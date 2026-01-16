ETV Bharat / health

হিকটি বাৰে বাৰে অহাৰ কাৰণ কি ? হ’ব পাৰে নেকি কোনো চিন্তাৰ কাৰণ

চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ ভাষাত হিকটিক Hiccups বোলে ৷ ডায়েফ্ৰাম, হাওঁফাওঁৰ তলৰ শ্বাস-প্ৰশ্বাসৰ পেশীটো হঠাতে সংকোচিত হৈ হঠাতে কণ্ঠতন্ত্ৰ বন্ধ হৈ পৰা শব্দটোৱেই হ’ল হিকটি-

RECURRENT HICCUPS
হিকটি বাৰে বাৰে অহাৰ কাৰণ কি ? হ’ব পাৰে নেকি কোনো চিন্তাৰ কাৰণ (GETTY IMAGES)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : January 16, 2026 at 2:25 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

হিকটি বহুতৰে বাবে বিৰক্তিকৰ ৷ হঠাৎ হিকটি অহাটো সাধাৰণ কথা ৷ ঠাণ্ডা পানী খালে, খেলিলে বা হঠাতে বেছিকৈ হাঁহিলে হিকটি আহে ৷ বহু সময়ত তেওঁলোকে নিজে নিজে আৰম্ভ হ’ব আৰু তাৰ পিছত বন্ধ হ’ব ৷ কিন্তু সমস্যাটো হ’ল যেতিয়া বাৰে বাৰে হিকটি আহে বা দুদিনতকৈ বেছি সময় বন্ধ হ’ব নিবিচাৰে ৷ চিকিৎসকৰ মতে এইবোৰ একেবাৰেই স্বাভাৱিক নহয় ৷

হিকটি মানে কি ?

চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ ভাষাত হিকটিক Hiccups বোলে ৷ ডায়েফ্ৰাম, হাওঁফাওঁৰ তলৰ শ্বাস-প্ৰশ্বাসৰ পেশীটো হঠাতে সংকোচিত হৈ হঠাতে কণ্ঠতন্ত্ৰ বন্ধ হৈ পৰা শব্দটোৱেই হ’ল হিকটি ৷

হিকটিৰ স্বাভাৱিক কাৰণসমূহ কি কি ?

নেচনেল অৰ্গেনাইজেশ্যন ফৰ ৰেয়াৰ ডিছঅৰ্ডাৰছে হিকটিক হাওঁফাওঁৰ তলৰ পেশী ডায়েফ্ৰামৰ হঠাৎ অনিচ্ছাকৃতভাৱে সংকোচন আৰু তাৰ পিছত কণ্ঠতন্ত্ৰবোৰ দ্ৰুতভাৱে বন্ধ হোৱা বুলি বৰ্ণনা কৰিছে ৷ হিকটি অহাৰ সঠিক কাৰণ স্পষ্টকৈ ক’ব নোৱাৰি যদিও বিভিন্ন অন্তৰ্নিহিত অৱস্থাই দীৰ্ঘদিনীয়া বা স্থায়ী হিকটিৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে ৷ অৱশ্যে গৱেষণাই কিছুমান কাৰণ চিনাক্ত কৰিছে, যিয়ে হিকটি হোৱাৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি কৰে ৷ সেইসমূহ হৈছে-

১) বেছিকৈ আৰু খৰ-ধৰকৈ খোৱা ৷

২) নাৰ্ভাছ বা উত্তেজিত অনুভৱ কৰা ৷

৩) কাৰ্বনেটেড পানীয় বা অত্যধিক মদ্যপান কৰা ৷

৪) চাপ ৷

৫) হঠাতে উষ্ণতাৰ পৰিৱৰ্তন ৷

৬) মিঠাই বা চ্যুইংগাম খাই থাকোঁতে বতাহ মুখৰ ভিতৰলৈ যোৱা ৷

হিকটিৰ প্ৰকাৰ

  • ক্ষণস্থায়ী হিকটি

এইবোৰ সাধাৰণতে বেছিভাগ মানুহেই অনুভৱ কৰা হিকটি, যি সাধাৰণতে আৰু সাধাৰণতে মাত্ৰ কেইছেকেণ্ডমান বা মিনিটৰ বাবেহে থাকে ৷

  • পুনৰাবৃত্তিমূলক হিকটি

পুনৰাবৃত্তিমূলক হিকটি হৈছে, যিবোৰ বাৰে বাৰে আহি থাকে আৰু কেইমিনিটমানতকৈও অধিক সময় থাকে ৷

  • নৱজাতকৰ হিকটি

নৱজাতক শিশুক খাদ্য খুৱাই দিয়াৰ পিছত প্ৰায়ে হিকটি আহে ৷ বেছিকৈ বা সোনকালে খালে পেট ফুলি হিকটি আহিব পাৰে ৷ কেতিয়াবা পেটৰ এচিড পুনৰ ডিঙিলৈ ওপৰলৈ যোৱা (গেষ্ট্ৰিক ৰিফ্লাক্স) বা খাদ্য খোৱাৰ সময়ত অত্যধিক বতাহ গিলিলেও হিকটি আহিব পাৰে ৷

