অতিপাত শীতে বৃদ্ধি কৰিব পাৰে অকালতে প্ৰসৱৰ সম্ভাৱনা! এই সন্দৰ্ভত চিকিৎসকৰ মতামত কি ?

চিকিৎসকে সকীয়াই দিছে যে কঠোৰ ঠাণ্ডা আৰু ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পোৱা প্ৰদূষণে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষতি কৰাই নহয়, গৰ্ভত থকা শিশুৰ বিকাশতো প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে-

Protecting Your Pregnancy: Precautions for Cold and Pollution Risks
অতিপাত শীতে বৃদ্ধি কৰিব পাৰে অকালতে প্ৰসৱৰ সম্ভাৱনা! এই সন্দৰ্ভত চিকিৎসকৰ মতামত কি ? (ETV Bharat)
By ETV Bharat Health Team

Published : January 17, 2026 at 4:38 PM IST

4 Min Read
অতিমাত্ৰা ঠাণ্ডা আৰু প্ৰদূষণৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিলে অকাল জন্ম হোৱাৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পায় আৰু গৰ্ভৱতী মহিলাৰ ৰক্তচাপ বৃদ্ধি কৰিব পাৰে, যাৰ ফলত শিশুৰ বৃদ্ধিত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ চিকিৎসকে এই সন্দৰ্ভত সকীয়াই দিছে ৷ স্ত্ৰীৰোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ জ্যোতি ৰেড্ডীয়ে কয় যে, শীতকালত পিয়াহৰ অভাৱৰ ফলত পানীৰ সেৱন কমি যায় ৷ ঠাণ্ডা বতৰ আৰু গধুৰ কাপোৰ পিন্ধিলে এলাহ আৰু ব্যায়াম কৰিবলৈ ইচ্ছা নহয় ৷ ইয়াৰ ফলত গাঁঠি আৰু পেশীৰ ভাগৰুৱা, জঠৰতা আৰু বিষৰ লগতে কোষ্ঠকাঠিন্যও হয় ৷

অকাল জন্ম আৰু সৰু শিশুৰ বিপদ

ডাঃ জ্যোতি ৰেড্ডীয়ে কয় যে, শীতকালত প্ৰদূষণ বৃদ্ধিৰ লগে লগে উশাহ-নিশাহ লোৱাত অসুবিধা আৰু ব্ৰংকাইটিছৰ ক্ষেত্ৰ বৃদ্ধি পায় ৷ শীতকালত পৰম্পৰাগত মিঠাই, বাদাম, ঘিউ সেৱন বৃদ্ধি পায়, যাৰ ফলত ওজন বৃদ্ধি আৰু চেনিৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পায় ৷ সুস্থ পুষ্টি বজাই ৰখা, হাইড্ৰেচন উন্নত কৰা, ব্যায়ামৰ ধৰণ উন্নত কৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলিও উল্লেখ কৰে ৰেড্ডীয়ে ৷

উচ্চ ৰক্তচাপ আৰু প্ৰিক্লেম্পচিয়াৰ দৰে সমস্যা

চিকিৎসকৰ মতে মানুহৰ শৰীৰে শীতলতাৰ প্ৰতি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি ৰক্তবাহী নলী সংকুচিত কৰি তাপ সংৰক্ষণ কৰে ৷ এইটো এটা স্বাভাৱিক শাৰীৰিক প্ৰতিক্ৰিয়া হ’লেও গৰ্ভাৱস্থাই ইতিমধ্যে ৰক্ত সঞ্চালন তন্ত্ৰত অতিৰিক্ত হেঁচা প্ৰয়োগ কৰে ৷ যেতিয়া ৰক্তবাহী নলীবোৰ আৰু সংকুচিত হয় তেতিয়া ৰক্তচাপ বৃদ্ধি পাব পাৰে, যাৰ ফলত গৰ্ভাৱস্থাৰ লগত জড়িত উচ্চ ৰক্তচাপ আৰু প্ৰিক্লেম্পচিয়াৰ দৰে জটিলতাৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পায় ৷

গৰ্ভৱতী মহিলাই নিয়মীয়াকৈ ৰ’দৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিব লাগে

