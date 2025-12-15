শীতকালত এই আৰামদায়ক অভ্যাসে কাঢ়িব পাৰে আপোনাৰ প্ৰাণ!

শীতকালত এই আৰামদায়ক অভ্যাসে কাঢ়িব পাৰে আপোনাৰ প্ৰাণ!
শীতকালত কম্বলৰ তলত মুখ ঢাকি শোৱাৰ অভ্যাস আছে নেকি ? তেন্তে আজিয়েই এৰক...এনে কৰিলে আপোনাৰ শৰীৰৰ ২০% পৰ্যন্ত অক্সিজেন হ্ৰাস হ’ব পাৰে...পঢ়ক সবিশেষ-
Published : December 15, 2025 at 5:21 PM IST
প্ৰায়ে শীতকালত আমি শুই থকাৰ সময়ত আমাৰ গোটেই মুখখন লেপ বা কম্বলেৰে আৱৰি ৰাখোঁ কাৰণ ই আমাক আৰামদায়ক আৰু উষ্ণ অনুভৱ কৰায় ৷ কিন্তু চিকিৎসকে এইটো এটা বিপদজনক অভ্যাস বুলি গণ্য কৰে ৷ চিকিৎসকৰ মতে ই আপোনাৰ টোপনিৰ মানদণ্ড আৰু স্বাস্থ্য দুয়োটাৰে বাবে বেয়া ৷ এই সন্দৰ্ভত হাওঁফাওঁ ৰোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ শিৱৰাজ পাটিলে কয় যে, শোৱাৰ সময়ত মুখ ঢাকি শুলে আমাৰ শৰীৰত অক্সিজেনৰ মাত্ৰা ১৫ৰ পৰা ২০ শতাংশ হ্ৰাস পাব পাৰে ৷ এনে হ’লে হাওঁফাওঁয়ে পাম্প কৰিবলৈ অধিক কষ্ট কৰিব লগা হয় ৷
এই অভ্যাসে আমাক বিভিন্ন স্বাস্থ্যজনিত অৱস্থাৰ বাবে বিপদত পেলাব পাৰে ৷ আজি আমি এই প্ৰতিবেদনৰ জৰিয়তে জানো আহক যে কিয় আমি শোৱাৰ সময়ত মুখ ঢাকি কিয় শুব নালাগে আৰু ইয়াৰ সম্ভাৱ্য পাৰ্শ্বক্ৰিয়াৰ বিষয়ে বিষদভাৱে জানো আহক-
লেপ বা কম্বলেৰে মুখ ঢাকি শোৱাটো কিয় বিপদজনক ?
কম্বলেৰে মুখখন ঢাকি ৰাখিলে শুদ্ধ বতাহ আমাৰ শৰীৰত প্ৰৱেশ কৰিব সোমাব নোৱাৰে আৰু আপুনি উশাহ লোৱা কাৰ্বন ডাই অক্সাইড সমৃদ্ধ বায়ু বাৰে বাৰে উশাহ লয় ৷ ইয়াৰ ফলত অক্সিজেনৰ অভাৱ হয় আৰু কম্বলৰ ভিতৰত কাৰ্বন ডাই অক্সাইড বৃদ্ধি পায় ৷ ইয়াৰ ফলত আপোনাৰ শ্বাসৰুদ্ধ হোৱাৰ অনুভৱ হ’ব পাৰে, সঘনাই টোপনিৰ বাধা আহিব পাৰে আৰু সাৰ পোৱাৰ লগে লগে ভাগৰুৱা বা মূৰৰ বিষ হ’ব পাৰে ৷
গভীৰ নিদ্ৰাৰ ফলত শৰীৰে মৃদু শীতল উষ্ণতা পছন্দ কৰে । মুখখন ঢাকিলে কম্বলৰ ভিতৰৰ তাপ বৃদ্ধি পায় আৰু অত্যধিক গৰমৰ ফলত ঘাম ওলায়, অস্থিৰতা, সঘনাই বাগৰ সলায়, যাৰ ফলত টোপনি ব্যাঘাত জন্মে ।
কম অক্সিজেন আৰু গৰমে গভীৰ টোপনিত বাধা দিয়ে । টোপনিৰ মানদণ্ড বেয়া হ’লে গোটেই দিনটো ভাগৰুৱা, খিংখিঙীয়া আৰু মনোনিৱেশ কৰাত অসুবিধা হ’ব পাৰে । বন্ধ পৰিৱেশত ঘাম ওলালে ছালৰ ছিদ্ৰ বন্ধ হৈ যাব পাৰে, যাৰ ফলত ছালৰ সমস্যা যেনে পিম্পল, ফোহা বা বিৰক্তি হ’ব পাৰে ।
কোনসকল লোকৰ বাবে এয়া বিপদজনক ?
