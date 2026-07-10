মানসিক চাপে মহিলাৰ স্বাস্থ্যত কেনে প্ৰভাৱ পেলায় ?

মানসিক চাপে মহিলাৰ স্বাস্থ্যত কেনে প্ৰভাৱ পেলায় ?
প্ৰতিগৰাকী মানুহেই কোনো নহয় কোনো ধৰণৰ মানসিক চাপত থাকে ।
Published : July 10, 2026 at 7:30 PM IST
গুৱাহাটী: আধুনিক জীৱন যাপনত প্ৰায়ভাগ লোকেই মানসিক চাপৰ সন্মুখীন হয় । এতিয়া মানসিক চাপ সকলো বয়সৰ লোকৰ মাজতে তেনেই সাধাৰণ সমস্যা হৈ পৰিছে । ইয়াৰ প্ৰভাৱ মহিলাসকলৰ স্বাস্থ্যৰ ওপৰত অধিক পৰিলক্ষিত হয় । মানসিক চাপে মহিলাৰ স্বাস্থ্যত কেনে প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে আৰু ইয়াৰ পৰা কেনেদৰে পৰিত্ৰাণ পাব পাৰি সেইবিষয়ে জ্যেষ্ঠ স্ত্ৰীৰোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ বিজয় নাহাতাই ইটিভি ভাৰতৰ আগত ব্য়াখ্য়া আগবঢ়াইছে ।
সাম্প্ৰতিক সময়ত কণমানি শিশুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বয়োজ্যেষ্ঠলৈকে প্ৰায় সকলো বয়সৰ লোকেই কোনো নহয় কোনো ধৰণৰ মানসিক চাপৰ সন্মুখীন হৈছে । এই মানসিক চাপে কেৱল মন-মগজুতেই নহয়, শৰীৰৰ বিভিন্ন অংগ-প্ৰত্যংগৰ ওপৰতো গভীৰ প্ৰভাৱ পেলায় । বিশেষকৈ মহিলাসকলৰ ক্ষেত্ৰত ঘৰুৱা দায়িত্ব, কৰ্মক্ষেত্ৰৰ ব্যস্ততা, পাৰিবাৰিক দায়িত্ব আদি সকলোমিলি মানসিক চাপ বৃদ্ধি কৰে ।
এই সন্দৰ্ভত জ্যেষ্ঠ স্ত্ৰীৰোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ নাহাতাই কয়, “বৰ্তমান সময়ত প্ৰায় প্ৰতিগৰাকী মানুহেই কোনো নহয় কোনো ধৰণৰ মানসিক চাপত ভুগি আছে । শিশুসকলৰ ক্ষেত্ৰত পঢ়া-শুনাৰ চাপ, কিশোৰীসকলৰ ক্ষেত্ৰত কেৰিয়াৰ গঢ়াৰ চিন্তা, কৰ্মজীৱনত অফিচ, বিয়াৰ চাপ, সন্তান জন্ম আৰু লালন-পালনৰ দায়িত্ব আদি জীৱনৰ প্ৰতিটো পৰ্যায়তে মানসিক চাপৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হয় ।” শিশুৰ ক্ষেত্ৰত দীৰ্ঘদিনীয়া মানসিক চাপে শাৰীৰিক আৰু মানসিক বৃদ্ধিত বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে বুলি ডাঃ নাহাতাই কয় ।
মানসিক চাপে মহিলাৰ স্বাস্থ্যত কেনেদৰে প্ৰভাৱ পেলায় ?
মানসিক চাপে মহিলাৰ স্বাস্থ্যত কেনেদৰে প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে সেইবিষয়ে জ্যেষ্ঠ স্ত্ৰীৰোগ বিশেষজ্ঞগৰাকীয়ে পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে ।
- কৈশোৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে মাহেকীয়া আৰম্ভ হোৱাৰ সময়ত অধিক মানসিক চাপ থাকিলে ঋতুচক্ৰ অনিয়মিত হ'ব পাৰে । লগতে পিচিঅ'ডি /পিচিঅ'এছৰ দৰে সমস্যাৰ আশংকাও বৃদ্ধি পাব পাৰে
- মানসিক চাপৰ ফলত ডিম্বাণুৰ সমস্যা হ'লে গৰ্ভধাৰণত অসুবিধা হ'ব পাৰে
- প্ৰসৱৰ পিছত মাতৃ যদি মানসিক চাপত থাকে, তেন্তে ইয়াৰ প্ৰভাৱ মাতৃৰ লগতে কেঁচুৱাটোৰ ওপৰতো পৰিব পাৰে
- মেন'পজ বা ৰজস্বলাৰ সময়ত মানসিক চাপৰ বাবে বিভিন্ন শাৰীৰিক-মানসিক সমস্যা অধিক তীব্ৰ হ'ব পাৰে
উল্লেখ্য যে, আমাৰ শৰীৰৰ সকলো অংগ-প্ৰত্যংগ মগজুৱে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে । সেয়ে দীৰ্ঘদিনীয়া মানসিক চাপে শৰীৰৰ বিভিন্ন স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে । সেয়ে যিমান পাৰি মানসিক চাপমুক্ত হৈ থাকিবলৈ চেষ্টা কৰা উচিত । কি কি কৰিব-
- স্বাস্থ্যকৰ জীৱনশৈলী অনুসৰণ
- নিয়মীয়াকৈ ব্যায়াম কৰা
- পৰ্যাপ্ত টোপনি
- সুষম আহাৰ গ্ৰহণ
- নিজৰ বাবে সময় উলিওৱা
লগতে পঢ়ক:ছালৰ স্বাস্থ্য ৰক্ষাত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিবলৈ আহ্বান মন্ত্ৰী অশোক সিংহলৰ
পিতৃয়ে মদ্যপান কৰিলে ভ্ৰুণৰ বিকাশ-শাৰীৰিক গঠনত হ'ব পাৰে বিসংগতি