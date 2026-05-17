ETV Bharat / health

এনজাইমে বন্ধ্যাত্ব আৰু কৰ্কটত কেনে প্ৰভাৱ পেলায় ?

ডাইচাৰ এনজাইমৰ পৰিৱৰ্তনে বন্ধ্যাত্ব আৰু কৰ্কট ৰোগক কেনেদৰে প্ৰভাৱিত কৰে, সেই বিষয়ে গৱেষকে লাভ কৰিছে নতুন সন্ধান ।

Researchers identify how enzyme affects infertility and cancer progression
এনজাইমে বন্ধ্যাত্ব আৰু কৰ্কটত কেনে প্ৰভাৱ পেলায় ? (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 17, 2026 at 8:47 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ডাইচাৰ এনজাইমৰ পৰিৱৰ্তনে বন্ধ্যাত্ব আৰু কৰ্কট ৰোগক কেনেদৰে প্ৰভাৱিত কৰে সেয়া চিনাক্ত কৰিছে গৱেষকসকলে । এই অধ্যয়নত এটা নিৰ্দিষ্ট জিনীয় ক্ৰম চিনাক্ত কৰা হৈছে । এই ক্ৰম সক্ৰিয় হ’লে ডাইচাৰৰ ভূমিকা সলনি কৰিব পাৰে বুলি গৱেষকসকলে মন্তব্য় কৰিছে । অধ্য়য়নত ডাইচাৰৰ পৰিৱৰ্তনসমূহ বুজি পালে ইয়াৰ ভূমিকা বন্ধ্যাত্ব আৰু কেন্সাৰৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ নতুন উপায় আৱিষ্কাৰ কৰাত সহায় কৰিব পাৰে গৱেষকসকলে কয় ।

টেক্সাছ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এমডি এণ্ডাৰছন কেন্সাৰ চেণ্টাৰৰ গৱেষকসকলে উল্লেখ কৰা মতে, ডাইচাৰ এনজাইমৰ এটা নিৰ্দিষ্ট অংশ সক্ৰিয় হ’লে ইয়াৰ আকৃতি এনেদৰে সলনি হ’ব পাৰে । এই সলনিয়ে সঠিক কোষ বিভাজনত ইয়াৰ জটিল ভূমিকাক প্ৰভাৱিত কৰে । ইয়াৰ প্ৰভাৱ কৰ্কট জীৱবিজ্ঞান আৰু উৰ্বৰতা দুয়োটাৰে ওপৰত পৰে ।

উল্লেখ্য় যে গৱেষকৰ দলটোৱে প্ৰিক্লিনিকেল মডেল ব্যৱহাৰ কৰি ডাইচাৰ এনজাইমৰ পৰিৱৰ্তনে বন্ধ্যাত্ব আৰু কৰ্কট ৰোগৰ অগ্ৰগতি দুয়োটাকে কেনেদৰে প্ৰভাৱিত কৰে সেইটো চিনাক্ত কৰিছিল । 'নেচাৰ কমিউনিকেচন'ত প্ৰকাশিত এক গৱেষণা পত্ৰত এই সম্পৰ্কে ব্য়াখ্য়া কৰা হৈছে । জেনেটিক্সৰ অধ্যাপক স্বাথী অৰুৰ নেতৃত্বত চলা এই অধ্যয়নে ডাইচাৰ এনজাইম কেনেকৈ নিয়ন্ত্ৰিত হয় সেইসন্দৰ্ভত নতুন ব্যাখ্য়া আগবঢ়াইছে ।

গৱেষণাত লাভ কৰা এই ফলাফলে পৰৱৰ্তী অধ্যয়নৰ বাবে নতুন পথ মুকলি কৰিছে । জিনসমূহৰ ক্ৰম সলনি নকৰাকৈ অন বা অফ কৰা সৰু সৰু এপিজেনেটিক পৰিৱৰ্তন আৰু এই পথসমূহত হোৱা অন্যান্য বিঘিনিয়ে ডাইচাৰৰ ভূমিকাক এনেদৰে প্ৰভাৱিত কৰিব পাৰে যিয়ে কেন্সাৰৰ অগ্ৰগতি আৰু বন্ধ্যাত্ব দুয়োটাতে অৰিহণা যোগাব পাৰে বুলি গৱেষণা পত্ৰত উল্লেখ কৰা হৈছে ।

