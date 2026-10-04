ETV Bharat / health

মহিলাসকলে আওকাণ কৰিব নলগা ৫টা যৌন স্বাস্থ্যৰ লক্ষণ

যৌন সম্পৰ্কৰ সময়ত বা পিছত হোৱা বিষ কেৱল স্বাভাৱিক বুলি আওকাণ নকৰিব ।

Bleeding after intercourse may even be due to precancerous or cancerous changes of the cervix
মহিলাসকলে আওকাণ কৰিব নলগা ৫টা যৌন স্বাস্থ্যৰ লক্ষণ (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 4, 2026 at 4:28 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

প্ৰায়ভাগ মহিলাই অন্তৰংগ স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ বিষয়ে সহজে আনৰ আগত আলোচনা কৰিবলৈ লজ্জাবোধ বা অস্বস্তি অনুভৱ কৰে । আনকি পৰিয়ালৰ আন মহিলা সদস্যৰ আগতো প্ৰকাশ কৰিব নোখোজে । দীৰ্ঘদিন ধৰে এনে সমস্যাত ভুগি থকাৰ পিচতো ক’বলৈ কেতিয়াবা কঠিন বা লজ্জাবোধ কৰে ।

এনে মানসিকতাৰ ফলত মহিলাসকলে লক্ষণসমূহ অস্থায়ী, বয়স বৃদ্ধিৰ অংশ বা কেৱল তেওঁলোকে জীয়াই থাকিবলগীয়া কিবা এটা বুলি ধৰি লৈ মাহৰ পিছত মাহ ধৰি সহ্য কৰি থাকে । এনে সমস্যাৰ সৃষ্টি হোৱাৰ লগে লগে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰিব লাগে ।

এই বিষয়ে মুম্বাইৰ প্ৰসূতি আৰু স্ত্ৰীৰোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ নিকিতা কুলকাৰ্ণীয়ে ব্যাখ্যা কৰিছে । বিশেষজ্ঞগৰাকীয়ে কয়, “ এনে বহু লক্ষণৰ সাধাৰণ আৰু চিকিৎসাযোগ্য কাৰণ থাকে । অৱেশ্যে স্থায়ী ৰূপ লোৱা, পুনৰাবৃত্তিমূলক বা অস্পষ্ট পৰিৱৰ্তনবোৰৰ ক্ষেত্ৰত মনোযোগ দিয়া উচিত । প্ৰসূতি আৰু স্ত্ৰীৰোগ বিশেষজ্ঞ সৈতে ইয়াৰ বিষয়ে ভালদৰে আলোচনা কৰিব লাগে । কাৰণ আলোচনা কৰাৰ পিচতহে চিনাক্ত কৰাত সহায়ক হ’ব । য’ত প্ৰয়োজন হয় তাত আশ্বাস দিয়া হয় । তদুপৰি চিকিৎসাৰ প্ৰয়োজনীয় অৱস্থাসমূহো উপেক্ষা কৰাৰ অৱকাশ নাথাকে ।”

প্ৰসূতি আৰু স্ত্ৰীৰোগ বিশেষজ্ঞগৰাকীয়ে ইটিভি ভাৰতক মহিলাসকলে আওকাণ কৰিব নলগা ৫টা যৌন স্বাস্থ্যৰ লক্ষণৰ বিষয়ে ব্যাখ্যা কৰে ।

১) যৌন সম্পৰ্কৰ সময়ত বা পিছত বিষ অনুভৱ

যৌন সম্পৰ্কৰ সময়ত বা পিছত মাজে মাজে বিষ অনুভৱ বা অস্বস্তি হ’ব পাৰে । অৱেশ্যে যৌন সম্পৰ্কৰ সময়ত বা পিছত স্থায়ী বা সঘনাই হোৱা বিষক কেৱল স্বাভাৱিক বুলি মানি ল’ব নালাগে । এই প্ৰসংগত ডাঃ কুলকাৰ্ণীয়ে কয়, “যৌনাংগৰ মুকলি ঠাইত বিষ হোৱাৰ লগতে শুষ্ক অনুভৱ কৰা, সংক্ৰমণ, বা যৌনাংগৰ দ্বাৰ, পেলভিক ফ্ল’ৰৰ সমস্যা যেনে ভেজিনিজমছৰ সৈতে জড়িত হ’ব পাৰে । আনহাতে বেছি বিষ হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াবা এণ্ডোমেট্ৰিয়াছিছ অথবা আন পেলভিক অৱস্থাৰ সৈতেও জড়িত হ’ব পাৰে ।”

