পিতৃয়ে মদ্যপান কৰিলে ভ্ৰুণৰ বিকাশ-শাৰীৰিক গঠনত হ'ব পাৰে বিসংগতি
সুৰাৰ প্ৰভাৱ শুক্ৰাণুৰ ওপৰত কেইবা সপ্তাহলৈকে থাকিব পাৰে ।
Published : July 5, 2026 at 4:07 PM IST
গৰ্ভস্থ ভ্ৰূণৰ সুস্থ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত মাতৃৰ ভূমিকা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ । গৰ্ভাৱস্থাত সুষম আহাৰ গ্ৰহণৰ পৰা আৰম্ভ কৰি জিৰণি লোৱালৈকে সকলো ক্ষেত্ৰতেই সতৰ্কতা অৱলম্বণ কৰিব লাগে । পিছে বহুতেই জ্ঞাত নহয় যে পিতৃৰ অভ্যাস সন্তান আৰু বিকাশশীল ভ্ৰূণৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে মাতৃৰ দৰেই সমানেই গুৰুত্বপূৰ্ণ ।
পিতৃৰ বদভ্যাসৰ বাবে নৱজাত শিশুটিৰ স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ সৃষ্টি হোৱাৰ আশংকা থাকে । সাধাৰণতে প্ৰসৱৰ পিচত যদি সন্তানৰ কোনো শাৰীৰিক সমস্যাই দেখা দিয়ে তেন্তে ইয়াৰ বাবে মাতৃকেই দোষাৰোপ কৰে । পিতৃৰ বদ অভ্যাসৰ বিষয়টোত কোনোৱেই গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰে । শেহতীয়াভাৱে গৱেষণাত পিতৃৰ মদ্যপানে গৰ্ভস্থ শিশুৰ ওপৰত গভীৰ প্ৰভাৱ পেলায় বুলি গৱেষকসকলে তথ্য় লাভ কৰিছে ।
চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ গৱেষণাৰ পৰা দেখা গৈছে যে পিতৃৰ মদ্যপানে গৰ্ভস্থ শিশুৰ ওপৰত গভীৰ প্ৰভাৱ পেলায় । পিতৃয়ে মদ্যপান কৰিলে ভ্ৰুণৰ বিকাশ আৰু শাৰীৰিক গঠনত প্ৰভাৱ পৰাৰ আশংকা থাকে । ইয়াৰ ফলত জন্মগত হৃদযন্ত্ৰৰ বিসংগতিৰ আশংকা বৃদ্ধি পায় । শুক্ৰাণুৰ ওপৰত সুৰাৰ প্ৰভাৱ কেইবা সপ্তাহলৈকে থাকিব পাৰে । সেইবাবে প্ৰতিজন পুৰুষে নিজৰ সন্তানৰ ভৱিষ্যতৰ মংগল নিশ্চিত কৰিবলৈ কিছুমান বিষয়ত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব ।
ফেটেল এলকহল স্পেক্ট্ৰাম ডিছঅৰ্ডাৰ:
গৱেষণাত দেখা গৈছে যে বিবাহৰ পিছত বা সন্তানৰ পৰিকল্পনা কৰাৰ সময়ত মদ্যপান কৰা পুৰুষে গৰ্ভস্থ সন্তানৰ বাবে গুৰুতৰ বিপদৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে । সাধাৰণতে কেৱল গৰ্ভাৱস্থাত মদ্যপান কৰিলে শিশুৰ ক্ষতি হ’ব পাৰে বুলি বহুতে বিশ্বাস কৰে; কিন্তু পিতৃৰ মদ্যপান ভ্ৰুণৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক বিকাশৰ লগত জড়িত বহু সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে বুলি অধ্য়য়নৰ সময়ত তথ্য় লাভ কৰিছে । চিকিৎসা বিজ্ঞানত এই অৱস্থাক ‘ফেটেল এলকহল স্পেক্ট্ৰাম ডিছঅৰ্ডাৰ’ (FASD) বুলি কোৱা হয় ।
শিশুৰ ওপৰত প্ৰভাৱ :
মদ্যপান কৰা পিতৃৰ বাবে শিশুৰ জন্মৰ পৰাই শাৰীৰিক সমস্য়া বা অস্বাভাৱিকতাই দেখা দিয়াৰ আশংকা থাকে । এনে শিশুৰ মুখমণ্ডল আৰু হনুৰ গঠন প্ৰায়ে ভিন্ন হয় । তদুপৰি চকু দুটাও অতি সৰু হ’ব পাৰে । তদুপৰি তেওঁলোকৰ চিন্তা আৰু শিক্ষণৰ সমস্যা হ’ব পাৰে, বিশেষকৈ মস্তিস্কৰ বিকাশ মন্থৰ আৰু নতুন কথা শিকিব পৰা ক্ষমতা কম হয় । আন ল’ৰা-ছোৱালীতকৈ পিছত কথা ক’বলৈ আৰম্ভ কৰে । চিকিৎসা বিশেষজ্ঞসকলে কয় যে মদ্যপায়ী পিতৃৰ সন্তানৰ হৃদৰোগ আৰু পাচনতন্ত্ৰৰ সমস্যাৰ বাবেও এয়া প্ৰধান বিপদজনক কাৰক হ'ব পাৰে ।
৫ লাখ দম্পতীৰ ওপৰত অধ্যয়ন :
চীনত ৫ লাখতকৈ অধিক দম্পতীৰ ওপৰত এই সন্দৰ্ভত এক অধ্য়য়ন চলোৱাত বিষয়টো পোহৰলৈ আহে । এক চিকিৎসা অধ্যয়নত দেখা গৈছে যে যদি পিতৃয়ে পত্নী গৰ্ভধাৰণৰ আগৰ তিনিমাহত দৈনিক ৫০ মিলিলিটাৰতকৈ অধিক মদ্যপান কৰে তেন্তে শিশুটিৰ জন্মৰ সময়ত ওঁঠ ফাটি যোৱা, হৃদৰোগ বা অন্ত্ৰৰ সমস্যা হোৱাৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পায় । তদুপৰি পিতৃয়ে বেছি মদ খালে শিশুৰ স্বাস্থ্যৰ ওপৰত গুৰুতৰ প্ৰভাৱ পৰিবই।
শৰীৰৰ ভিতৰত কি হয়?
পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত মদ্যপানৰ ফলত শুক্ৰাণু কোষৰ জিনীয় (DNA) কাৰ্যত যথেষ্ট পৰিৱৰ্তন ঘটিবলৈ আৰম্ভ কৰে । মদ্যপানে শুক্ৰাণুৰ ভিতৰত আৰএনএ নামৰ অণুৰ ভাৰসাম্যত ব্য়াঘাত জন্মায় । ফলত গৰ্ভত থকা ভ্ৰুণৰ সঠিক বিকাশ হ’ব নোৱাৰে আৰু অস্বাভাৱিকতা বিকশিত হয় । যদিও ইয়াৰ বিকাশ ঘটে, তথাপি শিশুটি জন্মতে অক্ষম হ’ব পাৰে । এই অধ্যয়নত দেখা গৈছে যে মদত থকা বিষাক্ত পদাৰ্থই ভ্ৰুণ গঠন হোৱাৰ আগতেই পিতৃৰ শৰীৰত থকা শুক্ৰাণুৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলায় ।.
এন্দুৰৰ ওপৰত অধ্যয়ন :
ইপিনে,আমেৰিকাৰ টেক্সাছ এ এণ্ড এম বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গৱেষক মাইকেল গোল্ডিঙে এন্দুৰৰ ওপৰত পৰীক্ষা চলাইছিল । মাইকী এন্দুৰক গৰ্ভধাৰণ কৰাৰ আগতে মতা এন্দুৰক অবিৰতভাৱে মদ্যপান কৰোৱা হৈছিল । পিছত এই এন্দুৰৰ সন্তান পৰীক্ষা কৰাত হনুৰ গঠনৰ পৰিৱৰ্তন, চকু সৰু হোৱা আৰু দাঁতৰ মাজত ডাঙৰ ফাঁক হোৱা দেখা গৈছিল । এই অধ্যয়নত মানুহৰ মদ্যপানৰ ফলত হোৱা ‘ভ্ৰুণ এলক’হল চিনড্ৰম’ৰ দৰে প্ৰভাৱ এন্দুৰৰ সন্তানতো দেখা গৈছিল।
পুৰুষে এই পৰিৱৰ্তন কৰিবই লাগিব :
সন্তানৰ পৰিকল্পনা কৰা দম্পতীয়ে কিছু জীৱনশৈলীৰ পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগিব । বিশেষকৈ পত্নী গৰ্ভৱতী হোৱাৰ কেইবামাহো আগতে পুৰুষে মদ্যপান সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰিব লাগে । এনে সৰু সৰু কথাত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিলে সন্তানৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পৰাৰ আশংকা নাথাকে । শিশুৰ দুৰ্বল স্বাস্থ্যৰ বাবে কেবল মহিলাক দোষাৰোপ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে সন্তানৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি পতি-পত্নীয়ে সমানেই গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা উচিত ।
(সতৰ্কীকৰণ: এই ৱেবছাইটত আপোনাক প্ৰদান কৰা সকলো স্বাস্থ্য তথ্য আৰু চিকিৎসা পৰামৰ্শ কেৱল আপোনাৰ তথ্যৰ বাবে । আমি এই তথ্য বৈজ্ঞানিক গৱেষণা, অধ্যয়ন, চিকিৎসা আৰু স্বাস্থ্য পেছাদাৰী পৰামৰ্শৰ ভিত্তিত প্ৰদান কৰিছো, কিন্তু সেইবোৰৰ ওপৰত কাম কৰাৰ আগতে আপুনি আপোনাৰ ব্যক্তিগত চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো মংগলজনক।)
লগতে পঢ়ক:আগতে বয়স্ক লোকৰ হৈছিল এই ৰোগ, এতিয়া ২০ বছৰতেই আৰম্ভ হয়
গ্ৰীষ্মকালতেই দেখা দিছে শীতত হোৱা ফ্লুৰ লক্ষণ-বৃদ্ধি পাইছে চৰ্দি