ডাঃ জ্যোতি ৰেড্ডীয়ে কয় যে, চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ দিলে ঋতুভিত্তিক ফ্লুৰ ভেকচিন লওক, অধিক প্ৰদূষণ বা ফ্লুৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱৰ সময়ত ভিৰ কৰা ঠাইৰ পৰা আঁতৰি থাকিব লাগে, প্ৰদূষিত বা জনবহুল ঠাইত মাস্ক পৰিধান কৰিব লাগে ৷ জ্বৰ, ধাৰাবাহিক কাহ বা উশাহ লোৱাত অসুবিধা হ’লে সঘনাই হাত ধুব লাগে আৰু সোনকালে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ ল’ব লাগে ৷ ডাঃ জ্যোতি ৰেড্ডীয়ে বুজাই দিলে যে, ভাৰতত মহিলাৰ মাজত ভিটামিন ডিৰ অভাৱ সাধাৰণ, যিটো শীতকালত বেছি বেয়া হয় ৷ গৰ্ভৱতী মহিলাই ১৫ৰ পৰা ২০ মিনিট মুখ আৰু হাত ৰ’দৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিব লাগে, নিৰ্ধাৰিত পৰিপূৰক গ্ৰহণ কৰিব লাগে, নিয়মীয়াকৈ পৰীক্ষা কৰিব লাগে ৷ দেখা গ’ল যে ঠাণ্ডাৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিলে শৰীৰৰ মানসিক চাপৰ সৈতে জড়িত হৰম’ন তন্ত্ৰ, যেনে জন্মগত স্নায়ুতন্ত্ৰ আৰু ৰেনিন-এঞ্জিওটেনচিন তন্ত্ৰ সক্ৰিয় হয়, যিয়ে ৰক্তচাপ নিয়ন্ত্ৰণত ভূমিকা পালন কৰে আৰু ভ্ৰূণৰ বিকাশত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে ৷

ল'বলগীয়া টিপছ

ডাঃ জ্যোতি ৰেড্ডীয়ে কয় যে, গৰম হৈ থকা, ছয়ৰ পৰা আঠ ঘণ্টা টোপনি লোৱা, ভ্ৰূণৰ ওজন বৃদ্ধিৰ বাবে উচ্চ প্ৰটিনযুক্ত খাদ্য গ্ৰহণ কৰা আৰু চিকিৎসকে দিয়া তেজ পাতল কৰা ঔষধ গ্ৰহণ কৰা আদিয়ে এই বিপদসমূহ পৰিচালনা কৰাত সহায় কৰিব পাৰে ৷ ডাঃ জ্যোতি ৰেড্ডীয়ে কয় যে শীতকালত গৰ্ভধাৰণে অনন্য প্ৰত্যাহ্বানৰ সৃষ্টি কৰে ৷ যদিও এই সমস্যাবোৰ সাধাৰণতে গুৰুতৰ নহয়, তথাপিও সময়মতে যত্ন আৰু সহজ সাৱধানতাই মাতৃ আৰু শিশু দুয়োটাকে সুস্থ কৰি ৰখাত সহায় কৰিব পাৰে বুলিও কয় ৰেড্ডীয়ে ৷ গৰ্ভাৱস্থাই ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা হ্ৰাস কৰে, আৰু ভাৰতত শীতকালত প্ৰায়ে ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ, ফ্লু, কাহ, চৰ্দি, আৰু বায়ু প্ৰদূষণৰ সৈতে জড়িত শ্বাস-প্ৰশ্বাসজনিত সমস্যা বৃদ্ধি পায় ৷

মূৰৰ বিষ, ফুলা, ৰক্তচাপ আদিক আওকাণ নকৰিব

অধ্যয়নত দেখা গৈছে যে দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় ত্ৰৈমাসিকত দীৰ্ঘদিন ধৰি ঠাণ্ডাৰ সংস্পৰ্শলৈ অহাৰ সৈতে জন্মৰ সময়ত কম ওজনৰ শিশুৰ সম্ভাৱনা অধিক ৷ গৰ্ভাৱস্থাৰ আৰম্ভণিতে অত্যন্ত ঠাণ্ডা হ’লেও অকাল জন্ম হোৱাৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পায় ৷ ডাঃ ৰেড্ডীয়ে কয় যে, যেতিয়া প্লেচেণ্টালৈ তেজৰ সোঁত কমি যায় তেতিয়া শিশুৱে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ পুষ্টি নাপাব পাৰে, যাৰ ফলত বৃদ্ধি লেহেমীয়া হ’ব পাৰে ৷ বিশেষজ্ঞ ডাঃ জ্যোতি ৰেড্ডীয়ে কয় যে, সঠিক যত্ন, সজাগতা, আৰু সময়মতে চিকিৎসাৰ নিৰ্দেশনাৰ দ্বাৰা শীতকালীন গৰ্ভাৱস্থাৰ অধিকাংশ বিপদ ফলপ্ৰসূভাৱে পৰিচালনা কৰিব পৰা যায়, যাৰ ফলত মাতৃ আৰু শিশু উভয়ৰে স্বাস্থ্য আৰু মংগল নিশ্চিত কৰা হয় ৷

