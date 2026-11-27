৬০ বছৰৰ পিছত উশাহ-নিশাহত কষ্ট অনুভৱ কৰিছে নেকি ? মহাধমনীৰ ভালভ সংকোচন হ'ব পাৰে
কামৰ সময়ত উশাহ লোৱাত কষ্ট পোৱা, ভাগৰ অনুভৱ বা হঠাতে শক্তি হ্ৰাস পাইছে নেকি ? জানি লওক কাৰণ..
Published : November 27, 2026 at 4:52 PM IST
সাধাৰণতে বয়স বৃদ্ধিৰ লগে লগে বিভিন্ন সমস্যাই গা কৰি উঠে । বিশেষকৈ ৬০ বছৰৰ ওপৰৰ বেছিভাগ মানুহৰে উশাহ-নিশাহত কষ্ট অনুভৱ কৰে । তদুপৰি এনে লোকৰ শক্তিৰ অভাৱ ঘটে বা হ্ৰাস পায় । এইবোৰ বাৰ্ধক্যৰ সাধাৰণ লক্ষণ হিচাপেই গণ্য় কৰা হয় ।
অৱশ্যে দৈনন্দিন কামৰ সময়ত উশাহ লোৱাত কষ্ট পোৱা, ভাগৰ অনুভৱ বা হঠাতে শক্তি হ্ৰাস পোৱা আদি স্বাভাৱিক বয়স বৃদ্ধিৰ অস্বাভাৱিক বৈশিষ্ট্য বুলি গণ্য কৰিব লাগিব । কাৰণ এনে লক্ষণে অন্তৰ্নিহিত স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ ইংগিত দিব পাৰে । সেইবাবে এনে লক্ষণক কেতিয়াও আওকাণ নকৰিবলৈ বিশেষজ্ঞসকলে পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে ।
বয়সস্থ প্ৰাপ্তবয়স্কৰ ক্ষেত্ৰত এই লক্ষণসমূহে এওৰ্টিক ষ্টেনোছিছ বা মহাধমনীৰ ভালভ সংকোচন নামৰ হৃদযন্ত্ৰৰ অৱস্থাৰ ইংগিত দিব পাৰে । 'এওৰ্টিক ষ্টেনোছিছ' কি আৰু ইয়াৰ লক্ষণসমূহ জানো আহক...
এওৰ্টিক ষ্টেনোছিছ কি?
মহাধমনীৰ ভালভ সংকোচন সন্দৰ্ভত বি এম বিৰলা হাৰ্ট হাস্পতালৰ জ্যেষ্ঠ পৰামৰ্শদাতা কাৰ্ডিঅ’লজিষ্ট তথা টিএভিআৰ/টিএভিআই বিভাগৰ মুৰব্বী ডাঃ জয় ছেবল শ্বোমেই কয়," এওৰ্টিক ষ্টেনোছিছ হৈছে হৃদযন্ত্ৰৰ এনে এক অৱস্থা য’ত মহাধমনীৰ ভালভ সংকুচিত হৈ হৃদযন্ত্ৰৰ পৰা শৰীৰৰ বাকী অংশলৈ তেজৰ সোঁতত বাধাৰ সৃষ্টি হয় ।"
বিশেষজ্ঞগৰাকীয়ে আৰু কয়, "বয়সস্থ লোকৰ ক্ষেত্ৰত কেলচিয়াম ক্ৰমান্বয়ে হৃদযন্ত্ৰৰ ভালভৰ লিফলেটত জমা হৈ ঘন আৰু কঠিন হৈ পৰাত এনে হয় । এনে হোৱাৰ ফলত ভালভটো সম্পূৰ্ণৰূপে খোল খাব নোৱাৰে । এই সংকীৰ্ণ পথৰ মাজেৰে তেজ পাম্প কৰিবলৈ হৃদযন্ত্ৰই স্বাভাৱিকতকৈ অধিক কষ্ট কৰিবলগীয়া হয় । এই অতিৰিক্ত চাপে হৃদযন্ত্ৰ আৰু শৰীৰৰ বাকী অংশ দুয়োটাকে বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলায় ।"
এওৰ্টিক ষ্টেনোছিছৰ লক্ষণসমূহ
এওৰ্টিক ষ্টেনোছিছৰ আগতীয়াকৈ ধৰা পেলোৱাটো প্ৰত্যাহ্বানজনক হ’ব পাৰে । এনে অৱস্থাৰ লক্ষণসমূহ হৈছে-
- বুকুৰ বিষ আৰম্ভ হয়
- আক্ৰান্তজন মূৰ্চ্ছা যায়
- আক্ৰান্তজন মূৰ্চ্ছা যোৱা
- ৰোগীৰ শাৰীৰিক কাৰ্যক্ষমতা হ্ৰাস
- শাৰীৰিক কাৰ্যত ভাগৰুৱা অনুভৱ
- উশাহ-নিশাহ লোৱাত তীব্ৰ অসুবিধা
বয়সস্থ লোকে এই লক্ষণসমূহ বাৰ্ধক্যৰ শাৰীৰিক সমস্যা বা স্বাভাৱিক শ্বাস-প্ৰশ্বাসজনিত সমস্যাৰ অংশ বুলি ধৰি লৈ প্ৰায়ে আওকাণ কৰে ।
ৰোগ কেনেকৈ ধৰা পৰে ?