ডাঃ কুলকাৰ্ণীয়ে কয় যে বিষ ক’ত হৈছে, কেতিয়া আৰম্ভ হৈছিল আৰু ই স্ৰাৱ,ৰক্তক্ষৰণ বা পেলভিক বিষৰ সৈতে জড়িত নেকি সেই বিষয়ে ভালদৰে জানিব লাগে । যেতিয়া এই বিষ সঘনাই হৈ থাকে বা বেছি জটিল হয় অথবা যৌন কাৰ্য,জীৱনৰ মানত প্ৰভাৱ পেলাবলৈ আৰম্ভ কৰিলেই স্ত্ৰীৰোগ বিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰা উচিত । কিয়নো স্ত্ৰীৰোগ বিশেষজ্ঞই বিষয়টো ভালদৰে নিৰ্ণয় কৰিব পাৰিব ।

২) যৌনাংগৰ স্ৰাৱ বা দুৰ্গন্ধৰ অস্বাভাৱিক বা স্থায়ী পৰিৱৰ্তন

যৌনাংগৰ সাধাৰণ স্ৰাৱৰ পৰিমাণ আৰু ধাৰাবাহিকতা সমগ্ৰ ঋতুচক্ৰৰ ভিতৰত পৰিৱৰ্তন হ’ব পাৰে । মহিলাৰ সাধাৰণ স্ৰাৱৰ পৰা স্থায়ী পৰিৱৰ্তন, বিশেষকৈ যেতিয়া বেছি গোন্ধ ওলায়, খজুৱতি, জ্বলা-পোৰা, ঘাঁ, প্ৰস্ৰাৱৰ অস্বস্তি অনুভৱ কৰে তেতিয়া স্ত্ৰীৰোগ বিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰা উচিত ।

ডাঃ কুলকাৰ্ণীয়ে কয় যে কিছুমান যৌন সংক্ৰমণকে ধৰি সংক্ৰমণ , সম্ভাৱ্য কাৰণসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম যদিও লক্ষণসমূহে এনে সমস্যা সদায় চিনাক্ত কৰিব নোৱাৰিবও পাৰে । ডাঃ কুলকাৰ্ণীয়ে কয়, “কাৰণ নজনাকৈ বাৰে বাৰে এণ্টিফাংগেল ঔষধ, এণ্টিবায়টিক আদি খোৱাৰ লগতে আন চিকিৎসা কৰিলে উপযুক্ত নিদান আৰু চিকিৎসাত বিলম্ব হোৱাৰ আশংকা থাকে ।"

৩/ যৌন সম্পৰ্কৰ পিছত ৰক্তক্ষৰণ

কিছুমানৰ যৌন সম্পৰ্কৰ পিছত তেজ ওলায় । এইদৰে তেজ ওলোৱাৰ কেইবাটাও কাৰণ আছে । অলপ ঠাইত অস্বস্তি অনুভৱ , সংক্ৰমণ, জৰায়ুৰ মুখৰ প্ৰদাহ আদিৰ বাবে এই লম্পৰ্কৰ পিচত তেজ ওলায় ৷ যৌন সম্পৰ্কৰ পিছত সঘনাই বা অস্পষ্টভাৱে ৰক্তক্ষৰণ হ'লে কেতিয়াও আওকাণ কৰিব নালাগে । সঘনাই যৌন সম্পৰ্কৰ পিছত ৰক্তক্ষৰণৰ কাৰণ হ’ব পাৰে জৰায়ুৰ মুখৰ কৰ্কট বা কৰ্কটজনিত পৰিৱৰ্তন । সেইবাবে নিয়মীয়াকৈ জৰায়ুৰ কৰ্কট পৰীক্ষা কৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ । তদুপৰি অস্পষ্ট ৰক্তক্ষৰণৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হোৱাৰ লগে লগে এই বিষয়ে স্ত্ৰীৰোগ বিশেষজ্ঞৰ সৈতে আলোচনা কৰা উচিত ।

