ক্লিনিকৰ সহযোগত এই অধ্যয়ন কৰা হৈছে ।

(সতৰ্কীকৰণ: এই ৱেবছাইটত আপোনাক প্ৰদান কৰা সকলো স্বাস্থ্য তথ্য আৰু চিকিৎসা পৰামৰ্শ কেৱল আপোনাৰ তথ্যৰ বাবে । আমি এই তথ্য বৈজ্ঞানিক গৱেষণা, অধ্যয়ন, চিকিৎসা আৰু স্বাস্থ্য পেছাদাৰী পৰামৰ্শৰ ভিত্তিত প্ৰদান কৰিছো, কিন্তু সেইবোৰৰ ওপৰত কাম কৰাৰ আগতে আপুনি আপোনাৰ ব্যক্তিগত চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো মংগলজনক।)

লগতে পঢ়ক:বিশ্ব থাইৰয়ড দিৱস: কি কাৰণে কম বয়সতে আক্ৰান্ত হয় এই ৰোগত ?

ঔষধৰ অপব্যৱহাৰ: নিদানপত্ৰ অবিহনে বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিব প্ৰেগাবালিন

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
কাঠফুলা
এন্টিডিপ্ৰেছন
চাইল’চাইবিন
PSILOCYBIN MUSHROOMS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.