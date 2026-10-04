মহিলাসকলে আওকাণ কৰিব নলগা ৫টা যৌন স্বাস্থ্যৰ লক্ষণ
যৌন সম্পৰ্কৰ সময়ত বা পিছত হোৱা বিষ কেৱল স্বাভাৱিক বুলি আওকাণ নকৰিব ।
Published : October 4, 2026 at 4:28 PM IST
প্ৰায়ভাগ মহিলাই অন্তৰংগ স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ বিষয়ে সহজে আনৰ আগত আলোচনা কৰিবলৈ লজ্জাবোধ বা অস্বস্তি অনুভৱ কৰে । আনকি পৰিয়ালৰ আন মহিলা সদস্যৰ আগতো প্ৰকাশ কৰিব নোখোজে । দীৰ্ঘদিন ধৰে এনে সমস্যাত ভুগি থকাৰ পিচতো ক’বলৈ কেতিয়াবা কঠিন বা লজ্জাবোধ কৰে ।
এনে মানসিকতাৰ ফলত মহিলাসকলে লক্ষণসমূহ অস্থায়ী, বয়স বৃদ্ধিৰ অংশ বা কেৱল তেওঁলোকে জীয়াই থাকিবলগীয়া কিবা এটা বুলি ধৰি লৈ মাহৰ পিছত মাহ ধৰি সহ্য কৰি থাকে । এনে সমস্যাৰ সৃষ্টি হোৱাৰ লগে লগে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰিব লাগে ।
এই বিষয়ে মুম্বাইৰ প্ৰসূতি আৰু স্ত্ৰীৰোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ নিকিতা কুলকাৰ্ণীয়ে ব্যাখ্যা কৰিছে । বিশেষজ্ঞগৰাকীয়ে কয়, “ এনে বহু লক্ষণৰ সাধাৰণ আৰু চিকিৎসাযোগ্য কাৰণ থাকে । অৱেশ্যে স্থায়ী ৰূপ লোৱা, পুনৰাবৃত্তিমূলক বা অস্পষ্ট পৰিৱৰ্তনবোৰৰ ক্ষেত্ৰত মনোযোগ দিয়া উচিত । প্ৰসূতি আৰু স্ত্ৰীৰোগ বিশেষজ্ঞ সৈতে ইয়াৰ বিষয়ে ভালদৰে আলোচনা কৰিব লাগে । কাৰণ আলোচনা কৰাৰ পিচতহে চিনাক্ত কৰাত সহায়ক হ’ব । য’ত প্ৰয়োজন হয় তাত আশ্বাস দিয়া হয় । তদুপৰি চিকিৎসাৰ প্ৰয়োজনীয় অৱস্থাসমূহো উপেক্ষা কৰাৰ অৱকাশ নাথাকে ।”
প্ৰসূতি আৰু স্ত্ৰীৰোগ বিশেষজ্ঞগৰাকীয়ে ইটিভি ভাৰতক মহিলাসকলে আওকাণ কৰিব নলগা ৫টা যৌন স্বাস্থ্যৰ লক্ষণৰ বিষয়ে ব্যাখ্যা কৰে ।
১) যৌন সম্পৰ্কৰ সময়ত বা পিছত বিষ অনুভৱ
যৌন সম্পৰ্কৰ সময়ত বা পিছত মাজে মাজে বিষ অনুভৱ বা অস্বস্তি হ’ব পাৰে । অৱেশ্যে যৌন সম্পৰ্কৰ সময়ত বা পিছত স্থায়ী বা সঘনাই হোৱা বিষক কেৱল স্বাভাৱিক বুলি মানি ল’ব নালাগে । এই প্ৰসংগত ডাঃ কুলকাৰ্ণীয়ে কয়, “যৌনাংগৰ মুকলি ঠাইত বিষ হোৱাৰ লগতে শুষ্ক অনুভৱ কৰা, সংক্ৰমণ, বা যৌনাংগৰ দ্বাৰ, পেলভিক ফ্ল’ৰৰ সমস্যা যেনে ভেজিনিজমছৰ সৈতে জড়িত হ’ব পাৰে । আনহাতে বেছি বিষ হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াবা এণ্ডোমেট্ৰিয়াছিছ অথবা আন পেলভিক অৱস্থাৰ সৈতেও জড়িত হ’ব পাৰে ।”
ডাঃ কুলকাৰ্ণীয়ে কয় যে বিষ ক’ত হৈছে, কেতিয়া আৰম্ভ হৈছিল আৰু ই স্ৰাৱ,ৰক্তক্ষৰণ বা পেলভিক বিষৰ সৈতে জড়িত নেকি সেই বিষয়ে ভালদৰে জানিব লাগে । যেতিয়া এই বিষ সঘনাই হৈ থাকে বা বেছি জটিল হয় অথবা যৌন কাৰ্য,জীৱনৰ মানত প্ৰভাৱ পেলাবলৈ আৰম্ভ কৰিলেই স্ত্ৰীৰোগ বিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰা উচিত । কিয়নো স্ত্ৰীৰোগ বিশেষজ্ঞই বিষয়টো ভালদৰে নিৰ্ণয় কৰিব পাৰিব ।
২) যৌনাংগৰ স্ৰাৱ বা দুৰ্গন্ধৰ অস্বাভাৱিক বা স্থায়ী পৰিৱৰ্তন
যৌনাংগৰ সাধাৰণ স্ৰাৱৰ পৰিমাণ আৰু ধাৰাবাহিকতা সমগ্ৰ ঋতুচক্ৰৰ ভিতৰত পৰিৱৰ্তন হ’ব পাৰে । মহিলাৰ সাধাৰণ স্ৰাৱৰ পৰা স্থায়ী পৰিৱৰ্তন, বিশেষকৈ যেতিয়া বেছি গোন্ধ ওলায়, খজুৱতি, জ্বলা-পোৰা, ঘাঁ, প্ৰস্ৰাৱৰ অস্বস্তি অনুভৱ কৰে তেতিয়া স্ত্ৰীৰোগ বিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰা উচিত ।