ডাইচাৰ হৈছে কোষৰ সঠিক বিভাজনৰ বাবে আৰু মাইকী বীজাণু কোষবোৰে প্ৰজনন কৰিব পৰা ডিম্বাশয়লৈ পৰিপক্ক হ’বলৈ প্ৰয়োজনীয় এনজাইম । ইয়াৰ উপৰি ডাইচাৰৰ কম মাত্ৰা একাধিক প্ৰকাৰৰ কৰ্কট ৰোগৰ মাজত সামগ্ৰিকভাৱে জীয়াই থকাৰ দুৰ্বলতাৰ সৈতে জড়িত । ইয়াৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰি যে ই টিউমাৰ দমনকাৰী ভূমিকা ল’ব পাৰে। ডাইচাৰৰ বাবে দায়বদ্ধ জিন ডাইচাৰ১ৰ বীজাণুৰ ৰেখাৰ প্ৰশমনেও বিভিন্ন বংশগত কেন্সাৰ চিনড্ৰমৰ সৃষ্টি কৰে।

এই তথ্যসমূহে জাৰ্মলাইন জীৱবিজ্ঞানৰ বাহিৰেও ডাইচাৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ প্ৰভাৱ সম্প্ৰসাৰিত কৰি অধ্যাপক স্বাথী অৰুৰে কয় যে এপিজেনেটিক পৰিৱৰ্তনে ইয়াৰ আকৃতি আৰু ই নিযুক্তি দিয়া প্ৰটিনসমূহক টিউন কৰিব পাৰে । ইয়াৰ ফলত ৰোগৰ বাবে সম্ভাৱ্য ব্যৱস্থাৰ সৃষ্টি হয় । ডাইচাৰৰ কাৰ্যকলাপ কেনেকৈ নিয়ন্ত্ৰিত হয় সেই বিষয়ে বহুত কমেইহে জনা যায় । সেইবাবে গৱেষকসকলে চিএলিগেন্স মডেলত কণীৰ বিকাশৰ সময়ত ডাইচাৰৰ ভূমিকা ইন ভিভ’ত পৰীক্ষা কৰিছিল । চি এলিগেন্সত ডাইচাৰে অংশীদাৰ প্ৰ'টিনৰ সৈতে কাম কৰি কণীৰ বিকাশ আৰু প্ৰজননৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় এক প্ৰকাৰৰ সৰু আৰএনএ উৎপাদন কৰা বুলি গৱেষকসকলে জানিব পাৰিছে ।

অধ্য়য়নৰ সময়ত গৱেষকসকলে দেখিলে যে ইয়াক লাভ কৰিবলৈ ডাইচাৰৰ এটা নিৰ্দিষ্ট অঞ্চল সক্ৰিয় কৰিব লাগিব । তেওঁলোকে ডাইচাৰ সঠিকভাৱে কাম কৰিবলৈ প্ৰয়োজনীয় এটা মূল নিয়ন্ত্ৰণ স্থান হিচাপে আৰ্জিনিন সমৃদ্ধ চুটি ডিএনএ ক্ৰম জিআৰএআৰআৰ চিনাক্ত কৰিছিল ।

(সতৰ্কীকৰণ: এই ৱেবছাইটত আপোনাক প্ৰদান কৰা সকলো স্বাস্থ্য তথ্য আৰু চিকিৎসা পৰামৰ্শ কেৱল আপোনাৰ তথ্যৰ বাবে । আমি এই তথ্য বৈজ্ঞানিক গৱেষণা, অধ্যয়ন, চিকিৎসা আৰু স্বাস্থ্য পেছাদাৰী পৰামৰ্শৰ ভিত্তিত প্ৰদান কৰিছো, কিন্তু সেইবোৰৰ ওপৰত কাম কৰাৰ আগতে আপুনি আপোনাৰ ব্যক্তিগত চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো মংগলজনক।)

লগতে পঢ়ক:সহজে নিৰ্ণয় কৰিব পাৰিব অণ্ডকোষৰ কৰ্কট ৰোগ

এচিডিটি-বদহজম বুলি অৱহেলা নকৰিব, ডিম্বাশয়ৰ কৰ্কটো হ'ব পাৰে !

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
কৰ্কট
বন্ধ্যাত্ব
এনজাইম
ENZYME AFFECTS INFERTILITY CANCER

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.