ETV Bharat / health

পবিত্ৰ শাওণত সাত্ত্বিক খাদ্য খায় কিয় ?

পবিত্ৰ শাওণ মাহত বহুতে উপবাস পালন কৰে । এই সময়ত কোনবোৰ খাদ্য আপোনাৰ শৰীৰৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ?

Sawan diet guide
পবিত্ৰ শাওণত সাত্ত্বিক খাদ্য খায় কিয় ? (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 7, 2026 at 3:19 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

নয়ন কুমাৰ শৰ্মা

পবিত্ৰ শাওণ মাহ ভগৱান শিৱৰ আৰাধনাৰ উপযুক্ত সময় হিচাপে গণ্য় কৰা হয় । এই মাহৰ প্ৰতিটো সোমবাৰে ভক্তসকলে দিনটো উপবাসে থাকি মহাদেৱক পূজা-অৰ্চনা কৰে । অসমীয়া সমাজটো এই মাহটো অতি পবিত্ৰ তথা বিশেষ বুলি গণ্য কৰি অহা হৈছে । ধৰ্মীয় আৰু আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণৰ পৰা ব্য়াখ্য়া কৰা অনুসৰি শাওণ হৈছে মহাদেৱৰ প্ৰিয় মাহ । বিশ্বাস অনুসৰি এই মাহটোত শিৱই সমগ্ৰ সংসাৰৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰে ।

সাত্ত্বিক খাদ্য খায় কিয় ?

শাওণ মাহৰ প্ৰতিটো সোমবাৰে ভক্তসকলে পালন কৰা শিৱৰ পূজা আৰু উপবাসৰ সৈতে আৱেগিক শক্তি, মানসিক চাপ নিৰাময়, বিবাহৰ আশীৰ্বাদ, পাৰিবাৰিক সম্প্ৰীতি আৰু শান্তি আদি বিষয় জড়িত হৈ আছে । এই সময়ত হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বীসকলৰ মাজত বহু ধৰণৰ খাদ্য নিষিদ্ধ । সাধাৰণতে প্ৰায়ভাগ লোকে সাত্ত্বিক আহাৰ গ্ৰহণ কৰে । ইয়াৰ আঁৰত ধৰ্মীয় বিশ্বাসৰ লগতে বৈজ্ঞানিক কাৰণো আছে । নিৰামিষ আহাৰৰ ভিতৰতো কিছুমান আহাৰ এই সময়ত খোৱা নহয় । নিৰামিষ আহাৰ হ'লেও সেয়া সাত্ত্বিক খাদ্যত অন্তৰ্ভুক্ত নহ'বও পাৰে ।

সংস্কৃত সত্ত্ব শব্দৰ পৰা সাত্ত্বিক শব্দৰ উৎপত্তি হৈছে । সত্ত্ব হৈছে ভাৰতীয় দৰ্শনৰ এক জটিল ধাৰণা । সাত্ত্বিক আহাৰ হৈছে এক পবিত্ৰ, শুদ্ধ আৰু পুষ্টিকৰ নিৰামিষ খাদ্য । এনে খাদ্য়ই শৰীৰক শক্তি যোগান ধৰাৰ লগতে মন শান্ত কৰে । এই সময়ত বহু ভক্তই সাত্ত্বিক খাদ্য খোৱাৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে । এই খাদ্য়ই শৰীৰ আৰু মন দুয়োটাকে শান্ত কৰি ৰখাত সহায় কৰে । তদুপৰি প্ৰাৰ্থনাত মনোনিৱেশ কৰাটো সহজ কৰি তোলে বুলি বিশ্বাস কৰা হয় । পৰিয়ালৰ পৰা পৰিয়াললৈ আৰু অঞ্চলভেদে পৰম্পৰা বেলেগ হ'ব পাৰে ।

সাত্ত্বিক খাদ্যই বিশুদ্ধ, জীৱনদায়ক, শক্তিশালী, পৰিষ্কাৰ, সচেতন, সত্য, জ্ঞানীকে অন্তৰ্ভুক্ত কৰে । বেছিভাগ শাক-পাচলি, মিঠা আলু আৰু চাউল, বতৰৰ খাদ্য, ফল-মূল, বাদাম, বীজ, তেল, মাহজাতীয় শস্য, গোটা শস্য আৰু ক্ষীণ প্ৰ'টিন আদিক সাত্ত্বিক খাদ্য হিচাপে গণ্য় কৰা হয় ।

