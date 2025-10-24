অতিপাত বায়ু প্ৰদূষণৰ সময়ত হৃদৰোগীয়ে বাহিৰলৈ ব্যায়াম কৰিবলৈ যোৱাটো সুৰক্ষিত নে ? জানক বিশেষজ্ঞৰ পৰাই
দীৰ্ঘদিন ধৰি প্ৰদূষণৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিলে হৃদযন্ত্ৰৰ কাৰ্যত প্ৰভাৱ পৰে আৰু ৰক্তচাপৰ উঠা-নমা হ’ব পাৰে ৷ গতিকে, এই সময়ত হৃদৰোগীয়ে ব্যায়াম কৰাটো উচিত নে জানো আহক-
Published : October 24, 2025 at 3:15 PM IST
দিল্লী আৰু অন্যান্য চহৰত দীপাৱলীৰ পিছত প্ৰদূষণৰ মাত্ৰা যথেষ্ট বৃদ্ধি পায় ৷ সাময়িকভাৱে দীপাৱলীৰ পিছত গুৱাহাটীটো বৃদ্ধি পাইছে প্ৰদূষণৰ মাত্ৰা ৷ আতচবাজী আৰু ধোঁৱাই বতাহত ক্ষতিকাৰক কণা নিৰ্গত কৰে, যাৰ ফলত শ্বাস-প্ৰশ্বাসতন্ত্ৰ আৰু হৃদযন্ত্ৰৰ ওপৰত চাপ পৰে ৷ এই সময় বিশেষকৈ হৃদৰোগীৰ বাবে সংবেদনশীল ৷ প্ৰদূষিত বায়ু প্ৰত্যক্ষভাৱে হৃদযন্ত্ৰ আৰু ৰক্তবাহী নলীত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে, যাৰ ফলত হৃদস্পন্দন অনিয়মিত বা ৰক্তচাপ বৃদ্ধি পায় ৷
প্ৰদূষণ বৃদ্ধি পালে হৃদৰোগীয়ে উশাহ-নিশাহ লোৱাত অসুবিধা, বুকু টান হোৱা, হৃদস্পন্দন দ্ৰুত বা অনিয়মিত হোৱা আদি সমস্যাৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে ৷ বতাহত থকা PM2.5 আৰু PM10 কণিকাই শিৰাত প্ৰদাহ সৃষ্টি কৰিব পাৰে, যাৰ ফলত হাৰ্ট এটেক বা ষ্ট্ৰোকৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পায় ৷ দীৰ্ঘদিন ধৰি প্ৰদূষণৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিলে হৃদযন্ত্ৰৰ কাৰ্যত প্ৰভাৱ পৰে আৰু ৰক্তচাপৰ উঠা-নমা হ’ব পাৰে ৷ গতিকে, এই সময়ত হৃদৰোগীয়ে ব্যায়াম কৰাটো উচিত নে জানো আহক-
বৰ্ধিত প্ৰদূষণত হৃদৰোগীয়ে বাহিৰত ব্যায়াম কৰা উচিত নে ?
হৃদৰোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ সুব্ৰমণিয়াম আৰে ব্যাখ্যা কৰে যে, বৰ্ধিত প্ৰদূষণত বাহিৰত ব্যায়াম কৰাটো হৃদৰোগীৰ বাবে বিপদজনক ৷ প্ৰদূষিত বায়ু উশাহ ল’লে হাওঁফাওঁ আৰু হৃদযন্ত্ৰত অতিৰিক্ত হেঁচা পৰে ৷ ইয়াৰ ফলত ৰক্তচাপ বৃদ্ধি পাব পাৰে, হৃদস্পন্দন অনিয়মিত হ’ব পাৰে, আনকি গুৰুতৰ ক্ষেত্ৰতো হাৰ্ট এটেকৰ সম্ভাৱনাও বৃদ্ধি পাব পাৰে ৷ গতিকে এই সময়ত বাহিৰত দৌৰা বা জগিং কৰা পৰিহাৰ কৰক ৷
ঘৰৰ ভিতৰতে কৰা ব্যায়াম যেনে – মধ্যমীয়া ষ্ট্ৰেচিং, যোগাসন, বা খোজকঢ়াৰ দৰে কামত সীমাবদ্ধ কৰক ৷ মাস্ক পৰিধান কৰা, এয়াৰ পিউৰিফায়াৰ ব্যৱহাৰ কৰা, প্ৰদূষণৰ মাত্ৰা নিৰীক্ষণ কৰাটোও লাভজনক ৷ প্ৰতিজন ৰোগীয়ে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি, নিজৰ অৱস্থাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ব্যায়াম কৰিব লাগে ৷ ঘৰৰ ভিতৰৰ মৃদু কাৰ্যকলাপে হৃদযন্ত্ৰক নিৰাপদে উপকৃত কৰে ৷
এইবোৰ কথা মনত ৰাখিব-
- প্ৰদূষণৰ মাত্ৰা বেছি হ’লে বাহিৰলৈ যোৱাৰ পৰা বিৰত থাকক ৷
- ঘৰতে এয়াৰ পিউৰিফায়াৰ আৰু ভাল বায়ু চলাচল ৰাখিব লাগে ৷
- ঘৰৰ ভিতৰতে ষ্ট্ৰেচিং আৰু যোগাসনৰ দৰে লঘু ব্যায়াম কৰক ৷
- বাহিৰলৈ যাব লাগিব যদি মাস্ক পিন্ধিব ৷
- নিয়মিতভাৱে ঔষধ সেৱন কৰক আৰু ৰক্তচাপ নিৰীক্ষণ কৰক ৷
- যদি আপুনি অস্বাভাৱিক বুকুৰ বিষ অনুভৱ কৰে বা উশাহ লোৱাত অসুবিধা পায় তেন্তে লগে লগে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লওক ৷
দীপাৱলীৰ পিছত দিল্লী আৰু গুৱাহাটীৰ দৰে চহৰত বৃদ্ধি পোৱা প্ৰদূষণৰ মাত্ৰাই হৃদৰোগীসকলৰ বাবে বিপদ কঢ়িয়াই আনে ৷ এই সময়ত বাহিৰত ব্যায়াম কৰিলে হাওঁফাওঁ আৰু হৃদযন্ত্ৰৰ ওপৰত অতিৰিক্ত হেঁচা পৰে, যাৰ ফলত ৰক্তচাপ বৃদ্ধি, অনিয়মিত হৃদস্পন্দন, আনকি হাৰ্ট এটেকৰ সম্ভাৱনাও বাঢ়ি যায় ৷
সেয়েহে, প্ৰদূষণ বেছি হোৱা সময়ত হৃদৰোগীসকলে বাহিৰত দৌৰা বা জগিং কৰাৰ পৰা বিৰত থকা উচিত ৷ ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে ঘৰৰ ভিতৰতে ষ্ট্ৰেচিং, যোগাসন, বা খোজ কঢ়াৰ দৰে লঘু ব্যায়াম কৰিব পাৰে ৷ ঘৰৰ ভিতৰৰ বতাহ বিশুদ্ধ ৰাখিবলৈ এয়াৰ পিউৰিফায়াৰ ব্যৱহাৰ কৰাটোও উপকাৰী ৷ যদি বাহিৰলৈ ওলাব লগা হয়, তেন্তে মাস্ক পিন্ধিব লাগে ৷ প্ৰতিজন ৰোগীয়ে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি নিজৰ শাৰীৰিক অৱস্থাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিহে ব্যায়াম কৰা উচিত ৷
সামৰণিত ক’ব পাৰি যে, বৰ্ধিত প্ৰদূষণৰ সময়ত হৃদৰোগীসকলে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি অধিক মনোযোগ দি ঘৰৰ ভিতৰতে সুৰক্ষিত ব্যায়াম কৰা, বায়ু বিশুদ্ধকৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা আৰু অত্যাৱশ্যকীয় হ’লে মাস্ক পৰিধান কৰাৰ দৰে পদক্ষেপ ল’ব লাগে ৷ লগতে, নিয়মিতভাৱে ঔষধ সেৱন কৰা আৰু কোনো অস্বাভাৱিক লক্ষণ দেখা দিলে তৎকালীনভাৱে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো অতি জৰুৰী ৷ এই সময়ছোৱাত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিলে হৃদযন্ত্ৰক সুৰক্ষিত ৰাখিব পাৰি ৷