সাধাৰণতে ক্লিনিকেল পৰীক্ষাৰ দ্বাৰা ৰোগ নিৰ্ণয় কৰিব পাৰি । চিকিৎসকে হৃদস্পন্দনত অস্বাভাৱিক শব্দ শুনিব পাৰে । এওৰ্টিক ষ্টেনোছিছ নিশ্চিত কৰিবলৈ ইকোকাৰ্ডিঅ’গ্ৰাম পৰীক্ষা কৰা হয় । ইয়াৰ দ্বাৰা ভালভ সংকুচিত হোৱাৰ পৰিসৰ, তেজৰ প্ৰবাহৰ অৱস্থা আৰু হৃদযন্ত্ৰৰ পেশীত ৰোগৰ প্ৰভাৱৰ বিষয়ে বিতং তথ্য পোৱা যায়।
এই ৰোগৰ চিকিৎসা
ভালভ সংকুচিত হোৱাৰ পৰিসৰ, ৰোগৰ লক্ষণ, তেওঁলোকৰ সামগ্ৰিক স্বাস্থ্য আৰু আন কোনো চিকিৎসাজনিত অৱস্থা আছে নে নাই আদিৰ ওপৰত চিকিৎসা নিৰ্ভৰ কৰে । সাধাৰণ ক্ষেত্ৰত নিয়মীয়াকৈ নিৰীক্ষণৰ প্ৰয়োজন হ’ব পাৰে । আনহাতে গুৰুতৰ লক্ষণযুক্ত এওৰ্টিক সংকুচিত হোৱাৰ বাবে সাধাৰণতে অস্ত্ৰোপচাৰৰ প্ৰয়োজন হয় । চিকিৎসাৰ বিকল্পসমূহৰ ভিতৰত আছে অস্ত্ৰোপচাৰৰ দ্বাৰা এওৰ্টিক ভালভ সলনি কৰা আৰু ট্ৰেন্সকেথেটাৰ এওৰ্টিক ভালভ ইমপ্লাণ্টেচন (TAVI বা TAVR) আদি।
মনকৰিবলগীয়া কথা
সাধাৰণতে এই বয়সত উশাহ লোৱাত কষ্ট বা ভাগৰুৱা হোৱাৰ প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে হৃদযন্ত্ৰৰ ভালভৰ সমস্যাৰ ইংগিত পোৱা নাযায় । আগতীয়াকৈ ৰোগ নিৰ্ণয় কৰিলে চিকিৎসকে অৱস্থাটোৰ মূল্যায়ন, ইয়াৰ অগ্ৰগতি নিৰীক্ষণ কৰা আৰু হৃদযন্ত্ৰৰ ওপৰত অতিৰিক্ত বোজা হোৱাৰ আগতে উপযুক্ত চিকিৎসা প্ৰেছক্ৰিপচন কৰাত সহায় কৰে ।
(অস্বীকাৰ: ইয়াত দিয়া সকলো তথ্য আৰু পৰামৰ্শ কেৱল সাধাৰণ তথ্যৰ বাবেহে । এই তথ্য বৈজ্ঞানিক গৱেষণা, অধ্যয়ন আৰু চিকিৎসা আৰু স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি দিয়া হৈছে। এই পৰামৰ্শসমূহ গ্ৰহণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ আগতে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱাটোৱেই উত্তম।)
লগতে পঢ়ক:নিশা সঘনাই ভৰিৰ বিষ হয় নেকি ? হ'ব পাৰে গুৰুতৰ ৰোগৰ লক্ষণ
সঘনাই পেইন কিলাৰ খালে বৃক্ক বিকল হোৱাৰ আশংকা বৃদ্ধি পায়