চিকিৎসকৰ মতে এই অভ্যাসে একাংশ লোকৰ গুৰুতৰ ক্ষতি কৰিব পাৰে । উদাহৰণস্বৰূপে, যিসকলৰ ইতিমধ্যে শ্বাস-প্ৰশ্বাসজনিত সমস্যা বা স্লিপ এপনিয়া হৈছে, তেওঁলোকৰ বাবে মুখ ঢাকি শুই থাকিলে শ্বাস-প্ৰশ্বাস বন্ধ হোৱাৰ দৰে গুৰুতৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে । কেঁচুৱাৰ বাবে এই অভ্যাস মাৰাত্মক হ’ব পাৰে আৰু ইয়াক এছ আই ডি এছৰ বাবে এক প্ৰধান বিপদজনক কাৰক হিচাপে গণ্য কৰা হয় । গতিকে শিশুক কেতিয়াও মুখ ঢাকি শুব দিব নালাগে ।
শীতকালত মুখখন খোলাকৈ ৰাখি কেনেকৈ শুব লাগে ?
মুখখন ঢাকি ৰখাটোৱেই ঠাণ্ডাৰ পৰা নিজকে ৰক্ষা কৰাৰ একমাত্ৰ উপায় নহয় ৷ আপুনি সহজ পদ্ধতিৰ দ্বাৰা নিজকে গৰম ৰাখিব পাৰে আৰু নিৰাপদে থাকিব পাৰে যেনে গধুৰ বা ডাঠ কম্বল ব্যৱহাৰ কৰা যিয়ে পৰ্যাপ্ত উষ্ণতা প্ৰদান কৰে, কোঠাটো যথেষ্ট গৰম কৰি ৰখাটো উচিত যাতে আপুনি আপোনাৰ মুখখন ঢকাৰ প্ৰয়োজন নহয় আৰু লাহে লাহে কম্বলখন ডিঙিলৈকে অনাৰ প্ৰয়াস কৰক, প্ৰথমতে অলপ বায়ু চলাচলৰ সুবিধা প্ৰদান কৰি আৰু তাৰ পিছত লাহে লাহে গোটেই মুখখন খোলাকৈ ৰাখিবলৈ অভ্যাস কৰক এনে কৰিলে আপুনি লাহে লাহে মুখ ঢাকি শোৱাৰ অভ্যাসৰ পৰা মুক্ত হ’ব পাৰে ৷
মুখখন মুকলিকৈ ৰাখি শোৱাৰ উপকাৰিতা
মুখখন মুকলি কৰি শুলে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ অক্সিজেন পোৱা যায়, যাৰ ফলত পুৱা অধিক সতেজ আৰু শক্তিশালী অনুভৱ হয় ৷ ইয়াৰ উপৰিও ঘাম জমা হোৱা ৰোধ কৰে, যাৰ ফলত ছালৰ সমস্যা কম হয় ৷ সেয়ে নিৰাপদ আৰু সুস্থ নিদ্ৰাৰ বাবে আজিৰ পৰাই ৰাতি মুখখন খোলাকৈ ৰাখি শোৱাৰ অভ্যাস কৰক ৷
