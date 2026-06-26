আৰামী জীৱনশৈলীয়ে কৰ্কটৰ আশংকা বৃদ্ধি কৰে?

আৰামী জীৱনশৈলীয়ে কৰ্কটৰ আশংকা বৃদ্ধি কৰে?
পৰিশ্ৰমহীন জীৱনশৈলীয়ে কঢ়িয়াই আনিছে বিপদ । সাৱধান হোৱাৰ সময় এয়াই...
Published : June 26, 2026 at 6:00 PM IST
আজিকালি শাৰীৰিক পৰিশ্ৰম কৰা লোকৰ সংখ্য়া কম বুলিয়েই ক'ব পাৰি । পূৰ্বৰ তুলনাত এতিয়া জীৱন অধিক আৰামী হৈছে । আমি ডেস্কত কাম কৰো, গাড়ীত অহা-যোৱা কৰো, জিৰণি লও স্ক্ৰীণৰ সন্মুখত । পূৰ্বতে শাৰীৰিক পৰিশ্ৰমৰ প্ৰয়োজন হোৱা কামৰ বাবে প্ৰযুক্তিৰ ওপৰত ক্ৰমান্বয়ে নিৰ্ভৰশীল হোৱা বাবে ঘটিছে বিপদ ।
এই সুবিধাসমূহে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি কৰিছে যদিও শাৰীৰিক পৰিশ্ৰমহীন জীৱনশৈলী গঢ়ি উঠিছে । এনে জীৱনশৈলীয়ে এতিয়া কৰ্কটকে ধৰি বিভিন্ন দীৰ্ঘদিনীয়া ৰোগৰ বাবে এক প্ৰধান বিপদজনক কাৰক হৈ পৰিছে ।
বৰোদাৰ ভাইলাল আমিন জেনেৰেল হাস্পতালৰ অংক’লজিষ্ট ডাঃ ইতি পাৰিখে কয় যে বহুতে আজিকালি কৰ্কট ৰোগৰ আশংকাক মূলতঃ ধূমপান, মদ্যপান, জেনেটিক্স বা পৰিৱেশগত কাৰকৰ সৈতে জড়িত কৰিছে; কিন্তু ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পোৱা প্ৰমাণে প্ৰকাশ কৰে যে দীৰ্ঘসময় বহি থকা আৰু শাৰীৰিক নিষ্ক্ৰিয়তাও কিছুমান বিশেষ কৰ্কট ৰোগৰ হোৱাত অৰিহণা যোগাব পাৰে । সেয়েহে আৰামী জীৱনশৈলী জনস্বাস্থ্যৰ চিন্তাত পৰিণত হৈছে । এনে জীৱনশৈলীৰ ওপৰত অধিক মনোযোগৰ প্ৰয়োজন হোৱা বুলিও ডাঃ পাৰিখে কয় ।
আৰামী জীৱন-কৰ্কটৰ মাজত থকা যোগসূত্ৰ :
আৰামী জীৱনৰ বাবে সৃষ্টি হোৱা সমস্য়া সন্দৰ্ভত ডাঃ পাৰিখৰ মতে, আৰামী জীৱনশৈলী হ’ল দিনটোত ছয় বা তাতকৈ অধিক ঘণ্টা বহি বা শুই কটোৱা । সেইবাবে শাৰীৰিক কাৰ্যকলাপ কম বা একেবাৰেই নকৰাৰ দৰেই হয় । ইয়াৰ ফলত শৰীৰৰ শক্তিৰ ব্যৱহাৰ কম হয় । কম্পিউটাৰত কাম কৰাই হওক, টেলিভিছন চোৱাই হওক, স্মাৰ্টফোন ব্যৱহাৰ কৰাই হওক বা দীৰ্ঘদিন ভ্ৰমণ কৰাই হওক, বহুতে দিনটোৰ বেছিভাগ সময় বহিয়েই অতিবাহিত কৰে ।
তদুপৰি গৱেষণাত দেখা গৈছে যে দীৰ্ঘসময় লৰচৰ নকৰিলে আৰু নিষ্ক্ৰিয় হৈ থাকিলে ক'লোৰেক্টেল, স্তন, এণ্ডোমেট্ৰিয়েল কৰ্কটৰ লগতে মেদবহুলতাৰ লগত জড়িত অন্যান্য কেঞ্চাৰৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পায় । গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ’ল এই বিপদ কেৱল অতিৰিক্ত ওজনৰ ব্যক্তিৰ মাজতে সীমাবদ্ধ নহয়; আনকি মাজে মাজে ব্যায়াম কৰাসকলেও দিনটোৰ বাকী সময়খিনি বহি থাকিলে ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰাৰ আশংকা থাকে ।
শাৰীৰিক পৰিশ্ৰম নকৰিলে কৰ্কটৰ সম্ভাৱনা কেনেকৈ বৃদ্ধি কৰে ?