বিপাকীয় ক্ৰিয়াত ব্য়াঘাত জন্মে

এই সন্দৰ্ভত জ্যেষ্ঠ চিকিৎসক ডাঃ হেমেন কুমাৰ শৰ্মাই কয় যে এই সময়ত আমিষ খাদ্য গ্ৰহণ নকৰাৰ আঁৰত স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় কাৰণো আছে । সাধাৰণতে বাৰিষাৰ সময়ত বিপাকীয় ক্ৰিয়া অৰ্থাৎ হজম শক্তি প্ৰায়ে দুৰ্বল হৈ পৰে । পৰিৱৰ্তিত বতৰৰ লগতো ইয়াৰ মিল আছে । সেয়েহে আমিষ খাদ্য খোৱাৰ ফলত হজম প্ৰক্ৰিয়াত ব্য়াঘাত জন্মে আৰু অন্ত্ৰত পচনৰ ফলত বিভিন্ন সমস্যাৰ সৃষ্টি হোৱাৰ আশংকা থাকে । ইয়াৰ বিপৰীতে মাছ, মাংস আৰু কণী, অতিৰিক্ত জ্বলা, পিয়াঁজ আৰু নহৰু, পেকেটত সংৰক্ষণ কৰা খাদ্য, চাহ, কফি, অতিমাত্ৰা মিঠা বা ফাষ্ট ফুড আদি পৰিহাৰ কৰা হয় ।

সংক্ৰমণৰ আশংকা

পুষ্টি বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে এই সময়ত আমিষ খাদ্য গ্ৰহণ কৰিব নালাগে । কাৰণ সঘনাই বৰষুণৰ বাবে সকলোতে আৰ্দ্ৰতা থাকে । ইয়াৰ ফলত বেক্টেৰিয়া আৰু বীজাণু বৃদ্ধিৰ আশংকা থাকে । এনে পৰিস্থিতিত ঘাঁহ-পাত খোৱা জীৱ-জন্তুৰ মাংস খোৱাৰ ফলত সংক্ৰমণৰ আশংকা বৃদ্ধি পায় । কাৰণ পোক-পৰুৱা আৰু বেক্টেৰিয়া ঘাঁহ-পাতৰ মাজেৰে জীৱ-জন্তুৰ শৰীৰত প্ৰৱেশ কৰাৰ ফলত সংক্ৰমণৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পায় । শাক-পাচলি আদি বানপানীত ডুব যোৱাৰ লগে লগে সংক্ৰমণৰ আশংকাও বৃদ্ধি পায় ।

বাৰিষাৰ সময়ত ৰোগ সংক্ৰমণৰ আশংকা থাকে ৷ এই সময়ত মানুহৰ পেটৰ বিষ, চৰ্দি আৰু কাহ আদি ৰোগ হয় ৷ গতিকে বজাৰৰ পৰা কিনা শাক-পাচলি ৰন্ধাৰ সময়ত সাৱধান হোৱা উচিত ৷ শাক-পাচলি ধুই ভালদৰে ৰান্ধিব লাগে ৷ শাক-পাচলি ধুই ভালদৰে ৰান্ধিব লাগে; কিন্তু কিছুমান স্বাস্থ্যকৰ খাদ্য আছে যিবোৰ এই বতৰত একেবাৰে খাব নালাগে সংক্ৰমণৰ আশংকাৰ বাবে ৷

শাক-পাচলিত আঁহ, ভিটামিন প্ৰচুৰ পৰিমাণে থাকে যদিও বাৰিষাৰ সময়ত পাতজাতীয় এনে শাক-পাচলিত বেক্টেৰিয়া দেখিবলৈ পোৱা যায় । সেইবাবে ভালদৰে চাফ-চিকুণ কৰি শাক-পাচলি নাৰান্ধিলে আপোনাৰ বাবে ক্ষতিকাৰক হ'ব পাৰে ৷

কণী খাব নে ?

কঠোৰ সাত্ত্বিক খাদ্য গ্ৰহণ কৰা সকলে সাধাৰণতে কণীও পৰিহাৰ কৰে । যদিও বহুতে কণীক নিৰামিষ আহাৰ বুলি কয়, তথাপি সাত্ত্বিক আহাৰ গ্ৰহণ কৰা সকলে ইয়াত তালিকাভুক্ত নকৰে ।

শুকান ফল

উপবাসৰ সময়ত শৰীৰক দ্ৰুত শক্তি বৃদ্ধিৰ প্ৰয়োজন হয় । সেইবাবে শুকান ফল ভাল বিকল্প হিচাপে গ্ৰহণ কৰা হয় । আলমণ্ড, আখৰোট, কাজু, কিচমিচ, খেজুৰ আদি খাব পাৰে ।

সতেজ ফল

এই সময়ত সতেজ ফল বিশেষকৈ কল, আপেল, অমিতা, ডালিম, আঙুৰ, তৰমুজ আৰু নাচপতি আদি খালে শৰীৰটোৱে প্ৰয়োজনীয় শক্তি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।

শাওণত কিয় গাখীৰ খাব নালাগে ?