ডাঃ কুলকাৰ্ণীয়ে কয় যে কিছুমান যৌন সংক্ৰমণকে ধৰি সংক্ৰমণ , সম্ভাৱ্য কাৰণসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম যদিও লক্ষণসমূহে এনে সমস্যা সদায় চিনাক্ত কৰিব নোৱাৰিবও পাৰে । ডাঃ কুলকাৰ্ণীয়ে কয়, “কাৰণ নজনাকৈ বাৰে বাৰে এণ্টিফাংগেল ঔষধ, এণ্টিবায়টিক আদি খোৱাৰ লগতে আন চিকিৎসা কৰিলে উপযুক্ত নিদান আৰু চিকিৎসাত বিলম্ব হোৱাৰ আশংকা থাকে ।"
৩/ যৌন সম্পৰ্কৰ পিছত ৰক্তক্ষৰণ
কিছুমানৰ যৌন সম্পৰ্কৰ পিছত তেজ ওলায় । এইদৰে তেজ ওলোৱাৰ কেইবাটাও কাৰণ আছে । অলপ ঠাইত অস্বস্তি অনুভৱ , সংক্ৰমণ, জৰায়ুৰ মুখৰ প্ৰদাহ আদিৰ বাবে এই লম্পৰ্কৰ পিচত তেজ ওলায় ৷ যৌন সম্পৰ্কৰ পিছত সঘনাই বা অস্পষ্টভাৱে ৰক্তক্ষৰণ হ'লে কেতিয়াও আওকাণ কৰিব নালাগে । সঘনাই যৌন সম্পৰ্কৰ পিছত ৰক্তক্ষৰণৰ কাৰণ হ’ব পাৰে জৰায়ুৰ মুখৰ কৰ্কট বা কৰ্কটজনিত পৰিৱৰ্তন । সেইবাবে নিয়মীয়াকৈ জৰায়ুৰ কৰ্কট পৰীক্ষা কৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ । তদুপৰি অস্পষ্ট ৰক্তক্ষৰণৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হোৱাৰ লগে লগে এই বিষয়ে স্ত্ৰীৰোগ বিশেষজ্ঞৰ সৈতে আলোচনা কৰা উচিত ।
৪) শুষ্ক যৌনাংগ, জ্বলা-পোৰা বা অস্বস্তি অব্যাহত
যিকোনো সময়ত যৌনাংগ শুকান হোৱাৰ আশংকা থাকে । বিশেষকৈ ৰজোনিবৃত্তিৰ সময়ত আৰু পিছত শুষ্ক যৌনাংগ, জ্বলা-পোৰা বা অস্বস্তি অনুভৱ কৰাটো তেনেই সাধাৰণ কথা; কিন্তু স্তনপানৰ পৰা হৰম’নৰ পৰিৱৰ্তন, কিছুমান ঔষধ আৰু অন্যান্য কাৰকেও এই ক্ষেত্ৰত ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি পাৰে । দীৰ্ঘদিন ধৰি শুষ্ক হৈ থাকিলে যৌন সম্পৰ্কৰ লগে লগে জ্বলা-পোৰা,অস্বস্তি বা বিষৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে । প্ৰসূতি আৰু স্ত্ৰীৰোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ কুলকাৰ্ণীয়ে কয় যে মহিলাসকলে কেৱল এই লক্ষণসমূহ ভোগ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে যৌন কাৰ্যৰ সময়ত লুব্ৰিকেণ্ট, মইশ্বিৰাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰা উচিত ।
৫) যৌনাংগৰ মুখত খজুৱতি,ফুলা
প্ৰসূতি আৰু স্ত্ৰীৰোগ বিশেষজ্ঞই কয় যে যৌনাংগৰ মুখত খজুৱতি বা অস্বস্তি হ'লে ভেঁকুৰৰ সংক্ৰমণ হ'ব পাৰে ; কিন্তু ইয়াৰ আন কেইবাটাও কাৰণ থাকিব পাৰে । ছালৰ অৱস্থা, এলাৰ্জি বা অস্বস্তিকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া, সংক্ৰমণ লক্ষণেও দেখা দিব পাৰে । নতুন ফুলা আৰু যদি ই স্থায়ী হয়,বিষ হোৱাৰ লগতে আকাৰ বৃদ্ধি পায় তেন্তে পৰীক্ষা কৰা উচিত । একেদৰে ঘাঁ, আলচাৰ বা ছালৰ পৰিৱৰ্তন হোৱা অংশ ভাল নহ’লে পৰীক্ষা নকৰাকৈ বাৰে বাৰে স্ব-চিকিৎসা কৰা অনুচিত ।
(অস্বীকাৰ: ইয়াত দিয়া সকলো তথ্য আৰু পৰামৰ্শ কেৱল সাধাৰণ তথ্যৰ বাবেহে । এই তথ্য বৈজ্ঞানিক গৱেষণা, অধ্যয়ন আৰু চিকিৎসা আৰু স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি দিয়া হৈছে। এই পৰামৰ্শসমূহ গ্ৰহণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ আগতে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱাটোৱেই উত্তম।)
লগতে পঢ়ক:পিএমঅ’এছ আক্ৰান্তই স্বাভাৱিকভাৱেই গৰ্ভধাৰণ কৰিব পাৰে