ডাঃ পাৰিখে কয় যে বহি থকা জীৱনশৈলী আৰু কৰ্কটৰ মাজৰ সংযোগ জটিল আৰু ইয়াত একাধিক জৈৱিক প্ৰক্ৰিয়া জড়িত হৈ আছে...
ওজন বৃদ্ধি আৰু মেদবহুলতা:
শাৰীৰিক নিষ্ক্ৰিয়তাৰ ফলত ওজন বৃদ্ধি আৰু মেদবহুলতাই গা কৰি উঠে । এই মেদবহুলতা বহু প্ৰকাৰৰ কৰ্কট ৰোগৰ বিপদজনক কাৰক হ'ব পাৰে । শৰীৰৰ অতিৰিক্ত চৰ্বিয়ে হৰম’নৰ মাত্ৰা সলনি কৰিব পাৰে । তদুপৰি ইনছুলিন প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে কৰ্কট প্ৰসাৰিত কৰা অৱস্থাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে ।
দীৰ্ঘদিনীয়া প্ৰদাহ :
দীৰ্ঘদিন ধৰি শাৰীৰিক পৰিশ্ৰম নকৰিলে শৰীৰত মৃদু কিন্তু স্থায়ী প্ৰদাহ হোৱাৰ আশংকা থাকে । সময়ৰ লগে লগে দীৰ্ঘদিনীয়া প্ৰদাহে কোষ আৰু ডিএনএৰ ক্ষতি কৰিব পাৰে । এনে হোৱাৰ ফলত কৰ্কট হোৱাৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পায় ।
হৰম’নৰ পৰিৱৰ্তন :
আৰামী জীৱনশৈলীয়ে ইনছুলিন, ইষ্ট্ৰ'জেন বৃদ্ধিৰ কাৰকৰ দৰে হৰম’নৰ ভাৰসাম্যত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে । এই হৰম’নৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি হ’লে স্তন আৰু এণ্ডোমেট্ৰিয়েল কৰ্কটৰ দৰে ব্য়াধিৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পায়।
ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা দুৰ্বল :
নিয়মিত শাৰীৰিক কাৰ্যকলাপে ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাক অস্বাভাৱিক কোষ চিনাক্ত কৰে । তদুপৰি এনে কাৰ্যকলাপে অস্বাভাৱিক কোষ ধ্বংস কৰাত সহায় কৰে। শাৰীৰিক কাৰ্যকলাপৰ অভাৱে এই সুৰক্ষামূলক প্ৰভাৱ হ্ৰাস কৰাৰ ফলত কৰ্কট সৃষ্টিকাৰী কোষবোৰ জীয়াই থাকিব পাৰে আৰু বৃদ্ধি হোৱাৰো আশংকা নুই কৰিব নোৱাৰি ।
আধুনিক কৰ্ম সংস্কৃতি আৰু বৃদ্ধি পোৱা বিপদ:
ডাঃ পাৰিখৰ মতে, ডেস্ক ভিত্তিক চাকৰি কৰাৰ ফলত স্থানান্তৰিত দৈনন্দিন শাৰীৰিক কাৰ্যকলাপ হ্ৰাস পাবলৈ ধৰিছে । বহুতে কৰ্মক্ষেত্ৰত আঠৰ পৰা দহ ঘণ্টা সময় কটায় একেলেথাৰিয়ে বহি থাকে । তাৰ পিছত ভ্ৰমণ আৰু অবসৰৰ সময়ত বহি থাকে। অনলাইন শিক্ষণ, গেমিং আৰু স্ক্ৰীণৰ ব্যৱহাৰ বৃদ্ধিৰ ফলত শিশু আৰু কিশোৰ-কিশোৰীসকলে বহি অধিক সময় কটাবলগীয়া হৈছে । শাৰীৰিক কাৰ্যকলাপৰ এই ক্ৰমান্বয়ে হ্ৰাস পোৱাটো প্ৰায়ে দেখা পোৱা নাযায় । কাৰণ ইয়াৰ কোনো তাৎক্ষণিক লক্ষণ প্ৰতিফলিত নহয় । অৱেশ্য়ে সময়ৰ লগে লগে বিপাকীয় ক্ৰিয়া, হৃদযন্ত্ৰৰ স্বাস্থ্য আৰু কৰ্কট ৰোগৰ আশংকাৰ ওপৰত ইয়াৰ প্ৰভাৱ যথেষ্ট হ’ব পাৰে।