৪) শুষ্ক যৌনাংগ, জ্বলা-পোৰা বা অস্বস্তি অব্যাহত

যিকোনো সময়ত যৌনাংগ শুকান হোৱাৰ আশংকা থাকে । বিশেষকৈ ৰজোনিবৃত্তিৰ সময়ত আৰু পিছত শুষ্ক যৌনাংগ, জ্বলা-পোৰা বা অস্বস্তি অনুভৱ কৰাটো তেনেই সাধাৰণ কথা; কিন্তু স্তনপানৰ পৰা হৰম’নৰ পৰিৱৰ্তন, কিছুমান ঔষধ আৰু অন্যান্য কাৰকেও এই ক্ষেত্ৰত ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি পাৰে । দীৰ্ঘদিন ধৰি শুষ্ক হৈ থাকিলে যৌন সম্পৰ্কৰ লগে লগে জ্বলা-পোৰা,অস্বস্তি বা বিষৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে । প্ৰসূতি আৰু স্ত্ৰীৰোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ কুলকাৰ্ণীয়ে কয় যে মহিলাসকলে কেৱল এই লক্ষণসমূহ ভোগ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে যৌন কাৰ্যৰ সময়ত লুব্ৰিকেণ্ট, মইশ্বিৰাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰা উচিত ।

৫) যৌনাংগৰ মুখত খজুৱতি,ফুলা

প্ৰসূতি আৰু স্ত্ৰীৰোগ বিশেষজ্ঞই কয় যে যৌনাংগৰ মুখত খজুৱতি বা অস্বস্তি হ'লে ভেঁকুৰৰ সংক্ৰমণ হ'ব পাৰে ; কিন্তু ইয়াৰ আন কেইবাটাও কাৰণ থাকিব পাৰে । ছালৰ অৱস্থা, এলাৰ্জি বা অস্বস্তিকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া, সংক্ৰমণ লক্ষণেও দেখা দিব পাৰে । নতুন ফুলা আৰু যদি ই স্থায়ী হয়,বিষ হোৱাৰ লগতে আকাৰ বৃদ্ধি পায় তেন্তে পৰীক্ষা কৰা উচিত । একেদৰে ঘাঁ, আলচাৰ বা ছালৰ পৰিৱৰ্তন হোৱা অংশ ভাল নহ’লে পৰীক্ষা নকৰাকৈ বাৰে বাৰে স্ব-চিকিৎসা কৰা অনুচিত ।

(অস্বীকাৰ: ইয়াত দিয়া সকলো তথ্য আৰু পৰামৰ্শ কেৱল সাধাৰণ তথ্যৰ বাবেহে । এই তথ্য বৈজ্ঞানিক গৱেষণা, অধ্যয়ন আৰু চিকিৎসা আৰু স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি দিয়া হৈছে। এই পৰামৰ্শসমূহ গ্ৰহণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ আগতে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱাটোৱেই উত্তম।)

লগতে পঢ়ক:পিএমঅ’এছ আক্ৰান্তই স্বাভাৱিকভাৱেই গৰ্ভধাৰণ কৰিব পাৰে

হতাশা যেতিয়া জীৱন লগৰী হয় তেতিয়া.

TAGGED:

যৌন সম্পৰ্ক
ইটিভি ভাৰত অসম
যৌনাংগ
INTIMATE HEALTH PROBLEMS WOMEN
WARNING SIGNS SEXUAL HEALTH WOMEN

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.