মহাদেৱৰ পূজাৰ উপৰিও বহুলোকে শাওণ মাহত ব্ৰত পালন কৰে ৷ উপবাসৰ সময়ত গাখীৰ খায়, যিটো স্বাস্থ্যৰ বাবে ক্ষতিকাৰক বুলি প্ৰমাণিত হ'ব পাৰে ৷ দৰাচলতে শাওণত অত্যধিক বৰষুণৰ বাবে সেউজীয়া শাক-পাচলিত পোক-পৰুৱা আৰু ক্ষতিকাৰক বেক্টেৰিয়া বিয়পি পৰে ৷ এই বীজাণু গাখীৰত আহে যিয়ে আমাৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষতি কৰিব পাৰে । ধৰ্মীয় বিশ্বাস অনুসৰি শাওণত ভগৱান শিৱক গাখীৰ আগবঢ়োৱা হয়, গতিকে এই মাহত গাখীৰ সেৱন কৰাটো নিষিদ্ধ বুলি গণ্য কৰা হয় ৷

সান্ধ্য নিমখ

বহু লোকে উপবাস পালন কৰাৰ সময়ত নিয়মীয়াকৈ খোৱা নিমখৰ পৰিৱৰ্তে সান্ধ্য নিমখ ব্যৱহাৰ কৰে ।

সুৰা পৰিহাৰ কৰিব লাগে

এই পবিত্ৰ মাহত বহু ভক্তই মদ্যপান পৰিহাৰ কৰে । সাধাৰণতে ধৰ্মীয় কাৰণত উপবাসে থাকিলে সুৰাপান নিষিদ্ধ । তদুপৰি খালী পেটত সুৰাপান কৰাটো স্বাস্থ্য়ৰ বাবে অতিকৈ ক্ষতিকাৰক ।

বেল পাতেৰে পূজা আৰু বেলৰ উপকাৰিতা

শাওণত মহাদেৱক বেলপাতৰ লগতে ইয়াৰ ফলো আগবঢ়োৱা হয় ৷ বেল স্বাস্থ্যৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰাও অতি উপকাৰী বুলি গণ্য কৰা হয় ৷ গ্ৰীষ্মকালত হিটষ্ট্ৰ'কৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ বেলৰ চৰ্বত খাব লাগে ৷ গৰমৰ পৰা সকাহ পাবলৈ বেলৰ চৰ্বত খায় ৷ বেলে শৰীৰক বহু ৰোগৰ পৰা ৰক্ষা কৰাত সহায় কৰে ৷ বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে বেলত প্ৰ'টিন, আঁহ, চৰ্বি, কেলচিয়াম, পটাছিয়াম, আইৰণ, ফছফৰাছ, ভিটামিন এ, বি আৰু চি প্ৰচুৰ পৰিমাণে পোৱা যায় ৷ পেট আৰু হৃদৰোগৰ পৰা ৰক্ষা কৰাত বেলে বিশেষ ভূমিকা পালন কৰে ৷ বেলৰ প্ৰদাহ কমোৱাৰ শক্তি আছে ৷

শৰীৰত পানীৰ অভাৱ হ'বলৈ নিদিব

উপবাসে থাকিলেও শৰীৰক প্ৰয়োজনীয় পানীৰ যোগান ধৰিবই লাগিব । কাৰণ পানীৰ অভাৱত ডিহাইড্ৰেচন হোৱাৰ আশংকা বৃদ্ধি পায় । তদপৰি ডাবৰ পানী খালেও দিনটো সতেজ অনুভৱ কৰিব ।

দৈ খাওক

দুপৰীয়াৰ আহাৰ গ্ৰহণৰ সময়ত দৈ খালে পেট ভৰি থাকে । দৈ প্ৰ'বায়'টিক খাদ্য । এইবিধ খাদ্য় ফলৰ লগতো খাব পাৰি । শৰীৰে অত্যাৱশ্যকীয় পুষ্টিকৰ উপাদান পোৱাৰ লগতে পেটটোও শীতল হৈ থাকে ।

উপবাসৰ পিছত গুৰুপাকী খাদ্য নাখাব

উপবাস ভংগৰ লগে লগে গুৰুপাকী খাদ্য় গ্ৰহণ কৰিব নালাগে । লঘু খাদ্যৰে উপবাস ভংগ কৰিলে বিপদৰ আশংকা নাথাকে। এই সময়ত বেছিকৈ চাগু খাব নালাগে । চাগু হৈছে এটা পৰিশোধিত কাৰ্বোহাইড্ৰেট, যাৰ বাবে ৰক্তশৰ্কৰা বৃদ্ধি হ'ব পাৰে ।

কি কি পৰিহাৰ কৰিব লাগে ?

এই সময়ত দৈনন্দন খাদ্য় তালিকাত ঘেঁহু, চাউল বা মচুৰ দাইল, বেচন, নিয়মীয়া নিমখ, পিয়াঁজ বা নহৰু, হালধী, সৰিয়হ, হিং বা গৰম মছলা, পেকেজড চিপছ আৰু ডিপফ্ৰাইড খাদ্য় কোনো কাৰণতে গ্ৰহণ কৰিব নালাগে ।

লগতে পঢ়ক :

ৰাষ্ট্ৰীয় হাড় আৰু গাঁঠি দিৱস :সঠিক খাদ্যাভ্যাস, সময়মতে পৰীক্ষা কৰি হাড় সুস্থ কৰি ৰাখিব কেনেকৈ ?

TAGGED:

শাওণ মাহ
শিৱ
সাত্ত্বিক খাদ্য
ইটিভি ভাৰত অসম
SAWAN 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.