  • হিকটিৰ প্ৰতিকাৰ

হিকটিৰ পৰা মুক্তি পাবলৈ চেষ্টা কৰিব পৰা কেতবোৰ প্ৰতিকাৰমূলক বিকল্প-

যদি আপোনাৰ হিকটি কেইমিনিটতকৈ অধিক সময় থাকে, তেন্তে একাংশ বিশেষজ্ঞই উশাহ বন্ধ কৰি ৰাখিবলৈ বা কাগজৰ বেগত উশাহ ল’বলৈ চেষ্টা কৰাৰ পৰামৰ্শ দিয়ে ৷ এই পদ্ধতিসমূহে আপোনাৰ হাওঁফাওঁত কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰাত সহায় কৰিব পাৰে, যিয়ে আপোনাৰ ডায়েফ্ৰাম শান্ত কৰি হিকটি বন্ধ কৰিব পাৰে ৷

আন কেতবোৰ প্ৰতিকাৰ-

১) ঠাণ্ডা পানী খোৱা ৷

২) বৰফৰ পানীৰে গাৰ্গলিং কৰা ৷

৩) আঁঠু দুটা বুকুৰ ওচৰত ৰাখি আগলৈ হেলা দিয়া ৷

৪) দানাযুক্ত চেনি গিলি খোৱা ৷

৫) নেমু কামুৰি খোৱা ৷

কিন্তু কেতিয়া বুজিব হিকটি যে বিপদৰ সংকেত ?

যদি আপুনি ষ্ট্ৰোক, টিউমাৰ, মেনিনজাইটিছ বা পাৰ্কিনছন ৰোগৰ বাবে ডায়েফ্ৰামৰ স্নায়ুৰ সমস্যাত ভুগিছে ৷ যদি আপোনাৰ গেষ্ট্ৰ’ইছ’ফেজিয়াল ৰিফ্লাক্স ডিজিজ (GERD), খাদ্যনলীৰ প্ৰদাহ, পেটৰ টিউমাৰ আছে ৷ যদি আপুনি নিউমোনিয়া, প্লুৰিচি (হাওঁফাওঁৰ আৱৰণৰ প্ৰদাহ), বৃক্ক বিকল হোৱা, তেজত ইলেক্ট্ৰলাইটৰ ভাৰসাম্যহীনতা, অতি সক্ৰিয় থাইৰয়ড ৰোগত আক্ৰান্ত হয় ৷ কিছুমান ঔষধৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয়া হ’লে হিকটি বিপদৰ সংকেত ৷

কেতিয়া চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ ল’ব লাগে ?

যদি হিকটি ৪৮ ঘণ্টাৰ অধিক সময় থাকে, বা ইয়াৰ লগত ওজন কমি যায়, বুকুৰ বিষ, ভাগৰুৱা, উশাহ লোৱাত কষ্ট, বা আন কোনো অস্বাভাৱিক লক্ষণ দেখা দিয়ে, তেন্তে পলম নকৰাকৈ চিকিৎসকৰ সৈতে যোগাযোগ কৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷ স্বাভাৱিক হিকটি কমোৱাৰ বাবে কেইবাটাও ঘৰুৱা উপায় আছে ৷ হিককি আৰম্ভ হ’লে লাহে লাহে ঠাণ্ডা পানী খোৱা, ১০-১৫ ছেকেণ্ডৰ বাবে উশাহ বন্ধ কৰি ৰখা, এচামুচ চেনি খোৱা, এই টিপছবোৰ প্ৰায়ে সহায়ক হয় ৷ কিন্তু চিকিৎসকৰ মতে এই পদ্ধতিসমূহ দীৰ্ঘদিনীয়া হিকটি দমন কৰাত উপযোগী নহয় ৷

উৎস

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK538225/

লগতে পঢ়ক

  1. কি হয় CRPS ৰোগ ? যাৰ সৈতে যুঁজিছে অভিনেত্ৰী অৰ্চনা পুৰাণে
  2. বিশেষজ্ঞৰ পৰাই জানক মহিলাই Egg Freezing কৰোৱাৰ লাভ তথা লোকচান কি ?
  3. সাৱধান! খাদ্য খোৱাৰ পিছত পেটতো গধুৰ অনুভৱ হয় নেকি ? হ’ব পাৰে এইবিধ ৰোগৰ লক্ষণ

TAGGED:

RECURRENT AND PERSISTENT HICCUPS
PERSISTENT HICCUPS
INTRACTABLE HICCUPS
হিকটি মানে কি
RECURRENT HICCUPS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.