সৰু সৰু পৰিৱৰ্তনে ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন আনিব পাৰে-
প্ৰতি ঘণ্টাত লৰচৰ কৰক :
প্ৰতি ঘণ্টাত অলপ খোজ কাঢ়িব লাগিব বা কেইমিনিটমান থিয় হওক । কাৰণ সামান্য চলাচল কৰিলেও ৰক্ত সঞ্চালন উন্নত হয় । ফলত দীৰ্ঘসময় বহি থকাৰ ক্ষতি হ্ৰাস কৰিব পাৰে
নিয়মীয়া ব্যায়াম কৰিব লাগে :
প্ৰাপ্তবয়স্কসকলে প্ৰতি সপ্তাহত কমেও ১৫০ মিনিট মধ্যমীয়াৰ পৰা তীব্ৰতাসম্পন্ন শাৰীৰিক কাৰ্যকলাপৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব লাগে । দ্ৰুতগতিত খোজ কঢ়া, চাইকেল চলোৱা, সাঁতোৰা, নৃত্য কৰা বা আন যিকোনো আনন্দদায়ক কাম কৰা উচিত ।
শিথিলতাৰ বাবে স্ক্ৰীণৰ সময় হ্ৰাস কৰক :
টিভি আৰু ম'বাইল ফোন স্ক্ৰীণত কটোৱা সময় (স্ক্ৰীণৰ সময়) হ্ৰাস কৰি আপুনি দিনটোত বহু সময় আৰু শক্তি ৰাহি কৰিব পাৰে । এই আজৰি সময়খিনি আপুনি সক্ৰিয় কাৰ্যকলাপৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিলে সুফল পোৱা যায় ।
ওজন সঠিক কৰি ৰাখক :
নিয়মীয়া শাৰীৰিক কাৰ্যকলাপৰ সৈতে ফল-মূল, শাক-পাচলি, গোটা শস্য আৰু ক্ষীণ প্ৰ'টিন সমৃদ্ধ সুষম খাদ্য খাব লাগে । এনে কৰিলে কৰ্কটৰ আংকা হ্ৰাস কৰাৰ লগতে সামগ্ৰিক স্বাস্থ্য উন্নত কৰিব পাৰে ।
ডাঃ পাৰিখে কয় যে সকলো কৰ্কট প্ৰতিৰোধ কৰিব নোৱাৰি । কিয়নো কিছুমানৰ কাৰণ আমাৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰৰ কাৰক যেনে জেনেটিক্স বা বয়স; কিন্তু বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ তথ্য অনুসৰি সুস্থ জীৱনশৈলী গ্ৰহণ কৰিলে প্ৰায় ৪০ শতাংশ কৰ্কট ৰোগ প্ৰতিৰোধ বা হ্ৰাস কৰাটো সম্ভৱ ।
(সতৰ্কীকৰণ: এই ৱেবছাইটত আপোনাক প্ৰদান কৰা সকলো স্বাস্থ্য তথ্য আৰু চিকিৎসা পৰামৰ্শ কেৱল আপোনাৰ তথ্যৰ বাবে । আমি এই তথ্য বৈজ্ঞানিক গৱেষণা, অধ্যয়ন, চিকিৎসা আৰু স্বাস্থ্য পেছাদাৰী পৰামৰ্শৰ ভিত্তিত প্ৰদান কৰিছো, কিন্তু সেইবোৰৰ ওপৰত কাম কৰাৰ আগতে আপুনি আপোনাৰ ব্যক্তিগত চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো মংগলজনক।)
লগতে পঢ়ক:নিমৰ পাতেই নহয়,ফলৰো আছে ঔষধি গুণ; নিতৌ কিমান খাব ?
সুস্থ জীৱনশৈলী-ঔষধৰে নিয়ন্ত্ৰণ হোৱা নাই নেকি ৰক্তচাপ? হ'ব পাৰে এইকেইটা কাৰণ